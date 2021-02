Kanton Uri Maskenpflicht an der Oberstufe wird bis Ostern verlängert – Schnellverfahren für Gastronomiebetriebe angepasst Der Urner Regierungsrat hat entschieden, die Maskenpflicht an der Oberstufe bis am 1. April zu verlängern. Zudem wird das Schnellverfahren zur Unterstützung von Gastronomiebetrieben wegen des verlängerten Lockdowns angepasst. 27.02.2021, 10.24 Uhr

(spe) Der Urner Regierungsrat hat das kantonale Covid-19-Reglement angepasst. Die Maskentragpflicht auf der Oberstufe gilt neu bis am 1. April 2021, wie die Standeskanzlei Uri am Samstag mitteilte. Damit herrschen im Kanton Uri die gleichen Regelungen wie in anderen Zentralschweizer Kantonen.