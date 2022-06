Zuswil Schlagerpartys und Sonntagsdesserts: Der Wagen 4 der Rigi Bahnen wird zur Kaffeebar Der Motortriebwagen 4 der Rigi Bahnen trat seine letzte Reise an – per LKW nach Zuswil. Der Abschied fiel den Verantwortlichen nicht leicht. Christian Ballat 17.06.2022, 13.23 Uhr

Letzte Begegnung zwischen Alt und Neu: Der Motorwagen 4 der Rigi Bahnen hat als Personenbeförderungsmittel auf die ­Königin der Berge nach rund 70 Jahren Einsatz ausgedient. Bild: Christian Ballat

Rund 70 Jahre den Berg rauf und wieder runter: Der Motorwagen 4 – früher in glänzendem Rot, später in den «Aus der Region, für die Region»-Farben – trat seine letzte Reise an. Künftig dient er dem für seine Schlagerpartys und Sonntagsdesserts mit grossem Kinderspielplatz bekannten Lokal «Alpengarten» im Weiler Zuswil zwischen Sursee und Egolzwil als Kaffeebar.

Neu-Bähnli-Besitzer Thomas Meier will den Wagen mit Baujahr 1953 im Innern in den nächsten Monaten entsprechend anpassen, ohne aber das traditionelle Ambiente wirklich zu verändern.

«Auch ein ausrangierter Zug gehört auf Geleise»

Stefan Kopp, Stiftungsrat von Rigi Historic und bei der Rigi Bahnen AG Leiter Betrieb Vitznau, half zusammen mit vielen Rigi-Bahnen-Mitarbeitenden tatkräftig beim Aufladen mit – wenn auch schweren Herzens. Nebst Eric Gauthier war Kopp ein weiterer Lokführer von denen, die am liebsten mit dem «Vieri» fuhren.

«Von all den älteren Fahrzeugen war dieser Wagen der einzige mit einer Feinstufenbremse», erklärt er. Darum wurde er auch oft als Shuttlezug zwischen Klösterli und Kulm eingesetzt. «Dank dieser Bremse konnten wir den Fahrplan fast immer einhalten», erinnert sich Kopp weiter.

Am letzten Freitag wurde der Wagen – mittlerweile von Getriebe und Motor befreit – auf die Drehscheibe in Vitznau gestellt und dann ins Depot gestossen. Dort wartete ein Tieflader darauf, das Fahrzeug aufzuladen. Nach zwei Stunden Fahrt auf dem 28 Meter langen Transportfahrzeug war das Ziel erreicht. Thomas Meier hatte zuvor schon Schienen in seinem Garten verlegen lassen: «Auch ein ausrangierter Zug gehört auf Geleise.»

Eigentlich hätten alle fünf ausgemusterten Fahrzeuge schon eine neue Heimat gefunden. Beim Motorwagen 3 (Baujahr 1937) scheiterte der Umzug aber an fehlenden Bewilligungen, wie Rigi Historic aktuell mitteilte.