Zusammensetzung Exekutive Sursee und Luzern sind in der Regierung krass untervertreten – zeigt unser 32-Jahre-Vergleich Die Region Willisau wurde in der Luzerner Regierung in der Vergangenheit massiv übervertreten. Und die Stadt Luzern sowie der Wahlkreis Sursee hätten bezogen auf ihre Bevölkerungszahl längst wieder einmal ein Regierungsmitglied zugute. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Blick vom Männliturm auf die Stadt Luzern. Bild: Philipp Schmidli (10. September 2022)

Geht es um die Bundesratswahlen, spielt die Herkunft der Kandidierenden eine grosse Rolle. Wer aus dem falschen Landesteil oder dem falschen Kanton kommt, hat trotz bester Eignung keine Chance, denn eine ausgewogene Vertretung der Regionen in der Landesregierung wird vom National- und Ständerat als Wahlbehörde hoch gewichtet.

Im Kanton Luzern, der aus ausgesprochen unterschiedlichen Regionen besteht, ist der Wohnort der Kandidierenden bei den Wählerinnen und Wählern aber offensichtlich kein gewichtiges Kriterium. Das zeigt der 32-Jahre-Vergleich zwischen der Herkunft der letzten 20 Regierungsmitglieder und dem Anspruch der Wahlkreise gemäss ihrer Bevölkerungszahl.

So waren die Gemeinden des Wahlkreises Sursee seit 1991 lediglich vier Jahre in der Kantonsregierung vertreten – zwischen 1999 und 2003 mit CVP-Frau Margrit Fischer. Auch die Stadt Luzern war im Verhältnis zur Bevölkerung stark untervertreten, wenn auch nicht so krass wie die Region Sursee (siehe Grafik).

Am anderen Ende der Skala befindet sich die Region Willisau, die doppelt so viele Jahre in der Exekutive mitregierte, als ihr zugestanden wäre. Auch das Entlebuch sowie die Gemeinden der Wahlkreise Hochdorf und Luzern-Land können sich nicht über eine mangelnde Vertretung im Fünfergremium beklagen. Das gilt aktuell insbesondere für den Wahlkreis Hochdorf, der mit Reto Wyss (Mitte, Rothenburg) und Fabian Peter (FDP, Inwil) gleich doppelt präsent ist. Weil beide Politiker wieder kandidieren und beste Wahlchancen haben, wird Hochdorf auch die nächsten vier Jahre deutlich übervertreten sein.

Mitte berücksichtigt Regionen bei Auswahl der Kandidierenden

Für die Spitzen der sechs im Kantonsrat vertretenen Parteien ist eine regional ausgewogene Zusammensetzung der Regierung zwar willkommen. Sie betonen aber alle, wichtigstes Kriterium sei die Fähigkeit, dieses Amt ausüben zu können. FDP-Präsidentin Jacqueline Theiler formuliert es so: «Kompetenz, also der berufliche Hintergrund, sowie politische und Führungserfahrung sind für uns zentral. Eine ausgewogene regionale Vertretung ist zwar wünschenswert, sollte bei der Auswahl der Kandidierenden aber keine Priorität haben, genauso wenig wie das Alter oder Geschlecht.» Wenn man die regionale Ausgewogenheit der politischen Gremien betrachte, müsse man den Fokus auf den National- und Ständerat erweitern (siehe Box).

Stadt Luzern ist auch im National- und Ständerat untervertreten FDP-Präsidentin Jacqueline Theiler erachtet eine Fokussierung auf die Vertretung der Regionen in der Regierung für ungeeignet und bezeichnet eine Gesamtschau mit Ausdehnung auf die National- und Ständeratsmitglieder als «hilfreicher». Wer dies tut und die Herkunft der 16 Politikerinnen und Politiker analysiert, kommt zu folgendem Ergebnis: Der Wahlkreis Hochdorf ist durch die Überpräsenz in der Regierung und durch SP-Frau Prisca Birrer-Heimo im Nationalrat noch immer übervertreten, genauso der Wahlkreis Luzern-Land. Massiv untervertreten ist die Stadt Luzern, die in allen drei Behörden nur ein Mitglied hat: Mitte-Ständerätin Andrea Gmür. Einziger Wahlkreis ohne Vertretung im National-, Stände- und Regierungsrat ist das Entlebuch. (nus)

Auch für SVP-Präsidentin Angela Lüthold zählen bei der Kandidatenauswahl in erster Linie Persönlichkeit, Vernetzung, berufliche Qualifikationen und die soziale Kompetenz. Sie sagt aber auch: «Wenn eine Region über längere Zeit ausgeschlossen wird, ist dies stossend.» Meinen tut die Kantonsrätin aus Nottwil die Wahlkreise Sursee und Stadt Luzern, die beide seit 19 Jahren kein Mitglied mehr in der Exekutive haben.

Mitte-Präsident Christian Ineichen sagt denn auch, er habe Verständnis, wenn dies in den betroffenen Regionen für Unmut sorge. In seiner Partei habe die «Eignung der Kandidierenden zwar ebenfalls erste Priorität, die Delegierten berücksichtigen die Regionen bei ihrer Auswahl jedoch auch».

Für SP und Grüne handelte Regierung regionalpolitisch unausgewogen

Im linken Lager wird die ausgewogene Zusammensetzung als wichtig bezeichnet, aber weiter gefasst. Für SP-Präsident David Roth und GLP-Co-Präsidentin Riccarda Schaller soll «ausgewogen» neben der Herkunft nämlich auch das Geschlecht, das Alter und den Beruf beinhalten. Zum Anforderungsprofil an ein Regierungsmitglied gehöre ausserdem, dass es von seinem regionalen Hintergrund abstrahieren könne. Das aktuelle Gremium sei «diesbezüglich leider teilweise überfordert gewesen», findet Roth.

Das ist nicht seine einzige Kritik an der amtierenden Regierung. Im Gegensatz zur Mitte, FDP und GLP findet der Kantonsrat aus der Stadt Luzern, die Exekutive habe in den letzten Jahren immer wieder regionalpolitisch unausgewogen gehandelt. «Es fehlt seit Jahren das Verständnis für Zentrumslasten. Diese werden mit ein paar wenigen Prozent abgegolten, während die topografischen Lasten in ländlichen Regionen zu weiten Teilen entschädigt werden.» Bei der Aufgaben- und Finanzreform 18 habe die Regierung «durch ihr Ungeschick sogar den grössten Streit zwischen den Staatsebenen der letzten Jahre ausgelöst», kritisiert Roth.

Grüne-Co-Präsident Hannes Koch haut in die gleiche Kerbe: «Die Perspektiven der Stadt und Agglomerationen haben in der derzeitigen Regierung zu wenig Gewicht», sagt der Kantonsrat aus Horw. So habe die Regierung gegen den Willen der Stadtbevölkerung und der betroffenen Quartiere versucht, die Spange Nord durchzudrücken. Auch bei der Standortsuche für die Luzerner Museen oder der Aufgaben- und Finanzplanung seien die Interessen der Stadt und verschiedener Agglogemeinden «zu wenig berücksichtigt worden».

Komplett anders sehen dies Mitte-Präsident Christian Ineichen und GLP-Co-Präsidentin Riccarda Schaller, denn für beide hat die Regierung in den letzten Jahren ausgewogen agiert. Das findet auch SVP-Präsidentin Angela Lüthold – mit einer Ausnahme: «In der Spitalpolitik ist die Regierung noch einiges schuldig.»

Mann aus Sursee und zwei Frauen aus Luzern haben gute Wahlchancen

Wie ein Blick auf das aktuelle Kandidierendenfeld zeigt, haben die in der Vergangenheit stark untervertretene Stadt Luzern sowie die Region Sursee gute Chancen auf einen Sitz in der neuen Exekutive, die am 2. April 2023 bestellt wird. Schliesslich werden durch die Rücktritte von Marcel Schwerzmann, Paul Winiker (beide Kriens, Wahlkreis Luzern-Land) und Guido Graf (Pfaffnau, Wahlkreis Willisau) gleich drei Plätze frei.

Von den bis jetzt neun Kandidatinnen und Kandidaten stammen vier aus Luzern und zwei aus Sursee. Mit Armin Hartmann aus Schlierbach (SVP, Wahlkreis Sursee) und Ylfete Fanaj (SP) aus Luzern haben zwei auch gute Wahlchancen. Ebenfalls intakt sind die Chancen für GLP-Kandidatin Claudia Huser, die auch in Luzern wohnt.

Bei der Mitte, die am Mittwoch neben dem Bisherigen Reto Wyss Michaela Tschuor aus Wikon nominiert hat, bleibt wohl alles beim alten: Wikon gehört wie Pfaffnau, der Wohnort des abtretenden Guido Graf, zum Wahlkreis Willisau. Weil die Wahlchancen von Michaela Tschuor sehr gut sind, bleibt der nordwestliche Teil des Kantons Luzern in der Regierung also weiterhin übervertreten.

