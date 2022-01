Kriens Gleicht die Überbauung beim Schweighof einem Labyrinth? Weil sich Lieferdienste und Besucher im Krienser Schweighofquartier nicht zurechtfinden, mussten zusätzliche Wegweiser installiert werden. Das Grundproblem liegt aber wohl eher bei der digitalen Abhängigkeit. Silvio Frei Jetzt kommentieren 30.01.2022, 15.15 Uhr

Von Bewohnerinnen und Bewohnern der Wohnungsüberbauung auf dem Schweighof-Areal in Kriens wird die unübersichtliche Situation im Quartier bemängelt: Besucher oder Lieferdienste finden immer wieder die gewünschten Adressen nicht und müssen mit genauen Wegangaben zur Wohnungstüre gelotst werden. Bei der Verwaltung ist diese Problematik nicht unbekannt. Projektkoordinator Guido Cavelti räumt ein, dass sich bei der Bezugsphase im Herbst Mieterinnen und Mieter mit der Situation schwergetan haben. Die Rückmeldungen wurden aufgenommen und entsprechende Massnahmen ergriffen. So befinden sich nun seit dem Herbst zusätzliche Wegweiser und Infotafeln bei der Schweighof-Überbauung. Gemäss Cavelti sollte somit genügend beschrieben sein, wie die Hausnummern zu finden sind.

Situation beim Areal: Jede Farbe steht für einen anderen Architekturstil.

Tatsächlich liegt die Schwierigkeit bei der Haussuche bei der Anzahl der verschiedenen Adressen. Beim Schweighof-Quartiert befinden sich Schweighofweg, Schweighofstrasse und Schweighofplatz. Zudem gehören Gebäude an der Horwerstrasse und der Ringstrasse ebenfalls zum Projekt.

Vor Ort trifft man tatsächlich auf eine Vielzahl an Wegweisern und auf Informationsstelen. Diese helfen, sich im Quartier zurechtzufinden. Was jedoch auffällt: Diese Wegweiser und Karten sind oft ungenügend beleuchtet, bei Dämmerlicht oder in der Nacht braucht es eine Taschenlampe oder ein lichtstarkes Handy.

Einer der Wegweiser im Quartier. Bild: Silvio Frei (Kriens, 6. Januar 2022)

Smartphones helfen nicht weiter

Sich mit Mobiltelefonen im Quartier zu orientieren, ist ebenfalls schwierig: Weder Google Maps noch Search.ch helfen bei der Suche nach der Adresse weiter. Entweder sind dort Gebäude falsch beschriftet oder fehlen gar vollständig. Auf der Satellitenansicht sieht man zudem nur eine riesige Baustelle, dies hilft einem also auch nicht weiter. Ein Problem, das auch die Lieferdienste kennen.

«Wir verlassen uns beim Ausliefern von unserer Ware hauptsächlich auf Google Maps», meint beispielsweise Erdal Keçeci vom Pilatus Take-away in Kriens. Er sagt weiter:

«Wir hatten grosse Probleme mit Lieferungen ins Quartier, insbesondere weil die Unterscheidungen zwischen Schweighofplatz, Schweighofweg und Schweighofstrasse nicht immer klar ersichtlich ist.»

Gleiches weiss auch Hasan Oruclar vom Linden Grillhouse zu berichten:

«Es ist ein grosser Komplex mit vielen gleichklingenden Strassen. Zudem ist die Anfahrt auch nicht einfach. All unsere Mitarbeiter besitzen ein Smartphone und haben ein Navi im Auto, aber dies hilft bei diesem Quartier nicht weiter.»

Innovative Lösungssuche

Damit die Lieferungen zuverlässig beim Kunden ankommen, ging Keçici einen innovativen Weg: Er fuhr persönlich beim Quartier vorbei, um sich einen Überblick zu verschaffen. Er knipste Bilder der Infotafeln und erfasste deren Standorte. Nun weiss jeder seiner Mitarbeiter haargenau, wo die nächste Infotafel steht, wenn ein Auftrag sie ins Schweighof-Quartier führt.

Nach einer Weile kenne man die Stammkundschaft und finde sich daher im Quartier zurecht, meint Oruclar. Er gibt aber zu bedenken:

«Wenn man neu hier ist und in das Quartier geht, ist es sehr verwirrend. Es erstaunt mich nicht, dass Leute da die Orientierung verlieren.»

Grundsätzlich komme man mit der Situation inzwischen klar – und Kundinnen und Kunden bekommen ihr Essen rechtzeitig geliefert. Die zusätzlichen Wegweiser haben hierzu sicherlich geholfen. Einzig eine bessere Beleuchtung der Infotafeln und Wegweiser wünsche man sich jetzt noch.

Verlass auf Technik

Die aktuelle Situation bei der Wohnungsüberbauung Schweighof kann somit nur bedingt als Labyrinth gewertet werden. Probleme wurden erkannt und aktiv Massnahmen ergriffen. Ein Problem bleibt jedoch bestehen: unsere Abhängigkeit von Smartphone und Technik. Findet man eine Adresse nicht, tippt man sie sofort bei Google ein. Da kann es auch mal passieren, dass man vor lauter digitalem Denken sogar offensichtlich platzierte Wegweiser übersieht – so ist es zumindest dem Autor ergangen.

