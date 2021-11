Knutwil Gemeinderätin Martha Roos tritt zurück Im Jahr 2014 wurde Martha Roos in den Knutwiler Gemeinderat gewählt. Im nächsten Sommer hört sie auf. 02.11.2021, 14.02 Uhr

Martha Roos tritt per 31. August 2022 aus dem Gemeinderat Knutwil zurück. Bild: Luzerner Zeitung

2014 wurde Martha Roos in stiller Wahl in den Gemeinderat Knutwil gewählt. Von ihrem Amt als Gemeinderätin wird die 64-Jährige per 31. August 2022 zurücktreten. Sie hat ein Gesuch um Entlassung eingereicht, teilt der Gemeinderat Knutwil in einer Mitteilung mit. Sie wolle ihren Posten nun einer jüngeren Person zur Verfügung stellen, wird Martha Roos zitiert. Die Zeit im Rat habe sie als gute und aktive Zusammenarbeit erlebt, mit viel Engagement und Motivation.