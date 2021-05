Kommentar «Chefsache» Verheiratet heisst benachteiligt – dieses Steuersystem muss endlich korrigiert werden Die gesellschaftliche Realität hat das Steuersystem vieler Kantone überholt. Unverheiratete Partnerschaften und Familien sind längst eine Selbstverständlichkeit – und diese zahlen auch weniger Steuern als Verheiratete. Diese Ungerechtigkeit muss aufgehoben werden. Vor allem auch, um verheiratete, erwerbstätige Frauen nicht weiter zu benachteiligen. Jérôme Martinu, Chefredaktor 22.05.2021, 05.00 Uhr

«Ja, ich will!» Die Eheschliessung ist in der Schweiz nach wie vor mit steuerlichen Nachteilen verbunden. Symbolbild: Andrea Warnecke/Keystone

Heiratsstrafe. So nennt man die in vielen Kantonen nach wie vor herrschende steuerliche Ungleichbehandlung von verheirateten und ehelosen Partnerschaften. Die FDP-Frauen wollen mit einer nationalen Initiative die Individualbesteuerung einführen. Die zum Teil happigen Mehrkosten für Verheiratete sollen endlich weg. Denn auch Splittingmodelle federn nur ungenügend ab. Im Kanton Luzern fordert das Gleiche nun per Vorstoss die GLP, unterstützt von FDP, SP und Grünen.