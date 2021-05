Kanton Uri

Zwei Autos geraten in Brand nach einer Auffahrkollision in einem Tunnel in Sisikon

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Axenstrasse im Tunnel Gumpisch bei Sisikon (UR) zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Durch den Zusammenprall gerieten die beiden Fahrzeuge in Brand. Verletzt wurde niemand. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Axenstrasse für mehrere Stunden gesperrt werden. Es entstand hoher Sachschaden an den Fahrzeugen sowie an der Tunneleinrichtung.