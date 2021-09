Kanton Uri Tage des Denkmals – das Handwerk steht im Zentrum Bei einem Podium diskutieren Fachleute und Besitzer über ihre Erfahrungen im Umgang mit historischer Bausubstanz. Zudem können vier historische Bauten besichtigt werden. Markus Zwyssig 08.09.2021, 11.51 Uhr

Zu den Europäischen Tagen des Denkmals gibt es in Uri ein breites Programm: Zum Thema «Gewusst wie» wird das Handwerk in den Fokus gerückt. Für die Durchführung der Denkmaltage in Uri ist die Abteilung Denkmalpflege und Archäologie der Justizdirektion zuständig. Im Rahmen der Denkmaltage gibt sie einen Einblick in ihre Tätigkeit.

Zum Auftakt gibt es einen offenen Stammtisch

Regierungsrat Daniel Furrer wird die Denkmaltage in Uri am Donnerstagabend, 9. September, um 19 Uhr offiziell eröffnen, wie es in einer Mitteilung der Justizdirektion heisst. Zum Auftakt organisiert die Urner Denkmalpflege zusammen mit dem Architekturforum Uri im Zeughaus in Altdorf einen offenen Stammtisch zum Thema «Zeitlose Qualität – Handwerk in Architektur und Denkmalpflege». Dabei diskutieren, Architekten, Denkmalpfleger, Handwerker und Objektbesitzer über ihre Erfahrungen im Umgang mit historischer Bausubstanz. Architektin Barbara Strub wird ein Inputreferat halten. Anschliessend diskutiert sie am Stammtisch unter der Leitung von Gerold Kunz, Publizist und Architekt, mit Architekt Daniel Dittli, Tobias Bolfing, Spezialist für Stuckaturen und historische Kalkputze, Restauratorin Katrin Schütte, Waldemar Krupski, Eigentümer des Teppenriedli ob Attinghausen und dem Urner Denkmalpfleger Thomas Brunner. Im Zentrum des Gesprächs steht die Qualität des Handwerks in der Architektur und in der Denkmalpflege.

Vier Schutzobjekte können besichtigt werden

Am Samstag, 11., und Sonntag, 12. September, geben die Urner Denkmalpflege, Handwerker sowie Hauseigentümer Einblick in verschiedene Schutzobjekte, deren Restaurierungen durch die Denkmalpflege begleitet und finanziell unterstützt wurde oder wird.

Eine Familie will mit einer Sanierung wieder Leben ins Haus Waldegg neben dem Kapuzinerkloster in Altdorf bringen. Bild: Daniela Müller / PD

Das Haus Waldegg neben dem Kapuzinerkloster in Altdorf steht am Samstag um 10 und 14 Uhr für Interessierte offen. Die «Waldegg» wurde 1814 als herrschaftliches Sommerhaus anstelle eines älteren Landsitzes erbaut. Das Gebäude stand in den vergangenen Jahren leer und sorgte für Diskussionen, weil unklar war, wie das denkmalgeschützte Objekt mitten in der Gefahrenzone saniert werden darf. Jetzt will eine Familie mit einer umfassenden Sanierung neues Leben ins Haus bringen.

Bei der Restaurierung des Bauernhauses im Püntenermätteli in Erstfeld galt ein spezielles Augenmerk den Fenstern. Püntener Fenster Gmbh / Pd. / Urner Zeitung

Ebenfalls am Samstag können Interessierte um 10 und 11 Uhr in Erstfeld einen Augenschein im «Püntenermätteli» in Erstfeld nehmen. Das Bauernhaus neben der Pfarrkirche wurde gemäss der Giebelinschrift 1773 errichtet, birgt in seinem Kern aber deutlich ältere Vorgängerbauten. Ein erster Bau mit spätmittelalterlichen Scharten im Mauerwerk dürfte bereits um 1442 bestanden haben. Bei der kürzlich abgeschlossenen Restaurierung des Blockbaus waren nun Anpassungen nötig, um den heutigen Ansprüchen an ein Wohnhaus gerecht zu werden.

Das für Uri typische Bauernhaus im Teppenriedli ob Attinghausen wurde aus Sicht der Denkmalpflege beispielhaft restauriert. Bild: Waldemar Krupski / PD

Am Sonntag kann um 11 und 14 Uhr das «Teppenriedli» hoch über Attinghausen besichtigt werden. Das Bergheimwesen ist ein typisches Beispiel für die Tradition der Wohnhausbauten, wie sie seit dem Mittelalter im Kanton Uri vorzufinden waren. Das wohl um 1665 erbaute und um 1865 erweiterte Bauernhaus konnte seinen ursprünglichen Charakter bis heute bewahren. Bei der Sanierung wurden moderne Architektur und traditionelles Handwerk miteinander verbunden. Das Haus ist von der Maststation «Schwanden» der Brüstiseilbahn zu Fuss in 20 Minuten erreichbar. Alternativ kann man zum «Teppenriedli» wandern. Die Organisatoren bieten einen Shuttlebetrieb an. Der Shuttle hat limitierte Plätze und fährt um 10.15, 10.45, 13.15 sowie 13.45 Uhr bei der Talstation Brüsti-Seilbahn ab. Da die Mitfahrgelegenheiten limitiert sind, ist eine Anmeldung bis Donnerstag, 9. September, zwingend (mail@bricker.ch).

Das Bahnwärterhaus Eggwald ob Wassen präsentiert sich beinahe wieder in seinem Originalzustand. Bild: SBB Historic / PD

Kulturgeschichtliche Wanderung zum Bahnwärterhaus Eggwald

Des Weiteren organisiert SBB Historic am Samstag ab 11.45 Uhr eine geführte Wanderung vom Bahnhof Göschenen nach Wassen. Historiker Kilian Elsasser gibt den Teilnehmern während rund vier Stunden Einblicke in die Kulturgeschichte des Gotthardgebiets. Ein Verpflegungshalt beim restaurierten Bahnwärterhaus Eggwald bietet Gelegenheit, sich zu stärken und lebendiges Baudenkmal zu entdecken. Eine Anmeldung bis am Sonntag, 5. September, ist zwingend (info@sbbhistoric.ch).

Hinweis: Das Programm zu den Veranstaltungen in der Zentralschweiz ist auf der Website des Kantons aufgeschaltet (www.ur.ch/dienstleistungen/3428).