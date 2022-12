Social Media: Was auf unseren Kanälen am meisten bewegte

Zentralschweiz Was 2022 auf unseren Social-Media-Kanälen am meisten zu reden gab Manche Themen versinken in der Belanglosigkeit des Internets, während andere auf unseren Social-Media-Kanälen tage- und wochenlang für Diskussionsstoff sorgen. Wir haben die Themen zusammengetragen, die unsere Community am meisten bewegte. Jetzt kommentieren 30.12.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Platz 20:

Das Töfflitreffen in Rothenburg hat dem Ace Cafe negative Schlagzeilen beschert:

Platz 19:

Immer mehr Hundebesitzer möchten ihr Tier einem Heim übergeben. Für die Mitarbeitenden bedeutet das vor allem sehr viel Arbeit und weniger Zeit für die einzelnen Tiere:

Platz 18:

Alte Triebwagen, neue Triebwagen – unsere Community identifiziert sich mit der Pilatus-Bahn:

Platz 17:

Auf einer Baustelle nahe dem Bahnhof Horw sind mehrere Gasflaschen explodiert. Eine Person wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort verstarb.

Platz 16:

Hauptberuflich zieht Granit Xhaka als Fussballprofi die Fäden im Mittelfeld von Arsenal und der Nati. Nun beschäftigt er sich auch mit Textilien:

Platz 15:

Der Ticker zu den heftigen Regenfällen kam auch in der Social-Media-Welt an:

Platz 14:

Was macht Fussballstar Paul Pogba in Luzern?

Platz 13:

Ein Grossbrand in Littau bewegte auch unsere Leserinnen und Leser:

Platz 12:

Als Jugendlicher trug der SRF-Reggae-Experte Lukie Wyniger selber Dreadlocks. Im Interview erzählt er, warum er es heute nicht mehr tut.

Platz 11:

Wann startet der Umzug? Wo finde ich was? Unser Service-Artikel hat auch unsere Community gut informiert.

Die Social-Media-Kanäle der «Luzerner Zeitung» Facebook

Instagram

Twitter

Linked-in

Platz 10:

Was tun gegen Blechkolonnen vor dem Gotthardtunnel? Mögliche Massnahmen haben auch unsere Community bewegt:

Platz 9:

Ein Luzerner Gastronom erstritt sich vor Gericht die korrekte Auszahlung der Kurzarbeitsentschädigung.

Platz 8:

Sie sind nicht grösser als ein Gartenhäuschen und liegen im Trend: Tiny Houses. Auch die Veganerin und Tier-Aktivistin Nancy Holten träumte von einem Leben auf wenigen Quadratmetern:

Platz 7:

In den sozialen Medien streitet man sich, ob die echt falsche Perücke der Kunstfigur Nadeschkin den gefühlten Tatbestand der «kulturellen Aneignung» verletzt.

Platz 6:

Im Sommer war Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin in der Schweiz. Dabei ist es am Flughafen zu Komplikationen mit ihrem Gepäck gekommen:

Platz 5:

Sie wurde beim «Bachelor» bekannt und hat ihre Reichweite ausgenutzt: Die 24-jährige Fabienne verdient ihren Lebensunterhalt auf der Onlineplattform Onlyfans – auch wenn das nicht allen passt:

Platz 4:

Kulturelle Aneignung – ist es das Wort oder das Unwort des Jahres? Auf jeden Fall beschäftigte es unsere Leserinnen und Leser in den sozialen Medien:

Platz 3:

Egal, ob bei einem Abendessen am Zugersee, beim Wandern auf der Rigi oder als Dalmatiner verkleidet mit seiner Familie: Formel-1-Rennfahrer Kimi Räikkönen geniesst sein Leben in der Zentralschweiz und gibt auf Instagram regelmässig Einblicke in sein Privatleben:

Platz 2:

Sie sorgten auf unseren Social-Media-Kanälen für Gesprächsstoff: Sängerin Eliane Müller und Sportreporter Sascha Ruefer eröffnen in Geuensee eine Bar. In einem Interview sagt Ruefer, was er von seiner Eliane nach seinen Kommentator-Einsätzen zu hören bekommt:

Platz 1:

Die Frage, wo im Kanton Luzern geblitzt wird, hat unsere Community im 2022 am meisten bewegt:

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen