Umstrittene Kirchensteuer für Firmen: So viel Wert hat der Obolus

Zentralschweiz Umstrittene Steuerpflicht für Firmen: Das steckt im Obolus an die Kirche Kirchensteuern für Unternehmen stehen immer wieder in der Kritik. Jüngst auch beim Freiheitsindex von Avenir Suisse. Die Landeskirchen verteidigen die Abgabe: Damit würden staatliche Aufgaben übernommen. Derweil nimmt ihre Bedeutung zu. 13.01.2023, 05.00 Uhr

Wer eine eigene Firma hat, muss Kirchensteuern bezahlen, selbst wenn man konfessionslos ist. Die Kirchensteuerpflicht für Unternehmen kennen praktisch alle Kantone, auch in der Zentralschweiz (siehe Box). Das Obligatorium ist für die Denkfabrik Avenir Suisse unfreiheitlich und hat im aktuellsten Freiheitsindex Punktabzüge zur Folge, wie unsere Zeitung kürzlich berichtete.

Mit Unterstützung der Unternehmen werden auch historische Gebäude unterhalten. Im Bild ist der Kirchturm von Ruswil. Pius Amrein

Die Kritik an die Zentralschweizer Kantone über die ungenügende Trennung zwischen Staat und Kirche unterschreibt auch die Freidenker-Vereinigung. Diese war letztes Jahr mit Unterstützung einiger Parteien mit einem Referendum gegen die Sanierung der Schweizergarde-Kaserne erfolgreich.

«Dass die Kantone für die Kirchen bei den juristischen Personen Steuern eintreiben, geht überhaupt nicht», sagt Lisa Arnold, Leiterin der Geschäftsstelle und Kommunikationsverantwortliche. Diese einseitige Begünstigung schliesse andere gemeinnützige Vereine aus, welche zum Beispiel dieselben Ziele verfolgen, aber konfessionell neutral seien. Unternehmen wie natürliche Personen sollen freiwillig entscheiden können, welche Institution unterstützt werde.

Verwendungszweck gesetzlich verankert

Im Kanton Luzern wie auch in weiteren Kantonen erlaubt die Verfassung der römisch-katholischen, evangelisch-reformierten und christkatholischen Landeskirche, bei ihren Mitgliedern und «bei juristischen Personen Steuern zu erheben». Die Erträge der Besteuerung juristischer Personen seien für soziale und kulturelle Tätigkeiten einzusetzen.

Was darunter zu verstehen ist, führt das dazugehörende Gesetz näher aus. Unter soziale Tätigkeiten fallen zum Beispiel Seniorenarbeit, Unterstützung junger Familien oder offene Jugendarbeit. Als kulturelle Tätigkeiten werden unter anderem der Unterhalt von Kulturgütern und wertvollen Instrumenten sowie Leistungen an kulturell tätige Organisationen aufgeführt.

Die Einnahmen betragen jedes Jahr mehrere Millionen. Die römisch-katholischen Kirchgemeinden im Kanton Luzern haben zum Beispiel 2020 rund 18,7 Millionen Franken an Kirchensteuern von Unternehmen eingenommen, wie die Luzerner Landeskirche in ihrem aktuellsten Jahresbericht schreibt. Für soziale und kulturelle Tätigkeiten sind derweil fast 31 Millionen Franken ausgegeben worden. «Die Einhaltung der Zweckbestimmung kann problemlos erfüllt werden», folgert die Landeskirche.

Die evangelisch-reformierten Kirchgemeinden haben 2020 rund 3,5 Millionen Franken an Kirchensteuern von Firmen eingenommen und über 4,8 Millionen Franken für soziale und kulturelle Tätigkeiten eingesetzt. Die christkatholische Landeskirche hat im selben Jahr knapp 45'000 Franken von Firmen an Steuern angenommen, wie es auf Anfrage heisst. Effektiv seien 2020 knapp 19'000 Franken für soziale Zwecke eingesetzt worden, während knapp 27'000 Franken als letzte Tranche an die Innenrenovation der denkmalgeschützten Christuskirche in Luzern flossen.

Das zahlt eine Firma in der Zentralschweiz

Ein umfassender Vergleich, wo Unternehmen wie viel an Kirchensteuern abliefern müssen, fehlt. Das kann mit der Bemessungsgrundlage zusammenhängen, die kantonal unterschiedlich ist. Oder damit, dass die Kirchgemeinden jeweils andere Sätze kennen. Darüber hinaus werden die Kirchensteuereinnahmen oft mittels Verteilschlüssel an die Landeskirchen verteilt.

Unsere Zeitung hat deshalb die Steuerämter der Zentralschweizer Kantone gebeten, die Steuerbelastung für eine Aktiengesellschaft am jeweiligen Hauptort auszurechnen. Als Grundlage dient eine Muster-AG, die 2022 einen Gewinn von 100'000 Franken erwirtschaftet hat und über ein Kapital von einer Million Franken verfügt, davon 100'000 Franken als Grundkapital.

Aus den Ergebnissen lassen sich zwei Erkenntnisse ziehen. Erstens: Bei Steuerbelastungen von 13'700 (in Stans) bis 16'359 Franken (in Schwyz) fallen die Kirchensteuern in absoluten Zahlen mit 240.40 Franken (in Sarnen) bis 546 Franken (in Schwyz) kaum merklich ins Gewicht. Zweitens: Die Unterschiede sind relativ betrachtet gross: Dasselbe Unternehmen muss in Sarnen nur 1,6 Prozent der gesamten Steuern an die Kirchen entrichten – in Altdorf ist der Anteil mit 3,4 Prozent mehr als doppelt so hoch.

«Käme den Kanton teuer zu stehen»

Zur Kritik von Avenir Suisse und Freidenkern sagt Annegreth Bienz-Geisseler, Synodalratspräsidentin der römisch-katholischen Landeskirche Luzern: «Dank der Kirchensteuern juristischer Personen können Aufgaben, welche die Kirchen beispielsweise in den Bereichen Jugend-, Sozial- und Seniorenarbeit übernehmen, finanziert werden. Das gilt auch für den Unterhalt von Kulturgütern.» Wäre dies nicht der Fall, müsste der Kanton diese Aufgaben übernehmen und finanzieren. «Weil bei den Kirchen vieles auch auf freiwilliger oder ehrenamtlicher Basis erfolgt, käme ihn dies sicher teurer zu stehen.»

Den Kirchenaustritten der letzten Jahre zum Trotz: Die katholischen Kirchgemeinden im Kanton Luzern verzeichnen steigende Steuereinnahmen von natürlichen Personen. Doch die Einnahmen von juristischen Personen steigen stärker. Unternehmen haben 2014 noch 11,9 Prozent zu den Gesamteinnahmen beigetragen, 2020 waren es bereits 15,7 Prozent.

Laut Annegreth Bienz-Geisseler ist die Entwicklung wichtig. Alleine letztes Jahr hätten der Krieg in der Ukraine oder die steigenden Lebenshaltungskosten in der Schweiz viel Leid und Not verursacht. Die katholische Landeskirche habe mit einem Soforthilfebeitrag von 50'000 mitgeholfen, die Not im Krieg zu lindern. Die Synode – also das Parlament – zog mit weiteren 200'000 Franken nach. Auch die LZ-Weihnachtsaktion sei mit 10'000 unterstützt worden.

Steuerkampagne wird ausgebaut

Die Einnahmen von Unternehmen werden zudem für konkrete Projekte verwendet, wie Synodalverwalter Edi Wigger anfügt. Auch dank dieser Einnahmen habe zum Beispiel das Mehrgenerationenhaus am Ort des früheren Pfarreizentrums in Willisau realisiert werden können. Die Einnahmen seien auch eine Hilfe für den Erhalt der denkmalgeschützten Kulturgüter. «Die Hofkirche etwa wird täglich von vielen Touristen besucht und ist ein häufiges Fotosujet. Warum sollen nur die Katholikinnen und Katholiken selbst für den Erhalt bezahlen?»

Solche Beispiele will die Kirche künftig vermehrt ins öffentliche Bewusstsein rücken. So wird die im März 2021 lancierte Kampagne www.kirchensteuern-sei-dank.ch weitergeführt, wie Wigger sagt. Ein spezieller Fokus wird dabei künftig auch auf die Verwendung von Steuern juristischer Personen gerichtet.

Letztmals gab es im Kanton Luzern 2014 einen politischen Vorstoss zur Abschaffung der Kirchensteuer für Unternehmen. Das vom damaligen GLP-Kantonsrat David Staubli eingereichte Postulat lehnten aber Regierung und Parlament ab. Am 1. März 2018 trat dafür eine Änderung des Gesetzes zur Kirchenverfassung in Kraft, welche den Verwendungszweck aus Steuereinnahmen von Firmen für die Landeskirchen wie oben beschrieben konkretisierte.

Für den KMU- und Gewerbeverband Kanton Luzern hat die Abschaffung der Kirchensteuer für Firmen derzeit keine Priorität, wie Direktor Gaudenz Zemp sagt. Dennoch sei die Trennung von Staat und Kirche für den Verband eine Selbstverständlichkeit. Zudem stösst er sich daran, dass natürliche Personen frei entscheiden können, ob sie Kirchensteuer zahlen wollen, Unternehmen hingegen nicht. «Beides spricht dafür, dass man die Kirchensteuer für Unternehmen abschafft.»

Zuger Reformierte: Verhältnis könnte kippen Die Kirchensteuern für Unternehmen werden in der Praxis in allen Kantonen, Gemeinden oder Kirchgemeinden erhoben. Ausnahme sind der Kanton Waadt und gewisse Gemeinden in den Kantonen Tessin und Wallis. Im Kanton Zug hat das Parlament 2021 entschieden, dass Firmen weiterhin Kirchensteuern zahlen. Laut Simona Starzynski, Mediensprecherin der Reformierten Kirche Kanton Zug, habe die Kirche im Rahmen der vorausgegangenen inhaltlichen Diskussion überzeugen können. «Die Kirche erfüllt Aufgaben, die von Kanton und Gemeinden wenig oder gar nicht wahrgenommen werden. Sie ist damit ein unverzichtbarer Teil des sozialen Netzes, die vor allem in der Seelsorge, Jugend- und Erwachsenenarbeit wichtige Beiträge für die Gesellschaft leistet.» Starzynski sagt, dass die Beiträge von juristischen Personen in Zukunft voraussichtlich höher ausfallen als die der natürlichen Personen. «Sie spielen damit rein monetär mittelfristig eine wichtige Rolle.» Im Kanton Schwyz haben Unternehmen im Jahr 2021 Kirchensteuern in der Höhe von 7 Millionen Franken entrichtet, was einem Anteil von 21,6 Prozent am Total des Kirchensteuerertrags von 32,691 Millionen Franken entspricht. In Obwalden gehen jährlich etwa 1 Million an Steuereinnahmen aller juristischen Personen an die Landeskirchen. In Nidwalden hat ein Komitee 2013 eine Initiative zur Abschaffung der Kirchensteuer für Firmen eingereicht, diese aber wegen zu geringer Erfolgsaussichten wieder zurückgezogen. Im Kanton Uri hat das Parlament 2021 eine entsprechende Motion der FDP abgelehnt. (avd)

