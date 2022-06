Diese Festivals finden im Sommer 2022 in der Zentralschweiz statt

Kultur Rap, Pop oder Volksmusik: Diese Festivals locken diesen Sommer in der Zentralschweiz Ob Rap, Pop, Rock, Electro, Volksmusik oder Klassik: Über 40 Musikfestivals stehen in Luzern, Zug, Ob- und Nidwalden, Schwyz und Uri auf dem Programm. Und ein grosses Open Air im Aargau wird wohl auch dieses Jahr wieder viele Zentralschweizer anlocken. Die grosse Übersicht für die diesjährige Sommerplanung. Sandra Peter Jetzt kommentieren Aktualisiert 29.06.2022, 10.45 Uhr

Romano am B-Sides Festival 2018 auf dem Sonnenberg Kriens. Im diesjährigen Sommer dürfte das Publikum nach einer Durststrecke wegen Corona wieder zahlreich und ohne Einschränkungen zu den Festivals strömen. Bild: Philipp Schmidli (16. Juni 2018)

Das lange Sehnen nach der besonderen Atmosphäre an Open Airs und Festivals mit Livemusik hat in diesem Sommer ein Ende. Viele Veranstaltungen – ob winzig oder mit bis zu Tausenden erwarteten Musikliebhaberinnen und Besuchern – finden in der Zentralschweiz wieder statt. Die grosse chronologische Übersicht der Musikfestivals inklusive Infos zum Line-up:

Volkskulturfest Obwald Wann: 30. Juni bis 3. Juli 2022

30. Juni bis 3. Juli 2022 Wo: Waldlichtung Gsang bei Giswil

Waldlichtung Gsang bei Giswil Was: Volksmusik und Kulinarik mit gemeinsamen Auftritten von einheimischen Formationen aus Ob- und Nidwalden, Schwyz und Bern mit internationalen Gästen aus der Mongolei und Andalusien

Volksmusik und Kulinarik mit gemeinsamen Auftritten von einheimischen Formationen aus Ob- und Nidwalden, Schwyz und Bern mit internationalen Gästen aus der Mongolei und Andalusien Mehr Infos und Tickets: obwald.ch

obwald.ch Unsere Vorberichterstattung: Mongolische Obertonsänger mit einheimischen Juitzerinnen: Obwald vereint Klänge und Kulturen

Impressionen vom Ländler-Arab-Jam 2019:

Auftritt der Obwaldner Jodlergruppe «Heiterluft». Auftritt der Obwaldner Jodlergruppe «Heiterluft». Auftritt der Obwaldner Jodlergruppe «Heiterluft». Auftritt der Obwaldner Jodlergruppe «Heiterluft».

Auftritt des Mazaher Ensembles aus Ägypten.

Auftritt des Mazaher Ensembles aus Ägypten. Auftritt des Mazaher Ensembles aus Ägypten. Auftritt des Mazaher Ensembles aus Ägypten. Auftritt des Mazaher Ensembles aus Ägypten. Auftritt des Mazaher Ensembles aus Ägypten. Auftritt des Mazaher Ensembles aus Ägypten. Auftritt des Mazaher Ensembles aus Ägypten. Auftritt des Mazaher Ensembles aus Ägypten. Auftritt des Mazaher Ensembles aus Ägypten. Auftritt des ägyptischen Mazaher Ensemble. Auftritt des ägyptischen Mazaher Ensemble. Auftritt des ägyptischen Mazaher Ensemble. Die Waldhüttä Schuppel aus Appenzell Ausserrhoden. Auftritt der Appenzeller Streichmusik Vielseitig aus Appenzell Innerrhoden. Auftritt der Appenzeller Streichmusik Vielseitig aus Appenzell Innerrhoden. Auftritt der Appenzeller Streichmusik Vielseitig aus Appenzell Innerrhoden. Auftritt des Tarab Quintett aus Ägypten. Auftritt des Tarab Quintett aus Ägypten. Auftritt des Tarab Quintett aus Ägypten. Auftritt des Tarab Quintett aus Ägypten. Auftritt des Tarab Quintett aus Ägypten. Auftritt des Tarab Quintett aus Ägypten.

Transmitter sorgten 2018 am Hofair und auch bereits 2007 an der Muisiglanzgmeind für wummernde Bässe. 2022 finden gleich beide Veranstaltungen wieder statt: die Muisiglanzgmeind im Juli, das Hofair dann im September. Bild: André A. Niederberger (Dallenwil, 8. September 2018)

Muisiglanzgmeind Wann: 7. bis 9. Juli 2022

7. bis 9. Juli 2022 Wo: Wolfenschiessen

Wolfenschiessen Was: Diverse Musikgenres, unter den Auftretenden sind etwa Lo und Leduc, Mimiks, Jack Slamer, Delinquent Habits, Hebdide, Klischée, Velvet Two Stripes, Baba Shrimps, Stubete Gäng (17 von 21 Acts bestätigt)*

Diverse Musikgenres, unter den Auftretenden sind etwa Lo und Leduc, Mimiks, Jack Slamer, Delinquent Habits, Hebdide, Klischée, Velvet Two Stripes, Baba Shrimps, Stubete Gäng (17 von 21 Acts bestätigt)* Mehr Infos und Tickets: muisiglanzgmeind.ch

muisiglanzgmeind.ch Unsere Vorberichterstattung: Es ist definitiv: Muisiglanzgmeind 2022 findet statt – mehrere Bands angekündigt

Am Bach Festival Wann: 14. bis 17. Juli 2022

14. bis 17. Juli 2022 Wo: Ruswil

Ruswil Was: Diverse Genres, vorwiegend Electro, variantenreiches Rahmenprogramm, Detailprogramm 2022 noch nicht kommuniziert*

Diverse Genres, vorwiegend Electro, variantenreiches Rahmenprogramm, Detailprogramm 2022 noch nicht kommuniziert* Mehr Infos und Tickets: ambachfestival.ch/2022

Sound am See Wann : 15. und 16. Juli 2022

: 15. und 16. Juli 2022 Wo: Hafenbar Sarnen

Hafenbar Sarnen Was: Konzerte von Erlch (OW), Elritschi (OW), Caspar von Nebenan (ZH/LU), Al-Berto & the fried Bikinis (OW)

Konzerte von Erlch (OW), Elritschi (OW), Caspar von Nebenan (ZH/LU), Al-Berto & the fried Bikinis (OW) Mehr Infos und Tickets: sound-am-see.ch

Besucher geniessen ein Konzert beim Festival Sound am See. Bild: Marion Wannenmacher (Sarnen, 26. Mai 2019)

Rigi Musiktage Wann: 15. bis 17. Juli 2022

15. bis 17. Juli 2022 Wo: Festsaal Rigi-Kulm-Hotel, Felsenkapelle Rigi Kaltbad, reformierte Bergkirche Rigi Kaltbad

Festsaal Rigi-Kulm-Hotel, Felsenkapelle Rigi Kaltbad, reformierte Bergkirche Rigi Kaltbad Was: Klassik, Konzerte mit Andrea Loetscher (Flöte) Sarah O’Brien (Harfe), Dan Zhu (Violine), Diemut Poppen (Viol), Chiara Enderle Samatanga (Violoncello), lvo Haag (Klavier)

Klassik, Konzerte mit Andrea Loetscher (Flöte) Sarah O’Brien (Harfe), Dan Zhu (Violine), Diemut Poppen (Viol), Chiara Enderle Samatanga (Violoncello), lvo Haag (Klavier) Mehr Infos und Tickets: www.rigi.ch/erleben/veranstaltungen/rigi-musiktage

Klewenalp Festival Wann: 15. bis 17. Juli 2022

15. bis 17. Juli 2022 Wo: Klewenalp

Klewenalp Was: Blues, Rock, Pop, Schlager, Naturjodel, Jodlermesse und Alpzmorge, unter den Auftretenden sind Chue Lee, Larissa Baumann, Jodlerquartett Bärgzonä 4 (Mund), Jodelchor Utopia (Escholzmatt), Stöcklibuebä (Ennetmoos), Jodlerklub Alpnach, Jodlerklub Edelweiss (Romoos), Bärgjodler Sigriswil

Blues, Rock, Pop, Schlager, Naturjodel, Jodlermesse und Alpzmorge, unter den Auftretenden sind Chue Lee, Larissa Baumann, Jodlerquartett Bärgzonä 4 (Mund), Jodelchor Utopia (Escholzmatt), Stöcklibuebä (Ennetmoos), Jodlerklub Alpnach, Jodlerklub Edelweiss (Romoos), Bärgjodler Sigriswil Mehr Infos und Tickets: klewenalpfestival.ch

Seeklang Festival Wann: 14. bis 17. Juli 2022

14. bis 17. Juli 2022 Wo: Hergiswil (NW)

Hergiswil (NW) Was: Klassik, Kammermusik aus der Romantik und Moderne

Klassik, Kammermusik aus der Romantik und Moderne Mehr Infos und Tickets: seeklang-festival.ch

Orgelfestival Wann: 22. bis 24. Juli 2022

22. bis 24. Juli 2022 Wo: Hofkirche Luzern

Hofkirche Luzern Was: Orgelmusik, Konzerte mit Thierry Escaich, Pierre Méa und Ludger Lohmann

Orgelmusik, Konzerte mit Thierry Escaich, Pierre Méa und Ludger Lohmann Mehr Infos und Tickets: musikamhof.ch/de/konzerte

Waldstock Open Air Wann: 28. bis 30. Juli 2022

28. bis 30. Juli 2022 Wo: Steinhausen

Steinhausen Was: Mix aus Comedy, Musik, Artistik und Film, unter anderem mit Otrava, Gina Eté, Voodoo Jürgens, Bombino, Irma Krebs,Mind Enterprises, Jungle by Night

Mix aus Comedy, Musik, Artistik und Film, unter anderem mit Otrava, Gina Eté, Voodoo Jürgens, Bombino, Irma Krebs,Mind Enterprises, Jungle by Night Mehr Infos und Tickets: waldstock.ch

Erinnerungen wollen festgehalten werden: Besucherinnen und Besucher posieren für ein Foto beim Waldstock Festival. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 4. August 2017)

Stradivarifest Gersau Wann: 27. Juli bis 1. August 2022

27. Juli bis 1. August 2022 Wo: Gersau

Gersau Was: Klassik, mehrere Konzerte, Detailprogramm noch nicht kommuniziert*

Klassik, mehrere Konzerte, Detailprogramm noch nicht kommuniziert* Mehr Infos und Tickets: majaweber.com/stradivarifest/gersau/gersau-2022

Vor drei Jahren sorgte Rapstar Manillio für Stimmung. Bild: Irene Infanger (Sarnen, 27. Juli 2019)

Grund Open Air Doppleschwand Wann: 30. Juli bis 1. August 2022

30. Juli bis 1. August 2022 Wo: Doppleschwand

Doppleschwand Was: Verschiedene Musikgenres, mit dabei sind unter anderem Kunz, 77 Bombay Street, 4elle, The Cérvilätz, VolxRox, Halunke, Die toten Ärzte, Schlagrahm

Verschiedene Musikgenres, mit dabei sind unter anderem Kunz, 77 Bombay Street, 4elle, The Cérvilätz, VolxRox, Halunke, Die toten Ärzte, Schlagrahm Mehr Infos und Tickets: grundopenair.ch

Entspannte Stimmung beim Funk am See Festival 2018: Das Open Air findet dieses Jahr im August wieder auf der Lidowiese statt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 17. August 2018)

Sound am See Wann: 5. und 6. August 2022

5. und 6. August 2022 Wo: Hafenbar Sarnen

Hafenbar Sarnen Was: Mark & Gido (OW), VAU (OW), Taktlos (LU)

Mark & Gido (OW), VAU (OW), Taktlos (LU) Mehr Infos und Tickets: sound-am-see.ch

Einsiedler Musikfest Wann: 5. und 6. August 2022

5. und 6. August 2022 Wo: Einsiedeln

Einsiedeln Was : In Vorjahren verschiedene Musikgenres, darunter Pop, Soul, Rock – Detailprogramm 2022 noch nicht kommuniziert*

: In Vorjahren verschiedene Musikgenres, darunter Pop, Soul, Rock – Detailprogramm 2022 noch nicht kommuniziert* Mehr Infos und Tickets: https://einsiedler-musikfest.ch

Sommer-Festival des Lucerne Festival Wann: 9. August bis 11. September 2022

9. August bis 11. September 2022 Wo: KKL Luzern

KKL Luzern Was: Klassische Musik, Talks, Konzerte sowie weitere Veranstaltungen – Thema: Diversity, unter anderem mit dabei sind der britische Dirigent, Komponist und Pianist Thomas Adès, die südafrikanische Sopranistin Golda Schultz und der Schlagzeuger, Pianist, Posaunist, Komponist und Dirigent Tyshawn Sorey. Livestream: Das Eröffnungskonzert am 12. August 2022 wird live auf einer Grossleinwand auf dem Inseli übertragen, der Einritt zum Public Viewing ist frei.

Klassische Musik, Talks, Konzerte sowie weitere Veranstaltungen – Thema: Diversity, unter anderem mit dabei sind der britische Dirigent, Komponist und Pianist Thomas Adès, die südafrikanische Sopranistin Golda Schultz und der Schlagzeuger, Pianist, Posaunist, Komponist und Dirigent Tyshawn Sorey. Livestream: Das Eröffnungskonzert am 12. August 2022 wird live auf einer Grossleinwand auf dem Inseli übertragen, der Einritt zum Public Viewing ist frei. Mehr Infos und Tickets: lucernefestival.ch/de/programm/sommer-festival-2022

Heitere Open Air Wann: 12. bis 14. August 2022

12. bis 14. August 2022 Wo: Zofingen (AG)

Zofingen (AG) Was: Vier Bühnen mit Musik verschiedener Genres, mit dabei sind unter anderem Dabu Fantastic, Rag'n'Bone Man, Sido, Hecht, La Gustav, Rea Garvey, Joya Marleen

Vier Bühnen mit Musik verschiedener Genres, mit dabei sind unter anderem Dabu Fantastic, Rag'n'Bone Man, Sido, Hecht, La Gustav, Rea Garvey, Joya Marleen Mehr Infos und Tickets: heitere.ch

Bekannte Grössen: Amy Macdonald spielte im letzten Jahr beim Heitere Open Air. Das Heitere ist zwar kein Festival in der Zentralschweiz, doch auch aus dieser Region pilgern jeweils viele Musikbegeisterte ins nahegelegene Zofingen. Bild: Boris Bürgisser (Zofingen, 07. September 2021)

Funk am See Wann: 19. und 20. August 2022

19. und 20. August 2022 Wo : Lidowiese Luzern

: Lidowiese Luzern Was: Unter anderem mit Dachs, Crème Solaire, LCone, Erika de Casier, Yougo Girl

Unter anderem mit Dachs, Crème Solaire, LCone, Erika de Casier, Yougo Girl Mehr Infos und Tickets: funkamsee.ch, Eintritt frei

Open Air Altendorf Wann: 19. und 20. August 2022

19. und 20. August 2022 Wo: Altendorf, am Zürichsee

Altendorf, am Zürichsee Was: Verschiedene Musikgenres unter anderem mit Shakra, Unique, Drive!n, Aslant, Mike Sterki, Rubbernecks, Echo vom Hirschloch

Verschiedene Musikgenres unter anderem mit Shakra, Unique, Drive!n, Aslant, Mike Sterki, Rubbernecks, Echo vom Hirschloch Mehr Infos und Tickets: openair-altendorf.ch

Internationales Strassenkünstlerfestival Spettacolo Wann: 19. bis 21. August 2022

19. bis 21. August 2022 Wo: Brunnen

Brunnen Was: Strassen- und Kleinkünstlerinnen und -künstler, in den Vorjahren aus den Sparten Akrobatik, Tanz, Pantomime, Comedy, Theater und Musik, Detailprogramm 2022 noch nicht kommuniziert*

Strassen- und Kleinkünstlerinnen und -künstler, in den Vorjahren aus den Sparten Akrobatik, Tanz, Pantomime, Comedy, Theater und Musik, Detailprogramm 2022 noch nicht kommuniziert* Mehr Infos und Tickets: Eintritt frei, Unterstützung durch Hutspenden an die Künstler und Künstlerinnen, Programmheft mit Festivalbändel und Merchandise, spettacolo-brunnen.ch

Obwaldner Chinderopenair Wann: 21. August 2022

21. August 2022 Wo: Landenberg Sarnen

Landenberg Sarnen Was: Bekanntgabe Programm ab Anfang Juni*

Bekanntgabe Programm ab Anfang Juni* Mehr Infos und Tickets: chinderopenair.ch

Lucerne Festival in den Strassen Wann: 23. bis 28. August 2022

23. bis 28. August 2022 Wo: Altstadt Luzern

Altstadt Luzern Was: Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt, mit dabei sind Claudia Masika (Kenia/Senegal/Guyana/Schweiz), The Tapi Project (Indien), Arturo y su Azucaribe (Kuba/Schweiz), Cheibe Balagan (Schweiz/Japan), Xiao Jing Wang/Wang Chenyi (China), Sara Curruchich (Guatemala), Detailprogramm folgt im Juli*

Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt, mit dabei sind Claudia Masika (Kenia/Senegal/Guyana/Schweiz), The Tapi Project (Indien), Arturo y su Azucaribe (Kuba/Schweiz), Cheibe Balagan (Schweiz/Japan), Xiao Jing Wang/Wang Chenyi (China), Sara Curruchich (Guatemala), Detailprogramm folgt im Juli* Mehr Infos und Tickets: Freier Eintritt, lucernefestival.ch

Die Gruppe Old Salt spielt am Lucerne Festival in den Strassen auf dem Weinmarkt in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 24. August 2021)

Jazz Night Zug Wann: 25. und 26. August 2022

25. und 26. August 2022 Wo: Mehrere Plätze und Lokalitäten in Zug

Mehrere Plätze und Lokalitäten in Zug Was: Jazz, Detailprogramm wird demnächst bekannt gegeben*

Jazz, Detailprogramm wird demnächst bekannt gegeben* Mehr Infos und Tickets: jazznight.ch

Landäbärg Unplugged Wann : 27. August 2022

: 27. August 2022 Wo: Landenberg Sarnen

Landenberg Sarnen Was: Diverse Genres, jegliche Musik wird akustisch gespielt, Detailprogramm 2022 noch nicht kommuniziert*

Diverse Genres, jegliche Musik wird akustisch gespielt, Detailprogramm 2022 noch nicht kommuniziert* Mehr Infos und Tickets: lupf.ch

Jazzfestival Willisau Wann: 31. August bis 4. September 2022

31. August bis 4. September 2022 Wo: Verschiedene Bühnen, Veranstaltungsorte in Willisau

Verschiedene Bühnen, Veranstaltungsorte in Willisau Was: Jazz, Detailprogramm noch nicht kommuniziert*

Jazz, Detailprogramm noch nicht kommuniziert* Mehr Infos und Tickets: jazzfestivalwillisau.ch

Beim Jazz Festival 2017 musizierten Le String’Blö für das Publikum in der Festhalle. Das Festival findet heuer von Ende August bis Anfang September statt. Bild: Philipp Schmidli (Willisau, 30. August 2017)

Jazz meets Folklore Wann: 3. September 2022

3. September 2022 Wo: Verschiedene Lokalitäten in Schwyz

Verschiedene Lokalitäten in Schwyz Was: Beizenfestival mit verschiedenen Bands und Formationen, Fokus auf Genres Jazz und Folklore, Detailprogramm 2022 noch nicht kommuniziert*

Beizenfestival mit verschiedenen Bands und Formationen, Fokus auf Genres Jazz und Folklore, Detailprogramm 2022 noch nicht kommuniziert* Mehr Infos und Tickets: jamfo.ch

Hofair Wann: 10. September 2022

10. September 2022 Wo: Dallenwil

Dallenwil Was: Rockbands auf dem Güllenkasten (Festival auf einem Bauernhof), Kulinarik: frisches und regionales Essen und lokale Biere, Detailprogramm 2022 noch nicht kommuniziert*

Rockbands auf dem Güllenkasten (Festival auf einem Bauernhof), Kulinarik: frisches und regionales Essen und lokale Biere, Detailprogramm 2022 noch nicht kommuniziert* Mehr Infos und Tickets: hofair.ch

Akkordeonfestival Zug Wann: 16. bis 18. September 2022

16. bis 18. September 2022 Wo: Verschiedene Spielorte, Festbetrieb und Bühne Gärbiplatz Zug

Verschiedene Spielorte, Festbetrieb und Bühne Gärbiplatz Zug Was: Konzerte und Festwirtschaftbetrieb, Detailprogramm noch nicht kommuniziert*

Konzerte und Festwirtschaftbetrieb, Detailprogramm noch nicht kommuniziert* Mehr Infos und Tickets: akkordeonfestival.ch

Das Akkordeonfestival gibt es seit mehrerent Jahren: Pierre Omer trat beispielsweise 2007 in der Chollerhalle auf. Bild: Werner Schelbert (Zug, 29. September 2007)

Gotthard Klassik-Festival Andermatt Wann: 16. bis 25. September 2022

16. bis 25. September 2022 Wo: Pfarrkirche St.Peter und Paul und Konzerthalle, Andermatt

Pfarrkirche St.Peter und Paul und Konzerthalle, Andermatt Was: Kammermusik, Detailprogramm noch nicht kommuniziert*

Kammermusik, Detailprogramm noch nicht kommuniziert* Mehr Infos und Tickets: https://swisschamber-musiccircle.ch

Open Air Non Wann: 22. bis 24. September

22. bis 24. September Wo : Bioweingut Sitenrain, Meggen

: Bioweingut Sitenrain, Meggen Was: Programm 2022 noch nicht kommuniziert*

Programm 2022 noch nicht kommuniziert* Mehr Infos und Tickets: openair-non.ch

World Band Festival Wann: 24. September bis 2. Oktober 2022

24. September bis 2. Oktober 2022 Wo: KKL Luzern

KKL Luzern Was: Blasmusik national und international, darunter die BBC Big Band, Thomas Gansch mit seiner Blasmusik Supergroup, die Crazy Drummers, die George Watson’s College Pipe Band, die Japanese Drum Show, die Jazz Tube, die Kammerphilharmonie Graubünden, Selina Ott, Familienkonzert «Der Orchesterclown» mit Komponist und Dirigent Stephan Hodel und Clown Jeanloup alias Kurt Bucher

Blasmusik national und international, darunter die BBC Big Band, Thomas Gansch mit seiner Blasmusik Supergroup, die Crazy Drummers, die George Watson’s College Pipe Band, die Japanese Drum Show, die Jazz Tube, die Kammerphilharmonie Graubünden, Selina Ott, Familienkonzert «Der Orchesterclown» mit Komponist und Dirigent Stephan Hodel und Clown Jeanloup alias Kurt Bucher Mehr Infos und Tickets: worldbandfestival.ch

Das Zaubersee Festival für russische Kammermusik, ursprünglich geplant für den 18. bis 22. Mai 2022 in Luzern, ist abgesagt worden. Die Veranstalter schreiben auf der Website, dass sie den «Angriff auf die Ukraine aufs Schärfste» verurteilen. Mit der Absage drücken sie demnach ihre «Besorgnis und Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung» aus.

Das für Juli 2022 geplante Blue Balls Festival in Luzern wurde abgesagt. Dies wegen einer schweren Erkrankung des Festival-Direktors, wie der Verein Luzerner Blues Session im März bekanntgab.

Das Rüchä Rock Open Air in Unterschächen wurde auf den 21./22. Juli 2023 verschoben. Das nächste Alpentöne-Festival in Altdorf findet vom 17. bis 20. August 2023 statt. Die für den März 2022 vorgesehene Durchführung des Tonart Festivals in Altdorf wurde abgesagt. Das nächste Tonart wird für den 12./13. Mai 2023 geplant.

Auch in diesem Sommer erschienen die Besucher und Besucherinnen zahlreich zum B-Sides auf dem Sonnenberg. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022)

Riviera Latina Festival Wann: 3. bis 5. Juni 2022

3. bis 5. Juni 2022 Wo: Weggis, am Vierwaldstättersee

Weggis, am Vierwaldstättersee Was: Latinofestival, Salsa-, Tanz- und Konzertevent mit Shows und Latin Village mit Kunst und kulinarischen Köstlichkeiten, mit dabei sind unter anderem die Tanzschulen Salsa y mas, Salsa Café und Wanna Dance sowie die Bands Conjunto Salsometro und Grupo Darvida und DJs

Latinofestival, Salsa-, Tanz- und Konzertevent mit Shows und Latin Village mit Kunst und kulinarischen Köstlichkeiten, mit dabei sind unter anderem die Tanzschulen Salsa y mas, Salsa Café und Wanna Dance sowie die Bands Conjunto Salsometro und Grupo Darvida und DJs Mehr Infos und Tickets: riviera-latina.ch/

Japanischer Volldampf-Punk: Die Frauen von Tsushimamire heizen am Festival im Grünenwald ein. Bild: Christian Hug

(Juni 2022)

Swiss Alps Classics Wann: 9. bis 12. Juni 2022

9. bis 12. Juni 2022 Wo: Verschiedene Spielorte rund um den St.Gotthard

Verschiedene Spielorte rund um den St.Gotthard Was: Klassik, unter anderem mit Werken von Bach. Mozart, Beethoven, Kreisler, Paganini, Ravel

Klassik, unter anderem mit Werken von Bach. Mozart, Beethoven, Kreisler, Paganini, Ravel Mehr Infos und Tickets: swissalpsclassics.ch

swissalpsclassics.ch Unsere Berichterstattung: Klassikfestival in Andermatt: Vom Fälscher, der seine eigene Stücke schrieb

Uferlos Wann: 15. Juni 2022

15. Juni 2022 Wo: Festplatz am See, Oberägeri

Festplatz am See, Oberägeri Was: Weltmusik und lokale Bands, mit dabei sind Fatcat und Shei-Lo-Lei-Lo, kulinarisches Angebot

Weltmusik und lokale Bands, mit dabei sind Fatcat und Shei-Lo-Lei-Lo, kulinarisches Angebot Mehr Infos und Tickets: zugkultur.ch

Die Band «District Five» begeistert ihr Publikum. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022) Ebenso Bendik Giske: Das Publikum geniesst seine Darbietung. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022) Wie die letzten Jahre fanden zahlreiche Gäste ihren Weg auf den Sonnenberg. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022) Deko für gute Laune darf nicht fehlen. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022) «District Five» verführte das Publikum mit jazzigen Klängen. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022) Es herrscht eine lockere, gemütliche Atmosphäre auf dem Sonnenberg. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022) Gebannt lauscht das Publikum den Klängen von Bendik Giske. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022) «District Five», die vierköpfige Jazzband, bei ihrem Auftritt. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022) Blick in fröhliche Gesichter. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022) Gemütliches Beisammensein darf nicht fehlen. Bild: Maximilian Preisig 13 Years Cicada beim Auftritt der Band. Bild: Jeremie Dubois Blick über das Festgelände. Bild: Sam Aebi Tout Bleu bei ihrem Auftritt. Bild: Fabienne Maier Inklusive Streicher – Tout Bleu präsentieren ihr Können... Bild: Fabienne Maier ...und faszinieren das Publikum. Bild: Fabienne Maier Mit passenden Shirts am B-Sides: Passende Vorbereitung ist auch hier alles. Bild: Jérémie Dubois Bis spät in die Nacht wurde gefeiert. Quelle: Milena Müller Remo Helfenstein im Dunkel der Nacht. Bild: Maximilian Preisig Pelada steht auf der Bühne. Bild: Milena Müller Die Band Omni Selassi bei ihrem Auftritt. Bild: Milena Müller Malummi begeistert die Fans. Bild: Maximilan Preisig Blick aus der Perspektive der Band. Bild: Maximilian Preisig Die Besucherinnen und Besucher liessen sich schnell begeistern. Quelle: Milena Müller Gebannt lauscht das Publikum Quelle: Sam Aebi Bei Leoni Leoni wird es kleinräumig. Bild: Mariia Die Musikerin performt im intimen Rahmen. Bild: Mariia K. Kush on Stage! Bild: Milena Müller Gute Laune haben auch die Musizierenden. Bild: Milena Müller KT Gorique begeistert ihr Publikum. Bild: Maximilian Preisig Ein intensiver Blick bei intensiver Musik. Bild: Maximilian Preisig Es herrschte dichtes Gedränge und Gewusel. Bild: Jérémie Dubois Hanretis und die Antarktis-Expedition auf der Bühne. Bild: Jeremie Dubois Flèche Love fesselte die Zuschauenden. Bild: Milena Müller Bei Elisha Heller war das Publikum ganz nah dabei... Bild: Maximilan Preisig ...und er in viel Atmosphäre umhüllt. Bild: Maximilan Preisig Coals zeigen in ihrem Auftritt, was sie können. Bild: Milena Müller Coals ist ein polnisches Elektro-Duo. Bild: Milena Müller Bild: Fabienne Maier Bild: Fabienne Maier Bild: Fabienne Maier Bild: Jérémie Dubois Bild: Mariia Bild: Maximilian Preisig Bild: Maximilian Preisig Bild: Maximilian Preisig Bild: Sam Aebi Bild: Milena Müller Bild: Milena Müller

Heirassa-Festival Weggis Wann: 16. bis 19. Juni 2022

16. bis 19. Juni 2022 Wo: Verschiedene Veranstaltungsorte in Weggis

Verschiedene Veranstaltungsorte in Weggis Was: Volksmusik, Auftretende sind unter anderem RSGM, Res Schmid & Gebrüder Marti, Carlo Brunner’s Superländlerkappelle, Kapelle Ribary-Wicky, Willis Wyberkapelle, BöSCHmidig, Claudia Muff, Gläuffig, Interfolk, zudem gibt es die Radio-Livesendung «Potzmusig»

Volksmusik, Auftretende sind unter anderem RSGM, Res Schmid & Gebrüder Marti, Carlo Brunner’s Superländlerkappelle, Kapelle Ribary-Wicky, Willis Wyberkapelle, BöSCHmidig, Claudia Muff, Gläuffig, Interfolk, zudem gibt es die Radio-Livesendung «Potzmusig» Mehr Infos und Tickets: heirassa-festival.ch

heirassa-festival.ch Unsere Berichterstattung: Hundert Stunden beste Volksmusik in Weggis

Burning Mask Arts & Music Festival Wann: 24. bis 26. Juni 2022

24. bis 26. Juni 2022 Wo: Sportcamp Melchtal

Sportcamp Melchtal Was: Verbindung von Musik, Kunst und Natur; Teilnehmende tragen eine im Dunkeln leuchtende Maske, die den der eigenen Fantasie entsprungenen Avatar (inklusive Namen und Biografie) darstellen soll – moderner Karneval in der Natur, dabei sind unter anderem Super Flu, Monkey Safari, Bebetta, Marvin & Guy, Marino Canal, Animal Trainer, Marhu, Sparrow & Barbossa, UV Lab, Antonyo Marest, Euphonika

Verbindung von Musik, Kunst und Natur; Teilnehmende tragen eine im Dunkeln leuchtende Maske, die den der eigenen Fantasie entsprungenen Avatar (inklusive Namen und Biografie) darstellen soll – moderner Karneval in der Natur, dabei sind unter anderem Super Flu, Monkey Safari, Bebetta, Marvin & Guy, Marino Canal, Animal Trainer, Marhu, Sparrow & Barbossa, UV Lab, Antonyo Marest, Euphonika Mehr Infos und Tickets: burningmaskfest.com

Klang Wann: 24. bis 26. Juni 2022

24. bis 26. Juni 2022 Wo: Meggen

Meggen Was: Klassik, Konzerte mit dem Schubert Ensemble, dem Stradivari Quartett, Adrian Oetiker (Klavier), dem Trio Weber-Di Càsola-Lundberg, Josef Gilgenreiner (Kontrabass), Kombiangebote inklusive Apéro und/oder Dinner in der Villa St.-Charles-Hall

Klassik, Konzerte mit dem Schubert Ensemble, dem Stradivari Quartett, Adrian Oetiker (Klavier), dem Trio Weber-Di Càsola-Lundberg, Josef Gilgenreiner (Kontrabass), Kombiangebote inklusive Apéro und/oder Dinner in der Villa St.-Charles-Hall Mehr Infos und Tickets: klang.ch

klang.ch Unsere Berichterstattung: Festival «Klang» Meggen: Jubiläum mit der Stradivari-Familie

Impressionen von bisherigen Ausgaben des TeCHAMsee-Festivals. Video: Youtube

TeCHAMsee – Electronic Open Air Switzerland Wann: 28. Mai 2022

28. Mai 2022 Wo: Hirsgarten-Areal, Cham

Hirsgarten-Areal, Cham Was: Electronic-Day-Dance-Party, mit Freya und Tatana*

Electronic-Day-Dance-Party, mit Freya und Tatana* Mehr Infos und Tickets: techamsee.ch

Am Stimmenfestival in Ettiswil sang Erika Stucky am Freitag den Blues. Bild Mirco Taliercio

Stimmen Festival Ettiswil Wann: 26. bis 29. Mai 2022

26. bis 29. Mai 2022 Wo: Verschiedene Veranstaltungsorte in Ettiswil

Verschiedene Veranstaltungsorte in Ettiswil Was: Aussergewöhnliche Stimmen und vokalstarke Musik aus verschiedenen Genres, mit dabei sind unter anderem Hank Shizzoe, Erika Stucky, James Gruntz Duo, Lena Minder, Pirmin Bossart & Adrian Würsch

Aussergewöhnliche Stimmen und vokalstarke Musik aus verschiedenen Genres, mit dabei sind unter anderem Hank Shizzoe, Erika Stucky, James Gruntz Duo, Lena Minder, Pirmin Bossart & Adrian Würsch Mehr Infos und Tickets: stimmen-festival.ch

stimmen-festival.ch Unsere Berichterstattung: Packendes Musikfestival: Was tolle Stimmen auch einzigartig macht und Ettiswil punktet mit Stimmen, die guttun

Packendes Musikfestival: Was tolle Stimmen auch einzigartig macht und Ettiswil punktet mit Stimmen, die guttun Impressionen vom Stimmenfestival:

James Gruntz: Emotionen und Vokalakrobatik vom Feinsten. Markus Froemml

(28. Mai 2022) Stimmungsvolles Ambiente in der Büelacherhalle Ettiswil mit James Gruntz und seinem Gitarristen Michael Spahr. Markus Froemml

(28. Mai 2022) Bei Lena Minder trägt die Band ganz wesentlich den besonderen Sound mit. Bild: Boris Bürgisser

(28. Mai 2022) Der mehrstimmige Gesang kommt auch mal a-cappela und samt Einladung zum Mitsingen. Bild: Boris Bürgisser

(28. Mai 2022) Stimme und Gitarre: Stella Cruz, Zürcherin mit philippinischen Wurzeln. Letztes Jahr wollte sie die Musik an den Nagel hängen. Sie tat es nicht. Markus Froemml

(28. Mai 2022) Intime Atmospähre im Singsaal beim Auftritt von Stella Cruz. Markus Froemml

(28. Mai 2022) Erika Stucky mit Stimme und Handorgel. Markus Froemml

(27. Mai 2022) Und mit ihrer Band. Markus Froemml

(27. Mai 2022) Und nie um eine expressive Showeinlage verlegen. Markus Froemml

(27. Mai 2022) In sich gekehrt und doch charismatisch: Hank Shizzoe. Markus Froemml

(27. Mai 2022) Hank Shizzoe mit Band. Zusammen gingen sie auch mal richtig ab. Markus Froemml

(27. Mai 2022) Aida Stefania im Singsaal, sparsam begleitet. Markus Froemml

(27. Mai 2022) Aida Stefania mit voller Hingabe. Markus Froemml

(27. Mai 2022) Zwischen den Konzerten konnte man vor der Büelacherhalle das schöne Wetter geniessen. Markus Froemml

(27. Mai 2022) Eine Attraktion für Gross und Klein: Der Crêpes-Wagen. Markus Froemml

(28. Mai 2022) Action und Stimmung pur: Las Karamba in Büehacherhalle. Markus Froemml

(26. Mai 2022) Und gleich nochmals unter dem «Sternenhimmel». Markus Froemml

(26. Mai 2022) Frontfrau Ahyvin Bruno, wobei sich bei Las Karamba alle in den Vordergrund spielen. Markus Froemml

(26. Mai 2022)

Hier pilgern die Raverinnen auf den Dancefloor. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 21. Mai 2022) Das Festival ist am Samstag um 14 Uhr gestartet. Am frühen Abend ist der grosse Dancefloor noch überschaubar gefüllt. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 21. Mai 2022) Auf dem kleineren Dancefloor herrscht am frühen Abend bereits ein Gedränge. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 21. Mai 2022) Insgesamt zählen die Organisatoren rund 6000 Raverinnen und Raver. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 21. Mai 2022) Hoch die Hände, Wochenende! Bild: Kathrin Brunner Artho Am frühen Abend füllt sich auch der grosse Dancefloor, der 6000 Tanzende fasst. Bild: Kathrin Brunner Artho Die Lichtshow ist nicht von schlechten Eltern. Bild: Kathrin Brunner Artho

Die Stimmung am Verve ist gut, die Musik ist es auch. Video: Kathrin Brunner Artho

Die Hanneli-Musig spielte alte Gassenhauer der Volksmusik. Bild: Angel Sanchez/PD (Altdorf, 21. Mai 2022)

Internationale Zuger Orgeltage Wann: Ab 1. Mai 2022 jeden Sonntag bis und mit 29. Mai sowie 12. und 19. Juni, Mittwoch 22. Mai 2022

Ab 1. Mai 2022 jeden Sonntag bis und mit 29. Mai sowie 12. und 19. Juni, Mittwoch 22. Mai 2022 Wo: Röm.-kath. Kirche Rotkreuz

Röm.-kath. Kirche Rotkreuz Was: Orgelmusik, Eröffnungskonzert mit Carmen Jauch (Organistin, Sängerin und Klangsteinspielerin) und Fabrizio Giannuzzi (Mundharmonika)

Orgelmusik, Eröffnungskonzert mit Carmen Jauch (Organistin, Sängerin und Klangsteinspielerin) und Fabrizio Giannuzzi (Mundharmonika) Mehr Infos und Tickets: zugkultur.ch

zugkultur.ch Unsere Vorberichterstattung: Die Internationalen Zuger Orgeltage gehen in die 40. Runde

Unter den diesjährigen Gästen der Internationalen Zuger Orgeltage sind Organist Roman Gryń und Trompeter Bogdan Narloch aus Polan (Bilder oben). Aus New York reist Organistin Gail Archer an (Bild unten links). Und Tuule Kann aus Estland (Bild unten rechts) spielt auf dem traditionellen Kannel. Bild: PD

Die marokkanische Sängerin Oum trat im Theater an der Mürg anlässlich der Stanser Musiktage auf. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Stans, 28. April 2022)

Kulturwochenende Schwyz Wann: 22. bis 24. April 2022

22. bis 24. April 2022 Wo: Verteilt über verschiedene Lokalitäten in rund 30 Ortschaften des Kantons Schwyz

Verteilt über verschiedene Lokalitäten in rund 30 Ortschaften des Kantons Schwyz Was: Musik, Tanz, Film, Theater, Workshops, Führungen, Atelierbesuche, Kulturbus – total über 130 Veranstaltungen, mit dabei sind etwa Jaël und Schwyzerchoscht

Musik, Tanz, Film, Theater, Workshops, Führungen, Atelierbesuche, Kulturbus – total über 130 Veranstaltungen, mit dabei sind etwa Jaël und Schwyzerchoscht Mehr Infos und Tickets: Viele Gratisveranstaltungen, Tickets für Anlässe mit Eintritt gibt es direkt bei den Organisatoren der jeweiligen Veranstaltung, kulturwochenende.ch

A-cappella-Festival Pfäffikon Wann: 23. April 2022

23. April 2022 Wo: Aula der Schule Weid, Pfäffikon

Aula der Schule Weid, Pfäffikon Was: Konzert mit A-cappella-Formationen von zwei bis 25 Mitgliedern und Preisverleihung Talentwettbewerb

Konzert mit A-cappella-Formationen von zwei bis 25 Mitgliedern und Preisverleihung Talentwettbewerb Mehr Infos und Tickets: acappellafestival.ch

Trubebude rockt! Wann: 23. April 2022

23. April 2022 Wo: Jugendhaus Trubebude, Schwyz

Jugendhaus Trubebude, Schwyz Was: Konzert Schul- und Jugendbands Acoustix, Rocking Youngsters, Fluchtwäg 17, im Anschluss DJ Silä mach lüüter

Konzert Schul- und Jugendbands Acoustix, Rocking Youngsters, Fluchtwäg 17, im Anschluss DJ Silä mach lüüter Mehr Infos und Tickets: Eintritt frei (Türkollekte), jaschwyz.ch

Temperamentvoll trat die brasilianische Singer-Songwriterin Céu an den Stanser Musiktagen auf, im Hintergrund ist Lucas Martins am Bass zu sehen. Bild: Pius Amrein (Stans, 29. April 2022) / Luzerner Zeitung

*Stand: Mitte Mai 2022. Kennen Sie ein Festival in der Zentralschweiz, das auf der Liste fehlt? Schreiben Sie mir: sandra.peter@chmedia.ch

