Kolumne Die junge Sicht: Ein Fokus auf Sicherung und Ausbau der Renten Gedanken zur Altersvorsorge Ronahi Yener 21.09.2021, 12.33 Uhr

Ronahi Yener, Präsidentin Juso Zug PD

Das Herz unseres Sozialstaates ist die Altersvorsorge. Als eine der wichtigsten Errungenschaften des Schweizer Landesstreiks gerät die AHV immer weiter unter Druck. In den jüngsten Diskussionen um die AHV-Reform 21 sehen die Bürgerlichen die Anhebung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre als ideale Lösung, um die erste Säule zu stabilisieren. So würden die Frauen bis ins Jahr 2030 die AHV mit rund 10 Milliarden Franken zusätzlich finanzieren. Doch zu welchem Preis?

Für einige scheint die Angleichung des Rentenalters die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern voranzutreiben. Allerdings wird die Gleichstellung nicht erreicht, indem eine scheinbar formale Gleichheit hergestellt wird. Im Gegenteil: Bei der Pensionierung erhalten Frauen rund ein Drittel weniger Rente als Männer. Jede vierte Frau hat im Pensionsalter nur die AHV, und jede zehnte Frau muss direkt nach Erreichen des Pensionsalters Ergänzungsleistungen beziehen. Die Medianrente der Frauen liegt momentan bei unter 3000 Franken. Bereits heute wird einer Mehrheit der Frauen das ursprüngliche Versprechen einer sicheren Rente und eines Alterns in Würde verwehrt. Statt dieses Problem zu lösen, möchten die Bürgerlichen dieses mit einem weiteren Rentenabbau verschärfen.

Doch das eigentliche Problem der Altersvorsorge liegt nicht an der ersten Säule, sondern an der zweiten. Für Menschen mit tiefen und mittleren Einkommen ist die AHV die wichtigste Einkommensquelle im Alter, denn rund ein Drittel der Neurentnerinnen hat keine Pensionskassenrente. Gründe dafür gibt’s viele. Es sind die Mütter, die Erwerbsunterbrüche haben beim Grossziehen ihrer Kinder und danach Teilzeit arbeiten, um den Grossteil der Care-Arbeit zu verrichten. Es sind die Betreuungs- und Pflegemitarbeiterinnen, die systemrelevante Jobs ausführen und schlecht bezahlt werden. Kurz: Auch im 21. Jahrhundert wird ein grosser Teil der schlecht- und unbezahlten Arbeit durch Frauen verrichtet und in der zweiten Säule nicht anerkannt. Genau diese Erwerbsunterbrüche, Teilzeitpensen und schlechtbezahlte Arbeit werden beim Bezug der Rente aus der zweiten Säule besonders bestraft. An diesen Punkten muss eine nachhaltige Reform der Altersvorsorge ansetzen. Die Altersvorsorge ist nicht ein Kampf von Alt gegen Jung, wie es von bürgerlichen Politikern gerne propagiert wird, sondern ein Kampf von profitorientierten Pensionskassen und deren Lobbyisten gegen die arbeitende Bevölkerung, der eine würdige Rente zusteht. Geld, um eine solche Rente für alle zu finanzieren, ist in der Schweiz ausreichend vorhanden.

Die letzte AHV-Revision liegt bereits über zwanzig Jahre zurück. Seither sind jegliche Revisionsversuche der AHV gescheitert, da sie keine Verbesserungen der Rentensituation mitgeführt haben. Der Fokus muss auf die Sicherung und den Ausbau der Renten gelegt werden, nicht auf einen weiteren Rentenabbau. Solange keine wahre Gleichstellung realisiert ist und sich die Situation der Schweizer Rentnerinnen und Rentner nicht verbessert, wird die Erhöhung des Rentenalters ein weiteres Mal an der Urne scheitern.



