Kanton Zug Exkursion durch die Zuger Baukultur Der Zuger Heimatschutz hat seine Internetpräsenz überarbeitet und bringt der Bevölkerung ausgewählte baukulturelle Perlen nahe. 15.10.2021, 05.00 Uhr

Die «Höllhäuser» an der Lorze in Baar sind eines von vielen Zuger Architekturbeispielen, die Geschichten erzählen. Bild: Stefan Kaiser

Bedeutende historische Bauwerke erhalten und gute zeitgenössische Architektur fördern – das sind die Hauptmotive des Zuger Heimatschutzes. Seit 114 Jahren setzt er sich für die Schweizer Baukultur, den Ortsbildschutz und somit für einen respektvollen Umgang mit historischer und neuer Bausubstanz ein. Die kantonale Sektion hat rund 300 Mitglieder und ist bestrebt, die Bevölkerung mit unterschiedlichen Anlässen und Aktionen wie Führungen, Bauberatungen sowie auch fachspezifischen Publikationen für das baukulturelle Erbe zu sensibilisieren.

Der Kanton Zug hat sich in den vergangenen Jahrzehnten überdurchschnittlich stark entwickelt und somit verändert. Viele architektonische Zeitzeugen hatten angesichts finanzieller, profitbezogener Interessen das Nachsehen und sind aus den Ortsbildern verschwunden. Nichtsdestotrotz kann sich der Kanton Zug bis heute eines noch immer vorhandenen bauhistorischen Reichtums rühmen. Dazu zählen nicht nur alte Gebäude, sondern genau so durchdachte, wohlkonzipierte moderne Architektur, welche dem Kanton und seinen Gemeinden sein Gesicht gibt.

Eine Auswahl an sehenswerten Objekten

Der Zuger Heimatschutz nutzt seinen neu gestalteten Internetauftritt nun, um explizit auf diesen baukulturellen Reichtum des Kantons Zug aufmerksam zu machen. Unter einer eigens dafür eingerichteten Rubrik haben die Verantwortlichen eine Auswahl an besonders sehenswerten Bauobjekten im Kanton Zug zusammengestellt, um sie der interessierten Leserschaft anschaulich näherzubringen und sie einzuladen, die Bauwerke bei Gelegenheit auch zu besuchen. Dieser kleine virtuelle Rundgang durch die Zuger Architekturwelt führt in mehrere Gemeinden und durch verschiedene Zeitepochen. Aktuell führt die Exkursion zu rund 21 Objekten in Zug, Baar, Menzingen und Cham. Eine bebilderte Kurzbeschreibung mit geschichtlichem Abriss sowie nützliche Eckdaten bringen Interessierten die ausgesuchten Sehenswürdigkeiten nahe. (fae)

www.zugerheimatschutz.ch