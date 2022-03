Kunstschaffen Jetzt bewerben: Der Kanton Zug vergibt wieder Fördergelder Für die Förderbeiträge sowie das Zuger Werkjahr 2022 können sich Künstlerinnen und Künstler bis 9. Mai bewerben. 24.03.2022, 05.00 Uhr

Seit über 40 Jahren schon vergibt der Kanton Zug jährlich grosszügige Förderbeiträge und unterstützt auf diese Weise junge und talentierte Zuger Kunstschaffende sämtlicher Kunstsparten. Dafür stehen jeweils 120'000 Franken zur Verfügung, die für das freie künstlerische Arbeiten, die Umsetzung eines konkreten Projekts oder als Finanzbeitrag für die Weiterbildung verwendet werden können. Die Förderbeiträge werden aus dem Lotteriefonds finanziert. Neben den Förderbeiträgen wird wiederum das so genannte Werkjahr in Höhe von 50'000 Franken an eine Zuger Künstlerin respektive einen Zuger Künstler vergeben. Das Werkjahr wird ebenfalls aus dem Lotteriefonds finanziert.