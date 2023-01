Zentralschweiz Wetterstationen messen eisige Temperaturen im zweistelligen Minusbereich Am Freitagmorgen musste sich die Zentralschweizer Bevölkerung warm anziehen – es wurden Temperaturen im Minusbereich gemessen. Auch über's Wochenende bleibt es kalt. 20.01.2023, 10.42 Uhr

Wer am Freitagmorgen das Haus verliess, dürfte es bereits bemerkt haben: Die Temperaturen sind auf einem frostigen Level angelangt. In der Stadt Luzern und in Cham wurden kurz vor sieben Uhr morgens Tiefsttemperaturen von -8,7 Grad Celsius gemessen, in Altdorf war es zur selben Zeit mit rund -7 Grad Celsius nur wenig wärmer. Das zeigen Daten der Wetterstationen auf Meteo Schweiz. Gar Temperaturen im zweistelligen Minusbereich erlebten die Bewohnenden von Sattel (-11,3 Grad Celsius) und Einsiedeln (-13,8 Grad Celsius).

Wer sich frühmorgens zum Skifahren oder Snowboarden auf die Zentralschweizer Berge begab, wurden ebenfalls von Temperaturen im zweistelligen Minusbereich begrüsst. In Andermatt wurden kurz vor acht Uhr morgens -23,7 Grad Celsius gemessen.

Am Wochenende bleiben die Temperaturen weiter im Minusbereich. In Luzern und Stans liegen die von MeteoNews prognostizierten Temperaturen am Samstag und Sonntag zwischen -5 und 0 Grad, in Zug zwischen -4 und 0 Grad Celsius.

In der nächsten Woche ist «unspektakuläres Wetter» angesagt, wie die Meteorologen in einem Blogbeitrag schreiben. Das Temperaturniveau bleibe winterlich, im Flachland liegt Hochnebel. In den Bergen zeigt sich hingegen die Sonne – die Meteorologen prognostizieren «gutes Wintersportwetter». (mha)

