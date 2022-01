Kantonsrat Luzern spendet trotz starker Gegenwehr 400'000 Franken für eine neue Kaserne der Schweizergarde in Rom Das Luzerner Kantonsparlament will den Neubau der Schweizergarde-Kaserne im Vatikan zwar unterstützen. Doch die Reihe der Gegnerinnen und Gegner war lang. Lukas Nussbaumer 24.01.2022, 16.11 Uhr

Die neue Kaserne der päpstlichen Schweizergarde in Rom kostet rund 50 Millionen Franken. 400'000 Franken davon – oder 0,8 Prozent – übernimmt der Kanton Luzern. Dies beschloss der 120-köpfige Kantonsrat am Montag nach angeregter Diskussion in der Schlussabstimmung mit 64 Ja- zu 47 Nein-Stimmen. Für die Luzerner Spende votierten Angehörige von Mitte, FDP und die Mehrheit der SVP. Dagegen stimmten Grüne, SP, GLP und einige SVP-Rätinnen und -Räte. Zuvor scheiterte ein Rückweisungsantrag von Fabrizio Misticoni (Grüne, Sursee) mit 91 zu 20 Stimmen klar.

Gegen das von den Volksvertreterinnen und -vertretern gutgeheissene Dekret kann das Referendum ergriffen werden. Weitere 250’000 Franken aus dem Kanton Luzern für die neue Kaserne stammen von der römisch-katholischen Landeskirche, wie die Synode schon im Mai 2021 beschlossen hat. Auch 13 weitere Kantone sowie der Bund unterstützen den Neubau der 150 Jahre alten Kaserne.

In der Schweizergarde steckt viel Luzern

Für die Überweisung des Luzerner Beitrags setzte sich Daniel Rüttimann ein. Der Mitte-Politiker aus Hochdorf verwies auf die hohe Bedeutung sowie Bekanntheit der Garde und sagte:

« Die Schweizergarde wird wohl so oft fotografiert wie das Matterhorn und die Kapellbrücke zusammen.»

Ausserdem sei die Notwendigkeit einer neuen Unterkunft für die 135 Gardisten unbestritten. Die mehr als 500-jährige Geschichte der Garde sei auch eng mit Luzern verbunden: 24 der 35 Kommandanten inklusive des aktuellen Christoph Graf aus Pfaffnau stammten aus dem Kanton Luzern und derzeit würden dem Korps sechs Luzerner angehören.

Ebenfalls ins Zeug für eine Spende aus Luzern legten sich Markus Schumacher (SVP, Emmenbrücke) und Luzia Syfrig (FDP, Hitzkirch). Und Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker betonte, in der Garde stecke «sehr viel Schweiz, aber auch sehr viel Luzern». In der Staatspolitischen Kommission (SPK), in der das Dekret vorberaten wurde, verlief die Diskussion laut Präsidentin Angela Lüthold (SVP, Nottwil) kontrovers. Der Rückweisungsantrag der Grünen wurde in der SPK mit neun zu zwei Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt.

Kritik von SP, Grünen und Grünliberalen

Gegen Geld aus Luzern für den Vatikan kämpften Marianne Wimmer (SP, Ebikon), Simon Howald (GLP, Luzern) sowie die Grünen Fabrizio Misticoni (Sursee), Urban Frye, Hans Stutz (beide Luzern) sowie Jonas Heeb (Horw). Sie zweifelten zwar nicht an der Wichtigkeit einer neuen Unterkunft für das Korps, hielten aber eine Unterstützung aus Luzern für überflüssig.

«Der Vatikan mit seinem milliardenschweren Vermögen kann die neue Kaserne gut selber zahlen»,

sagte etwa Marianne Wimmer.

Für Simon Howald würde der Kanton die 400'000 Franken gescheiter in den Klimaschutz investieren. «Davon könnte die ganze Bevölkerung profitieren», so der Grünliberale. Auch für Urban Frye wäre das Geld aus Luzern besser im eigenen Kanton eingesetzt, beispielsweise für Integrationsprojekte. Und Hans Stutz rechnete vor, dass nur noch etwa 60 Prozent der Luzernerinnen und Luzerner Mitglied der römisch-katholischen Kirche seien, weshalb der von der Regierung beantragte und von der Mehrheit der Bürgerlichen als angemessen empfundene Beitrag von einem Franken pro Luzerner Einwohner abzulehnen sei. Stutz' Rechnung widerspiegelte sich im Abstimmungsergebnis: Die 64 Befürwortenden entsprechen knapp 60 Prozent der 111 votierenden Parlamentsmitglieder.