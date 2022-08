Zentralschweiz Wetterwechsel – bis Sonntag fallen bis zu 70 Millimeter Regen SRF Meteo kündigt schubweie feuchte Luft an, die über weite Teile der Schweiz zieht. Sie wird uns Regen bringen. 16.08.2022, 17.21 Uhr

Am Dienstag ist es noch hochsommerlich heiss und komplett trocken, auf Mittwoch dann wird laut SRF Meteo ein Wetterwechsel erfolgen. Auf Twitter teilen die Meteorologen mit: Auf morgen folgt ein Wetterwechsel: In einer unbeständigen Südwestlage wird schubweise feuchte Luft zu uns geführt und es folgt der - zumindest für die Natur - langersehnte Regen. Die Mengen sind regional unterschiedlich und noch mit Unsicherheiten verbunden. Dazu veröffentlichte SRF ein Bild mit den erwarteten Regenmengen bis Sonntag.

Die Karte von SRF Meteo zeigt die erwartete Regenmenge der nächsten Tage. SRF/Twitter

Weite Teile der Zentralschweiz befinden sich in einer blauen Zone, wo 20 bis 70 Millimeter erwartet werden. Zum Vergleich: Im gesamten Monat Juli fielen in Luzern 95 Milliliter.

In Luzern soll der Regen am Mittwoch gegen Abend einsetzen. Die Temperaturen bleiben am Mittwoch noch hoch, sinken aber auf Donnerstag auf 21 bis 23 Grad.

Diese Bilder zeigen die erwarteten Regenzonen in der Schweiz bis Donnerstag. SRF Meteo