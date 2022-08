Zofingen Auf dem Heitere geht die Post am Open Air fast wieder ab wie früher Das Heitere Open Air hat das Line-up, das für 2020 vorgesehen war, grösstenteils halten können – mit Zentralschweizer Acts. Auch das Volksschlager findet wie gewohnt statt, nicht aber die Magic Night. Roger Rüegger 08.08.2022, 11.29 Uhr

Die diesjährige Heitere-Ausgabe wird wieder an vergangene Jahre, wie zuletzt 2019, anknüpfen. Bild: Dominik Wunderli, (Zofingen, 11. August 2019)

«Es noched», ist ein beliebtes Zitat eines in Luzern lebenden Zofingers. Dieses bezieht sich auf den Zapfenstreich, ein örtlicher Brauchtum im Juli, hat aber auch für das Heitere Open Air Gültigkeit. Das zieht in guten Zeiten an drei Tagen 36’000 Musikfans auf den Zofinger Hausberg, darunter sehr viele aus der Zentralschweiz. Vom 12. bis 14. August ist es wieder so weit. Das Festival ist wie praktisch jedes Jahr so gut wie ausverkauft.

Mit Ausnahme des Vorjahres, als eine abgespeckte, aber feine Version wie in den Anfangszeiten durchgeführt wurde. Die Vollversion musste aus bekannten Gründen auf 2022 verschoben werden. Im Vorjahr gab es keinen Zeltplatz, nur die Bühne unter den Linden, drei Acts pro Abend und das Festivalgelände beschränkte sich auf die Fläche des Heiternplatzes. Die Eintrittskarten des verschobenen Heitere Open Airs sind für dieses Jahr gültig.

Produktive Künstlerinnen und Musiker mit neuen Songs

Die Kapazität war auf 6000 Leute beschränkt. Nun wird wieder mit der grossen Kelle angerichtet. «Es ist uns gelungen, das vielseitige Line-up, welches für die Austragung von 2020 vorgesehen war, grösstenteils zu retten. Das ist umso erfreulicher, weil viele Künstlerinnen und Musiker in dieser Zeit produktiv waren und bei uns auch neue Songs präsentieren werden», sagt Heitere-Chef Christoph Bill.

Für den deutschen Rapper Trettmann, der alle Festivaltermine absagen musste, konnte als Ersatz der nigerianische Musiker Ckay engagiert werden. Am Freitag stehen unter anderem die Briten Rag'n'Bone Man und Tom Grennan, der deutsche Rapper Kontra K sowie die Zürcher Oberländer Dabu Fantastic auf der Bühne. Spannend wird bestimmt auch der Auftritt der jungen Musiktalente des Projektes La Gustav, welche um 19.50 Uhr auftreten. On Stage sind dabei auch die Zugerin Caroline Knaack und der Luzerner Rico Langjahr.

Junge Urner Band feiert Premiere

Die Zentralschweiz wird auch am Samstag durch junge Künstler vertreten. Die Urner Band Daens war bereits für das Jahr 2020 engagiert worden. Für den 23-jährigen Sänger Daniel Beltrametti ist es das erste Heitere, wie er gesteht. «Das Festival stand schon länger auf meiner To-do-Liste, aber ich habe es nie geschafft. Die Premiere wird umso schöner, weil wir sie auf der Bühne feiern können.» Die Urner treten um 17 Uhr auf. Danach wollen sie als Gäste das Festival geniessen. «Das Line-up ist lässig, ich bin gespannt», sagt Beltrametti und spricht damit Bill aus der Seele. «Es ist ein Heitere-typisches aktuelles Programm», sagt Bill und ergänzt: «Ich bin froh, dass die Heitere-Fans endlich ihre Tickets von der Kühlschranktür wegnehmen und wir unsere Schuld abbauen können.»

Ganz wie früher wird das diesjährige Festival trotzdem nicht sein. So verzichtet Bill auf einen «Super Tuesday», an dem im letzten Jahr am Dienstag zum Festivalauftakt die schottische Sängerin Amy Macdonald und die Walliserin Stefanie Heinzmann aufgetreten sind. Auch die «Magic Night» am Mittwoch macht Pause. Bill: «Das wird hoffentlich einmalig bleiben. Wir wollen diese bewährten Events nicht einschlafen lassen, aber wir haben mit der Planung in der tiefsten Pandemie begonnen und mussten uns eingestehen, dass weniger für einmal mehr sein wird.»

Weil das Festival heuer erst am Donnerstag, 11. August, mit dem Volksschlager beginnt, wird auch der Aufbau des Zeltplatzes erst ab diesem Tag möglich sein.

Zum ersten Mal auf dem Heitere ist der seit den 1970er-Jahren erfolgreiche deutsch-südafrikanische Schlagersänger Howard Carpendale. Mit den weiteren Acts wie Stubete Gäng, Melissa Naschenweng, Die Draufgänger oder Sarah Jane wird der Abend, moderiert von Sascha Ruefer, gemäss Veranstalter Rosario Galliker aus Beromünster ziemlich partylastig. «Wir werden ein stimmungsvolles Volksschlager erleben», ist er überzeugt. Tickets für den Donnerstag sind noch erhältlich. Heuer sind im Vorverkauf bereits 5000 Karten weg.

Tickets fürs Volksschlager für 79.90 Franken gibt es auf www.ticketcorner.ch

Das Programm des Heitere Open Airs finden Sie auf www.heitere.ch

Impressionen vom Heitere 2019:

Max Giesinger (zweiter v.l.) und seine Band sangen mit drei Kids aus dem Publikum ein Lied. Andre Albrecht Heitere Open Air 2019; Tag 1 (09.08.19) Andre Albrecht Der schottische Singer/Songwriter Lewis Capaldi überzeugte mit seiner Stimme. Andre Albrecht Cro, der Mann mit der Maske, wurde vom Publikum gefeiert. Andre Albrecht Sänger Björn Dixgård von Mando Diao zeigte eine kraftvolle Show. Andre Albrecht Es folgen weitere Bilder vom Heitere-Freitag. Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht

Francine Jordi wusste die Fans zu begeistern. Andre Albrecht ... Andre Albrecht Begeisterte Besucher und Besucherinnen des 20. Volksschlager Open Air auf dem Heitere in Zofingen. Andre Albrecht Überraschungsgast Florian Ast (rechst) im Duett mit Moderator Sascha Ruefer Andre Albrecht Die jungen Zillertaler waren sogar per Schlauchboot unterwegs am 20. VolksSchlager Openair auf dem Heitere Zofingen. André Albrecht Die Schlager Piloten brachten Hochstimmung. Andre Albrecht Haudegen Matthias Reim sang seine umjubelten Hits Andre Albrecht ... Andre Albrecht Die Grubertaler sorgten für Stimmung nach der Pause. Andre Albrecht Semino Rossi sang ein Stück nur mit Gitarre ohne Playback. Andre Albrecht Es folgen weitere Bilder des Volksschlager Open Air. Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht Andre Albrecht

Die Walliser Sängerin Sina eröffnete die Magic Night 2019 auf dem Heitere Zofingen. Andre Albrecht Sängerin Sina mit Band. Andre Albrecht Sina legte gleich beim ersten Song so richtig los. «Fiirvogl Tanz Fär Mich» sang sie und begeisterte die Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher zusehends. Andre Albrecht Andre Albrecht Begeisterte Fans beim Auftritt von Sina. Andre Albrecht Andre Albrecht Magic Night 2019 auf dem Heitere Zofingen Andre Albrecht Die Fans beim Auftritt von Billy Ocean. Andre Albrecht Andre Albrecht Die Fans gingen mit beim Auftritt von Billy Ocean an der Magic Night 2019 auf dem Heitere Zofingen. Andre Albrecht Bis in die hintersten Reihen sangen die Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher lautstark im Chor und wurden Billy Oceans’ auffordernden Frage «You gonna sing with me?» Andre Albrecht Barclay James Harvest featuring Les Holroyd (im Bild Gitarrist Michael Byron-Hehir) spielten an der Magic Night 2019 auf dem Heitere Zofingen ihre grossen Hits wie "Hymn". Andre Albrecht Bassist und Sänger Les Holroyd. Andre Albrecht Barclay James Harvest überzeugen mit fetzigen Bass-Soli und Les Holroyds sanfter Stimme. Andre Albrecht Andre Albrecht Niedeckens BAP (im Bild Ulrich Rode und Wolfgang Niedecken) waren an der Magic Night 2019 auf dem Heitere Zofingen zurecht der Headline des Abends. Andre Albrecht Die Kölner Kult-Rock-Band BAP mit Gründervater und Frontman Wolfgang Niedecken brachte die Menge so richtig zum Toben. Andre Albrecht Magic Night 2019 Andre Albrecht Mit Niedeckens BAP schloss die 12. Magic Night auf dem Heitern. Begeistert klatschte das Publikum von Anfang an zu Hits wie «Waschsalon» mit. Andre Albrecht Beigeisterte BAP-Fans. Andre Albrecht

Virgin Radio Rock Night Die Winterthurer Combo Jack Slamer (im Bild Sänger Florian Ganz) eröffneten die Virgin Radio Rock Night auf dem Heitere Zofingen. Andre Albrecht Virgin Radio Rock Night Die Winterthurer Combo Jack Slamer (im Bild Bassist Hendrik Ruhwinkel) eröffneten die Virgin Radio Rock Night auf dem Heitere Zofingen. Andre Albrecht Virgin Radio Rock Night Bei der Berliner Band "The BossHoss" gingen die Fans an der Virgin Radio Rock Night auf dem Heitere Zofingen voll mit. Andre Albrecht Virgin Radio Rock Night Die Berliner Band "The BossHoss" sorgten an der Virgin Radio Rock Night auf dem Heitere Zofingen für einen ersten Höhepunkt. Andre Albrecht Virgin Radio Rock Night Die Berliner Band "The BossHoss" sorgten an der Virgin Radio Rock Night auf dem Heitere Zofingen für einen ersten Höhepunkt. Andre Albrecht Virgin Radio Rock Night Die Berliner Band "The BossHoss" sorgten an der Virgin Radio Rock Night auf dem Heitere Zofingen für einen ersten Höhepunkt. Andre Albrecht Virgin Radio Rock Night Die Winterthurer Combo Jack Slamer (im Bild Sänger Florian Ganz) eröffneten die Virgin Radio Rock Night auf dem Heitere Zofingen. Andre Albrecht Virgin Radio Rock Night Die Berliner Band "The BossHoss" sorgten an der Virgin Radio Rock Night auf dem Heitere Zofingen für einen ersten Höhepunkt. Andre Albrecht Virgin Radio Rock Night Die Berliner Band "The BossHoss" sorgten an der Virgin Radio Rock Night auf dem Heitere Zofingen für einen ersten Höhepunkt. Andre Albrecht The BossHoss. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Jack Slammer aus Winterthur. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Fans an der Virgin Rock Night. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 The BossHoss. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 The BossHoss. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 The BossHoss. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Fans tanzen zu The Bosshoss. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 The BossHoss. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 The BossHoss. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 The BossHoss. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 The BossHoss. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 The BossHoss. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 The BossHoss. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Jack Slamer spielt an der Heitere Rock Night. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Jack Slamer. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Jack Slamer. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Jack Slamer. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Jack Slamer. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Jack Slamer. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Jack Slamer. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Jack Slamer. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Jack Slamer. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Jack Slamer. Jakob Ineichen, Zofingen, 6. August 2019 Die schottische Band Biffy Clyro begeisterte die Fans an der Virgin Radio Rock Night auf dem Heitere Zofingen. André Albrecht Die schottische Band Biffy Clyro begeisterte die Fans an der Virgin Radio Rock Night auf dem Heitere Zofingen. André Albrecht Die schottische Band Biffy Clyro (hier Sänger Simon Neil) sorgten an der Virgin Radio Rock Night auf dem Heitere Zofingen für den Höhepunkt des Abends. André Albrecht Die schottische Band Biffy Clyro (hier Sänger Simon Neil) sorgten an der Virgin Radio Rock Night auf dem Heitere Zofingen für den Höhepunkt des Abends. André Albrecht Die schottische Band Biffy Clyro (hier Bassist James Johnston) sorgten an der Virgin Radio Rock Night auf dem Heitere Zofingen für den Höhepunkt des Abends. André Albrecht Die schottische Band Biffy Clyro (hier Sänger Simon Neil) sorgten an der Virgin Radio Rock Night auf dem Heitere Zofingen für den Höhepunkt des Abends. André Albrecht