Kommentar «Chefsache» Impffehler gehören abgestellt – das Fortschreiten beim Corona-Durchimpfen darf nicht torpediert werden Ohne Abmeldung den Covid-Impftermin platzen lassen – diese Unart nimmt zu, zum Beispiel im Kanton Luzern. Ein solches Verhalten ist eine Zumutung für alle wartenden Impfwilligen. Noch schlimmer: Dadurch steigt auch das Risiko, dass Impfstoff vernichtet werden muss. Jérôme Martinu, Chefredaktor 05.06.2021, 05.00 Uhr

Festhalle Willisau, eines von zwei Impfzentren im Kanton Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Willisau, 21. April 2021)

Rund ein Viertel der Bevölkerung ist vollständig geimpft im Kanton Luzern. Und bald wird bereits die Hälfte der 413 000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine Erstimpfung erhalten haben. Auch wenn der grösste Zentralschweizer Kanton schweizweit zu den langsamen Spritzengebern gehört: Es geht vorwärts mit dem Durchimpfen, zum grossen Vorteil für den Alltag von uns allen.

Umso betrüblicher ist da allerdings die Tatsache, dass es inzwischen immer öfter vorkommt, dass Personen ihre Termine in den Impfzentren platzen lassen. Unverständlich sind dabei die sogenannten No-Shows, also Impftermine, die nicht nur ausgelassen, sondern auch nicht abgesagt werden. Es ist kein Problem, dass sich viele Impfwillige zwecks Chancenmaximierung an verschiedenen Orten angemeldet haben und sich dort stechen lassen, wo sie zuerst drankommen. Dass man sich danach an den anderen Orten abmeldet, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Alles andere ist ignorant und eine Zumutung für all diejenigen, die ungeduldig auf der Warteliste für den Pieks ausharren. Das Schlimmste aber an diesen No-Shows: Es steigt das Risiko, dass Impfstoff vernichtet werden muss.

Und auch dies irritiert: Die Behörden wissen nicht, warum allein am letzten Montag im Impfzentrum Luzern 270 Personen (!) nicht erschienen sind. Gar ein Softwarefehler könnte dafür verantwortlich sein. Ob Systemprobleme oder individuelle Nachlässigkeit: Der Impffortschritt darf nicht torpediert werden, solche Fehler gehören abgestellt.