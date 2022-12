Staatsverweigerer sorgen bei Behörden für Ärger

Zentralschweiz «Es gibt Anzeichen, dass sich der Kreis vergrössert»: Staatsverweigerer strapazieren Nerven der Behörden Sie wollen keine Steuern zahlen und rechtliche Konsequenzen nicht akzeptieren: Staatsverweigerer sorgen bei Zentralschweizer Betreibungsämtern und Gerichten vermehrt für Ärger. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 20.12.2022, 17.00 Uhr

Bei einer Razzia gegen sogenannte Reichsbürger führen vermummte Polizisten in Frankfurt am Main nach der Durchsuchung eines Hauses Prinz Heinrich XIII. zu einem Polizeifahrzeug. Bild: Boris Roessler/dpa (7. Dezember 2022)

Manche sehen im Staat eine böse Firma, andere ein illegitimes Gebilde. In Deutschland sorgen sogenannte Reichsbürger spätestens seit einer gross angelegten Razzia für Schlagzeilen. Reichsbürger stellen einen Bezug zum dritten Reich her und lehnen zusammen mit weiteren Gruppierungen ohne rechtsradikalen Hintergrund den Staat mitsamt seinem Rechtssystem ab. Die Ideologie findet in der Schweiz immer mehr Anhänger, vor allem im Kanton Thurgau. Aber auch in der Zentralschweiz müssen sich Behörden immer öfter mit Staatsverweigerern befassen.