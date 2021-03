Landwirtschaft Luzerner Regierung bewilligt 12 Millionen für Kartierung von wertvollen Böden Der Kanton Luzern muss seine besonders wertvollen Böden, die sogenannten Fruchtfolgeflächen, vollständig kartieren. Das kostet 12 Millionen Franken. Lukas Nussbaumer 04.03.2021, 11.19 Uhr

Das Luzerner Stimmvolk hat am 29. November 2020 den Gegenentwurf zu den Kulturlandinitiativen angenommen. Damit hat die Bevölkerung auch Ja gesagt zu einer Änderung des Planungs- und Baugesetzes, mit welcher der Kanton innert zehn Jahren verpflichtet wird, die besonders wertvollen landwirtschaftlichen Böden vollständig zu kartieren. Dafür hat die Regierung nun 12 Millionen Franken als gebundene Ausgabe bewilligt, wie sie am Donnerstag mitteilte. Das kann die Regierung in Eigenkompetenz tun, weil ihr das Volk mit dem Ja zum Gegenentwurf auch den Auftrag zur Bodenkartierung gegeben und den damit verbundenen Kosten zugestimmt hat.