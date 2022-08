Sozialhilfe: Privilegien für Ukraine-Flüchtlinge sollen fallen

Zentralschweiz Für Ukraine-Flüchtlinge gelten strengere Sozialhilfe-Regeln – doch der Kanton Luzern ist noch nicht ganz zufrieden Selbst vermögende Ukrainerinnen können in der Schweiz Sozialhilfe erhalten. Damit sind sie besser gestellt als andere Flüchtlinge. Das soll sich nun ändern. Christian Glaus Jetzt kommentieren 11.08.2022, 18.16 Uhr

Ukraine-Flüchtlinge haben in der Schweiz eine besondere Stellung. Nicht nur wegen des Schutzstatus S, der erstmals angewendet wird. Auch bei der Sozialhilfe haben Ukrainerinnen und Ukrainer gegenüber anderen Asylbewerbenden einen Vorteil: Vermögenswerte wie Fahrzeuge, Liegenschaften oder Bankvermögen in der Heimat werden bei der Berechnung der Sozialhilfe bisher nicht berücksichtigt. Das hat zur Folge, dass sie selbst dann Sozialhilfe erhalten können, wenn sie in der Ukraine über ein grosses Vermögen verfügen.

Ukraine-Flüchtlinge bei der Registrierung in einem Bundesasylzentrum. Nachdem ihnen rasch Schutz gewährt wurde, rücken nun komplexe administrative Fragen in den Fokus. Bild: Keystone/Pablo Gianinazzi (17. März 2022)

Das soll nun ändern. Einkommen und Vermögenswerte, die in der Schweiz verfügbar sind, sollen verwertet werden. Der Vorstand der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren (SODK) hat eine entsprechende Verschärfung der Sozialhilferegeln für Ukraine-Flüchtlinge beschlossen. Dies erklärte SODK-Generalsekretärin Gaby Szöllösy gegenüber SRF: «Wir haben gemerkt, dass in der Öffentlichkeit eine gewisse Kritik an der unterschiedlichen Behandlung von vorläufig Aufgenommenen und Schutzbedürftigen bestand. Deshalb hat unser Vorstand Varianten diskutiert, wie wir das Einkommen und die Vermögenswerte von Schutzbedürftigen in Zukunft berücksichtigen sollen.»

Es droht weniger oder gar keine Sozialhilfe

Konkret sollen Einkommen an der Sozialhilfe angerechnet werden – egal, ob diese in der Schweiz oder in der Ukraine generiert werden. Auch wenn Ukraine-Flüchtlinge Gelder ab Bankkonten oder anderen Vermögenswerten in der Ukraine beziehen, soll dies als Einkommen gelten. Damit würden Flüchtlinge mit Schutzstatus S unter Umständen weniger oder gar keine Sozialhilfe mehr erhalten.

Wie die Verschärfung in den Kantonen umgesetzt wird, ist offen, weil die Sozialhilfe in die Zuständigkeit der Kantone fällt. Wie also wollen die Zentralschweizer Kantone die Regeln handhaben? Im Kanton Luzern werden bereits heute regelmässige Einkommen, auch solche aus der Ukraine, bei der Berechnung des Sozialhilfeanspruchs berücksichtigt, wie Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf auf Anfrage erklärt. Dass das Vermögen nicht berücksichtigt werden darf, hat der Bund festgelegt.

Im Sinne einer Gleichbehandlung würden die Kantone Zug und Obwalden die Verschärfung umsetzen, heisst es bei den zuständigen Departementen auf Anfrage. Stefan Ziegler, Leiter des kantonalen Sozialamts Zug, ist Mitglied einer schweizerischen Arbeitsgruppe, die im Auftrag der SODK klärt, wie die Einkommen und Vermögen bei Ukraine-Flüchtlingen in der Sozialhilfe berücksichtigt werden sollen. Ziegler sagt: «Dass Flüchtlinge über ein Vermögen verfügen, welches auch in der Schweiz verfügbar ist, hat es bisher praktisch nicht gegeben. Das ist eine neue Situation.» Zu Beginn des Ukraine-Kriegs sei es darum gegangen, diesen Menschen rasch Schutz zu gewähren. Nun folge die zweite Phase, in der Fragen zum Vollzug in der Sozialhilfe geregelt werden müssten.

Umsetzung ist schwierig

Ziegler gibt aber auch zu verstehen, dass eine Umsetzung schwierig ist. Ein gutes Beispiel sei das Auto, das nicht angerechnet wird: «Wird dieses als Vermögen verwertet, können die Geflüchteten möglicherweise nicht mehr in die Ukraine zurückkehren.» Zudem sind die Behörden bei Vermögen auf ukrainischen Bankkonten auf eine korrekte Selbstdeklaration der Geflüchteten angewiesen. «Der praktische Vollzug ist sehr anspruchsvoll», sagt Ziegler. «Dafür wollen wir bis nach den Sommerferien Lösungen erarbeiten.» Der Kanton Zug wünsche sich «eine vernünftige Lösung», ohne den Föderalismus auszuhebeln. Aber auch, ohne dass ein kantonaler Flickenteppich entsteht.

Der Luzerner Regierungspräsident Guido Graf erklärt, dass die Selbstdeklaration nur schwer überprüft werden kann. Falsche Angaben würden, wenn sie festgestellt werden, wegen Sozialhilfemissbrauchs geahndet. Dem Kanton Luzern sei wichtig, dass alle Personen im Sozialhilfebereich gleichbehandelt werden, so Graf. «Wir sind darum auch nicht glücklich darüber, dass wir die Personen mit Status S in Bezug auf ihre Vermögenswerte weiterhin bevorzugt behandeln müssen.» Wegen der Ungleichbehandlungen bekomme der Kanton immer wieder Rückmeldungen. «Als besonders störend wird dabei empfunden, dass Personen mit Schutzstatus S Sozialhilfe beziehen, obwohl sie teilweise recht hochpreisige Autos besitzen», schreibt Graf.

In der Schweiz leben rund 60'000 Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Wie viele von ihnen von den neuen Regeln betroffen sind und wie sich diese auf die Sozialhilfezahlungen auswirken – diese Frage beantworten weder die angefragten Kantone noch die SODK.

