Kein Après-Ski, Maskenpflicht in Gondeln: So rüsten sich Zentralschweizer Skigebiete für den Coronawinter Nicht fehlender Schnee, sondern das Coronavirus bereitet den Zentralschweizer Skigebieten Kopfzerbrechen. Sie stehen vor einer Herkulesaufgabe. Nino Gisler 01.10.2020, 05.00 Uhr

Der vergangene Winter hat bei den Skigebieten Spuren hinterlassen, nicht etwa im Schnee, sondern in der Kasse. Der vorzeitige Saisonabbruch wegen des Lockdowns vergangenen März und grosse Umsatzeinbussen fordern ein Umdenken. Lange Warteschlangen vor dem Sessellift, menschenüberfüllte Gondeln oder Après-Ski-Veranstaltungen könnten zu einer rasanten Virusverbreitung führen. Mit verschiedenen Massnahmen soll der Wintersport trotzdem möglich sein.

Auf Empfehlungen vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) für den Wintersport warten die Skigebiete bislang vergebens. «Aktuell planen wir mit den bisherigen Weisungen des BAG, wie wir sie in der Sommersaison angewendet haben. Diese sehen zum Beispiel eine Maskenpflicht in Gondeln vor», verrät Stefan Kern, Leiter Kommunikation Andermatt Swiss Alps, welche die Skiarena Andermatt-Sedrun betreibt. Mit verschiedenen Massnahmen werden die Menschenansammlungen zu Stosszeiten reduziert. So verkehre der Gütsch-Express an Wochenenden und in der Hochsaison bereits um 8 Uhr. Weiter hält Kern fest:

«Am Gemsstock führen wir ein Pilotprojekt durch, das den Gästen erlaubt, via App Plätze in der Gondel zu buchen».

So sollen Wartezeiten entfallen, betont er.



Ein ähnliches Bild zeigt sich im Skigebiet Klewenalp: «Beim Bahntransport gehen wir davon aus, dass das im laufenden Sommer gut funktionierende Schutzkonzept auch im Winter zur Anwendung kommt», so Roger Joss, Geschäftsführer der Bergbahnen Beckenried-Emmetten. Dies bedeute, dass es während der Berg-und Tal-Fahrt in der Gondel- sowie Luftseilbahn eine Maskenpflicht gebe.

«Bei den Ski- und Sesselliften gehen wir davon aus, dass keine Pflicht besteht.»

Joss ergänzt: «Alle Massnahmen sind abgestimmt mit dem Verband Seilbahnen Schweiz, welcher sich momentan an die Vorschriften des ÖV lehnt.»

Maske mit Helm sei schlecht zu vereinbaren

Auch bei den Titlisbahnen wurden bereits verschiedene Winterszenarien geprüft, sagt Urs Egli, Leiter Marketing. Man setzt in Engelberg ebenfalls auf das bewährte Sommerschutzkonzept. «Dieses erhielt gute Noten. Nun bauen wir es auf die winterspezifischen Anforderungen aus.»

Gleiches gilt im Skigebiet Melchsee-Frutt: «In den Gondel- und Sesselbahnen gilt eine Maskentragpflicht, auf Ski- und Sesselliften keine», so Daniel Dommann, Geschäftsführer der Sportbahnen Melchsee-Frutt.

Im Titlisgebiet wird für die Sicherheit der Gäste im Winter aber auch zu unkonventionellen Mitteln gegriffen:

«Um eine Flut von Einwegmasken zu vermeiden und um sicherzustellen, dass sich unsere Gäste an die Maskenpflicht in Gondeln halten, könnte eine Halstuchmaske mit Filter Abhilfe verschaffen.»

Der Filter wurde von der Covid-19-Taskforce genehmigt und erfülle den BFE-Wert (Bakterielle Filter Effizienz). Herkömmliche Einwegmasken mit Helm seien schlecht zu vereinbaren, «nur schon aus Bequemlichkeitsgründen» findet Egli. Weiter sollen die Gäste die Möglichkeit erhalten, ihr Billett an zusätzlichen Kassenautomaten zu lösen. Die Rolltreppen werden automatisch gereinigt.



Kampf um Schweizer Touristen

Die grossen Touristenströme aus dem Ausland werden ausbleiben – dessen sind sich die befragten Zentralschweizer Skidestinationen sicher. Doch im expandierenden Andermatt bleibt Stefan Kern zuversichtlich:



«Wir sind überzeugt, dass vermehrt einheimische Touristen nach Andermatt kommen werden. So wie im Sommer.»

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Titlisgebiet. Mit Touristen aus dem Ausland werde nicht gross gerechnet, gibt Egli zu. «Wenn, dann am ehesten aus Deutschland und den nordeuropäischen Ländern.» Andere Ausgangslagen haben die Skigebiete Klewenalp und Melchsee-Frutt.

«Seit einigen Jahren machen Schweizer Gäste einen Anteil von rund 98 Prozent aus. Dies wird sich im kommenden Winter vermutlich nicht gross ändern», ist sich Roger Joss sicher. Daniel Dommann hält fest, dass sich das Skigebiet Melchsee-Frutt seit vielen Jahren auf eine grosse Anzahl einheimischer Gäste verlassen konnte:

«Wir leben seit je von Schweizer Touristen.»



Abobesitzer gegen erneuten Lockdown versichert

Die Zentralschweizer Skigebiete wollen auf einen zweiten Lockdown vorbereitet sein. Abobesitzer sollen für ausgefallene Wintersporttage infolge einer Pandemie eine Rückerstattung erhalten – ein Novum im Wintersport.

So läuft es bei einem erneuten Lockdown:



Skiarena Andermatt-Sedrun : Durch die Geld-zurück-Garantie erhalten Abobesitzer eine gestaffelte Rückerstattung für die ausgefallenen Tage (vor Saisonbeginn 100 Prozent, bis 15. Januar 60 Prozent, bis 15. Februar 30 Prozent, bis 28. Februar 10 Prozent, danach nichts mehr).



Durch die Geld-zurück-Garantie erhalten Abobesitzer eine gestaffelte Rückerstattung für die ausgefallenen Tage (vor Saisonbeginn 100 Prozent, bis 15. Januar 60 Prozent, bis 15. Februar 30 Prozent, bis 28. Februar 10 Prozent, danach nichts mehr). Skigebiet Klewenalp/Emmetten: Nach einem verordneten Mindestunterbruch von 14 Tagen erfolgt für Besitzer eines Winter- oder Jahresabos eine pro-rata-Rückerstattung in Form eines Gutscheines.

Nach einem verordneten Mindestunterbruch von 14 Tagen erfolgt für Besitzer eines Winter- oder Jahresabos eine pro-rata-Rückerstattung in Form eines Gutscheines. Titlisbahnen: Nach einem Coronaunterbruch von mindestens zweiwöchiger Dauer werden sämtliche Jahres- und Saisonkarten pro rata rückerstattet.



Nach einem Coronaunterbruch von mindestens zweiwöchiger Dauer werden sämtliche Jahres- und Saisonkarten pro rata rückerstattet. Sportbahnen Melchsee-Frutt: Bei einem vorzeitigen Saisonabbruch werden die Ausfalltage der Abobesitzer auf die nächste Wintersaison gutgeschrieben.

Auch die Geschäftsstelle Schneepass Zentralschweiz, die ein Kombiabo mehrerer Zentralschweizer Skigebiete anbietet, hat auf die Unsicherheit im Hinblick auf den Winter reagiert. Sollte es trotz Vorkehrungen zu einer behördlich angeordneten Schliessung der Skigebiete kommen, seien die Schneepass-Abobesitzer neu durch die integrierte Pandemieversicherung abgesichert, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Höhe der Entschädigung wird relativ zu den Ausfalltagen und der Abonnementsart berechnet und als Gutschrift für den Schneepass 2021/22 ausgestellt. Voraussetzung für eine Rückerstattung sei die Schliessung aller im Schneepass inbegriffenen Skigebiete während mindestens 20 Tagen am Stück.

Weniger Sitzplätze in den Restaurants

Ab dem 1. Oktober sind Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen wieder möglich, jedoch unter strengen Schutzauflagen. Bei den Titlisbahnen hat man aber jetzt schon einen Entschluss gefasst: In der kommenden Wintersaison finden keine Grossveranstaltungen in der Nähe des Skigebiets statt. Après-Ski mit lauter Musik und ohne Abstand werde es nicht geben am Titlis. «Gemeinsam ein gekühltes Bier geniessen nach einem Skitag schon», versichert Egli. Auch Daniel Dommann von den Sportbahnen Melchsee-Frutt sieht sich mit strengen Massnahmen konfrontiert: «Aufgrund von Corona steht den Gastrobetrieben im Skigebiet rund ein Drittel weniger Kapazität zur Verfügung.» Planungen, den Gästen zusätzliche Räumlichkeiten anzubieten, seien in vollem Gang. In Andermatt werde die Zahl der Sitzplätze auf den Terrassen um 50 Prozent erhöht, bestätigt Kern. «Gewisse Speiseangebote sind neu direkt auf der Terrasse erhältlich, sodass man das Restaurant gar nicht betreten muss», führt er weiter aus. Mit einer vereinfachten Registrierung müssen die Daten nur einmal angegeben werden, Platzreservationen werden empfohlen.



Stefan Kern bestätigt zudem, dass es sicher Winterevents geben wird. Bezüglich Après-Ski hält er fest, dass eine Prognose über die Durchführung aktuell schwierig sei. Und er gibt bekannt:

«Schweren Herzens müssen wir auf den Betrieb des Après-Ski-Zugs verzichten.»

Anders auf der Klewenalp. Im Hinblick auf Veranstaltungen und Festivitäten zeigt sich Roger Joss optimistisch: «Wir gehen davon aus, dass wir kleinere Veranstaltungen durchführen können.» Für jeden einzelnen Anlass werde ein Schutzkonzept definiert. Die Restaurants Stockhütte und Klewenstube 1600 verfügen über grosse Kapazitäten und werden die Schutzmassnahmen mit Sicherheit erfüllen können. Doch: «Den Betrieb der Panoramabar werden wir anders als in der Vergangenheit konzipieren, Details werden per Anfang Oktober bekannt sein.» Per Ende Oktober sollten auch die Schutzkonzepte für den Skischulunterricht, Skitrainings oder -rennen bekannt sein.

Doch eigentlich herrscht im Hinblick auf den Winter bei allen Skigebieten nach wie vor eine Planungsunsicherheit, die Kopfzerbrechen bereitet. Nun müsse der Bund klare Richtlinien für den Wintertourismus und -sport schaffen, wurde von mehreren Seiten gefordert.