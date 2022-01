Klewen-Betriebsleiter: «Nur gemeinsam können wir Erfolg haben»

NID-/OBWALDEN Nach Unstimmigkeiten zwischen Wirten und Klewenbahn: So handhaben es andere Bergdestinationen Der Geschäftsleiter der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG will gemeinsam mit den Wirten nach Lösungen suchen. So machen es die Sportbahnen Melchsee-Frutt und die Titlisbahnen. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 26.01.2022, 16.00 Uhr

Wirte auf der Klewenalp verlangen bessere Konditionen von den Bahnbetreibern. Bild: PD

Das Verhältnis zwischen den Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG (BBE AG) und den unabhängigen Gastrobetriebe ist getrübt. Die vier Mitglieder der IG «Echte Klewenwirte» fühlen sich benachteiligt und sind mit verschiedenen Konditionen, welche ihnen von der Bahn geboten werden, nicht einverstanden. Der Betreiber des Hotels Klewenstock hat seinen Betrieb aus Protest die ganze Wintersaison geschlossen und mit einem Inserat die BBE AG und deren Verwaltungsratspräsidenten Res Schmid hart kritisiert.

Nachdem der Verwaltungsrat in seiner Stellungnahme Kompromissbereitschaft signalisiert hat, ist nun der neue Geschäftsleiter der BBE AG gefragt. Heinz Rutishauser, der erst am 1. Oktober 2021 die Nachfolge von Roger Joss antrat, muss nun versuchen, Lösungen für einen Zwist zu finden, dessen Ursprung vor seiner Zeit liegt. Dementsprechend sagt er auf Anfrage auch, dass er sich als Erstes nun genau informiere, was für Bedingungen früher gegolten hätten und was sich in den letzten Jahren aus welchen Gründen verändert habe.

Der Geschäftsführer der BBE AG, Heinz Rutishauser. Bild: Philipp Unterschütz

«Danach werde ich, sobald möglich, mit den Wirten zusammenkommen und versuchen, mit gesundem Menschenverstand vernünftige Lösungen zu erzielen.»

Nach dem ersten Treffen mit den Wirten im Oktober habe er ein gutes Gefühl gehabt. «Ich glaube schon, dass wir einen Weg finden, denn wir sind uns alle bewusst, dass wir nur gemeinsam mit unserem gesamten vielseitigen Angebot auf dem Berg Erfolg haben können.»

Wie machen es die Sportbahnen Melchsee-Frutt?

Die Sportbahnen Melchsee-Frutt mit ihren rund 115 Angestellten im Winter, die sich für die Bergbahnen und die Tourismusregion von Melchsee-Frutt einsetzen, sind im Besitz der Korporation Kerns. Und auch auf der Frutt gibt es verschiedene Gastbetriebe und Hotels, die unabhängig von der Korporation betrieben werden. Zweimal pro Jahr, jeweils vor den Saisons, sitzen die Verantwortlichen der Bahnen mit allen Interessensgruppen wie Hoteliers, Wirten oder Ferienhausbesitzern zusammen und besprechen alle Fragen, Probleme oder Kritiken, erklärt Geschäftsleiter Daniel Dommann. Er betont:

Daniel Dommann, Geschäftsführer der Bergbahnen Melchsee-Frutt. Bild: Kristina Gysi

«Grundsätzlich gelten bei uns die gleichen Bedingungen für alle, seien es unsere eigenen Betriebe oder externe.»

Für die Beförderung mit der Bahn auf die Frutt bekommen alle Mitarbeitenden von Betrieben Saisonkarten zum Einheimischen-Tarif. «Die Betriebe melden die Mitarbeiter an und wir rechnen direkt gesamthaft mit den Firmen ab.» Auch die Saisonparkkarten für Mitarbeitende, die übrigens auch für Gäste gleich teuer sind, werden direkt über die Unternehmen abgerechnet. Transporte für die Betriebe werden bei den Sportbahnen allerdings nicht über Pauschalen, sondern nach dem Verursacherprinzip über das Gewicht abgerechnet. «Alle zahlen gleich viel», so Daniel Dommann. Auch interne Transporte für die Schwesterfirmen wie beispielsweise das Sportcamp werden zum genau gleichen Tarif verrechnet.

Die Titlisbahnen verrechnen bei Transporten nur die Entsorgung

Das Berghaus Jochpass. Bild: PD

Auch am Titlis müssen die Bahnen mit ihren eigenen Betrieben und unabhängige Gastrounternehmen den Rank finden. Den Titlis Bergbahnen gehören das Panorama-Restaurant Titlis, die Skihütte Stand sowie das Restaurant und die Pizzeria Lago Torbido im Berghotel Trübsee. Unabhängig von den Bahnen sind das Bärghuis Jochpass, das Alpstübli, das Restaurant Untertrübsee und das Restaurant Ritz Gerschnialp. Urs Egli, Marketingleiter der Titlisbahnen sagt:

Urs Egli, Leiter Marketing Titlis Bergbahnen. Bild: PD

«Wir erachten unsere unabhängigen Gastbetriebe als wichtige Partner und die Zusammenarbeit ist sehr gut. Aus Gästesicht ist eine diverse Gastronomielandschaft immer ein Mehrwert, der geschätzt wird.»

Für den Bahntransport bekommen die Mitarbeitenden der unabhängigen Gastrobetriebe ein kostenloses Abo, gleich wie die eigenen Mitarbeiter. Beim Parkieren zahlen eigene und Mitarbeitende der unabhängigen Gastbetriebe gleich viel. Der Parkabo Tarif ist laut Egli gleichbleibend seit Jahren. «Transporte werden nur verrechnet, wenn es Extrafahrten sind, also ausserhalb der Betriebszeiten. Die Entsorgung für das Bärghuis Jochpass und das Alpstübli werden pragmatisch nach einem vereinbarten Verteilschlüssel verrechnet. Die Kostenentwicklung über die letzten Jahre ist äusserst moderat», sagt Urs Egli.

