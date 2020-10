Obwaldner Kantonsrat: kaum Opposition gegen Richtplanänderung für Titlis-Ausbau

Der Obwaldner Kantonsrat hat am Donnerstag den Weg frei gemacht für das Ausbauprojekt der Titlisbahnen. Er segnete die Richtplananpassung mit 46 zu 4 Stimmen bei 0 Enthaltungen ab. 22.10.2020, 16.21 Uhr

Exklusives Restaurant im Funkturm: Bis mindestens 2078 wird der Funkturm auf dem Titlis betrieben. Die Titlisbahnen wollen dieses 70 Meter hohe Bauwerk künftig auch touristisch nutzen. Im unteren Kubus entsteht eine Lounge, darüber ein Restaurant mit 330 Sitzplätzen und eine Aussichtsplattform für 260 Personen. Die gehobene Küche richtet sich vor allem an Individualtouristen. Der «Tower» kann auch für exklusive Abendanlässe gebucht werden. Die Titlisbahnen wollen mit diesem besonderen Erlebnis die Zahl der wiederkehrenden Gäste erhöhen. Interessant ist folgendes Detail: Die Funkanlagen produzieren Wärme. Diese soll künftig genutzt werden, um die Räume zu heizen. Kristallähnliche Bergstation: Seit 1992 fährt die Luftseilbahn Rotair auf den Titlis – die erste drehbare Luftseilbahn der Welt. Sie wird in der neuen Bergstation integriert und von dieser quasi ummantelt. Die Konzession läuft zwischen 2035 und 2040 aus. Die Architektur der Bergstation soll einem flach wachsenden Kristall gleichen. Dank dem vielen Glas haben die Gäste von der Ankunft bis zur Abreise eine bessere Sicht auf das Panorama. In der Bergstation sind Gruppen- und Selbstbedienungsrestaurants mit Platz für insgesamt 600 Gäste untergebracht. Die unteren Geschosse um die zentrale Halle beherbergen die verschiedenen Souvenirläden. Neue Seilbahn – für Material und Notfälle: Der Bau einer neuen Bergstation auf 3020 Metern Höhe ist eine logistische Herausforderung. Deshalb ist die Idee entstanden, für 18 Millionen Franken eine zweite Seilbahn zu bauen. Sie wird als erster Teil des Gesamtprojektes erstellt und dient während den weiteren Bauphasen für den Materialtransport. Am Seil hängt nur eine Gondel mit Platz für maximal 80 Personen oder 7 Tonnen. Sie soll auch im regulären Betrieb primär als Transportseilbahn genutzt werden. An Spitzentagen oder bei einem Ausfall der Rotair-Seilbahn – wie 2018, als über 300 Personen auf dem Klein Titlis festsassen – werden auch Gäste mit dieser Bahn transportiert.