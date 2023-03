Zofingen «Fulminanter Restart» – auf dem Heitere spielt die Musik wieder an sechs Tagen Die Magic Night kommt mit Simply Red, Level 42 und Slade very british daher. Zum Auftakt am Dienstag tätscht es mit Trauffer, Megawatt und der Stubete Gäng ausschliesslich schweizerdeutsch. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 07.03.2023, 07.07 Uhr

Mick Hucknall, Sänger der Band Simply Red, im November 2022 in Amsterdam. Bild: Paul Bergen / Getty

Das Wunschkonzert läuft gefühlt seit Menschengedenken jeweils am Montagabend im Radio. Dieses Jahr erhält das Format Konkurrenz mit Live-Musik auf dem Heiternplatz in Zofingen. «Mit einem fulminanten Restart meldet sich auch die Magic Night zurück», blickt Heitere-Chef Christoph Bill auf die kommenden Heitere Events vom 8. bis 13. August. Das Festival wird wieder ausgetragen, wie vor der Pandemie. Inklusive dem einzigartigen Zeltplatz, der dieses Jahr wieder ab Dienstag bezogen werden kann.

Mit den britischen Bands Simply Red, Level 42 und Slade präsentiert das Festival gleich drei Wunschkonzerte. «Um Simply Red bemühen wir uns seit Jahren. Nun hatten wir das Glück, dass die Band zum passenden Zeitpunkt auf Tour ist. Wir haben zusammen mit dem Festival ‹Stars in Town› Schaffhausen ein Päckli geschnürt und konnten die Musiker überzeugen, ihre Tour zu verlängern. Ja, Simply Red sind ein Wunsch-Act für uns», führt Bill aus, wie ihm das Engagement der 1984 gegründeten Pop-Formation gelungen ist. Auch Level 42 ist überfällig in Zofingen. Der unverkennbare Slap-Bass von Mark King wäre bereits für die Magic Night 2020 eingeplant gewesen und Slade, die von 1971 bis 1976 in den britischen Charts mit jeder Single in den Top-Twenty waren, standen auch länger auf Bills Liste. Wer wissen will, wie organisierter Lärm klingt, wird mit dem Hit «Cum on Feel the Noize» ziemlich sicher bedient.

Mehr Spielzeit für die einzelnen Bands

«Wir haben heuer drei Bands engagiert, um jeder einzelnen mehr Spielzeit geben zu können.», erklärt Bill den Grund, warum an der Magic Night nicht wie in anderen Jahren vier Formationen auf der Lindenbühne auftreten. Er ergänzt. «Das muss nicht so bleiben; wir schauen Jahr für Jahr.»

Während der Umbaupausen unterhalten zudem Dean Wilson & The Chilli Poppers im Campfire mit vier rund 20-minütigen Auftritten im kleineren Rahmen. Die vier Poppers spielen Rock’n’Roll. Sie kommen aus dem Berner Oberland und setzen damit einen heimatlichen Kontrast zum englischen Programm.

Eine alte Bekannte ist auch da

Zum Auftakt des Festivals am Dienstag gibt es ausschliesslich einheimische Kost. Ebenfalls aus dem Berner Oberland reist Trauffer an und präsentiert unter freiem Himmel sein neues Album ‹Glöggelä›. Ausserdem gibt Familie Hassler als Stubete Gäng erneut ein Gastspiel auf dem Heitere. Sie waren bereits am Volks Schlager Open Air 2022 engagiert und liessen den Berg beben. Unter anderem dank Unterstützung einer alten Bekannten: «Peeeetra Stuuuuurzenegger!» Das ist, wie sie es selber beschreiben: «Volksmusig, wo tätscht.»

Nichts zu spüren von einer aktuellen Energiekrise ist beim dritten Act. Im Gegenteil. Falls im August ein paar Lichtbögen im Wiggertal entstehen, zeichnen sich fünf Kumpels aus der Ostschweiz verantwortlich, die unter Starkstrom stehen: Die vor drei Jahren gegründeten Megawatt rocken den Zofinger Hausberg auf Mundart.

Das Programm für das Volks Schlager Open Air vom 10. August ist im Entstehen. Auch das Heitere Open Air vom 11. bis 13. August ist noch nicht vollständig unter Dach und Fach. Es werden laut Organisator gegen 30 Acts auf drei Bühnen auftreten.

