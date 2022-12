Zum Jahreswechsel Das brauchen wir im neuen Jahr 2023: Debatten ohne Furor Wir stehen am Jahreswechsel, die Zeiten sind noch immer von Unsicherheiten und Sorgen geprägt. Unsere Zeitungsredaktion sorgt weiterhin dafür, dass die notwendigen, wichtigen Debatten auch im neuen Jahr öffentlich geführt werden können – zu Gunsten unserer interessierten und engagierten Leserschaft in der ganzen Zentralschweiz. Jérôme Martinu, Chefredaktor Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Der schreckliche Krieg in Osteuropa tobt weiter. In seinem Sog die kritischen Entwicklungen in der Energieversorgung und bei den Lebenskosten. Menschliches Elend, Inflation, Demokratieverlust, das immer noch präsente Covid-Virus. Der Blick aufs neue Jahr ist sorgenvoll.