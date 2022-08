Zofingen «Es ist wie Fasnacht im Sommer» – am Heitere Open Air wird ohne grosse Ansprüche getanzt Es ist ein Heitere wie zu vorpandemischen Zeiten. Die Festivalfans haben ihren Spass, auch wenn viele nicht für die Musik auf den Zofinger Hausberg gereist sind. Miriam Abt Jetzt kommentieren 14.08.2022, 14.29 Uhr

Im Zug Richtung Zofingen wimmelt es von Menschen mit Sonnenbrille, Bauchtasche und Festivalarmbändeli. Wer nicht direkt auf dem Heitere übernachtet, macht sich am Nachmittag auf den Weg aufs Konzertgelände. Es ist der zweite Tag des Open Airs auf dem Zofinger Hausberg. Eine Besucherin beklagt sich über Kopfschmerzen. «Das wird wohl an der lauten Musik von gestern liegen», heisst es vom Gegenüber, das Abteil lacht.

Spiel und Trank beim Besuch des Chalet Heitereblick am Heitere Open Air. Bild: Henry Muchenberger (Zofingen, 13. August 2022)

Ein Blick auf ihre offene Bierdose und die anschliessende Fahrt mit dem Shuttlebus entlang des Zeltplatzes zeigt, dass wohl auch andere Auslöser für ihr Leiden in Frage kommen. Die Stimmung ist ausgelassen, es wird viel getrunken. Während einzelne Gruppen jassen und Durchnächtigte noch ihren Kater wegschlafen, klingt Musik aus allen Ecken. Es sieht aus wie eine Mischung aus Junggesellenabschied und Coachella – die einen tragen blaue Dinosaurierkostüme, andere Glitzer im Gesicht.

Mit dem Zeltplatz hebt sich das Heitere ab von anderen Festivals. Ganze Bars und Zeltdörfer wurden aus dem Boden gestampft, wie etwa jenes der Luzerner vom «Team Heitere». Auch die bekannte 24-Stunden-Bar ist zu jeder Zeit gut besucht. Wer kein Ticket hat, ist auch hier gut aufgehoben.

Das Team Heitere besteht aus 40 bis 50 Personen, deren Kern aus Luzern stammt. Sie sind Dauergäste am Heitere Open Air. Bild: Ilir Pinto / Zofinger Tagblatt (12. August 2022)

Treffpunkt Heitere

Kaum auf dem Gelände angekommen, schaut man schon in die ersten bekannten Gesichter. «Es ist wie Fasnacht im Sommer», sagt der treue Besucher Marco Gemsch aus Emmenbrücke. Am Heitere treffe er Jahr für Jahr auf Menschen, denen er sonst selten über den Weg laufe. Das Line-up sei nicht der Grund, weshalb er hier ist. Für ihn ist es ein Ort des Zusammenkommens.

Auf dem Zeltplatz des Heitere Open Air läuft rund um die Uhr etwas. Bild: Henry Muchenberger

(Zofingen, 12. August 2022)

Ähnlich sieht es Elena Steiner aus Malters. Als das Programm auf dem Konzertgelände schon lange begonnen hat, ist sie zusammen mit ihrer Gruppe nach wie vor auf dem Zeltplatz anzutreffen – etwa im Campingsektor E, der inoffiziell für das Entlebuch steht. Aber auch auf einzelne Acts wie die Band Hecht freut sie sich, denn von ihr erhofft sie sich gute Stimmung:

«Die Hauptsache ist, dass alle mitsingen können.»

Hecht schwimmt über die Menge

Und das wird beim Auftritt von Hecht tatsächlich fleissig gemacht. Neben den bekannten Hits bringen auch die Keyboardsolos von Daniel «Gisi» Gisler das Publikum zum Toben. Er wird buchstäblich auf Händen getragen – und sogar während eines Stagedives trifft er die Tasten problemlos.

Auch Frontsänger Stefan Buck ist ein echter Showman, der sein Publikum zu unterhalten weiss. Seine enthusiastischen Zwischenansagen und etwas dramatisch wirkenden Erzählungen schiessen jedoch teilweise über das Ziel hinaus. Eine fragwürdige Tanzeinlage vertreibt die Ersten verfrüht von der Lindenbühne, die grosse Masse jubelt aber bis zum Schluss der nicht enden wollenden Encore.

Die Band Hecht trifft mit ihrem Auftritt auf der Lindenbühne den Nerv der meisten Festivalbesuchenden. Bild: Henry Muchenberger (Zofingen, 13. August 2022)

Bodenständiger unterwegs ist die Urner Band Daens. Die jungen Zentralschweizer in farbigen Hemden bespielen die winzigkleine Campfire-Stage, nebenan werden Cervelats über das Feuer gehalten. Unter den wenigen Menschen, die in den Pavillon passen, ist die Quote an textsicheren Mitsingenden sehr hoch.

Man sieht den Künstlern an, dass sie Spass an ihrer Musik haben. Das Publikum lässt sich davon anstecken, wippt mit zu den mal poppigen, mal funkigen und mal basslastigen Klängen – der Holzboden bebt.

Sido hat nichts verlernt

Mit der untergehenden Sonne schiessen die Dezibel in die Höhe. Sido tritt kurz nach 23 Uhr vor einen vollen Heiternplatz. Einige Kinder kämpfen auf den Schultern ihrer Eltern mit der Müdigkeit und auf den Bänken wird getanzt. Jung und Alt singt und rappt mit, besonders die älteren Klassiker des Berliner Rappers stossen auf Anklang. Schade nur, dass der Ton etwas unvorteilhaft abgemischt ist. Stilistische Pausen wirken aus der Entfernung fast schon wie technische Pannen. Davon stören lässt sich aber kaum jemand.

Sido beweist am späten Samstagabend, dass er das Publikum in seinen Bann ziehen kann. Bild: Henry Muchenberger (Zofingen, 13. August 2022)

Wieder unten am Hausberg angekommen, ist in der Ferne noch etwas Bass zu hören und auch im Kopf dröhnt die Musik nach. Vielleicht war tatsächlich die Lautstärke schuld an den Kopfschmerzen.

