Kommentar «Chefsache» «Windkraftanlage? Auf keinen Fall!»: So wird die Energiewende vom Winde verweht 22 Gebiete im Kanton Luzern eigenen sich als Standorte für Windkraftanlagen. Um diese erneuerbare Energiequelle schneller als bisher zu fördern, wird der Richtplan nun teilrevidiert. Das ist erfreulich, löst das Hauptproblem aber noch lange nicht: Den individuellen Widerstand gegen das Aufstellen von Windrädern. Jérôme Martinu, Chefredaktor 12.06.2021, 05.00 Uhr

Die Windkraftanlage Lutersarni der CKW in Entlebuch wurde 2013 gebaut. Bild: Pius Amrein (Entlebuch, 25. August 2015)

Äberdinghöchi, Alpetli oder Wellbrig. So und anders heissen die 22 Gebiete im Kanton Luzern, in denen Windräder zur Stromgewinnung zu stehen kommen können. Die Gebiete sind im erneuerten Konzept Windenergie definiert. Der Richtplan muss geändert werden, damit auf Schönetüel, Birchbühl oder Gober künftig Windkraftanlagen stehen dürfen. Mit einer Teilrevision will der Kanton diesen Prozess beschleunigen, es soll nun vorwärts gehen mit der Windenergie. Richtig so! Denn: Bald acht Jahre ist es her, seit die letzte Anlage gebaut wurde.

Der Kanton gibt den Gemeinden mit der Gebietsdefinition ein wichtiges Zeichen zur Förderung der Windenergie. Mehr Strom aus erneuerbaren Quellen braucht es zweifellos, soll der beschlossene Ausstieg aus der Atomenergie zeitnah gelingen. Gerade mal 3,5 Gigawattstunden Windstrom produzierte Luzern im letzten Jahr, bis 2050 sollen es 250 Gigawattstunden für zirka 70'000 Haushalte sein. So klar dieses Ziel auch ist, die Probleme beginnen erst mit konkreten Windräder-Projektierungen. Dann kommt es regelmässig zu heftigem Widerstand – so wie bei Handyantennen: Alle wollen beste Verbindungen, einfach ohne die dafür nötigen «Strahler» in der Nähe. Windräder, so die Kritiker, stören das Landschaftsbild und sind gefährlich für Tiere.

Gelingt es also nicht, uns von der individuellen Widerspruchshaltung zu lösen und konzessionsbereit zu werden, dann wird der berechtigte Wunsch nach sauberem Strom förmlich vom Winde verweht.