Kommentar Zur Lz-WEihnachtsaktion Danke unseren Leserinnen und Lesern: «Grossherzigkeit ist überwältigend!» Bettina Schibli, Präsidentin Stiftung LZ-Weihnachtsaktion, äussert sich zum Ergebnis der eben Ende gegangenen Sammlung. Bettina Schibli 06.01.2021, 05.00 Uhr

Nie hätten wir darauf zu hoffen gewagt: Mit 5'377'439 Franken hat die LZ-Weihnachtsaktion einen schier unglaublichen Spendenrekord erzielt. Und dies in einem Jahr, wo viele Menschen auch schon für grosse Sammlungen zu Gunsten von Coronabetroffenen gespendet haben.

Genauso wie über das Gesamtergebnis freuen wir uns über eine andere Rekordzahl: Insgesamt haben 18'970 Firmen und vor allem Einzelpersonen gespendet, eine Zunahme von über 17 Prozent gegenüber dem letztjährigen Höchstwert. Dies zeigt uns, dass uns die bisherigen Spenderinnen und Spender nicht nur treu bleiben. Sondern dass wir auch viele neue dazu gewonnen haben. Danke für dieses grosse Vertrauen!

In den Dankesschreiben der vielen Menschen, denen wir helfen konnten, sticht immer wieder heraus, dass diese Unterstützung nicht als selbstverständlich erachtet wird. Und vor allem, dass sie nicht nur materielle Not lindert, sondern den Betroffenen ein klares Zeichen der Solidarität gibt. Diese Menschen spüren, dass sie nicht isoliert, sondern eingebettet sind in den Zusammenhalt unserer Region. Das macht ihnen Mut, schwierigen Lebenssituationen zu begegnen und sie zu überwinden.

Bettina Schibli, Präsidentin der Stiftung LZ-Weihnachtsaktion.

Bild: Boris Bürgisser

Denn die Hilfe, die wir dank Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, leisten dürfen, soll immer möglichst nachhaltig sein. Dies ist auch das Ziel des Beirates, der aus ehrenamtlich tätigen Sozialfachleuten besteht und die Hilfsgesuche prüft. Er garantiert, dass das Geld schnell und unbürokratisch dorthin kommt, wo es sinnvoll ist. Oft sind schon mit kleinen Beträgen grosse Wirkungen möglich. Der Beirat unter dem Präsidium von Urs W. Studer leistet wertvolle Arbeit.

Die Basis der LZ-Weihnachtsaktion aber sind Sie, liebe Spenderinnen und Spender. Sie zeigen, was gelebte Grossherzigkeit, Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein bedeuten. Ein herzliches Dankeschön Ihnen allen, dass Sie so viel Freude und Zuversicht schenken!