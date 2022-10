Kanton Zug bedankt sich bei betreuenden Angehörigen

Zug Ein Frühstückszopf als Zeichen der Wertschätzung: Kanton bedankt sich bei betreuenden Angehörigen Am 30. Oktober war der Tag der pflegenden und betreuenden Angehörigen. Der Kanton Zug führte zusammen mit verschiedenen Organisationen eine «Dankes-Aktion» durch und verteilte Frühstückszöpfe an 114 Haushalte. 31.10.2022, 16.19 Uhr

Ein frisches Frühstück: Im Kanton Zug wurden pflegende Angehörige mit einem Zopf beschenkt. Bild: PD

Am 30. Oktober war der Tag der pflegenden und betreuenden Angehörigen – schweizweit wurde auf die Leistung von Personen aufmerksam gemacht, die sich regelmässig um jemand Nahestehendes kümmern. Im Kanton Zug wurden am Sonntagmorgen als Zeichen der Wertschätzung insgesamt 114 frische Frühstückszöpfe in die Haushalte der pflegenden Angehörigen geliefert. Das schreibt der Kanton Zug in einer Mitteilung.