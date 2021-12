Kultur Der Zuger Musik-Kater ist jetzt online Die Kammer Solisten Zug gehen neue Wege und bieten ihre Musik in einer App an. Angesprochen werden damit vor allem Kinder – als Vermittler dient Kater Caruso, das «Maskottchen» des Ensembles. Haymo Empl 30.12.2021, 16.48 Uhr

Kater Caruso ist jetzt online. Auch seinen Erschaffer Stefan Buri freut's. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 23. Dezember 2021)

Wie kann man junge Menschen – Kinder – für klassische Musik und/oder Musik generell begeistern? Ansätze gab und gibt es viele: Vom Kinderkonzert über heimische Audioberieselung auf unterschiedlichsten Ton- und Datenträgern bis hin zum Blockflötenunterricht ist fast alles dabei. Oft sind diese Versuche von wenig Erfolg gekrönt. Tempi passati, denn da ist Kater Caruso! Die Fantasiefigur ist aus Plüsch, ergo flauschig, herzig, und er hat – wie bei Katzen üblich – einiges schon erlebt. Praktischerweise kommt Caruso nun als App daher und ist damit auf der Höhe der Zeit.

«Adoptivvater» des Katers ist Stefan Buri. Der Fagottist und künstlerische Leiter der Kammer Solisten Zug hatte die Idee vom «MusigKater» schon länger. Er erinnert sich: «2012/13 wollten wir unbedingt eine Kinderkonzert-Reihe starten, und wir waren auf der Suche nach einer tragfähigen Idee. Die Kinder sollten einen Grund haben, immer wieder ins Konzert zu kommen. Genau in jener Zeit kamen zwei junge Katzengeschwister zu uns. Den Kater haben wir ‹Caruso› getauft». Und mit ihm zusammen sei die Identifikationsfigur für die Konzerte geboren, so Stefan Buri.

Spannende Geschichten

Die neue App ist kindgerecht, bunt, logisch aufgebaut und macht Spass. Nach dem Download aus dem App-Store oder von Google-Play kann sofort losgelegt werden. Wer möchte, kann mit dem «Caruso-Lied» beginnen oder sich direkt für eine der Geschichten entscheiden. «Kater Caruso hat sturmfrei», beispielsweise. Jede Story hat einen klaren Aufbau: Stefan Buri als «Vater» des Katers erzählt, was dieser gerade angestellt hat. Die Musik komplettiert und ergänzt jeweils passend den Erzählteil. Die Geschichten stammen aus der Feder von Christina Buri.

«Der richtige Kater Caruso ist immer tat- und ideenkräftig am Mithelfen»,

meint Stefan Buri auf die Frage nach der Inspiration für die Geschichten. Eine Gemeinsamkeit haben alle Erlebnisse des Katers: Stefan Buri gelingt es, nicht nur musikalisch zu begeistern, sondern auch verbal. Die gesprochene Rahmenhandlung ist originell, kreativ, und alle Beschreibungen in den Geschichten sind so detailgetreu und präzise, dass man sich den Kater jeder Geschichte bestens vorstellen kann.

Ein Schatzkästchen

Wie kommt man denn auf die Idee, eine solche App anzubieten? «Wegen Corona mussten wir Konzerte absagen und verschieben. Ich beschwerte mich bei einem Musiker-Kollegen, dass jetzt gar keine CDs mehr verkauft werden können. Der Kollege meinte etwas flapsig, ich müsse halt eine App bauen.» Das hat Stefan Buri mit Team dann auch gemacht. «Das Projekt wurde von einem Dreierteam gestartet: Thomas Feger, App-Entwickler; Reto Höhener, IT-Spezialist und Entwickler der Website der Kammer Solisten, und ich selbst als Projektleiter», erklärt Stefan Buri. «Nach einer wichtigen Startphase, in der viele Entscheide gefällt und viel Know-how erworben wurde, erhielt dann ein Profi-App-Entwickler-Team den Auftrag zur Programmierung.»

«MusigKater» Caruso ist der freundliche Begleiter, wenn man sich auf der App bewegt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 23. Dezember 2021)

Die MusigKater-App ist ein wunderbares Schatzkästchen, das alle bisher erschienenen CDs und die analogen Livekonzerte mit Kater Caruso als Filme archiviert. Die App wird im Abomodell vertrieben, und je nach gewünschtem Content bezahlt man mehr oder weniger. Die Beträge – im günstigsten Fall 2 Franken – sind aber eher als Obolus an die Entwicklungskosten denn als kommerzieller Betrag zu verstehen. Eine komplett kostenlose Distribution beispielsweise via Youtube oder Spotify kommt für Stefan Buri aber nicht in Frage.

«Inhalte auf diese Plattformen zu stellen heisst, die Inhalte zu verschenken.»

Künstler würden leiden unter der Geringschätzung ihrer Arbeit durch diese grossen Internetplattformen. «Wir sind überzeugt, dass eine eigene App eine perfekte Lösung ist für das hochwertige Aufbewahren, Wiedergeben und Monetarisieren von Premium-Inhalten, die wir jeweils erarbeiten», so Stefan Buri. Und damit das Abo auch weiterhin attraktiv bleibt, kommen laufend neue Geschichten und Inhalte hinzu.

Hinweis: Die MusigKater-App lässt sich am einfachsten in den jeweiligen Stores finden, wenn nach «Caruso» gesucht wird. Die Livekonzerte finden weiterhin statt: www.kammersolisten.ch