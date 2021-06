In Uri, Nid- und Obwalden reden auch ausländische Katholiken mit

Katholische Kirche Schwyz befindet über Stimmrecht für Ausländer in der Kirchgemeinde – in der restlichen Urschweiz gibt es dieses seit Jahren Während sich in Schwyz Widerstand regt gegen ein Stimmrecht für ausländische Katholiken, gibt es ein solches in Uri und Nidwalden bereits. Auch in Obwalden können Ausländer in manchen Kirchgemeinden mitreden – jedoch nicht in allen. Lucien Rahm 25.06.2021, 18.42 Uhr

Am Sonntag dürfen die Schwyzer Katholiken darüber abstimmen, ob sie den ausländischen Mitgliedern ihrer Kirchgemeinden ebenfalls ein Stimm- und Wahlrecht für kirchliche Angelegenheiten erteilen möchten. Der Kantonskirchenrat hatte ein solches bereits einführen wollen, der Kirchenschreiber einer der Gemeinden lancierte jedoch ein Referendum dagegen.

Rund 770 stimmberechtigte Katholiken haben dieses laut dem Referendumskomitee unterzeichnet. Der Initiator ist der Meinung, beim Vorhaben des Kantonskirchenrates handle es sich um «reine linke Zwängerei». Die Idee eines ausgedehnten Stimmrechts zeuge «von einem naiven Weltbild, wonach alle Menschen gleich sind», wie er in einem Leserbrief schreibt.

Gunthard Orglmeister, Präsident des Kleinen Landeskirchenrates Uri. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. Juni 2021)



Schwyz ist der einzige Kanton der Urschweiz, der noch kein Stimmrecht für seine ausländischen Katholiken kennt. In Uri können Ausländer bereits seit 2004 in den katholischen Kirchgemeinden mitbestimmen, wenn sie 18 Jahre alt sind. Bedingung ist der Wohnsitz in einer Urner Gemeinde. Ansonsten ist das Recht unabhängig vom Typ der Aufenthaltsgenehmigung, wie Gunthard Orglmeister, Präsident des Kleinen Landeskirchenrates Uri, auf Anfrage ausführt.

Ausländische Katholiken sind «ein wesentliches Potenzial»

Die ausländischen Mitglieder würden dieses Recht teilweise auch nutzen. Jene, die am kirchlichen Leben teilnehmen, würden auch an den Kirchgemeindeversammlungen teilhaben und dabei ihre politischen Rechte ausüben, so Orglmeister. «Personen, die gut Deutsch sprechen, kommen natürlich häufiger.»

Das Wahl- und Stimmrecht der ausländischen Mitglieder hält Orglmeister für essenziell. «Dazu ist es ja auch wichtig, dass die neu Zugezogenen in die Kirchgemeinden integriert werden. Da sollten sie bei Kirchgemeindeversammlungen nicht ausgeschlossen werden.» Er selber stammt aus Österreich und war schon vor seiner Einbürgerung Verwalter der Kirchgemeinde Flüelen, und dann auch Vertreter von Flüelen im grossen Landeskirchenrat. «Die Katholiken mit ausländischer Nationalität sind ein wesentliches Potenzial von Personen, die für Aufgaben in der Kirche angefragt werden können.»

Den Widerstand, der gegen das ausgedehnte Stimmrecht in Schwyz herrscht, erklärt sich Orglmeister damit, dass wohl zu wenig Kontakt zu Ausländern bestehe, die sich in der Kirche engagieren. «In Flüelen war es überhaupt nie ein Problem, dass ich im Kirchenrat tätig war. Ich denke, ich wäre auch ohne Einbürgerung Präsident der Landeskirche geworden.»

In Urner Kirchgemeinden können Ausländer seit 2004 abstimmen und wählen. Im Bild: Die Kirche St.Martin in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (12. Juni 2018)



«In der Kirche gibt es keine Ausländer»

Auch im Kanton Nidwalden dürfen die ausländischen Katholiken mitreden. Allerdings müssen sie hierfür schon sechs Jahre in der Schweiz sein. Dass in Nidwalden auch Ausländer ein Mitbestimmungsrecht haben, scheint für den Nidwaldner Dekan Melchior Betschart jedenfalls eine Sache, die selbstverständlich sein sollte. Er sagt:

«Wir sind alle – unabhängig von unserer geografischen Herkunft – Kinder Gottes und insofern eine Familie. In der Kirche gibt es keine Ausländer – wir sind eins.»

In Nidwaldner Kirchgemeinden dürfen Ausländer nach sechs Jahren in der Schweiz mitbestimmen. Im Bild: Die Pfarrkirche in Stans. Bild: Manuela Jans-Koch (14. April 2021)

Obwalden: Je nach Kirchgemeinde anders

In den katholischen Kirchgemeinden von Obwalden gilt das Mitbestimmungsrecht hingegen nicht flächendeckend. Zwischen den Gemeinden bestehen Unterschiede. So ist das Mitbestimmen in landeskirchlichen Fragen in einigen Kirchgemeinden den Schweizern vorbehalten, wie das katholische Infoportal kath.ch festhält.

Eine spezielle Situation gibt es in Engelberg, wo das Kloster ebenfalls eine Pfarrei betreibt. Eine Kirchgemeinde im eigentlichen Sinn gibt es dort aber nicht, somit auch keine Wahlen oder Abstimmungen. Jedoch: «Die Meinung der Pfarreiangehörigen holen wir in unregelmässigen Umfragen ein», schreibt Pfarrer Patrick Ledergerber auf Anfrage.

Abstimmen und Wählen können die ausländischen Katholiken aber zum Beispiel in den Kirchgemeinden Kerns, Lungern, Sachseln oder auch in Alpnach. Wie sich die Situation in Sarnen und Giswil präsentiert, konnten die dortigen Pfarreien bis Redaktionsschluss nicht mitteilen.

Alpnach kennt Stimmrecht für Ausländer seit 15 Jahren

In Alpnach haben ausländische Katholiken seit 2006 ein Stimm- und Wahlrecht. Auch hier haben die Gemeindemitglieder damals in einer Urnenabstimmung darüber befunden. «Dieses Recht gilt für alle in gleichem Mass. Nach Aufenthaltsstatus wird nicht unterschieden», sagt der Alpnacher Pfarrer Thomas Meli auf Anfrage.

Thomas Meli, Pfarrer von Alpnach. Bild: Pius Amrein (Alpnach, 27. November 2020)

Jedoch hält er auch fest: «Aus meiner Sicht machen nur sehr wenige ausländische Gemeindemitglieder von ihrem Recht Gebrauch. Allerdings sass für einige Jahre eine ausländische Person im Kirchgemeinderat.»

Meli beurteilt das Mitspracherecht für die ausländischen Mitglieder «sehr positiv», wie er sagt. «Der Glaube an einen barmherzigen und allgütigen Gott kennt keine sprachlichen, kulturellen und politischen Grenzen. Getaufte Katholikinnen und Katholiken haben auf der ganzen Welt die gleichen Rechte und Pflichten.» Dass sich im Kanton Schwyz dazu nun Widerstand regt, würde ihn «in einer SVP-Hochburg keineswegs» erstaunen. «Ich empfinde es aber als beschämend.»