Landwirtschaft Luzerner Bauern sollen dank vergärter Gülle weniger Treibhausgase produzieren Ohne einschneidende Reduktion der Tierbestände werden die Luzerner Landwirte die Klimaziele bis 2050 bei weitem verfehlen. Nun macht die GLP einen Vorschlag, wie die Emissionen von CO 2 , Methan und Co. auf anderem Weg gesenkt werden können. Lukas Nussbaumer 18.03.2021, 05.00 Uhr

Philip Gassner, Geschäftsführer der «Swiss Farmer Power» in Inwil, zeigt den Bereich, in dem Gülle und Mist von 75 Bauern aus der Umgebung vergärt werden. Bild: Pius Amrein (1. März 2021)

Luftschadstoffe und Landwirtschaft gehören zusammen wie Pech und Schwefel. So stammt mehr als 90 Prozent der Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft. Ammoniak ist ein indirektes Treibhausgas, das zu Lachgas umgewandelt werden kann, und es schädigt Ökosysteme. Auch beim Methan- und Lachgasausstoss ist der Anteil der Landwirtschaft mit je über 80 Prozent sehr hoch. Und auch CO 2 produziert die Landwirtschaft mit einem Anteil von etwa 13 Prozent am gesamten Ausstoss in beträchtlichem Masse. Im Kanton Luzern steuert die Landwirtschaft fast 30 Prozent zu den ausgestossenen Treibhausgasen bei. Treibhausgase haben einen wesentlichen Einfluss auf die Erwärmung des Klimas.

Zurückzuführen ist dieser hohe Anteil auf die im schweizweiten Vergleich ausgesprochen intensive Tierhaltung. Die Luzerner Bauern halten auf 7 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche 10 Prozent der Milchkühe und 30 Prozent der Schweine. Mit anderen Worten: Die Tierdichte pro Flächeneinheit ist im Kanton Luzern überdurchschnittlich hoch. Wirksamste Massnahme, um die Treibhausgasemissionen zu senken, wäre deshalb eine Reduktion der Bestände von 147'000 Kühen, 426'000 Schweinen und 1,1 Millionen Hühnern. Damit würde etwa die Produktion von Methan, das zu drei Vierteln durch rülpsende Kühe und zu einem Viertel bei der Lagerung und Ausbringung von Hofdüngern entsteht, abnehmen. Beim Lachgas könnte mit einem zurückhaltenden Einsatz von Stickstoffdüngern die grösste Wirkung erzielt werden. Wobei dieses Treibhausgas in Kantonen mit einem höheren Anteil von Ackerbaubetrieben das grössere Problem ist als im Kanton Luzern, wo die Grünflächen dominieren.

Treibhausgase in der Landwirtschaft sollen halbiert werden

Von einem starken Abbau der Tierbestände will die Luzerner Regierung jedoch absehen, wie sie in ihrem aktuell in der Vernehmlassung befindenden Planungsbericht zur Klima- und Energiepolitik festhält. Mit einer weitgehenden Aufgabe der Tierhaltung würden die ernährungsbedingten Emissionen in Regionen ausserhalb des Kantons verlagert, was «nicht zielführend» sei, schreibt die Regierung. Ausserdem sei die Landwirtschaft mit 4500 Bauernhöfen und 13'000 Beschäftigten ein bedeutender Wirtschaftszweig. Die Regierung beziffert die maximal mögliche Reduktion der direkten Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft bis 2050 auf rund 50 Prozent. Netto null Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft sind also eine Utopie.

Oder doch nicht? Der Megger GLP-Kantonsrat Urs Brücker zeigt in einem kürzlich eingereichten Postulat auf, wie die Landwirtschaft noch wesentlich mehr beitragen könnte zum Klimaziel netto null: mit dem Vergären von Gülle und Mist. Die Regierung solle aufzeigen, wie gross das Potenzial mit solchen Anlagen im Kanton sei und welche Kosten entstehen würden, fordert der 62-jährige Maschineningenieur und Dozent an der Hochschule Technik & Architektur in Horw.

Das seit 2011 im Kantonsrat politisierende Gründungsmitglied der Luzerner Grünliberalen stellt sich überbetriebliche Anlagen vor, an denen sich mehrere Höfe beteiligen. So, wie es im Kanton Luzern derzeit zwischen 10 und 20 Anlagen gibt. Mit der von Brücker vorgeschlagenen Methode könnten gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: Erstens würde der Treibhausgasausstoss trotz gleichbleibendem Tierbestand sinken, zweitens müssten die Bauern ihre überflüssige Gülle nicht über weite Strecken transportieren, und drittens könnte mit der Beigabe von Grün-, Industrie- und Speiseabfällen auch Biogas produziert werden.

In Inwil liefern 75 Bauern 24'000 Tonnen Gülle und Mist

Als Musterbeispiel für diese Art der Hofdüngerverwertung gilt das in Inwil domizilierte Unternehmen «Swiss Farmer Power». Seit dessen Gründung 2007 haben Bauern, Fenaco, Energie Wasser Luzern (ewl), sechs weitere Energieunternehmen und Banken rund 30 Millionen Franken investiert. Seither wird in einer der grössten Schweizer Biogasanlagen Gülle und Mist vergärt. Aktuell sind es pro Jahr rund 24'000 Tonnen. Dazu kommen 40‘000 Tonnen Grüngut und organische Industrieabfälle.

So entsteht neben CO 2 -neutralem Strom auch erneuerbare Energie in Form von in Erdgasqualität aufbereitetem Biogas. Ausserdem feste und flüssige Dünger, die durch Entwässerung und weitere Techniken gewonnen werden. Die produzierte Menge an erneuerbarer Energie beträgt pro Jahr rund 30 Millionen Kilowattstunden, was dem Energiewert von über 3 Millionen Litern Benzin entspricht. Mit dieser Menge können 3500 Autos ein Jahr lang fahren – unter der Annahme, ihre Motoren verbrauchen pro 100 Kilometer 6 Liter Benzin und ihre Fahrstrecke beträgt 15'000 Kilometer.

Nur Gülle und Mist zu vergären, rentiert nicht

Beteiligt an der «Swiss Farmer Power» sind neben den Energieversorgern und der Fenaco 75 Bauern aus der Region im Umkreis von 10 bis 15 Kilometern, wie Geschäftsführer Philip Gassner sagt. Ihr grösster Vorteil ist das Loswerden von Hofdüngern, für die sie pro Tonne zwischen 7 und 35 Franken zahlen müssen. Das sei zwar nicht günstiger, als sie anderen Bauern zu liefern. Dafür könne die «Swiss Farmer Power» garantierte Mengen abnehmen, so Gassner. Die Hofdünger werden zu zwei Dritteln mit Traktoren und Lastwagen angeliefert, zu einem Drittel via Pipelines.

So einleuchtend dieses Prinzip ist: Es gibt auch Knacknüsse. Eine ist die Wirtschaftlichkeit. «Ausschliesslich Gülle und Mist zu vergären, lohnt sich nicht, weil dabei nur wenig Gas anfällt», erklärt Philip Gassner. Das wäre anders, wenn Grünabfälle und weitere Substrate beigegeben werden könnten. Doch die energiereichen Industrie- und Grünabfälle werden heute bereits in bestehenden Biogas- und Kompostieranlagen verwertet. Urs Brücker, der bei der Entstehung der «Swiss Farmer Power» als Projektleiter beteiligt war, sagt denn auch:

«Der Kanton müsste die Vergärung von Gülle und Mist finanziell unterstützen.»

Bauernpräsident befürwortet Biogasanlagen

Markus Kretz, Präsident des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbands, würde den Vorstoss von Urs Brücker unterschreiben. Der Kanton Luzern mit seiner intensiven Tierhaltung sei geradezu prädestiniert für die Energieherstellung in Biogasanlagen. Biogas sei eine gute Ergänzung zur Wind- und Solarenergie, weil es wetterunabhängig produziert und gespeichert werden könne. Gründe, die gegen solche Anlagen sprechen, gibt es für Kretz keine.

Klar ist für Kretz, dass die Landwirtschaft ihre Treibhausgasemissionen nicht auf netto null senken kann. «Das ist beim besten Willen nicht möglich.» Doch auch der Schongauer ortet weiteres technisches Potenzial, beispielsweise beim Methan. Futterzusätze, welche die Bildung von Methan im Pansenmagen der Kühe reduzieren, könnten einen massgeblichen Beitrag zur Emissionsreduktion leisten.