Nachfolge: Junge Winzer übernehemen das Weingut Ottiger

Kastanienbaum Pächterwechsel beim Weingut Ottiger: «Ich werde nicht dreinreden» Die gemeinsame Leidenschaft sichert die Zukunft: Toni Ottiger gibt nach 40 Jahren ab. Die Nachfolger schätzt er als «gute junge Leute». Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 19.12.2021, 20.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jetzt ist die Pension angesagt beim Winzer Toni Ottiger (67). Und er geht guten Mutes. Hat er doch mit dem Duo Kevin Studer (31) und Denis Koch (27) zwei engagierte Nachfolger gefunden. Sie teilen mit ihm die Leidenschaft und die Qualitätsansprüche. Beiden, Studer wie Koch, ist das Weingut von Toni Ottiger auf der Horwer Halbinsel bekannt, denn sie haben hier ihre Ausbildung gemacht, wenn auch zu unterschiedlichen Zeiten. Vor fast zwei Jahren sind sich dann Kevin und Denis auf dem Weingut erstmals begegnet. Die Chemie zwischen ihnen stimmte sofort, wie Kevin Studer sagt. Und so reifte die Idee, gemeinsam das Geschäft zu übernehmen. Am 31. Dezember ist es so weit.

Von links: Toni Ottiger übergibt an Kevin Studer und Denis Koch. Bild: PD/Ottiger

Toni Ottiger freut sich. Es falle einem leichter, nach Jahrzehnten aufzuhören im Wissen darum, dass so «gute junge Leute» übernehmen. Und wie sieht der Rückzug aus dem Winzeralltag aus? «Ich werde nicht dreinreden», betont Ottiger und fügt an: «Wenn sie mich etwas fragen, gebe ich gerne Antwort.» Der Betrieb ist gut aufgestellt, besteht er doch seit über 40 Jahren. Das hat sicher die Suche nach Investoren begünstigt. So konnten die Jungunternehmer auch beim Aufstellen des Businessplans und der Geldsuche vom ehemaligen Patron profitieren. Der Betrieb wird von den Jungen unter dem Namen Weinbau Ottiger AG weitergeführt.

Gold, Silber und Falstaff-Punkte

Toni Ottiger begann auf der Horwer Halbinsel, als der Rebberg eine Hektare gross war, und der kleine Winzerbetrieb unter dem Namen Weingut Rosenau lief. Jahr für Jahr wurde zugelegt und es entstand das Unternehmen Weinbau Ottiger. Auf heute sieben Hektaren werden acht Rebsorten nach den Richtlinien der Integrierten Produktion (IP) kultiviert. Der nährstoffarme, kiesige Moränenboden eigne sich bestens für den Weinbau, so Ottiger. Genauso wie die klimatischen Voraussetzungen auf der Horwer Halbinsel, direkt am Vierwaldstättersee. Die Qualität der Weine überzeugt nicht nur die Winzer. Seine Kreationen wurden bereits mehrfach mit Gold- und Silber-Auszeichnungen und Falstaff-Punkten prämiert, von Gault Millau erstmals 2018.

Von links: Denis Koch, Kevin Studer und Toni Ottiger im Rebberg. Bild: sam

Nachfolger Kevin Studer kam über die Küche zum Weinbau: «Für Freunde und Familie koche ich heute noch gerne.» Den Tipp zum Winzer bekam er von seiner Familie, denn was passe besser zu einem guten Essen als ein guter Wein? Daraufhin schnupperte er 2008 erstmals bei Ottiger, machte die Kochlehre fertig und startete mit der Ausbildung zum Winzer 2009. «Ich sammelte zehn Jahre Berufserfahrung in der Schweiz und im Ausland. Danach machte ich die Ausbildung zum Weinbautechniker im deutschen Weinsberg und kam erst 2020 auf die Horwer Halbinsel zurück», erzählt Studer weiter. Und welche Rebe hat es ihm besonders angetan? «Das ist der Pinot noir, der hat mich nachhaltig geprägt.»

Winzer ist kein Schönwetterberuf

Bei Denis Koch führte der Weg zum Rebbau über den elterlichen Bauernhof im Seetal. Der gelernte Landschaftsgärtner entdeckte schon in jungen Jahren seine Leidenschaft zur Rebe und setzte die ersten bereits auf dem elterlichen Hof. Mit der Ausbildung zum Winzer begann er 2018. Die Leidenschaft und das Interesse für die Natur sei ihm gegeben. Eigenschaften, die nötig sind, denn Winzer ist nicht nur ein Schönwetterberuf. Die Motivation nehmen sie aus dem produzierten Wein, hinter dem sie zu 100 Prozent stehen. Dafür stemmen sie gerne im September und Oktober, dann ist Hochsaison im Weinbau, Arbeitstage von 12 Stunden während sieben Tagen die Woche. Für beide sei die Übernahme in manchen Belangen eine grosse Herausforderung. Denn die Natur sei nicht immer gnädig. Damit umgehen können beide, sagen sie überzeugt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen