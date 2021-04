Religion In zehn Schritten zur Geschwisterlichkeit Die katholische Landeskirche Luzern kommt einem bischöflichen Aufruf nach und präsentiert «zehn Schritte», wie die Kirche glaubwürdiger werden kann. Andreas Faessler 16.04.2021, 05.00 Uhr

Gelebte Geschwisterlichkeit in der Kirche: Herbert Gut, Leiter der Luzerner Pfarrei St.Johannes und Mitglied der Arbeitsgruppe. Neben ihm Ingrid Bruderhofer, Pfarreiseelsorgerin ebendort. Bild: Roberto Conciatori

2016 hat eine motivierte Gruppe von Schweizer Pilgerinnen und Pilger für Aufmerksamkeit gesorgt: Auf Initiative der St. Galler Theologin Hildegard Aepli sind sie unter dem Motto «Für eine Kirche mit* den Frauen» über 1000 Kilometer von St. Gallen nach Rom marschiert, um dem Papst ein Dokument zu überreichen, in dem sie mehr Mitspracherecht für Frauen in der Kirche forderten. Das Bestreben nach mehr Geschwisterlichkeit in der Kirche und somit nach einem Wirken der Geschlechter auf Augenhöhe wird auch von Bischof Felix Gmür unterstützt – er forderte noch im anschliessenden Gottesdienst damals in Rom, man möge ihm Vorschläge unterbreiten, wie man zu einer «geschwisterlichen Kirche» finde.



Dieser Aufforderung ist der Synodalrat der katholischen Landeskirche Luzern nachgekommen und hat eine achtköpfige Arbeitsgruppe damit beauftragt, entsprechende Vorschläge vorzulegen. Die Gruppe bestand aus kirchlich engagierten Frauen und Männern aus der pastoralen Praxis, aus landeskirchlichen Gremien sowie aus dem Bereich der theologischen und kirchlichen Ausbildung. Über zwei Jahre hinweg haben sie sich regelmässig ausgetauscht, mit zahlreichen Menschen aus allen Bereichen der Kirche und darüber hinaus gesprochen. Schliesslich wurde alles zusammengetragen, ausgewertet und aus den Erkenntnissen zehn Schritte formuliert, die in Form eines Leitfadens zu einer glaubwürdigeren Kirche führen sollen.

Damit kommt die Luzerner Arbeitsgruppe dem Aufruf des Bischofs nach, einen Aufbruch zur geschwisterlichen Kirche in Angriff zu nehmen – einer Kirche von Frauen und Männern gleichermassen als Inbild der Menschenwürde und als Ausdruck von Gerechtigkeit. Und damit nicht nur darüber gesprochen, sondern die Mission auch verwirklicht werde, sei jetzt eine konsequente Umsetzung dieser Gleichberechtigung der Geschlechter innerhalb der Kirche von existenzieller Bedeutung für dieselbe, heisst es im nun vorliegenden Leitfaden.



Vertrauensvolles Miteinander

Diese zehn Schritte sind konkret ausformuliert. «Sie richten sich an die verschiedenen Ebenen der Kirche von der Basis bis zum Bischof», erklärt Herbert Gut, Pfarreileiter St.Johannes in Luzern und Mitglied der Arbeitsgruppe,

«Adressaten sind Mitarbeitende und Leitende in den Pfarreien sowie Pastoralräumen, Kirchgemeinden, Regionalleitungen und die Bistumsleitung.»

Unter anderem mahnen sie eine gelebte Vertrauenskultur an, welche insbesondere den Dialog zwischen geweihten und nicht geweihten Frauen und Männern fordert. Mit einer Pastoral der Präsenz soll zudem das Vertrauen und die Bindung zwischen den Pfarreien und den Gläubigen gestärkt werden. Es soll mehr Raum für alternative Formen für sakramentale Zeichen entstehen, und Frauen sollen angesichts ihrer bisherigen Benachteiligung spezifisch gefördert werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Gleichberechtigung von sämtlichen Mitarbeitenden in den Kirchgemeinden, ungeachtet ihrer Lebensform oder sexuellen Orientierung. Auch in Sachen Entlöhnung und Anstellungsbedingungen müsse auf Gleichbehandlung geachtet werden. Und diese ist somit ein wichtiger Bestandteil einer menschenrechtsbasierten Kirche. Es soll sich also genauso auf bischöflicher Ebene abzeichnen, indem der Bischof die Leitung auf der Basis der Menschenrechte im Sinne einer synodal-verfassten Gewaltenteilung gestaltet. Auch dadurch werde schliesslich die Gleichberechtigung von Frau und Mann in der Kirche gefördert.

Interessierte können sich solidarisieren

Die «Zehn Schritte» sind in voller Länge ausgeführt auf einem Faltblatt zusammengefasst. Dieses ist auch online abrufbar und runterzuladen (www.geschwisterliche-kirche.ch). Dort sind zudem weitere Erläuterungen zu den einzelnen Schritten notiert. Wer möchte, kann sich auf der angegebenen Website mit seinem Namen eintragen und sich mit der Mission für eine geschwisterliche Kirche solidarisieren.



Pfarreileiter Herbert Gut ist zuversichtlich, auf dem richtigen Weg zu sein. «Seit der Pilgeraktion von 2016 scheint mir das Thema der Gleichberechtigung von Frau und Mann in der Kirche viel stärker präsent als zuvor», sagt er. Das Anliegen, dass Kirche nur gemeinsam funktioniert, sei somit noch selbstverständlicher geworden – auf allen Ebenen. «Wir sehen die ‹Zehn Schritte› als eine Frucht der Initiative ‹Für eine Kirche mit* den Frauen›.»