Kommentar «Chefsache» Dank Schnee und Corona zur Stadtloipe – was für ein toller Kreativitätsschub Das gab's wohl noch nie: Eine offizielle Langlaufloipe mitten in der Stadt Luzern. Ein originelles, unglaublich rasch umgesetztes Gemeinschaftsprojekt – das erst noch kostenneutral ist. Jérôme Martinu, Chefredaktor 23.01.2021, 05.00 Uhr

Jérôme Martinu, Chefredaktor «Luzerner Zeitung» und Regionalausgaben. Bild LZ

Die Natur ist unerbittlich. Da kann es so viel Schnee wie seit Jahren nicht mehr hinwerfen – wenn der Föhn reinbläst, ist es rassig vorbei mit der weissen Pracht. Der Schmelze und den Verkehrsproblemen zum Trotz: Die rar gewordenen, zauberhaften Winterbilder und die Schneeerlebnisse haben unseren Gemütern gut getan.



Regelrecht beflügelt zu haben scheinen der Schnee und die anhaltende, virusbedingte Alltagsmonotonie einen Politiker: Dem spontanen Kreativitätsschub von SP-Kantonsrat Hasan Candan ist es zu verdanken, dass mitten in der Stadt Luzern, wohl erstmals überhaupt, am Montag eine Langlaufloipe gespurt worden ist. Rund zwei Kilometer Skatingstrecke auf der alten Pferderennbahn vis-à-vis des FCL-Stadions. Das hat umgehend eine stattliche Zahl an Langläuferinnen und Langläufern auf die Allmend gelockt: Elegant und schnell gleitende Routinierinnen ebenso wie gemächlich stöckelnde Anfänger. Etliche waren sogar bei Dunkelheit mit der Stirnlampe auf der Runde.

Was für eine originelle Idee, welch rasche, unkomplizierte Umsetzung! Am vorvergangenen Freitag entstand die Idee – schon drei Tage später wurde die Stadtloipe gewalzt. Tatkräftige Unterstützung gabs von Pro Eigenthal Schwarzenberg, also den Betreibern der beliebten Eigenthaler Loipen, dem noch jungen Verein Nature Inclusive Urban Design sowie der Stadtverwaltung. Auch wenn die Spur nur ein paar Tage hielt: Ein sehr gelungenes, originelles und erst noch praktisch kostenneutrales Gemeinschaftsprojekt. Chapeau!