Kanton Zug Kinder und Jugendliche sollen gestärkt werden Der Zuger Seelsorgerat unterstützt Organisationen, die im Bereich Kinder- und Jugendarbeit tätig sind. 27.12.2021, 14.00 Uhr

Der Seelsorgerat der Katholischen Kirche Zug engagiert sich stark für den Auftritt der Kirche an der Zuger Messe – personell und auch finanziell. Nun ist die Zuger Messe im Jahr 2021 auf dem Stierenmarkt-Areal zum zweiten Mal in Folge ausgefallen. Der Seelsorgerat hat sich daher entschieden – so schreibt er in einer Mitteilung –, mit seinem Beitrag Organisationen und Institutionen finanziell zu unterstützen, die im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit in unserem Kanton wertvolle Arbeit leisten. Dies, weil die Coronapandemie für Kinder und Jugendliche besonders schwierig sei.