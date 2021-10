Zug «Gottes Wohnzimmer» rollt durch den Kanton Die Zuger Messe fällt erneut aus. Auf ihre vorgesehene Präsenz an diesen Tagen will die Katholische Kirche Kanton Zug heuer aber trotzdem nicht verzichten und hat sich eine Alternative einfallen lassen. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 18.10.2021, 19.00 Uhr

Die reizende Holzkapelle auf Rädern ist vom 25. bis 31. Oktober im Kanton Zug unterwegs. Bild: Matthias Jurt (Oberägeri, 4. Juni 2020)

Zum zweiten Mal in Folge entfällt mit der Zuger Messe coronabedingt eine der wichtigsten regionalen Plattformen, an denen sich Firmen, Organisationen und Institutionen einem tausendfachen Publikum vorstellen können. Seit 2009 ist auch die Katholische Kirche Kanton Zug jährlich mit einem Stand und einem wechselnden Themenfokus vor Ort und sucht mit den Besucherinnen und Besuchern den Kontakt. Mit ihrem Messeauftritt will die Kirche ausserhalb der pfarreilichen Strukturen vertreten sein und sich so «sichtbarer» machen. Es ist ein wichtiger Teil ihrer Öffentlichkeitsarbeit, eine interne Projektgruppe ist eigens mit dem jährlichen Messeauftritt betraut.

Nach der zweiten Messe-Absage in Folge wollte die Katholische Kirche jedoch nicht einfach ein weiteres Mal auf ihre traditionelle Präsenz verzichten und hat deshalb aus ihrem ursprünglichen Vorhaben, die mobile Holzkapelle aus dem Ägerital (siehe Infobox) an der Messe aufzustellen, eine pragmatische Alternativlösung gefunden: Die Kapelle wird während der vorgesehenen Messedauer im Kanton Zug unterwegs sein und täglich an einem anderen Ort Station machen. «Unser Messe-Thema in diesem Jahr wäre nämlich ‹Wohnzimmer Gottes› gewesen», sagt Franz Lustenberger, Leiter der Projektgruppe und Präsident des Seelsorgerates. Er führt aus:

«Und da wir den Auftrag, die Kirche den Menschen näherzubringen, trotz ausfallender Messe erfüllen wollen, gehen wir nun auf Tour hin zu den Menschen.»

Die fahrende Kapelle Die beheizbare, mobile Holzkapelle ist knapp sieben Meter lang und 2020 auf Initiative des Allenwindner Religionslehrers Thomas Betschart in einer Oberägerer Zimmerei gebaut worden. Eigens dafür hatte er den Verein die.kapelle gegründet, dem rund 25 junge Männer und Frauen angehören. Es sollte eine Art Neuinterpretation der zahlreichen Kapellen in der Zuger Bergregion sein und die in den USA verbreitete Idee der mobilen «Tiny Houses» aufgreifen. Als Projekt des Pastoralraumes Zug Berg ist die Kapelle an unterschiedlichen Orten platziert. Mehr dazu und zum jeweiligen «Einsatzort» des mobilen Gotteshauses unter www.die-kapelle.ch.

So wird das fahrbare Gotteshaus – anstatt auf dem Messegelände zu stehen – vom 23. bis 31. Oktober einer festgelegten Route folgen, welche beim Kloster Frauenthal in Hagendorn beginnt. Via Rotkreuz, Hünenberg, Zug, Cham, Steinhausen, Baar und Unterägeri führt der Weg der Kapelle schliesslich zum Kloster Gubel. Jeden Morgen wird sie verschoben, damit sie von spätestens 11.30 Uhr bis jeweils 20 Uhr für die Menschen da ist, und zwar für alle, ungeachtet ihres Glaubens oder Nichtglaubens. «Es ist stets jemand vor Ort, entweder von uns oder von der jeweiligen Pfarrei», erklärt Franz Lustenberger. Es wird einen kleinen Ausschank geben, eine Festbankgarnitur bietet reichlich Platz, um sich auch draussen niederzulassen, «und es finden unterschiedliche kleine Darbietungen statt», so Lustenberger. Das mögen kleine Gesangseinlagen oder andere kulturelle Aktionen sein, ein Moment der Andacht oder einfach ein Gespräch miteinander. «Ein genaues Programm gibt es nicht, es basiert auf Spontaneität», sagt Franz Lustenberger dazu. «Am besten schaut man einfach kurz entschlossen vorbei und lässt sich überraschen.»

Bernadette Thalmann. Bild: PD

«Mit der Kapelle werden alle Menschen und ganz besonders junge angesprochen», sagt Bernadette Thalmann, Kommunikationsbeauftragte der Katholischen Kirchen Kanton Zug. «Es ist ein Anknüpfungsort ausserhalb der Kirche, und unsere bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass die schöne, einzigartige Kapelle Beachtung findet.» Interessierte können die Tour des «Wohnzimmers Gottes» auch im Internet verfolgen: Unter www.katholische-kirche-zug.ch/kapelleunterwegs werden täglich blogartig kleine Erlebnisberichte und Bilder aufgeschaltet.

Die Standorte Die fahrende Kapelle ist jeweils von 11.30 bis 20 Uhr an folgenden Standorten präsent und offen: Samstag, 23. Oktober: Hagendorn, Kloster Frauenthal Sonntag, 24. Oktober: Rotkreuz, Dorfmattplatz beim Bahnhof Montag, 25. Oktober: Hünenberg, Parkplatz bei Haltestelle Zythus Dienstag, 26. Oktober: Zug, unterer Landsgemeindeplatz Mittwoch, 27. Oktober: Baar, beim Schulhaus Marktgasse Donnerstag, 28. Oktober: Steinhausen, beim Schulhaus Feldheim Freitag, 29. Oktober: Cham, Hirsgarten Samstag, 30. Oktober: Unterägeri, Dorfplatz Sonntag, 31. Oktober: Menzingen, Kloster Gubel (bleibt bis 14. November)

Die Route der fahrenden Kapelle. Grafik: PD