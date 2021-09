Kreisel Schächen Uri: Baukommission empfiehlt Ja zur Initiative

Urner Landrat Lex-Kreisel Schächen: Mehrheit der landrätlichen Baukommission empfiehlt umstrittene Initiative zur Annahme Der Landrat entscheidet im September über die Volksinitiative und über eine Empfehlung an das Stimmvolk. Die landrätliche Baukommission und der Regierungsrat sind sich uneinig. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 08.09.2021, 05.00 Uhr

Die Geschäfte der September-Session des Urner Landrats sorgen bereits im Vorfeld für rege Diskussionen. Auf der Traktandenliste steht die Volksinitiative Lex-Kreisel Schächen. Die Initianten zielen damit im Wesentlichen auf den neuen Knoten Schächen ab, der nach Ansicht der Initianten Sicherheitsmängel aufweist. Sie wollen erreichen, dass der dort geplante Kreisel vier statt drei Arme hat. Die Initiative geht so weit, dass im Strassengesetz ein neuer Artikel festgeschrieben werden soll, dass künftig Einmündungen und Kreuzungen nach Kreiselausfahrten zu vermeiden sind – und zwar im ganzen Kanton.

Der im Zusammenhang mit der neuen West-Ost-Verbindung geplante neue Knoten Schächen wird in der September-Session im Landrat zu reden geben. Visualisierung: PD

Der Regierungsrat empfiehlt die Volksinitiative «Lex-Kreisel Schächen» zur Ablehnung. Eine Mehrheit der landrätlichen Baukommission will nun aber die kantonale Volksinitiative zur Annahme empfehlen. «Sie argumentieren vor allem damit, dass die Lösung mit der geplanten Einfahrt in die Gotthardstrasse nicht optimal sei», erklärt Elias Epp (CVP/Mitte, Silenen), Präsident der landrätlichen Baukommission. Pikant dabei: Drei Schattdorfer sind in der Kommission, der Vizepräsident und ein Mitglied gehören der IG WOV für alle an. Eine Minderheit der Baukommission hingegen folgt dem Regierungsrat und ist ebenfalls für eine Ablehnung der Initiative. «Dabei wird auf die rechtsstaatliche Sicherheit hingewiesen», so Elias Epp.

Eine letzte Beschwerde ist beim Bundesverwaltungsgericht hängig

Die Urner Stimmberechtigten haben am 18. Oktober 2015 den Kredit über 19,8 Mio. Franken für die neue West-Ost-Verbindungsstrasse (WOV) mit 52,7 Prozent gutgeheissen. «Mit der WOV und Flankierenden Massnahmen wird der Durchgangsverkehr in Zukunft um die dicht besiedelten Wohngebiete herumgeführt», hält die Regierung in ihrem Bericht und Antrag an den Landrat fest. «Die WOV ist ein Teil eines grösseren Konzepts zur Verkehrsoptimierung im Urner Talboden: Der neue A2-Halbanschluss Altdorf Süd und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs sind weitere zentrale Elemente.»

Der Landrat hatte im Mai 2015 dem Projekt zugestimmt und das Unterhaltsprogramm 2016 bis 2020 für die Kantonsstrassen freigegeben. Im Unterhaltsprogramm (UHP) enthalten ist die Neugestaltung des Knotens Schächen. Der Regierungsrat hat die Projektgenehmigung im Dezember 2018 erteilt. Im davor durchgeführten Plangenehmigungsverfahren konnten Direktbetroffene Einsprache erheben. Insgesamt gingen über 80 Einsprachen ein. Diese wurden behandelt. Aktuell ist noch eine letzte Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht hängig.

Die Volksinitiative Lex-Kreisel Schächen war im Dezember 2020 von der IG WOV für alle mit 2230 Unterschriften eingereicht worden. Der Landrat entscheidet am 22. September über die Volksinitiative und über eine Empfehlung an das Stimmvolk.