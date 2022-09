Zentralschweizer Energiepreise Den günstigsten Strom gibt’s in Nidwalden – Schwyzerinnen und Schwyzer müssen zum Teil tiefer in die Tasche greifen Die Stromtarife fürs nächste Jahr sind bekannt, und sie steigen auch in allen Gemeinden der Zentralschweiz. Wo der Strom aber auf dem Markt eingekauft wird, da wird es besonders teuer. Tobias Söldi Jetzt kommentieren 07.09.2022, 17.00 Uhr

Wer am nördlichen Ufer des Vierwaldstättersees lebt, muss im nächsten Jahr besonders viel für Strom bezahlen. In den Luzerner Gemeinden Greppen, Weggis und Vitznau sowie den Schwyzer Gemeinden Gersau, Ingenbohl, Küssnacht und Morschach werden die Strompreise ab Januar zwischen 41.39 und 41.64 Rappen pro Kilowattstunde liegen – eine Steigerung von über 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das zeigen die Daten der Elektrizitätskommission Elcom, die kürzlich veröffentlicht worden sind.

Der Grund: Diese Gemeinden beziehen ihren Strom von der Elektrizitätswerk Schwyz (EWS) AG – und diese muss die Strompreise aufs nächste Jahr hin massiv erhöhen. Für Haushaltskunden steigen die Tarife im Schnitt um 56 Franken pro Monat, schreibt das Unternehmen auf seiner Website. Auch die anderen vom EWS belieferten Gemeinden – Steinerberg, Rothenthurm, Alpthal und Oberiberg im Kanton Schwyz – bekommen die Preiserhöhung zu spüren.

Vom Markt abhängig

Peter Suter, CEO der EWS AG, erklärt:

«Wir haben keine eigenen Kraftwerke, sondern kaufen den Strom zu 100 Prozent auf dem Markt ein. Wie viele andere auch sind wir der dortigen Situation komplett ausgeliefert.»

In den vergangenen Monaten hätten sich die Strompreise wegen des Kriegs in der Ukraine, der Nachwirkungen der Coronapandemie und der tieferen Verfügbarkeit ausländischer Kraftwerke fast verzehnfacht. Zwar besorge man Strom bis zu drei Jahre im Voraus, um Preisschwankungen zu glätten, im vergangenen Winter etwa sei der Strombedarf aber überdurchschnittlich gross gewesen, erklärt Suter. «Wir mussten zu hohen Preisen nachkaufen.»

Mit den Kundinnen und Kunden sei man in Kontakt, so Suter. «Wir bekommen viele Reaktionen und erklären unsere Lage. Und natürlich gibt es auch Leute, die sich Sorgen machen, ob sie die Stromrechnung bezahlen können.» Letztlich sind der EWS AG aber die Hände gebunden:

«Es bleibt zu hoffen, dass das Stromangebot wieder steigt und die Sparbemühungen greifen.»

Immerhin: Im schweizweiten Vergleich sieht es hier nicht ganz so schlimm aus. Kundinnen und Kunden der Licht- und Kraftgenossenschaft Richigen bei Bern zahlen 70.78 Rappen pro Kilowattstunde.

Günstiges Nidwalden

Anders auf der Nidwaldner Seite des Vierwaldstättersees. Hier befinden sich jene Zentralschweizer Gemeinden mit den günstigsten Stromtarifen. Sie liegen in fast allen Gemeinden bei 19.56 Rappen pro Kilowattstunde – eine Zunahme von lediglich vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Grund ist im Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) zu finden, das den Strom liefert. Dass man die Preise nicht markant anheben müsse, verdanke man primär den eigenen günstigen Kraftwerken und den Beteiligungen an Kernanlagen, die ebenfalls günstig produzieren, so Direktor Remo Infanger. Während die Kosten für Energie und die Abgaben gleich bleiben, muss das EWN nur die Preise für die Netznutzung erhöhen, was unter anderem an den höheren Kosten für Dienstleistungen der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid liege.

Tiefer liegt der Strompreis in der Zentralschweiz nur noch in Göschenen, wo sich der Preis auf 12.78 Rappen pro Kilowattstunde belaufen wird – was eine Steigerung von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Auch hier bestätigt sich das Muster, bezieht die Gemeinde den Strom doch aus eigenen Elektrizitätswerken und Wasserkraftwerken. Göschenen gehört auch schweizweit zu den günstigsten Gemeinden: Noch tiefer sind die Tarife nur in den Walliser Orten Zwischenbergen (8.49 Rp./kWh) und Simplon (11.22 Rp./kWh) sowie in Brusio (10.99 Rp./kWh) im Bündnerland.

Zentralschweizer Kantone im oberen Mittelfeld

Wenig überraschend ist denn auch, dass Nidwalden im Vergleich der günstigste Kanton in der Zentralschweiz ist, Schwyz der teuerste. Die anderen Kantone bewegen sich im schweizweiten Vergleich im oberen Mittelfeld und liegen alle relativ nahe beieinander: In Uri kommt der durchschnittliche Stromtarif auf 30,66 Rappen pro Kilowattstunde zu liegen, in Zug auf 30,03, in Obwalden auf 29,77 und in Luzern auf 28,85 Rappen.

Suchen Sie in der Tabelle nach einer Gemeinde für weitere Details zu den Strompreisen:

