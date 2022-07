Lehrabschluss: Lehrlinge geben Tipps und Tricks

Zentralschweiz Was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Wie sieht deine Lernstrategie aus? Lehrlinge verraten ihre Tipps und Tricks Tausende Lehrlinge haben ihre Lehre abgeschlossen. Sie erzählen, wie sie ihren Beruf ausgewählt haben und wie es nun beruflich weiter geht. Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gebäudetechnikplaner EFZ Fachrichtung Heizung

Patrizio De Paolis (19) aus Kriens, Lehrbetrieb: WSP Suisse AG

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten?

Der Beruf ist sehr abwechslungsreich, da man nicht nur im Büro ist, sondern auch auf die Baustelle gehen muss. Im Büro zeichnet man die Pläne im CAD und führt Berechnungen durch. Auf der Baustelle muss man Abnahmen machen und überprüfen, ob alles gemäss Plan installiert wurde.

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie?

Ich persönlich hatte nie Schwierigkeiten mit Lernen. Sobald eine Prüfung angekündigt wurde, machte ich mir bereits im Kopf eine kleine Übersicht, was ich zuerst lerne. Ich empfehle immer eine Zusammenfassung über das Thema zu erstellen, da es mir immer sehr gut half. Falls man viel rechnen muss, so wie ich in meiner Lehrzeit, empfehle ich ein gutes Formelbuch zu erstellen, in dem man alles sauber nachschlagen kann.

Wie geht’s nun beruflich weiter?

Ich habe bereits einen Vertrag bei der WSP Suisse AG unterschrieben und bleibe somit im gleichen Betrieb. Anschliessend muss ich das Militär absolvieren. Nach dem Militär kann man sich Gedanken machen, ob eine Weiterbildung auf dem Beruf Sinn machen würde. Wo mich genau meine berufliche Zukunft in ein paar Jahren hinbringen wird, weiss ich noch nicht.

Wie feierst du dein Fähigkeitszeugnis?

Wir hatten in der Swissporarena in Luzern unsere Abschlussfeier, wo uns das Fähigkeitszeugnis übergeben wurde. Anschliessend ging ich mit meiner Familie und meinem Lehrmeister Abendessen.

Kauffrau EFZ

Sarah Hofer (24) aus Meggen, Lehrbetrieb: Die Rodtegg – Stiftung für Menschen mit körperlicher Behinderung

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten?

An meinem Beruf gefällt mir die Vielseitigkeit. Ich komme täglich in Kontakt mit verschiedenen Personen, studiere Zahlen, verfasse Texte und betätige mich auch kreativ. Der Mix aus Computerarbeit und Interaktion mit Besucherinnen, Kunden und Mitarbeitenden finde ich sehr schön.

Dein Lieblingsfach und warum?

Das Fach Wirtschaft und Gesellschaft hat mir am besten gefallen. Auch wenn es das allumfassendste Fach war mit den meisten Lektionen, habe ich dort viel Interessantes gelernt, was privat von Nutzen sein kann.

Was leistest du dir mit dem ersten grossen Lohn?

Von meinem ersten grossen Lohn werde ich mir wohl Möbel und die Einrichtung für eine WG kaufen.

Wie feierst du dein Fähigkeitszeugnis?

Das Bestehen meiner Lehre habe ich am Open Air erfahren. Da wurde natürlich schon gefeiert. Die Diplomfeier im KKL und das anschliessende Essen mit meiner Berufsbildnerin, einer Arbeitskollegin und meiner Familie rundeten die Feierlichkeiten in einem sehr schönen Rahmen ab.

Kauffrau EFZ

Chiara Küchler (25) aus Emmenbrücke, Lehrbetrieb: Remimag Gastronomie.

Dein Lieblingsfach und warum?

Mein Lieblingsfach in der Berufsschule war Italienisch. Es war schon lange mein Ziel, diese schöne Sprache zu erlernen. Meine Lehrerin hat italienische Wurzeln und ich hatte so die Gelegenheit, spezielle Ausdrücke zu erlernen. Mir gefällt die Sprache sehr gut, denn es ist die Sprache der Liebe. In den Ferien spreche ich gerne italienisch mit den Einheimischen.

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie?

Mein Tipp ist simpel und funktioniert immer: Ich habe mir jeweils vom Thema eine eigene Zusammenfassung gemacht. Die schwierigen Themen habe ich versucht aufzuzeichnen. Eine Zeichnung bleibt nämlich länger im Gedächtnis als nur ein Text. So hatte ich am Schluss alle wichtigen Inhalte zusammengefasst und konnte effizienter repetieren.

Wie geht’s nun beruflich weiter?

Nach dieser erfolgreich abgeschlossenen Zweitlehre wünsche ich mir eine Stelle mit einem 100%-Pensum. Für die Zukunft ist mein Ziel, einen Fachausweis zu besitzen. Die Weiterbildungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Welche Richtung ich einschlage, weiss ich noch nicht.

Wie feierst du dein Fähigkeitszeugnis?

Mit einem köstlichen Nachtessen im Hafenrestaurant in Zug. Anschliessend werde ich den Abend in der Skylounge ausklingen lassen. Am Wochenende gehe ich mit meinen Freunden im Club feiern.

Kaufmann EFZ

Loris Schürch (18) aus Emmenbrücke, Lehrbetrieb: Hotel & Gastro Union.

In welchem Schulfach musstest du am meisten büffeln?

Am meisten «büffeln» musste ich im Fach Wirtschaft und Gesellschaft, da ich dieses Fach so vorher noch in keiner Form hatte. Zudem wurde es in der Schule doppelt gewichtet und umfasste sehr viele verschiedene Themen.

Dein Lieblingsfach und warum?

Am meisten Freude hatte ich in der Schule immer an Englisch. Der Unterricht hat mir sehr viel Spass gemacht und ich hatte viel Motivation, Neues dazuzulernen. Auch ist mir Englisch von allen Fächern am einfachsten gefallen, es zu lernen.

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie?

Sicherlich ist es sehr wichtig, früh genug mit Lernen zu beginnen. Man sollte nicht alles auf den letzten Drücker schieben, da man dann keine Zeit mehr für Fragen hat.

Wie geht’s nun beruflich weiter?

Zur Zeit besuche ich die Rekrutenschule in Emmen, in welcher ich noch bis Anfangs November sein «darf». Wie es danach weitergeht, ist momentan noch offen.

Kauffrau EFZ

Anna Lena Speerli (20) aus Oberägeri, Lehrbetrieb: Bosshard AG

In welchem Schulfach musstest du am meisten büffeln?

Ich musste am meisten für das Fach W&G (Wirtschaft & Gesellschaft) lernen.

Dein Lieblingsfach und warum?

Englisch, da ich dafür den grössten Nutzen in meinem Privatleben gesehen habe.

Wie geht’s nun beruflich weiter?

Nach der Lehre absolviere ich die Berufsmaturität.

Wie feierst du dein Fähigkeitszeugnis?

Ich war mit meiner Familie schön essen.

Kauffrau EFZ mit BM

Elin Bajic (18) aus Cham, Lehrbetrieb: Bossard AG

Wie bist du auf den Beruf gekommen, den du nun erlernt hast?

Ich habe viele Schnupperlehren absolviert und fand dadurch heraus, dass mir der Beruf als Kauffrau am meisten zusagt.

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie?

Ich habe den Schulstoff immer wieder repetiert. Das half mir, den Stoff beim Test schnell abrufen zu können.

Wie feierst du dein Fähigkeitszeugnis?

Nach der Abschlussfeier im Casino in Zug gingen wir als Klasse in ein Restaurant und stiessen auf unseren Abschluss an.

Kaufmann EFZ

Jovin Strothe (19) aus Neuenkirch, Lehrbetrieb: CH Regionalmedien AG.

Wie bist du auf den Beruf gekommen, den du nun erlernt hast?

Ich war auf der Suche nach Berufen, welche eine gute Grundbildung ermöglichen, und dafür war das KV bestens ausgelegt. Ausserdem wollte ich in einem Büro und am PC arbeiten.

In welchem Schulfach musstest du am meisten büffeln?

Am meisten musste ich im Fach Wirtschaft und Gesellschaft lernen, da dieses Fach sehr umfangreich ist und die Buchhaltung nicht mein bester Freund während meiner Ausbildung war.

Dein Lieblingsfach und warum?

Mein Lieblingsfach war Englisch. Ich war schon immer fasziniert von Fremdsprachen und heutzutage kann man sich auf Englisch fast überall auf der Welt verständigen.

Was leistest du dir mit dem ersten grossen Lohn?

Ich werde mir Ferien gönnen nach dem ganzen Schulstress und mich entspannen.

Kauffrau EFZ

Leonie Trinkler (18) aus Rotkreuz, Lehrbetrieb: Gemeinde Risch

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten?

In meiner Lehre durfte ich verschiedene Abteilungen besuchen, und somit waren diese drei Jahre sehr abwechslungsreich.

Dein Lieblingsfach und warum?

Mein Lieblingsfach war Wirtschaft & Gesellschaft, weil es viele verschiedene Themenbereiche gibt.

Wie geht’s nun beruflich weiter?

Ich mache nach meiner Lehre die Berufsmaturität im Vollzeitmodell.

Kauffrau EFZ

Kaya Peter (18) aus Rothenburg, Lehrbetrieb: Remimag Gastronomie AG

Was kannst du nun richtig gut, wovon du vor der Lehre keine Ahnung hattest?

Vor der Lehre musste ich sehr selten Telefone entgegennehmen oder selbst Anrufe tätigen. Während meiner Lehrzeit war ich immer wieder mal für die Telefonzentrale zuständig, das heisst, ich war die erste Ansprechperson der Firma. Zu Anfang hatte ich recht Respekt davor, etwas Falsches zu sagen. Doch nach einiger Zeit wurde ich immer sicherer und machte es sogar gerne.

Dein Lieblingsfach und warum?

Mein Lieblingsfach war Englisch. Ich mag die Sprache, da man sie im Alltag überall immer wieder hört und benutzt. Zudem schaue ich Serien und Filme auf Englisch. Ich finde es toll, die Schauspieler/-innen in der Originalsprache zu hören.

Was leistest du dir mit dem ersten grossen Lohn?

Momentan lerne ich für die Auto-Theorieprüfung und hoffe, dass ich sie bald absolvieren kann und bestehe. Danach möchte ich mit den Fahrstunden beginnen und dabei hilft mir der grössere Lohn sehr.

Wie feierst du dein Fähigkeitszeugnis?

Ich war ein Wochenende mit ein paar Schulkollegen und -kolleginnen campen. Dabei haben wir unsere bestandene Lehrabschlussprüfung gefeiert und die Zeit nochmals miteinander genossen, da sich nun leider unsere Wege trennen.

Kaufmann EFZ

Lors Ioanna (18) aus Risch, Lehrbetrieb: Gemeindeverwaltung Risch.

In welchem Schulfach musstest du am meisten büffeln?

Im Fach Französisch.

Dein Lieblingsfach und warum?

Sport, weil ich mich sehr gerne bewege.

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie?

Frühzeitig mit Lernen zu beginnen.

Wie geht’s nun beruflich weiter?

Ich werde im Sommer mit der Berufsmatura (Vollzeit) beginnen.

Sämi Bieri (18) aus Schüpfheim, Lehrbetrieb: Kaufmann Kaminfeger AG.

Was kannst du nun richtig gut, wovon du vor der Lehre keine Ahnung hattest?

Reinigen (russen) der verschiedensten Öfen und Heizungen.

Wie geht’s nun beruflich weiter?

Ich bleibe auf dem Beruf in der gleichen Firma.

Was leistest du dir mit dem ersten grossen Lohn?

Vier neue Felgen für mein Auto.

Kauffrau EFZ mit BM

Jenny Müller (19) aus Steinhausen, Lehrbetrieb: Bossard AG

Was kannst du nun richtig gut, wovon du vor der Lehre keine Ahnung hattest?

Telefonieren. Vor meiner Ausbildung haben meine Knie schon gezittert, wenn ich nur an ein Telefongespräch gedacht habe. Es hat mich nervös gemacht, dass ich mich teilweise nicht darauf vorbereiten konnte oder nicht wusste, was ich antworten sollte. Jedoch konnte ich dies während meiner Lehrzeit ändern. Nun nehme ich ohne Aufregung jeden Anruf entgegen und antworte souverän.

In welchem Schulfach musstest du am meisten büffeln?

Am meisten Mühe hat mir das Fach Finanzen bereitet. Es war für mich einfach nicht logisch, welche Zahl nun ins Aktiv bzw. Passiv oder eben in den Aufwand bzw. den Ertrag kommen muss.

Was leistest du dir mit dem ersten grossen Lohn?

In meinen nächsten Ferien werde ich mir davon so viele Glacen am Strand leisten, wie ich Lust habe.

Wie feierst du dein Fähigkeitszeugnis?

Unsere Abschlussfeier hat im Casino Zug stattgefunden und wir haben dort unser Fähigkeitszeugnis erhalten. Danach ging es klassenweise in verschiedene Bars, wo wir bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert haben.

Kauffrau EFZ

Anja Suter (19), aus Muotathal, Lehrbetrieb: Stoosbahnen AG

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie?

Mein Tipp ist, sich einen Ausgleich zum Lernen zu suchen. Also trotzdem noch Hobbys zu verfolgen, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass man dafür keine Zeit mehr hat.

Wie geht’s nun beruflich weiter?

Ich bleibe bei meinem Lehrbetrieb, der Stoosbahnen AG, und werde erstmals einfach arbeiten und die schulfreie Zeit geniessen.

Was leistest du dir mit dem ersten grossen Lohn?

Ich möchte mir sicher bald ein eigenes Auto kaufen.

Wie feierst du dein Fähigkeitszeugnis?

Habe ich schon gefeiert. Ich war mit meiner Familie essen und anschliessend ging ich ans «Grümpi» im Tal.

Fachmann Betriebsunterhalt EFZ

Jonas Lustenberger (18) aus Ruswil, Lehrbetrieb: Pistor AG.

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten?

Die Abwechslung, welche ich täglich habe, von Reinigung über Reparaturen bis zu Aussenarbeiten wie Hecken setzen oder Rabatten pflanzen.

Dein Lieblingsfach und warum?

Mein Lieblingsfach war Berufskunde, da der Unterricht super und abwechslungsreich gestaltet war. Zudem hatte meine Klasse einen Superlehrer, der sehr gut erklären und den Lernstoff vermitteln konnte.

Wie geht’s nun beruflich weiter?

Ich werde auf dem erlernten Beruf weiterarbeiten und in Zukunft ein paar Weiterbildungen absolvieren.

Wie feierst du dein Fähigkeitszeugnis?

Mit meiner Familie in einem Restaurant und mit Freunden bei einer kleinen Party.

Kauffrau EFZ

Yara Loosli (19) aus Willisau, Lehrbetrieb: Diwisa Distillerie Willisau AG

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten?

Die Diwisa ist in der ganzen Schweiz sowie auch im Ausland tätig, weshalb die Sprachen Französisch und Englisch oft zur Anwendung kommen – dies gefällt mir sehr. Ausserdem konnte ich während meiner Lehre in verschiedenen Abteilungen arbeiten, was die Ausbildung sehr spannend und abwechslungsreich machte.

Dein Lieblingsfach und warum?

Französisch. Ich finde es eine sehr schöne Sprache und meine Kenntnisse aus dem Au-pair-Jahr in Fribourg, welches ich vor der Lehre gemacht habe, erleichterte mir vieles in diesem Fach.

Wie geht’s nun beruflich weiter?

Ich habe die Möglichkeit, in meinem Lehrbetrieb Diwisa zu bleiben und die Stelle als Trade Marketing Managerin in einem tollen Team zu besetzen.

Wie feierst du dein Fähigkeitszeugnis?

Wir verbrachten mit der ganzen Klasse eine Woche auf Mallorca und feierten dort ausgiebig unseren Abschluss der Berufslehre.

Fachperson Betreuung Betagte EFZ

Ilena-Mercedes Meyer (27) aus Luzern, Lehrbetrieb: Stiftung Der rote Faden.

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten?

An meinem Beruf gefällt mir, dass wir individuell auf die Klienten eingehen, auf ihre Ressourcen zurückgreifen und diese somit erhalten können. Es ist toll, dass wir im Betrieb zu Ansprechpartnern werden und im regelmässigen Austausch mit den Angehörigen stehen. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich und spannend, wir können jeden Tag etwas Neues aus den Erfahrungen der Klienten lernen.

Dein Lieblingsfach und warum?

Meine Lieblingsfächer waren BKU (Berufskunde) und KGN (Krankheit, Gesundheit, Notfall). Die Fächer haben mir sehr gut gefallen, weil ich am meisten Neues erlernen durfte. Es gab viele spannende Themen z. B. Entwicklungspsychologie, Neurologie und Medikamentenlehre.

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie?

Mein Tipp bezüglich der Lernstrategie ist: In der Berufsschule mitmachen, zuhören, bei Unklarheiten nachfragen und viele Zusammenfassungen schreiben. Gerade als Fachperson Betreuung ist es wichtig, schulisch am Ball zu bleiben, damit der Faden nicht verloren geht. Wichtig ist es auch, seine eigene Lernstrategie zu finden und diese anzuwenden.

Kaminfegerin EFZ

Alexandra Emmenegger (19) aus Schüpfheim, Lehrbetrieb: Kaufmann Kaminfeger AG.

Wie bist du auf den Beruf gekommen, den du nun erlernt hast?

Ich wurde an der Zebi darauf aufmerksam gemacht.

Was gefällt dir andeinem Beruf am besten?

Es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf, der auch viel Kundenkontakt bietet.

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie?

In der Schule gut zuhören und Notizen machen, den Lernstoff repetieren.

Wie geht’s nun beruflich weiter?

Ich werde eine Zweitausbildung als Milchtechnologin machen, mit dem Ziel, einmal auf einer Alp Alpkäse herstellen zu können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen