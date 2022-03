Kunst & Genuss Wie ein Chocolatier seine Pralinen elegant «zugisiert» und «luzernisiert» Judith Marty hat künstlerisches Neuland betreten. Das hat einem Schokoladenhersteller gefallen. Nun zieren Zeichnungen der Baarerin schicke Pralinenboxen. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Judith Martys Zytturm ist Hauptmotiv auf den Pralinenschachteln in den Zuger Aeschbach-Filialen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 9. März 2022)

Sie mag's ja eigentlich farbig: Die Acrylbilder der in Baar lebenden Künstlerin Judith Marty strotzen mehrheitlich von satten Tönen, mit denen sie ihre persönlichen Geschichten, Gedankengänge und Emotionen auf Leinwand bannt – frei und ohne jegliches «Korsett». Ihr aktuelles Projekt ist für einmal von ganz anderer Natur; die gebürtige Muotathalerin hat mit schwarz auf weiss skizzierten Stadtansichten Neuland betreten. Und dieser kurzfristige Sinneswandel hat ihr sogleich unverhofft eine Zusammenarbeit mit einem Chocolatier aus der Region beschert.

Doch alles von vorn: Wie so viele Kunstschaffende, hat auch Judith Marty aus der Coronapandemie frische Impulse gewonnen. «Während die Mehrheit der Bevölkerung hauptsächlich zu Hause geblieben ist, habe ich für mich eine Alternativ-Beschäftigung unter freiem Himmel gesucht», sagt die 41-Jährige. Es sollte jedoch etwas sein, das unkompliziert, zügig und ohne grossen Aufwand innert maximal fünf Minuten umzusetzen ist. Sie fuhr kurzerhand nach Luzern, setzte sich mitten in der Stadt an eine Ecke und skizzierte mit schwarzem Filzstift auf weissem Papier, was sie sah: urbane Ansichten mit wenig Menschen.

«Diese Arbeitsweise war für mich ganz ungewohnt und eine wirklich neue, aber positive Erfahrung», sagt Judith Marty. «Mir gefiel das Schnelle, die Spontaneität, das Unveränderbare.» Unveränderbar, weil im Grunde jeder Strich sitzen muss, denn wenn ein Handgriff in die Hose geht, sind nachträgliche Ausbesserungen – ähnlich wie bei der Aquarellmalerei – fast unmöglich. Alles nochmals von vorn, heisst es dann. Auch die für die Künstlerin mit ihrem Schaffen untrennbar verbundene emotionale Komponente kam zum Tragen – in der eigenartigen, gar surrealen Stimmung, welche von den pandemiebedingt fast menschenleeren Strassen und Plätzen ausging.

Kapellbrücke und Zytturm

Die entstandenen Sketches lud sie wie schon zuvor ihre farbige Kunst in den sozialen Medien hoch. «Dort muss es wohl dem Geschäftsführer der Aeschbach Chocolatier AG in Root aufgefallen sein», sagt die Baarerin. Dieser nämlich kontaktierte die Künstlerin, da er auf der Suche nach einer neuen Gestaltung für seine Pralinenboxen aus Aluminium war, die er zuvor hauptsächlich mit Sujets alter Stiche «regionalisiert» hatte. «Seine Vorstellung war, dass ich ihm für seinen Hauptsitz in Root und die Filialen im Kanton Zug je ein Motiv liefere, mit dem er schliesslich die Schachteln bedrucken würde.» Typische Stadtmotive mit hohem Wiedererkennungswert sollten es sein, und was würde sich das besser anbieten als die Kapellbrücke in Luzern und der Zytturm in Zug ...

Gewünscht – ausgeführt: Judith Marty legte ihrem Auftraggeber innert Kürze von beidem je drei Zeichnungen vor. Nach der Auswahl wurden die Schachteln, von denen es insgesamt drei Grössen gibt, mittels speziellem Digitalprintverfahren mit Judith Martys signierten Zuger und Luzerner Stadtansichten bedruckt. Um das Schwarze auf weissem Blech nicht ganz so farblos zu belassen, sind die Boxen mit einem blau-weissen Band versehen und zu einer hübschen Masche verknüpft. Aeschbach-Pralinen, auf moderne Weise regionalisiert, könnte man sagen; mit einer künstlerischen Komponente, ebenfalls aus der Region.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen