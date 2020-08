Lehrabgänger Kanton Luzern: Gewerblich- industrielle Berufe 07.08.2020, 05.00 Uhr

Hinweis: Massgebend für die kantonale Zuteilung ist in der Regel der Lehrort.

Eichenberger Andreas, Beinwil am See (Galliker Bedachungen GmbH, Gunzwil). Jenny Marin, Luzern (Tecton-Atisol AG, Emmenbrücke).

Note 5,8: Peter Frederik Marius, Luzern (Julien Rüttimann, Hohenrain). Note 5,4: Anderegg Christian, Lenzburg (Kilian Gemüse GmbH, Udligenswil). Kurmann Manuel, Willisau (Hansjörg Lisebach-Helfenstein, Beromünster). Weiter haben bestanden: Bättig Pius, Grosswangen (BG Steiger/Arnold, Schlierbach). Christen Cornel, Dierikon (Peter Zimmermann, Dierikon). Füglister Florian Peter, Ballwil (Cornel Burkard, Kleinwangen). Zimmermann Céline, Cudrefin (Thomas Grüter, St. Urban).

Note 5,4: Gohl Philipp, Neuenkirch (wirth+co ag, Buchrain). Rossit Armando, Rain (TM Metalltechnik AG, Emmen). Weiter haben bestanden: Bieri Cédric, Flühli (Müller Martini, Hasle). Birrer Lukas, Buttisholz (Kurmann Technik AG, Ruswil). Chandralingam Sinthuyan, Kriens (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Cimen Baris, Ebikon (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Curraj Florian, Ebikon (Schindler Berufsbildung, Ebikon). De Souza Queiroz Guilherme, Cham (Meyer BlechTechnik AG, Grosswangen). Erni David, Kriens (Ruag Schweiz AG, Emmen). Fejzulahi Muhamed, Schüpfheim (Müller Martini, Hasle). Giudici Jolanda, Wauwil (Ruag Schweiz AG, Emmen). Hosemann Martin, Auw (hetech ag, Hochdorf). Jufer Damian, Hochdorf (Seven-Air Gebr. Meyer AG, Hitzkirch). Karacan Firat, Adligenswil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Lütolf Luca Bruno, Neuenkirch (TM Metalltechnik AG, Emmen). Rast Aurelio, Luzern (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Rizzo Alexander, Steinhausen (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Rubino Luca, Oftringen (Ruag Schweiz AG, Emmen). Ruggiero Alessandro, Ebikon (wirth + co ag, Buchrain). Schöpfer Samuel, Escholzmatt (Zemp Technik AG, Schüpfheim). Sicuranza Mattia Sabato, Luzern (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Trinh Jackie, Emmenbrücke (Ruag Schweiz AG, Emmen).

Note 5,7: Heller Erich, Büron (Hug AG, Malters). Note 5,4: Castro Luna Da Rin Cássia Maria, Hohenrain. Weiter haben bestanden: Babachanlu Akbar, Kriens. Bajric Edin, Emmenbrücke (Emmi Schweiz AG, Emmen). Djordjevic Milan, Emmenbrücke. Huruglica Leunor, Luzern (Perlen Packaging AG, Perlen, Perlen). Kadrija Admir, Büron. Kljajic Anes, Emmenbrücke (Swiss Steel AG, Emmenbrücke). Kozenjic Haris, Triengen (Aryzta Bakeries Schweiz AG, Dagmersellen). Lilienthal Myriam, Malters. Mahari Thomas, Luzern. Marku Shkurta, Emmenbrücke. Milici Denis, Gettnau (Bell Schweiz AG, Zell). Pe Anton, Oberkirch. Spahiu Eron, Reinach (B. Braun Medical AG, Sempach). Wicki Daniel, Escholzmatt (Elektrisola Feindraht AG, Escholzmatt).

Note 5,7: Ukaj Robert, Zell (Violino Zell, Zell). Note 5,6: Röösli Sonja Claudia, Horw (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Suarez Rivera Elisbeth Esmerlin, Menznau (Seeblick, Sursee). Troxler Rahel, Urswil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Note 5,5: Khangkytha Nyima Lhamo, Kriens (Kirchfeld AG, Horw). Lumme Sebastian, Buttisholz (Verein Pflegewohngruppen Buttisholz, Buttisholz). Mirakaj Lorena, Emmenbrücke (Zentrum Höchweid, Ebikon). Note 5,4: Anandarajah Apinaya, Meggen (St. Anna Stiftung, Luzern). De Almeida Cerdeira Catarina, Nebikon (Alterszentrum Eiche, Dagmersellen). Huser Melina, Emmenbrücke (Zentrum Höchweid, Ebikon). Lütolf Anja, Emmen (Heime Kriens AG, Kriens). Malota Yllka, Escholzmatt (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Tefiki Hidajete, Ebikon (Alterssiedlung Root, Root). Weiter haben bestanden: Abrantes Mendes Pais Beatriz, Luzern (Tertianum Sternmatt, Luzern). Acquisto Luana, Geuensee (Zentrum Eymatt AG, Nottwil). Al Barzangi Hardi Abdullah Othman, Emmenbrücke (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Almdawar Rana, Rickenbach (Betreuungs- und Pflegedienst Michelsamt, Rickenbach). Arber Céline, Triengen (Alterszentrum Eiche, Dagmersellen). Baric Ivan, Emmen (Vivale Sonnenplatz, Emmenbrücke). Bereket Divora, Sursee (AltersZentrum St. Martin, Sursee). Bossert Selina Stefanie, Oberkirch (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Brünisholz Stephanie, Emmenbrücke (Viva Luzern AG Rosenberg, Luzern). Brunner Orell Lorenz, Hochdorf (Residio AG, Hochdorf). Brunschweiler Alysha, Nottwil (Landgut Unterlöchli, Luzern). Burlet Jean-Luc, Kleinwangen (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Cantieni Robin, Ebikon (Landgut Unterlöchli, Luzern). Carlino Burgo Ivan, Luzern (RehaClinic Sonnmatt, Luzern). Di Gilio Heidi, Emmenbrücke (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Drmic Ruzica, Emmen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Elshani Rinor, Sursee (Private HausSpitex GmbH, Sursee). Federer Joelle, Escholzmatt (Fläckematte AG, Rothenburg). Frrokaj Anita, Schötz (Mauritiusheim Schötz AG, Schötz). Graf Jerôme, Ruswil (Regionales Alters- und Pflegezentrum Feldheim, Reiden). Güler Eylem, Greppen (Elisabethenheim Luzern AG, Luzern). Huwiler Léonie Joëlle, Root (Spitex Rontal plus, Ebikon). Jarrier Cécile, Horw (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Jenny Annina, Römerswil (Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti, Neuenkirch). Kibrom Feven, Luzern (Sunneziel Meggen, Meggen). Krakaj Vanesa, Büron (Pflegewohnheim Bärgmättli AG, Beromünster). Küng Alexandra, Schlierbach (AltersZentrum St. Martin, Sursee). Lang Céline, Grosswangen (Stiftung Sonnbühl, Ettiswil). Michael Haile Haben, Emmenbrücke (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Morgado Dominguez Daniela, Kriens (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Müller Yassira, Gelfingen (Residio AG, Hochdorf). Muralitharan Tharsa, Root (Alterssiedlung Root, Root). Ndombele Leslie, Ebikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Obrecht Liliana, Emmenbrücke (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Omlin Michelle, Sursee (Spitex-Verein Sursee und Umgebung, Sursee). Orofino Valentino, Luzern (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Paulo Alexandra Muanza, Luzern (Heime Kriens AG, Kriens). Qelati Helen, Luzern (Novizonte Tagesstrukturplätze, Kriens). Radogoshi Ermal, Schötz (Mauritiusheim Schötz AG, Schötz). Rocha Teixeira Vanessa, Sursee (Betagtenzentrum Lindenrain, Triengen). Rodrigues Grille Melanie, Luzern (Senevita Pilatusblick, Ebikon). Rudhani Bleart, Root (Heime Kriens AG, Kriens). Schlimpert Michèle, Emmen (Steinhof Luzern, Luzern). Sejdiu Majlinda, Emmen (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Shongotsang Yishe Choedon, Luzern (Elisabethenheim Luzern AG, Luzern). Srikanthavel Jasmitha, Brunnen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Sripathmanathan Shangavi, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Stefanovic Jana, Emmenbrücke (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Suthaharan Kabina, Baar (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Tahiraj Florentina, Rickenbach (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Teclemicael Letebrhan, Luzern (RehaClinic Sonnmatt, Luzern). Tedros Misgana, Horw (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Tosun Fatma, Geuensee (Heime Kriens AG, Kriens). Veeraragavan Shayanaa, Ebikon (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Yelboga Betül, Ebikon (Viva Luzern AG Dreilinden, Luzern). Yemane Kisanet, Luzern (Zentrum Eymatt AG, Nottwil). Yirketo Zewdinesh Bezanie, Luzern (Sunneziel Meggen, Meggen).

Bammert Delia, Ballwil (Fielmann AG, Luzern). Bieri Jacqueline, Hergiswil b. Willisau (Peter Uhren + Optik AG, Willisau). Bugnon Severine (mit BM), Uffikon (Visilab Magasins SA, Luzern). Gander Sarina, Büron (Fielmann AG, Luzern). Hermann Ladina, Rickenbach (Kupper Optik, Sursee). Lleshaj Sandra, Luzern (Visilab Pilatus-Markt, Kriens). Loretz Noa, Zug (Fielmann AG, Luzern). Meier Katherin, Alberswil (Visilab Luzern, Luzern). Vecchi Riccardo, Emmenbrücke (Brillen Paradies AG, Ruswil). Vietense Leonie, Hitzkirch (Optik Unternährer GmbH, Hochdorf).

Annen Raffael, Oberrüti (Komax AG, Dierikon). Arnet Simon, Ettiswil (ws automation ag, Sursee). Bühlmann Jan, Buttisholz (Gelamatic AG, Neuenkirch). Fetija Sezgin, Emmenbrücke (BSR Automation AG, Kriens). Gygax Oliver, Eschenbach (asomatic ag, Hochdorf). Kyburger Michelle, Schwarzenberg (Ruag Schweiz AG, Emmen). Marnieros Lionel (mit BM), Menznau (Renergy AG, Sursee). Marty Christoph, Meggen (Ruag Schweiz AG, Emmen). Nguyen Tobias, Emmenbrücke (Hug Elektromaschinenbau AG, Emmenbrücke). Nussbaumer Michael, Alberswil (Kipfer & Pekeler GmbH, Sursee). Röllin Philipp (mit BM), Dietwil (Ruag Schweiz AG, Emmen). Schwarz Benedikt, Luzern (D. Fallegger Elektro-Tableaux AG, Kriens). Signer Linus, Neuenkirch (Schurter AG, Luzern). Szczapa Kamil, Dallenwil (Swiss Steel AG, Emmenbrücke). Thommen Luca, Pfeffikon (Staveb Automation AG, Hitzkirch). von Büren Lukas, Hochdorf (MB Systembau AG, Emmenbrücke). Wyss Florian, Hitzkirch (Swiss Steel AG, Emmenbrücke).

Abt Elias, Kastanienbaum (D. Fallegger Elektro-Tableaux AG, Kriens). Lipp Fabian, Baldegg (MB Systembau AG, Emmenbrücke). Radivojevic-Glavonjic Lidija, Horw. Ruijs Edwin, Emmenbrücke (Stiftung Brändi, Kriens). Santana Christian, Nottwil (Volta AG, Luzern). Tosic-Palackovic Nevenka, Horw.

Ahmadi Abol Fazel, Goldau (Galliker Transport AG, Altishofen). Cunaj Argjent, Rothenburg (Sprengi- Garage Auto GmbH, Emmenbrücke). Davtalab Yasha, Horw (Garage Limacher AG, Horw). Goitom Berhe, Luzern (Garage Pfleiderer, Buchrain). Gurgurovci Fuad, Emmenbrücke (Garage Mathis AG, Emmen). Hayle Alexander, Emmenbrücke (Schättin Garage Lido AG, Luzern). Kassama Amadou, Luzern (Garage H.R. Baumgartner AG, Reiden). Kidané Awet, Wolhusen (Kleinfeld-Garage, Ebnet). Kozarac Ajdin, Luzern (Garage Stauffer GmbH, Luzern). Marques Mendes Ricardo, Wolhusen (Garage Salvatore GmbH, Root). Mohamed Ahmed, Luzern (KFZ Garage Leo GmbH, Adligenswil). Mohammed Norai Abdulrahim, Kriens (Pilatus-Garage, Horw). Naziri Omid, Sempach (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Nietlispach Bruno, Schötz (Feld-Garage Erni AG, Alberswil). Nuqi Milot, Reiden (Prela Garage GmbH, Sursee). Pileggi Rocco Tommaso, Obernau (Garage Galliker Nidfeld AG, Kriens). Pinho Oliveira Abel Xavier, Emmen (Garage Graf, Schwarzenberg). Wicki Marc-Roland, Obernau (Imbach Logistik AG, Schachen).

Note 5,4: Rütter Kilian, Pfeffikon (Autohaus Steffen AG, Oberkirch). Ulrich Vital, Küssnacht am Rigi (franz tschopp automobile, Weggis). Weiter haben bestanden: Angotti Gianni, Luzern (Hammer Auto Center AG, Emmenbrücke). Arfini Noah, Horw (Epper an der Autobahn AG, Kriens). Beutler Lukas, Buttisholz (Auto Widmer AG, Ruswil). Bianco Marco, Luzern (Sedel Garage AG, Emmenbrücke). Blum Dominik, Hellbühl (Auto AG Truck, Rothenburg). Bojanic Bojana, Luzern (Kenny’s Auto-Center AG, Obernau). Braim Florian, Luzern (Auto Scheidegger, Emmenbrücke). Britschgi Levin, Baldegg (Auto-Leisibach AG, Hitzkirch). Bucheli Cédric, Geuensee (Centralgarage Sursee AG, Sursee). Bürgisser Noah, Rothenburg (Steiner Group AG, Luzern). Callejo Garcia Raul, Kriens (Emil Frey AG Kriens, Kriens). Christen Sandro, Sempach (Delta Motor AG, Eich). Dahinden Janik, Willisau (Auto Kurmann AG, Willisau). Dervishi Arjanit, Luzern (Lueg AG, Luzern). Djokic Mladen, Emmenbrücke (Nidfeld Garage AG, Kriens). Dondras Marko, Luzern (Amag Automobil und Motoren AG, Perlen). Dos Santos Teixeira Francisco Gonçalo, Emmen (Garage Blaser AG, Emmen). Dubach Kevin, Ufhusen (Pneu Häfliger AG, Luthern). Durrer Marco Danilo, Luzern (Amag Automobil und Motoren AG, Perlen). Emini Luan, Willisau (Garage P. Kaufmann GmbH, Obernau). Emmenegger Daniel, Alberswil (Lueg AG, Luzern). Eugster Sandro, Hasle (Lustenberger Lehnhofgarage AG, Entlebuch). Fellmann Ivo, Kaltbach (Grund AG Fahrzeuge, Triengen). Fellmann Oliver, Uffikon (Garage H.R. Baumgartner AG, Reiden). Frey Brian, Kriens (Garage Galliker Nidfeld AG, Kriens). Fuchs Jordan, Kriens (Amag Automobil und Motoren AG, Perlen). Gander Silvan, Emmenbrücke (Garage Galliker Nidfeld AG, Kriens). Gashi Avdyl, Luzern (Garage Galliker AG Luzern, Luzern). Gjetaj Krist, Willisau (Garage P. Kaufmann GmbH, Obernau). Gjetaj Samuel, Langnau b. Reiden (Galliker Transport AG, Altishofen). Gnädinger Cedric, Ebikon (Garage Rast LG GmbH, Ebikon). Grüter Raphael, Sempach (Autohaus Steffen AG, Oberkirch). Haug Sebastian, Schwarzenbach (Costruzione La Bestia GmbH, Aesch). Hazeraj Shendrit, Kriens (J. Windlin AG, Kriens). Hodel Christopher, Reiden (Hubgarage AG, Richenthal). Hüsler Simon, Nottwil (Armeelogistikcenter, Emmenbrücke). Jägle Michael, Rickenbach (Amag Automobil und Motoren AG, Beromünster). Jans Patrick, Baldegg (Fischer AG Baldegg, Baldegg). Jost Lukas, Beromünster (Auto AG Truck, Rothenburg). Keusch Martin, Horw (PIT-Stop Garage, Luzern). Lötscher Dominik, Willisau (Rottal Auto AG, Ruswil). Mägerli Joel, Emmenbrücke (Emil Frey AG, Luzern). Meier Marco, Buttisholz (Amag Automobil und Motoren AG, Oberkirch). Meier Tobias, Richenthal (Marti Nutzfahrzeuge AG, Reiden). Mezgebo Tuemzghi, Kriens (Lueg AG, Luzern). Morgenthaler Florian, Huttwil (Rottal Auto AG, Ruswil). Morina Albin, Malters (Lueg AG, Luzern). Müller Mark Lukas, Hämikon (Garage/Fahrzeugelektrik Bucher, Hämikon). Nuhi Sebastjan, Pfeffikon (Amag Automobil und Motoren AG, Beromünster). Peter Cyrill, Sursee (Auto Birrer AG, Sursee). Peter Joël, Ettiswil (Galliker Transport AG, Altishofen). Pontes da Silva Paulo, Hochdorf (Lueg AG, Luzern). Portmann Christoph, Wiggen (Sport-Garage Peter Bigler GmbH, Wolhusen). Prela Valentin, Triengen (Lueg AG, Sursee). Probst Julian, Emmen- brücke (Th. Willy AG Auto-Zentrum, Kriens). Redzepi Muhamed, Ebikon (Bolliger Nutzfahrzeuge AG, Root). Rezayi Husain, Obernau (Garage Frank GmbH, Kriens). Rösli Matthias, Sigigen (Schärli + Bossert AG, Wolhusen). Santin Alejandro, Rothenburg (Amag Automobil und Motoren AG, Perlen). Schaad Nicolas, Giswil (Scania Schweiz AG, Emmen). Schallberger Florian, Küssnacht am Rigi (Emil Frey AG Ebikon, Ebikon). Schär Tobias, Glashütten (Stalder & Aschwanden, Pfaffnau). Scuncio Alessio, Büron (Epper Sursee-Zofingen AG, Sursee). Sinanovic Benjamin, Emmenbrücke (Garage Senn AG, Luzern). Steiner Justin, Ebikon (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Stirnimann Manuel, Hildisrieden (Amag Automobil und Motoren AG, Oberkirch). Stübi Alessio, Emmenbrücke (Amag Automobil und Motoren AG, Emmen). Tafili Besfort, Emmenbrücke (Lueg AG, Kriens). Vitanov Georgi, Goldau (Lueg AG, Luzern). Vogel Lars, Malters (Garage Daniel Marti AG, Luzern). von Borstel Lukas, Luzern (Bolliger Nutzfahrzeuge AG, Root). Vukic Adrian, Gisikon (Koch Panorama AG, Ebikon). Wermelinger Luca, Hergiswil b. Willisau (Napf-Garage GmbH, Hergiswil b. Willisau). Wicki Samuel, Malters (Touring-Garage Malters AG, Malters). Wigger Elias, Schachen (Garage Graf, Schwarzenberg). Willi Raphael, Fischbach (Garage Graber GmbH, Grossdietwil). Zehnder Rolf, Emmenbrücke (Luzerner Polizei, Emmenbrücke). Zekic Nikola, Buchrain (Garage Oscar GmbH, Buchrain).

Note 5,7: Studer Tobias, Schüpfheim (Bahnhof- Garage, Schüpfheim). Note 5,4: Kurmann Remo, Ruswil (Rotbach-Garage AG, Hellbühl). Vassali Luana, Ebikon (Steiner Group AG, Luzern). Weingartner David, Gelfingen (Fischer AG Baldegg, Baldegg). Weiter haben bestanden: Bättig Timo, Ettiswil (Garage Wüest AG, Ettiswil). Brun Fabrice, Emmenbrücke (Hammer Auto Center AG, Emmenbrücke). Bühler Mario, Dagmersellen (Centralgarage Sursee AG, Sursee). Bühlmann Joël Yves, Emmenbrücke (Nidfeld Garage AG, Kriens). Burkhardt Luca, Eschenbach (Garage Burkhardt AG, Sursee). Burri Janick, Entlebuch (Lustenberger Lehnhofgarage AG, Entlebuch). Camenzind Tobias, Ebikon (Schättin Garage Lido AG, Luzern). Feierabend David, Kriens (Volvo Group (Schweiz AG), Inwil). Genhart Joel, Gelfingen (Volvo Group (Schweiz AG), Inwil). Gloggner Pascal, Hellbühl (Kreuz-Garage Willisau AG, Willisau). Hafner Mike, Schüpfheim (Riedweg Philipp, Escholzmatt). Hanimann Atilla, Birrwil (Amag Automobil und Motoren AG, Emmen). Hildebrand Philipp, Rotkreuz (Lueg AG, Luzern). Hodel Matthias, Grosswangen (Galliker Transport AG, Altishofen). Inäbnit Nevio, Obernau (Steiner Group AG, Luzern). Jölly Cyrill, Ruswil (Amag Automobil und Motoren AG, Oberkirch). Kneubühler Pascal, Alberswil (Galliker Transport AG, Altishofen). Knupp Mauro, Luzern (Hammer Auto Center AG, Emmenbrücke). Koch Eric, Root (J. Windlin AG, Kriens). Kramer Serge, Malters. Lampart Valentin, Buttisholz (Centralgarage Sursee AG, Sursee). Marti Andreas, Kriens (Garage Galliker Nidfeld AG, Kriens). Matter Jeffray, Neuenkirch (Auto Huber GmbH, Urswil). Moser Michael, Luzern (Steiner Group AG, Kriens). Muggli Thomas, Luzern (Emil Frey AG Kriens, Kriens). Müller Sandro, Buttisholz (Garage Burkhardt AG, Sursee). Nerandzic Marinko, Malters (Lastwagen-Service Malters AG, Malters). Nikolov Lazar, Emmenbrücke (Auto AG Truck, Rothenburg). Odermatt Felix, Sarnen (Armeelogistikcenter, Emmenbrücke). Reinbold Jylien, Meggen (Autohaus Imholz AG, Ebikon). Riedel Noah, Ballwil (Auto-Leisibach AG, Hitzkirch). Rüttimann Kilian, Hildisrieden (LKW Garage Lang AG, Hochdorf). Schmid Jonas, Nebikon (Auto Broch AG, Altishofen). Schmidli Christian, Rain (Amag Automobil und Motoren AG, Emmen). Schmidlin Silvan, Weggis (Verkehrsbetriebe Luzern AG, Luzern). Schwegler Dominik, Schlierbach (Auto Birrer AG, Sursee). Spring Gilles, Kriens (Garage Blaser AG, Emmen). Stadelmann Patrick, Ebnet (B. Duss AG, Wolhusen). Steiner Maurus, Malters (Hammer Auto Center AG, Emmenbrücke). Trutmann Kai, Steinen (Scania Schweiz AG, Emmen). Villiger Jan, Hildisrieden (Scania Schweiz AG, Emmen). Vogel Lukas, Root (Scania Schweiz AG, Emmen). Vogel Maria, Doppleschwand (Bucher Hasle AG, Hasle). Wetterwald Julian, Schwarzenberg (Amag Automobil und Motoren AG, Perlen). Wicki Kilian, Schwarzenberg (Epper an der Autobahn AG, Kriens).

Note 5,6: Muff Pamela, Emmenbrücke (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Weiter haben bestanden: Brunner Cyrill, Rickenbach (Bäckerei-Konditorei Zwyssig, Sempach). Gilgen Joena, Sursee (Willi Beck AG, Sempach). Kaufmann Chantal, Schüpfheim (Hodel Patrik, Schüpfheim). Kibrom Helen, Horw (Merz AG, Luzern). Osman Mohammad Mohammad, Kriens (Merz AG, Luzern). Zimmerli Selina, Reiden (My Weibel AG, Willisau).

Note 5,6: Stocker Vera, Gunzwil (Café Koller AG, Sursee). Note 5,5: Imboden Gisela, Ennetmoos (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Krummenacher Silvia, Rothenburg (Josef Kreyenbühl, Luzern). Stadelmann Sarina, Wolhusen (Café Amrein Chocolatier, Willisau). Note 5,4: Bieri Jana, Entlebuch (Café Amrein Chocolatier, Willisau). Lopez Lea, Hochdorf (Ehliger, Hochdorf). Manz Stephanie, Luzern (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Schefer Lara, Buttisholz (Café Koller AG, Sursee). Schwarzenberger Timo, Rothenburg (Heini Conditorei AG, Luzern). Weiter haben bestanden: Baggenstos Joëlle, Neuenkirch (Bebié, Luzern). Calib-Og Kent Angelo, Sursee (Bäckerei Amrein AG, Büron). Gruner Dominik, Menziken (Willi Beck AG, Sempach). Ha Lilly, Luzern (Heini Conditorei AG, Luzern). Hodel Claudia, Hergiswil b. Willisau (My Weibel AG, Willisau). Hodel Flavio, Altishofen (Bäckerei-Konditorei Künzli Urs, Nottwil). Hollenwäger Céline, Sursee (Herbert Hodel, Altishofen). Imhof Laura, Adligenswil (Peter Müller, Luzern). Kobel Joel, Gohl (Willi Beck AG, Sempach). Odermatt Annelou, Emmenbrücke (Beck Koch AG, Emmenbrücke). Pally Saskia, Malters (Iten Konditorei – Confiserie GmbH, Malters). Renggli Sonja, Gunzwil (Reto Frey, Neudorf). Schmidli Joel, Hitzkirch (Bäckerei-Café Meyer AG, Hitzkirch). Staffelbach Corinne, Hergiswil b. Willisau (Bäckerei Thalmann GmbH, Hergiswil b. Willisau). Süess Chantal, Flühli (Hodel Patrik, Schüpfheim). Traber Michelle, Ebikon (Heini Conditorei AG, Luzern). Wespi Martina, Weggis (Cafe Dahinden GmbH, Weggis). Zimmermann Olivia, Vitznau (Wehren’s, Weggis).

Note 5,5: Roten Cyrill, Brig (Liebherr-Baumaschinen AG, Reiden). Weiter haben bestanden: Bächli Nicola, Beinwil am See (Amrein AG, Rickenbach). Bünter Rosche, Kerns (Marti Bauunternehmung AG, Luzern). Erni Silvan, Buttisholz (Lötscher Tiefbau AG, Luzern). Fischer Markus, Malters (Baumaschinen-Service Malters AG, Malters). Hofstetter Ivan, Ballwil (BRC Baurent Central AG, Rain). Lecardonnel Denis, Malters (Baumaschinen-Service Malters AG, Malters). Leuenberger Andrin, Langenthal (Liebherr-Baumaschinen AG, Reiden). Moos Daniel, Schwarzenberg (Baumaschinen-Service Malters AG, Malters). Müller David, Richenthal (A. Leiser AG, Reiden). Renggli Flavio, Schachen (Baumaschinen-Service Malters AG, Malters). Scherrer Jan, Auw (Implenia Schweiz AG, Buchrain). Stöckli Mauro, Ruswil (Aregger AG, Buttisholz). Wicki Fabian, Sörenberg (Anliker AG, Emmen).

Gonetse Daniel, Luzern (Roos Walter Bau AG, Wolhusen). Habte Daniel, Wolhusen (Roos Walter Bau AG, Wolhusen). Habteab Tesfahiwet, Luzern (Arnet Bau AG, Entlebuch). Kra Brou Kouame, Zell (Affentranger Bau AG, Altbüron). Lulay Hagos, Kriens (Waller AG, Büron). Nasser Abdurezak, Kriens (Estermann AG, Geuensee). Seid Anwar, Luzern (Implenia Schweiz AG, Luzern). Shemendi Abrahm, Emmen (Kiener Bau AG, Baldegg). Steinmann Yvan, Zell (Häfliger Bau AG, Zell). Stocker Robin, Dallenwil (Schmid Bauunternehmung AG Buchrain, Ebikon). Tesfamihret Filmon, Luzern (Aregger AG, Buttisholz). Weibel Michael, Adligenswil (Arnold Senger AG, Adligenswil). Weldeghebriel Tedros, Luzern (Schmid Bauunternehmung AG Buchrain, Ebikon).

Ejupi Ejup, Emmenbrücke (Drill-Tech GmbH, Root).

Note 5,6: Marti Michelle, Schlossrued (LU Couture AG, Willisau). Weiter haben bestanden: Ahmad Sima, Schüpfheim (LU Couture AG, Willisau). Biland Ksenija Carola, Luzern (LU Couture AG, Willisau). Culo Marija, Ballwil (LU Couture AG, Willisau). Di Gregorio Noemi, Ermensee (LU Couture AG, Willisau). Gasic Marija, Nebikon (LU Couture AG, Willisau). Lüthy Christina, Niedergösgen (LU Couture AG, Willisau). Rodionova Valeriya, Emmenbrücke (LU Couture AG, Willisau). Simon Joy, Genève (LU Couture AG, Willisau).

Note 5,4: Vukovic Marko, Neudorf (Sebastian Müller AG, Rickenbach). Weiter hat bestanden: Mulaj Valon, Menziken (Frisba Raumzellen AG, Rickenbach).

Arifi Edvin, Luzern (Richli AG, Emmenbrücke). Frade Ferreira Lara, Luzern (Richli AG, Emmenbrücke). Gasic Mateja, Kriens (Albert Fäh GmbH, Luzern). Gjoni Mike, Honau (Bösch-Team AG, Adligenswil). Hess Katharina, Gelfingen (Stalder Bodenbeläge AG, Ermensee). Jelen Eric, Horw (Albert Fäh GmbH, Luzern). Leemann Sandro, Luzern (Bösch-Team AG, Adligenswil). Mohammed Hamed Adel, Luzern (Deluxe Parkett AG, Rothenburg). Peci Flamur, Emmen (ArteBoden AG, Horw).

Frei Thomas, Horw (Chavanne, Malters).

Bürki Oliver, Oensingen (SNG Lake-Lucerne, Luzern). Koch Alexander, Wiler b. Seedorf (Caminada AG, Horw).

Note 5,5: Reisewitz Sophie, Willisau (Buchhandlung Untertor GmbH, Sursee). Röthlin Flavia, Kerns (Hirschmatt Buchhandlung, Luzern). Wirz Vanessa, Luzern (Lüthy + Stocker AG, Luzern). Note 5,4: Gerun Sandra, Knutwil (Buchhandlung Untertor GmbH, Sursee). Weiter hat bestanden: Wiget Sandro, Brunnen (Lüthy + Stocker AG, Luzern).

Kaufmann Sebastian, Entlebuch (Autospritzwerk Willi Wicki, Schüpfheim). Lussi Michaela, Malters (Fuchs GmbH, Schachen). Schärer Lea, Brittnau (Lueg AG, Emmenbrücke). Stadelmann Lara, Hochdorf (Carrosserie Wüest AG, Hochdorf). Tarashaj Endrit, Grosswangen (Carrosserie Schacher GmbH, Grosswangen).

Bogdanovic Angela, Oftringen (Intercoiffure Team Fax, Luzern). Cefalo Elisabetta, Luzern (Gidor-Coiffure, Luzern). Haji Meran, Rothenburg (Graf Bruno, Rothenburg). Marques Ribeiro Adriana, Zell (Coiffure chez Antoinette, Luzern). Nascimento de Almeida Gabryella, Luzern (Fuchs Hairteam AG, Kriens). Stojkovic Kristina, Luzern (Coiffure TEAM Hugo Graf, Luzern). Sulaiman Lourans, Wolhusen (Haarkultur, Wolhusen). Tekie Kisanet, Emmen (Coiffure TEAM Hugo Graf, Luzern).

Note 5,5: Bucher Syria, Horw (albert ag, Luzern). Künzli Simone, Sempach (Jil’s Hair & Extensions, Luzern). Note 5,4: Fuchs Fabian, Luzern (Fuchs Hairteam AG, Sursee). Müller Corina, Hergiswil b. Willisau (Coiffure Capello Ettiswil GmbH, Ettiswil). Stirnimann Lea-Annika, Neuenkirch (Head Case, Luzern). Weiter haben bestanden: Baftija Albulena, Trimbach (Coiffure la Maison GmbH, Reiden). Baptista Igreja Alexandra, Luzern (Coiffure TEAM Hugo Graf, Luzern). Barcenas Perez Valeria, Luzern (Gidor Coiffure, Luzern). Bolzern Senta Aurelia, Kriens (Gidor-Coiffure, Luzern). Bucher Nina, Root (Fuchs Hairteam AG, Luzern). Buholzer Nadine Anja, Baldegg (Holliger hair & beauty GmbH, Hitzkirch). Burri Rahel, Rain (Coiffeur-Biosthetik Bühlmann, Hochdorf). Darvishi Sharif, Emmenbrücke (Hair & Nail, Sempach). Del Tufo Chiara, Luzern (Coiffure Egli, Ruswil). Duss Sarah, Doppleschwand (Hair Point GmbH, Willisau). Ertle Anna, Rotkreuz (Head Case, Ebikon). Galliker Valeria, Greppen (albert ag, Luzern). Gianguzzo Valeria, Emmen (Coiffure Scofano & Josefine Stoneham, Luzern). Gjidodaj Liridona, Gettnau (Coiffeur Trendsetter, Willisau). Gretener Stefanie, Auw (hairpin Coiffure, Ebikon). Haas Sina, Obernau (Coiffure Etter, Horw). Heimoz Charlene, Arth (Ramona Zimmermann GmbH, Luzern). Herzog Meret, Rickenbach (salon de coiffure joos ag, Sursee). Hostettler Junia, Adligenswil (Coiffure Birrer AG, Luzern). Huwiler Florian, Sursee (Fuchs Hairteam AG, Sursee). Ibushi Egzona, Luzern (Coiffure Carlo Aferdite, Luzern). Kirchhofer Nadia, Sursee (Coiffeur – Cosmetic – Galerie, Emmenbrücke). Krummenacher Deborah, Sins (Trend Solutions GmbH, Luzern). Limacher Sophie, Mauensee (Coiffeurteam Ottiger GmbH, Sursee). Mahmod Aven Ibrahem, Horw (Fuchs Hairteam AG, Luzern). Maslo Arabella, Luzern (Coiffure Avanti, Luzern). Matoshi Kaltrina, Emmenbrücke (Apartment Hair & Consulting AG, Luzern). Meier Chantal, Ruswil (Coiffure belleHair, Buttisholz). Meier Nicole, Oberkirch (Coiffure die Profis, Nottwil). Mischor Nadine-Sandrine, Rothenburg (Riechsteiner, Emmenbrücke). Müller Vanessa, Herlisberg (Graf Bruno, Rothenburg). Pace Chiara, Emmenbrücke (Intercoiffure Stephan Furrer, Luzern). Pereira Soares Melanie, Luzern (Head Case, Luzern). Puebla Valentina, Büren (Hauptsache Franziskanerplatz8 GmbH, Kriens). Ritacca Aurelia, Luzern (Gidor Coiffure, Luzern). Rüedi Zahra, Beromünster (Fuchs Hairteam AG, Sursee). Sacirovic Nadja, Rotkreuz (Intercoiffure Stephan Furrer, Luzern). Scarso Laura, Olten (salon de coiffure joos ag, Sursee). Schenk Michelle, Rothenburg (Coiffure Top Line, Ebikon). Schilter Priska, Ibach (Coiffure People + Schumacher, Willisau). Schnarwiler Michaela, Gelfingen (Cut & Color, Luzern). Silva Pereira Helena Liliana, Emmenbrücke (Coiffure Birrer AG, Luzern). Stadelmann Aline, Luzern (Coiffure Team Hugo Graf, Luzern). Stalder Laura-Maria, Malters (Fuchs Hairteam AG, Kriens). Stalder Lorena, Dagmersellen (Trend Coiffure, Dagmersellen). Steiner Priska, Dagmersellen (Coiffure Baumli, Sursee). Stocker Fabienne, Wolhusen (haarkult GmbH, Luzern). Traub Annika, Luzern (Coiffure Arnet AG, Luzern). Turjancik Dunja, Adligenswil (Coiffure Arnet AG, Luzern). Unternährer Lucia, Hergiswil b. Willisau (cb coiffurebirrer, Willisau). Vaillant Lisa, Luzern (Fuchs Hairteam AG, Luzern). Vucic Danijel, Luzern (Hauptsache Franziskanerplatz8 GmbH, Luzern). Vulker Leonie, Kriens (Fuchs Hairteam AG, Kriens). Weingart Gianna, Hochdorf (Coiffeur-Biosthetik Bühlmann, Hochdorf). Weishäupl Christina, Sempach (Bucher Hair & Style, Neuenkirch). Zumberi Edonjeta, Luzern (Coiffeur Capello Nero, Sursee).

Note 5,4: Murpf Michael, Hasle (Markus Zemp, Schüpfheim). Weiter haben bestanden: Bachmann Stefan, Sempach (Schürch-Egli AG, Sempach). Stadelmann Noel-Elias, Marbach (A. Zihlmann, Marbach).

Note 5,5: Müller Livia, Ebnet (Häfliger & Zaugg Zahnmedizin, Luzern). Note 5,4: Bortolan Chiara, Stans (Dr. med. dent. Matthias Rymann, Kriens). Weiter haben bestanden: Affentranger Cinthia, Büron (Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Tatjana St, Büron). Aleksic Bojana, Ebikon (just smile AG, Sursee). Bahram Gihan, Root (Zahnarztpraxis Ackermann, Luzern). Bassiri Rona, Ebikon (Praxis Dr. med. dent. Katerina Schweizer, Luzern). Bieri Severine, Finsterwald b. Entlebuch (Zahnarztpraxis Duss AG, Escholzmatt). Bilobrk Magdalena, Emmenbrücke (Dr. med. dent. M. u. M. Willi, Emmenbrücke). Bircher Francine, Stans (Dr. med.dent. Daniel Meyer, Luzern). Bocaj Manuela, Reinach (Lifedent by Arcadens AG, Luzern). Brügger Vanessa, Adligenswil (Dr. med. dent. Peter Meier, Luzern). Egli Carla, Dierikon (Zahnarztpraxis B. Stocker, Sempach). Eicher Lea, Hasle (Zahnarztpraxis, Willisau). Fitas Beatriz, Zell (Dr. med. dent. U. Dolenc, Sursee). Forst Stefanie, Obergösgen (Dr.med.dent. Alain Bazelli, Ebikon). Gashi Florentina, Hitzkirch (Dr. med. dent. Sabrina Kamer, Buchrain). Grätzer Chiara, Escholzmatt (Dr. med. dent. Thomas Arregger, Schüpfheim). Haliti Agnesa, Reinach (Zahnarztpraxis Dagmersellen AG, Dagmersellen). Haziri Donika, Luzern (Praxis am Pilatusplatz AG, Luzern). Ilango Sivanuyaa, Udligenswil (Dr. med. dent. Beat Huber, Adligenswil). Jusufi Arta, Emmen (Med. dent. Raphael Mühlebach, Luzern). Kallaba Sara, Reinach (Dr. med. dent. Thomas Hofstetter, Hitzkirch). Karban Lorena, Eschenbach (zumstein dental clinic ag, Luzern). Kauz Ylania Patricia, Ballwil (Dr. med. dent. Isabelle Suter, Hochdorf). Klaric Martina, Rotkreuz (Dr.med.dent. Erich Z’Graggen, Luzern). Krasniqi Adelina, Kriens (Zahnarzt Team Luzern, Luzern). Krasniqi Fize, Emmenbrücke (Zahnarztpraxis Dr. Jörg Mülheim, Luzern). Kryeziu Amina, Emmenbrücke (Zahnarztpraxis Eich, Eich). Laganà Alessia, Oftringen (Dr. med. dent. Goran Bobalj, Pfaffnau). Leuenberger Samantha Susanne, Ebikon (zahnarztpraxis falkengasse, Luzern). Leuenberger Tatiana, Ebikon (Zahnarztpraxis Neustadt AG, Luzern). Marinkovic Andjela, Emmenbrücke (Zahnarztpraxis M. V. Taricco, Root). Mihajlovic Milana, Emmenbrücke (Dr. med. dent. Slobodan Krucican, Root). Milici Magdalena, Kriens (Zahnarztpraxis Rain, Rain). Mirkovic Natasa, Rotkreuz (Zahnarztpraxis Dr. Benedikt Schwitzer, Luzern). Nov Laura, Oftringen (zahnarztzentrum.ch AG, Luzern). Oflaz Merve, Reinach (Zahnarzt Team Luzern, Luzern). Pieper Julia, Emmenbrücke (Dr. med. dent. Martin Jost, Eschenbach). Portner Benedicta, Emmen (Dr. med. dent. Alexandra Rutar, Luzern). Racaj Ariana, Winikon (Dr. med. dent. Sanharib Eilo, Triengen). Rhein Fabienne, Stans (Dr. med. dent. Franziska Kissling, Luzern). Roos Rahel, Entlebuch (Zahnarztpraxis Carollo, Wolhusen). Senpheng Diana, Luzern (Dr. med. dent. Cyrill Heusser, Luzern). Shala Jessica, Willisau (Zahnarztpraxis Bourqui, Willisau). Shevchenko Anhelina, Luzern (Zahnklinik Oswald, Ebikon). Wicki Lea, Escholzmatt (Dr. med. dent. Rolf Kaeslin, Luzern). Wyss Désirée, Schenkon (Dr. med. dent. Urs Häfeli, Schenkon). Zocco Fatima, Horw (Zahnarztpraxis Dres. Bournakas & Suter, Horw). Zulic Ajla, Luzern (Zahnarztpraxis, Luzern).

Note 5,7: Schrag Jonas, Willisau (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Weiter haben bestanden: Birrer Laura, Fischbach (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Burgardt Andreas, Emmen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Burggraf Maurice, Grosswangen (Sonnmatt Luzern AG, Luzern). Ferri Stefanie, Baar (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Fink Severin, Emmenbrücke (Alterswohnzentrum Ruswil, Ruswil). Gonzales Zeballos Jessika Andrea, Kriens. Holsten Jennifer, Kriens (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Keckeis Marino, Nottwil. Röösli Alexandra, Menznau (Alterszentrum Willisau, Willisau). Schärli Manuel, Strengelbach (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Wittwer Roy, Wiggen.

Note 5,9: Hafner Stefanie, Ruswil (Rottal Drogerie GmbH, Ruswil). Rogger Sandra, Ruswil (Drogerie Balance AG, Malters). Note 5,8: Fischer Leandra, Geiss (Entlebucher Drogerie, Entlebuch). Note 5,6: Fischer Céline, Grosswangen (Drogerie A. Jost AG, Willisau). Note 5,4: Bürgler Julia, Neuenkirch (Hertenstein- Drogerie, Luzern). Krummenacher Andrea, Dietwil (Drogerie Seiz AG, Buchrain). Tschopp Larissa, Geuensee (Drogerie Schlumpf GmbH, Dagmersellen). Wechsler Vera, Grosswangen (Drogerie Schlüssel, Nebikon). Zemp Valentina, Escholzmatt (drogi GmbH, Escholzmatt). Weiter haben bestanden: Arnet Soraya, Kriens (Naturdrogerie Frey AG, Kriens). Haas Chantal, Cham (Würzenbach-Drogerie nurnatur GmbH, Luzern). Heller Ramona, Kottwil (Drogerie Wyss AG, Sursee). Meier Larissa Esther, Rickenbach (swidro apotheke drogerie st. michael, Beromünster). Schirmer Rahel, Flüeli-Ranft (Safran Drogerie AG, Luzern). Turro Samira, Luzern (Würzenbach-Drogerie nurnatur GmbH, Luzern). von Wyl Joanna, Alpnachstad (Dropa Drogerie Rogger, Meggen). Drucktechnologin EFZ Burckhardt Sophie, Luzern (Druckerei Ebikon AG, Ebikon).

Note 5,4: Bühler Kilian, Grosswangen (CKW Conex AG, Grosswangen). Weiter haben bestanden: Agner Jan, Richenthal (CKW Conex AG, Reiden). Ambühl Arthur, Wolhusen (CKW Conex AG, Wolhusen). Amrein Marc, Rothenburg (Maréchaux Elektro AG, Luzern). An Dmitriy (mit BM), Luzern (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Arnold Davide, Horw (Elektro A. Müller AG, Horw). Bachmann Max, Schachen (Ch. Bieri Elektro GmbH, Schachen). Ballazhi Egzon, Emmenbrücke (Niederberger Elektro AG, Emmenbrücke). Bättig André, Eich (Elektro Burri Partner AG, Sempach Station). Bättig Dean, Küssnacht am Rigi (CKW Conex AG, Elektro Ost, Luzern). Berchtold Federico Luigi, Luzern (Miné Meyer Elektro AG, Luzern). Bernet Pascal, Ufhusen (CKW Conex AG, Zell). Bissig Remo, Küssnacht am Rigi (CKW Conex AG, Elektro Ost, Luzern). Bossert Andreas, Rickenbach (CKW Conex AG, Beromünster). Britschgi Robin, Baldegg (Tophinke Automation & Gebäudetechnik, Hochdorf). Broger Aaron, Sempach (CKW Conex AG, Sempach). Bucheli Levin, Malters (Steiner Energie AG, Malters). Bucher Etienne, Oberkirch (Maréchaux Elektro AG Sursee, Sursee). Bucher Florian, Rothenburg (Schriber Elektro AG, Emmen). Bühlmann Raphael, Schachen (Ch. Bieri Elektro GmbH, Schachen). Burri Rafael, Rain (Elektro Burkart AG, Rain). Capasso Marco, Sempach (cimenti.lipp AG, Kriens). Estermann Filip (mit BM), Hildisrieden (Elektro Burkart AG, Rain). Fassbind Thomas Robert, Hitzkirch (A. Schmidiger AG, Emmenbrücke). Fecker Simon, Ballwil (CKW Conex AG, Hochdorf). Forster Matthias, Inwil (Gebr. Mathis Elektro AG, Root). Frei Mike, Richenthal (CKW Conex AG, Nebikon). Gautschi Manuel, Menziken (RSK Elektro AG, Sursee). Graber Samuel, Schwarzenbach (Elektro Gander AG, Luthern). Grubenmann Andreas, Eschenbach (Gebr. Allenbach AG, Eschenbach). Gschwend Ivan, Emmen (Elektro Schärli AG, Malters). Günter Sven, Ruswil (Elektro Illi AG, Willisau). Haas Lukas, Menznau (Belevo AG, Menznau). Habermacher Michael, Oberkirch (Imbach Elektro AG, Sursee). Haller Michael, Dierikon (Miné Meyer Elektro AG, Luzern). Hildebrandt Marco, Horw (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Hunkeler Janick, Schötz (Elektro Illi AG, Willisau). Imgrüth Rouven, Meggen (Bonetti Elektro AG, Meggen). Imgrüth Sven, Ruswil (CKW Conex AG, Ruswil). Imgrüth Timo, Rothenburg (Weibel + Sommer Elektro Telecom AG, Rothenburg). Ineichen Damian, Kleinwangen (CKW Conex AG, Hitzkirch). Isenegger Leandro, Neudorf (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Jenni Luca, Rain (CKW Conex AG, Ballwil). Jeyapaskaran Abiiraam, Luzern (Maréchaux Elektro AG Sursee, Sursee). Karajkovic Hajrudin, Emmenbrücke (cimenti.lipp AG, Kriens). Kaufmann Nico, Horw (Aregger Elektro AG, Horw). Kühnis Rafael, Kriens (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Kunz Jonas, Hergiswil b. Willisau (CKW Conex AG, Willisau). Kunz Pierin, Merlischachen (CKW Conex AG, Luzern). Kuster Jonas, Geuensee (CKW Conex AG, Sursee). Löhrer Tim Oliver, Inwil (Bonetti Elektro AG, Meggen). Marfurt Fabian Felix, Pfeffikon (Ch. Furrer Elektro GmbH, Rickenbach). Markovic Filip, Horw (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Meister Stefan, Hitzkirch. Milakovic Nikola, Luzern (STS Elektro AG, Kriens). Möri Adrian, Hergiswil (cimenti.lipp AG, Kriens). Muff Noah, Rothenburg (Bütler Elektro AG, Rothenburg). Mulaj Kole, Schachen (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Müller Navin, Müswangen (CKW Conex AG, Hitzkirch). Müller Noah, Büron (RSK Elektro AG, Büron). Muri Michael, Schlierbach (CKW Conex AG, Sursee). Nanzer Matthias, Neuenkirch (Elektro Nottwil AG, Nottwil). Nevistic Adrian, Luzern (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Niederberger Robin, Meggen (Elektro Zurmühle AG, Weggis). Omerovic Meris, Horw (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Ottiger Aaron, Willisau (Network 41 AG, Büron). Pereira Lima João Pedro, Strengelbach (CKW Conex AG, Pfaffnau). Petkovic Stefan, Luzern (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Popic Filip, Luzern (Wild Electric AG, Luzern). Portmann Cedric, Rothenburg (Weibel + Sommer Elektro Telecom AG, Rothenburg). Portmann Joel, Malters (Weibel + Sommer Elektro Telecom AG, Rothenburg). Rappich Damian, Luzern (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Renggli Levin, Rothenburg (Bütler Elektro AG, Rothenburg). Ricciardi Mario, Luzern (Miné Meyer Elektro AG, Luzern). Rodel Joel, Ballwil (Tophinke Automation & Gebäudetechnik AG, Hochdorf). Saccardo Livio, Luzern (STS Elektro AG, Kriens). Sahin Ömer, Hitzkirch (Miné Meyer Elektro AG, Luzern). Schnider Simon, Hasle (Telestrom AG, Entlebuch). Schorno Loris, Neuenkirch (Georg Imbach AG, Neuenkirch). Schrag Yanick, Willisau (Elektro Müller Willisau AG, Willisau). Shala Manuel, Emmenbrücke (Widmer Elektro-Telecom AG, Ebikon). Stalder Armin, Entlebuch (CKW Conex AG, Entlebuch). Steffen Silvan-Noah, Wiggen (CKW Conex AG, Escholzmatt). Steiger Maurin, Rothenburg (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Steiner Elias, Buttisholz (CKW Conex AG, Sursee). Stirnimann Rebecca Renate, Neuenkirch (Elektro Team Eich AG, Eich). Stocker Noah, Schlierbach (RSK Elektro AG, Büron). Syfrig Marc, Hitzkirch (Schnyder Elektro AG, Aesch). Thommen Manuel, Emmenbrücke (CKW Conex AG, Emmenbrücke). Unternährer Philippe, Urswil (Müller Elektro Hitzkirch AG, Hitzkirch). van Keulen Milo Kiran Merlijn, Kriens (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Wespi Damian, Nottwil (Elektro Burri Partner AG, Sempach Station). Wicki Lukas, Horw (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Wicki Lukas Philipp, Escholzmatt (CKW Conex AG, Escholzmatt). Wicki Mike, Schüpfheim (CKW Conex AG, Escholzmatt). Widmer Anton, Urswil (Gebr. Mathis Elektro AG, Root). Wittwer Cindy, Hitzkirch (CKW Conex AG, Sempach). Zemp Ivan, Uffikon (CKW Conex AG, Nebikon). Zihlmann Manuel, Willisau (Hans Getzmann GmbH, Ettiswil).

Note 5,7: Bucher Lorin (mit BM), Gunzwil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Note 5,4: Honauer Ueli Ivo, Immensee (Komax AG, Dierikon). Käser Michael Lukas, Nottwil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Zwyer Fabio (mit BM), Adligenswil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Weiter haben bestanden: Bisang Joel, Rothenburg (Ruag Schweiz AG, Emmen). Kiser Mathias Adrian, Giswil (Ruag Schweiz AG, Emmen). Klaus Manuel (mit BM), Malters (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Stadler Patrick, St. Niklausen (Elekon AG, Luzern). Tschopp Cyrill, Sursee (Komax AG, Dierikon). Winiger Nils, Küssnacht am Rigi (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Zeder Lars Bjarne, Inwil (Hochschule Luzern, Horw). Zimmermann Ivan, Vitznau (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Baric Igor, Rothenburg (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Galante Noah, Root (Scherler AG, Luzern). Ivankovic Martina, Kriens (Network 41 AG, Sursee). Klein Fabian, Kriens (Scherler AG, Luzern). Portmann Jonas, Ebikon (ewl Verkauf AG, Luzern). Sennhauser Nico, Ebikon (Bühlmann Engineering AG, Luzern). Vogel Dominik, Mauensee (Thomas Lüem Partner AG, Sursee). Vuckic Ahmed, Emmenbrücke (Rebsamen Elektroplan AG, Horw). Zimmermann Michael, Wolhusen (T & P Troxler & Partner AG, Ruswil).

Note 5,5: Krajisnik Milica, Kriens (Kanton Luzern, Luzern). Weiter hat bestanden: Phan Michelle, Ermensee (Pädagogische Hochschule Luzern, Luzern).

Huber Sonja, Grosswangen (Carsa Huby Meier AG, Grosswangen).

Niederberger Sara (mit BM), Wolfenschiessen (login Berufsbildung AG, Luzern). Trailovic Anastasija, Hochdorf (login Berufsbildung AG, Luzern).

Note 5,5: Dubach Carmen, Ufhusen (Texpress Textilpflege AG, Büron). Weiter haben bestanden: Gassmann Bianca Petra, Wauwil (Texpress Textilpflege AG, Büron). Zaugg Janine, Kirchleerau (Armeelogistikcenter Othmar- singen, Sursee).

Note 6: Ronchi Alice Piera, Luzern (Kindertages- stätte Mondo Magico, Luzern). Zuber Tabea, Schachen (Kita Waldfee GmbH, Horw). Note 5,8: Ulrich Kyra, Ebikon (Tagesstruktur Ebikon, Ebikon). Wicki Anna, Escholzmatt (Kita Waldfee GmbH, Horw). Note 5,7: Döbbeler Joani, Wikon (Kindertagesstätte Centralpark Luzern, Luzern). Grüter Sarah, Ruswil (Wohngemeinschaft Fluematt, Dagmersellen). Veider- Jebsen Anne Sibille, Luzern (Kiriku AG, Luzern). Vögeli Cellin, Rothenburg (KnirpseTräff GmbH, Luzern). Z’graggen Tanja (mit BM), Adligenswil (Chinderhus Maihof, Luzern). Note 5,6: Ramseyer Salomé Rahel, Beromünster (Chinderhuus Sunneschiin 2, Luzern). Theiler Michelle Céline, Sempach (Kita Buntspecht, Dierikon). Note 5,5: Alvarez Ilea Zoe, Emmenbrücke (small Foot AG, Emmenbrücke). Bättig Philipp, Neuenkirch (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Bieri Sabrina, Escholzmatt (Kanton Luzern, Schüpfheim). Freitag Christian, Eschenbach (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Graf Celia, Kriens (Kinderkrippe Frohheim, Luzern). Imboden Laura, Morschach (kiana krippen, Root). Markzoll Lia, Luzern (Kita Naki Naturkind, Luzern). Messerli Désirée, Willisau (Kanton Luzern, Schüpfheim). Seeberger Viviane, Malters (Chinderhus Maihof, Luzern). Stadler Sarah, Luzern (Stiftung Der rote Faden, Luzern). Stutzer Celina, Steinen (Chinderhuus Bellpark, Kriens). Vogel Kathrin, Ufhusen. Wendler Stefanie (mit BM), Kriens (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Zemp Lara, Luzern (Kindertagesstätte St. Anna Stiftung, Luzern). Zihlmann Vera, Schachen (Kinderhaus Malters, Malters). Zumstein Sita Maria, Horw (Stadt Kriens, Kriens). Zurfluh Julia, Richenthal (Kinderkrippe Stärn- schnuppe, Kriens). Note 5,4: Bölsterli Fabienne, Schachen (Kinderhaus Malters, Malters). Brun Joel Marc, Horw (Kinderkrippe Stärnschnuppe, Kriens). Egli Leslie, Luzern (Kindertagesstätte Zauberstärn, Ebikon). Haxhija Isuf, Sursee (Stadt Luzern, Luzern). Kunz Alischa Grace, Wolhusen (Chenderhus Rägeboge, Buchrain). Moser Selina, Rain (Kita Zwärgeland GmbH, Eich). Portmann Lea, Ruswil (Kindertagesstätte Arcoiris, Luzern). Renggli Moira Lou, Neuenkirch (Stiftung Brändi, Horw). Saraiva Marques Karina, Kriens (small Foot AG, Kriens). Weiter haben bestanden: Affeltranger Saskia, Ruswil (PH Luzern, Luzern). Alici Beyza, Hünenberg See (small Foot AG, Sursee). Ammann Yanna, Adligenswil (Kiriku AG, Luzern). Amrein Kim Riccarda, Malters (TaFF Adligenswil GmbH, Adligenswil). Arulnathan Abitha, Luzern (Müsliburg GmbH, Luzern). Bajrami Ilir, Luzern (TaFF Luzern GmbH, Luzern). Bättig David, Triengen (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Baumann Samantha, Silenen (Kita Zipfelmütze GmbH, Luzern). Ben Bouzid Michelle, Schötz (AltersZentrum St. Martin, Sursee). Berther Chantal, Stans (Heime Kriens AG, Kriens). Bertschy Bianca, Luzern (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Black Carolina, Luzern (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Bucher Brigitta Anna Katharina, Gunzwil (Kita Rösslispiel, Luzern). Bucher Deborah, Flühli (Müsliburg GmbH, Luzern). Burri Maria Lisa, Luzern (Schulergänzende Kinderbetreuung, Horw). Cerdeira Sara, Willisau (Betagtenzentrum Linde, Grosswangen). De Jesus Sousa Leandra, Ettiswil (Kita Eichhörnli, Luzern). Di Secli Samira, Emmenbrücke (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Duss Brochella Irene, Kriens (die rodtegg – Stiftung für Menschen mit körperlicher Behinderung, Luzern). Dzurovcak Barbara Jean, Luzern (Strampolino Luzern GmbH, Kriens). Emmenegger Stephanie, Kriens (Kinderkrippe Stärnschnuppe, Kriens). Erb Lara, Luzern (Kita Seeburg, Luzern). Feldscher Desirée, Stansstad (Kita Fröschli GmbH, Luzern). Feuz Alexandra, Sigigen (Kita Zipfelmütze GmbH, Luzern). Fivian Alina, Dagmersellen (Kita Ententeich, Sursee). Furrer Chiara, Buttisholz (Kita Zauberstärn GmbH, Luzern). Good Caspar, Kriens (die rodtegg – Stiftung für Menschen mit körperlicher Behinderung, Luzern). Gretener Valerie, Root (Stiftung Brändi, Neudorf). Gschwind Fabienne, Luzern (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Hajrullahu Lorena, Luzern (Kita Eichhörnli, Luzern). Haldi Selina, Schötz (Müsliburg Citybay GmbH, Luzern). Hauser Leonie, Hohenrain (KiTa Spielburg Inwil, Inwil). Hermann Sarina, Hochdorf (Kita Stellina, Hochdorf). Huber Silvan, Obernau (small Foot AG, Luzern). Jakupi Teki, Kriens (Kiana Krippen, Sursee). Jost Fabienne, Ebikon. Kaiser Jeannette, Entlebuch. Kamber Nadine, Kriens (Kiriku AG, Luzern). Kaufmann Louisa, Oberkirch (Stiftung Brändi, Sursee). Kummer Svenja Xenia, Malters (Kita Kinderhaus Sursee, Sursee). Küng Jessica, Luzern (Stadt Kriens, Kriens). Kunz Judith, St. Urban (Wohnheim Sonnegarte, St. Urban). Ledermann Morgan, Luzern (TaFF Weggis GmbH, Weggis). Lehner Tamara, Gränichen (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Lüdin Marco, Engelberg (Regionales Alters- und, Reiden). Maccarrone Luca, Neuenkirch (Stiftung Aktion Demenz, Mauensee). Mahler Jennifer, Luzern (kiana krippen, Luzern). Manfreda Vanessa, Kerns (Müsliburg GmbH, Luzern). Markaj Simona, Luzern (Kita Zauberstärn GmbH, Luzern). Masivi Kevina, Schüpfheim (Kita ABC-Kindertreff GmbH, Ebikon). Matt Chiara, Hochdorf (small Foot AG, Hochdorf). Mendel Michele, Emmen (Wohnen am Bächli AG, Udligenswil). Nägeli Manuela, Hasliberg Reuti (Kiana Krippen, Sursee). Oberlin Nicole, Kriens (Verein KITA Zaubercheschte, Inwil). Odermatt Svenja, Ennetbürgen (Müsliburg Citybay GmbH, Luzern). Peter Ramona, Neuenkirch (small Foot AG – Die Kinderkrippe, Dagmersellen). Pfulg Daniela, Menznau (Kita Caracol GmbH, Emmenbrücke). Pitschen David, Ebikon (Novizonte Tagesstrukturplätze, Kriens). Preisig Nika, Alpnach Dorf (Novizonte Tagesstrukturplätze, Kriens). Püller Nina, Luzern (Kita Rösslispiel, Luzern). Purtschert Vanessa, Schötz (Freundschafts-Kindergruppe, Grosswangen). Rohrer Larissa, Menznau (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Wolhusen). Schmid Susanne, Ruswil (small Foot AG – Die Kinderkrippe, Luzern). Schnüriger Nathalie, St. Niklausen (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Schnyder Fabienne, Schüpfheim. Schumacher Fabian, Menziken (Kindertagesstätte Villa Luna, Sursee). Selmic Dragica, Sursee (Stadt Luzern, Luzern). Stirnimann Sascha, Horw (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Sutter Chiara, Grosswangen (Pflegewohngruppe Sonne, Schwarzenberg). Totzauer Nadine, Küssnacht am Rigi (TaFF Luzern GmbH, Luzern). Vellinga Jamie, Buchrain (KiTa Spielburg Inwil, Inwil). Waldisberg Jessica, Egolzwil (Kindertagesstätte St. Anna Stiftung, Luzern). Zemp Manuela, Wolfenschiessen (Chinderhus Wanja, Ebikon). Zihlmann Melanie, Stans (Stiftung Brändi, Horw). Zihlmann Wolf Andreas Ignaz, Luzern. Zünti Sarah, Horw (Stiftung Brändi, Sursee).

Note 5,9: Achermann Ueli, Inwil (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Note 5,6: Karlen Jodok, Rain (Gemeindeverwaltung Ebikon, Ebikon). Kaufmann Remo, Schüpfheim (Regionales Wohn- und Pflegezentrum, Schüpfheim). Schmid Lukas, Hasle (Gemeindeverwaltung, Entlebuch). Sigrist Christian, Meggen (Gemeindeverwaltung Meggen, Meggen). Note 5,5: Alibegovic Sandin, Emmenbrücke (Gemeinde Emmen, Emmenbrücke). Amrein Dominic, Emmen (Hotel Hermitage, Luzern). Bucher Sandro, Schwarzenberg (Einwohnergemeinde Malters, Malters). Burri Martina, Kastanienbaum (Gemeindeverwaltung Horw, Horw). Haller Fabian, Dierikon (Gemeindeverwaltung, Gisikon). Monaco Livio, Ermensee (Residio AG, Hochdorf). Stoffel Indira, Luzern (St. Anna Stiftung, Luzern). Wechsler Regina, Wolhusen (Regionales Alterswohnheim Bodenmatt, Entlebuch). Note 5,4: Renggli Selina, Doppleschwand (Gemeindekanzlei Menznau, Menznau). Weiter haben bestanden: Bachmann Samuel, Hildisrieden (AltersZentrum St. Martin, Sursee). Birkle Denis, Kriens (Kursaal-Casino AG Luzern, Luzern). Bogicevic Toplica, Zürich (RUAG Real Estate AG, Emmen). Bozic Dejan, Emmenbrücke (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Bullakaj Pal, Geuensee (Kanton Luzern, Sursee). Davila Caceres Ivo Santiago, Horw (Pädagogische Hochschule Luzern, Luzern). Ganz Nico, Luzern (Fläckematte AG, Rothenburg). Geiser Julian, Roggliswil (Alterszentrum Willisau, Willisau). Girg Niklas, Lauerz (Park Hotel Vitznau Immobilien AG, Vitznau). Gugliotta Fabio, Horw (Gemeinde Horw, Horw). Haas Simon, Hildisrieden (Gemeindeverwaltung Rain, Rain). Habermacher Isabelle Helen, Oberkirch (Gemeindeverwaltung Schenkon, Schenkon). Hausheer Colin, Rotkreuz (Stadt Luzern, Luzern). Helfenstein Gian, Sempach (Gemeinde Eich, Eich). Hofmann Sandro, Kriens (Kanton Luzern, Emmenbrücke). Hohl Michael, Luzern (Stadt Luzern, Luzern). Hummel Marco, Oberkirch (Stiftung Campus Sursee, Sursee). Ineichen Simon, Buttisholz (Einwohnergemeinde Buttisholz, Buttisholz). Koch Fabian, Malters (Betreuung und Pflege Malters AG, Malters). Kovaqi Erian, Oftringen (F. Borner AG, Reiden). Küenzi Rinaldo, Luzern (Pistor AG, Rothenburg). Küng Aaron Noa, Sursee (Einwohnergemeinde Oberkirch, Oberkirch). Lazri Denis, Emmenbrücke (Gemeinde Emmen, Emmenbrücke). Lischer Daniel, Geuensee (Stadthalle Sportanlagen Sursee, Sursee). Ludwig Vanessa, Kriens (Sonnmatt Luzern AG, Luzern). Lüthi Dominik, Luzern (Stadt Kriens, Kriens). Mahnig Daniel, Willisau (Stadt Luzern, Luzern). Music Dursum, Emmenbrücke (Gemeinde Emmen, Emmenbrücke). Näf Tobias, Ruswil (Gemeindeverwaltung, Grosswangen). Palushi Granit, Dierikon (Vebego AG, Horw). Qerimi Dennis, Dierikon (Thermoplan AG, Weggis). Rodrigues Miguel Leandro, Kriens (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Roos Manuel, Schachen (Helfenstein Gartenpflege & Immobilienunterhalt, Geuensee). Schöpfer Pascal, Wolhusen (Verkehrshaus der Schweiz, Luzern). Schorta Pirmin, Luzern (Hochschule Luzern, Luzern). Shabani Kaltrin, Luzern (Park Hotel Vitznau Immobilien AG, Vitznau). Silva Martins Patrick, Emmenbrücke (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Steinmann Andrin, Roggliswil (Alters- und Pflegeheim Murhof, St. Urban). Süess Lukas, Emmenbrücke (Agima – Zitag AG, Luzern). Tschupp Oliver, Kriens (Stiftung Brändi, Kriens). Tunger Jonas, Adligenswil (Stiftung Brändi, Kriens). von Rotz Jamie, Horw (Kanton Luzern, Luzern).

Note 5,8: Schalt Nicole, Willisau (Aquafit Sursee Kumar Kamlesh GmbH, Sursee). Note 5,6: Limacher Noemi, Zell (Fitness Connection Wolhusen, Wolhusen). Weiter haben bestanden: Hassan Halat, Dottikon (Indigo Fitness Luzern AG, Luzern). Hodel Sabrina, Ettiswil (Fitness Connection Wolhusen, Wolhusen). Karagiorgos Grigorios Michael, Kriens (David’s Fitness Center GmbH, Ebikon). Stäger Maria Elena, Luzern (ONE Training Center AG, Ebikon).

Note 5,9: Fuchs Rahel, Altbüron (Alters- und Pflegezentrum Waldruh, Willisau). Zumbühl Brigitta, Neuenkirch (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Note 5,8: Bacher Sonja, Meggen. Kostadinova Biljana, Emmen (St. Anna Stiftung, Luzern). Panzarella Eleonora, Kriens (Kirchfeld AG, Horw). Note 5,7: Aregger Julia (mit BM), Hofstatt (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Ferreira Catarina (mit BM), Triengen (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Linder Michelle, Obernau (Zentrum Höchweid, Ebikon). Renggli Jessica, Root (Zentrum Höchweid, Ebikon). Vogel Kathrin, Sörenberg (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Note 5,6: Aegerter Naomi, Kleinwangen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Bucher Tamara, Schüpfheim (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Dubach Jennifer, Zell (Violino Zell, Zell). Kovacevic Vanesa, Ebikon (Zentrum Höchweid, Ebikon). Meier Fabienne (mit BM), Willisau (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Reichmuth- Lustenberger Cornelia, Ruswil (Alterswohnzentrum Ruswil, Ruswil). Ulrich Nadine, Ballwil (Spitex Hochdorf und Umgebung, Hochdorf). Note 5,5: Aeschbach Marija, Obernau (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Akay Bayar Sema, Luzern (Heim im Bergli AG, Luzern). Birrer Seline, Wolhusen (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Blättler Daria (mit BM), Meggen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Blum Daniela, Kriens (Heime Kriens AG, Kriens). Brun Larissa, Entlebuch (Spitex Region Entlebuch, Entlebuch). Büeler Anatina (mit BM), Zug (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Bühler Samuel Fabian, Dagmersellen (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Christen David, Hergiswil b. Willisau (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Erni Angelina, Root (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Erni Selina, Egolzwil (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Galliker Corina, Ruswil (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Häfliger Larissa, Schlierbach (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Hodel Alexandra, Oberkirch (Leben im Alter Oberkirch AG, Oberkirch). Huber Alisha, Mauensee (AltersZentrum St. Martin, Sursee). Küchler Simon Jeremy (mit BM), Sursee (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Leisibach Kim, Retschwil (Spitex Hochdorf und Umgebung, Hochdorf). Lötscher Chiara, Entlebuch (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Miroci Ilirida, Luzern (Privat Spitex Stern GmbH, Emmen). Pfrunder Nicole, Gisikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Pfrunder Vanessa, Gisikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Renggli Mara (mit BM), Schötz (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Roos Marco (mit BM), Oberkirch (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Sosic Maria, Emmen (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Stadler Jonas (mit BM), Mauensee (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Steiger Jasmine, Knutwil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Suppiger Denise, Buttisholz (Spitex-Verein Buttisholz / Nottwil, Buttisholz). Tschopp Samira (mit BM), Emmenbrücke (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Villiger Noée, Hohenrain (Spitex Hochdorf und Umgebung, Hochdorf). Wenz Nina, Emmenbrücke (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Zihlmann Chiara, Meggen (Sunneziel Meggen, Meggen). Zimmermann Lisa Marina (mit BM), Adligenswil (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Zoronjic Elma, Neuenkirch (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Note 5,4: Arnet Sophia Anna, Meggen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Bachmann Elena (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Bieley Sheyla, Greppen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Birrer Sara, Müswangen (Chrüzmatt, Hitzkirch). Felder Romina, Sörenberg (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Fischer Melanie, Root (Alterssiedlung Root, Root). Huwyler Michelle, Sins (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Käser Silvana, Langenthal (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Koller Sandra, Neuenkirch (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Kress Elena, Luzern (Viva Luzern AG Rosenberg, Luzern). Linggi Inés Sofia, Schötz (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Pacheco Rocha Mariana, Horw (Blinden-Fürsorge- Verein, Horw). Palla Rebecca, Emmenbrücke (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Pfister Laila, Adligenswil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Rasul Silan, Beromünster (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Reber Martina, Ebikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Schöpfer Simona, Schüpfheim (Regionales Wohn- und Pflegezentrum, Schüpfheim). Stadelmann Sandra, Marbach (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Vonarburg Carina, Wauwil (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Wermelinger Michelle, Hergiswil b. Willisau (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Weiter haben bestanden: Abdi Dahir Ayan (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Abdulle Hurshaw Deka, Ebikon (Sunneziel Meggen, Meggen). Achermann Anna, Willisau (Alterszentrum Willisau, Willisau). Adilovci-Hajdari Florida, Kriens (Heime Kriens AG, Kriens). Affolter Nuria, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Albisser Matthias, Beromünster (RehaClinic Sonnmatt, Luzern). Aleksic Marijana, Ebikon (Kirchfeld AG, Horw). Ambühl Esther, Gettnau (Spitex Region Willisau, Gettnau). Amirthanathar Nirogini, Schenkon (Private HausSpitex GmbH, Sursee). Amrein Alice (mit BM), Sempach (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Amrein Yves, Kriens (Viva Luzern AG Dreilinden, Luzern). Amsler Patrick Paul, Triengen (Seeblick, Sursee). Arnold Chieri, Neudorf (Fläckematte AG, Rothenburg). Arnold Claudia, Menznau (Alterszentrum Willisau, Willisau). Arnold Viviane, Ennetmoos (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Asmelash Zenawi, Horw (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Azizi Albiona, Luzern (Elisabethenheim Luzern AG, Luzern). Bachmann Sophie, Perlen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Bardheci Zaneta, Emmen. Barreira Silvia, Grosswangen (Alterswohnzentrum Ruswil, Ruswil). Bättig Mara, Obernau (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Baum Salome, Buchrain (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Baumeler Gisela, Malters (Betreuung und Pflege Malters AG, Malters). Benkendorf Dustin, Hochdorf (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Bieri Brigitte, Hermiswil (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Blättler Andri, Luzern (Privat Spitex Rotsee AG, Ebikon). Blättler Nadine, Wikon (Alterszentrum Eiche, Dagmersellen). Bodmer Janine, Gettnau (Spitex Region Willisau, Gettnau). Bombelli Laureen, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Bonavita Angela, Emmenbrücke (Viva Luzern AG Rosenberg, Luzern). Brader Elena Anna, Oberkirch (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Brändlin Jasmin, Kriens (Spitex Kriens, Kriens). Brunner Jana, Nottwil (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Bucher Melanie, Baldegg (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Bucher Saskia, Emmenbrücke (Blinden-Fürsorge-Verein, Horw). Buchmann Nila (mit BM), Ruswil (Spitex Stadt Luzern, Luzern). Bur Jennifer, Kriens (Heime Kriens AG, Kriens). Burgener Lorena, Nebikon (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Burri Joshua, Malters (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Burtolf Svenja (mit BM), Neuenkirch (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Carvalho Da Silva Maria Alice, Wolhusen (Viva Luzern AG Pflegewohnungen Tribschen, Luzern). Casile Maria Alessia, Kriens (Elisabethenheim Luzern AG, Luzern). Cesário Joana, Udligenswil (Alterszentrum Hofmatt, Weggis). Coelho Tiago, Emmenbrücke (Rols Spitex GmbH, Emmenbrücke). Conde Sandra, Nottwil (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Coric Katarina, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Da Costa Pinto Mariana, Ettiswil (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). De Burra Valerio, Kriens (cereneo Schweiz AG, Vitznau). de Macêdo Vieira Lima Beatriz, Ebikon (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Dedukic Zerina, Kriens (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Delijaj Shkembim, Wolhusen (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Dell’Eva Chiara, Luzern (Viva Luzern AG Dreilinden, Luzern). Dolan Alexandra, Luzern (Verein Pflegewohngruppen Buttisholz, Buttisholz). Dörig Chiara, Hergiswil (Kirchfeld AG, Horw). Dovoda Anita, Kriens (Zentrum Höchweid, Ebikon). Dubler Wicki Jolanda, Schüpfheim (Regionales Alterswohnheim Bodenmatt, Entlebuch). Durrer Eleonora (mit BM), Sarnen (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Durrer Lara (mit BM), Adligenswil (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Dzaferi Nejla, Udligenswil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Eberhart Natalie Niculina (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Elmiger Sarah Esther, Hohenrain (Residio AG, Hochdorf). Emmenegger Carmen, Rothenburg (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Emmenegger Michelle, Kriens (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Engel Jana, Abtwil AG (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Erni-Aponte Sanchez Maruja, Roggliswil. Fehr Celine, Kottwil (Spitex Dagmersellen, Dagmersellen). Ferreira de Almeida Beatriz, Emmenbrücke (Pflegewohnheim Bärgmättli AG, Beromünster). Flaviano Flavia, Emmenbrücke (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Flühler Melanie, Beromünster (Spitex-Verein Sursee und Umgebung, Sursee). Fontana Olivia, Obernau (Viva Luzern AG Rosenberg, Luzern). Fuchs Stefanie, Wolhusen (Mauritiusheim Schötz AG, Schötz). Gaisberger Cindy, Menznau (Alterswohnzentrum Ruswil, Ruswil). Galliker Lorena (mit BM), Schlierbach (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Galliker Noelle, Kriens (Spitex Emmen, Emmenbrücke). Garic Katica, Emmen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Gasser Sarina, Hasle (Spitex Region Entlebuch, Schüpfheim). George Ella (mit BM), Emmenbrücke (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Giesser Sina, Immensee (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Gjiholli Blerina, Altwis (Chrüzmatt, Hitzkirch). Glanzmann Mireille, Wilen (Alterszentrum Tschann, Buchrain). Graber Julia, Lotzwil (Alters- und Pflegeheim Murhof, St. Urban). Greppi Anna (mit BM), Kriens (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Groenendijk Leanne, Ruswil (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Grossen Fabienne, Pfaffnau (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Gschwind Samira Anita, Greppen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Güner Destina, Emmen (Sunneziel Meggen, Meggen). Haas Michèle, Bützberg (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Habegger Olivia (mit BM), Oberkirch (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Habermacher Samina, Hellbühl (Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti, Neuenkirch). Habermacher Sibylle, Triengen (Alters- und Pflegezentrum Waldruh, Willisau). Häfliger Noemi Irina, Neuenkirch (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Hafner Valerie, Ruswil (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Hajdari Alisa, Sins (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Hajrullahu Leonora, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Harambasic Kristina, Luzern (allcura Spitex gmbh, Luzern). Hasanaj Rrezarta, Triengen (Spitex-Verein Triengen – Winikon, Winikon). Hauri Vivienne, Beinwil am See (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Hauser Jana, Buchrain (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Heini Anja, Oberkirch (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Hermann Simon, Dagmersellen (Alterszentrum Eiche, Dagmersellen). Hofmann Sonja, Weggis (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Huber Amy, Adligenswil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Imboden Linda, Adligenswil (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Imeri Besarta, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Ineichen Ramona, Willisau (Wohn- u. Pflegezentrum Berghof, Wolhusen). Jaemnaijit Meta, Schötz (Privat Spitex Rotsee AG, Ebikon). Jenni Lena, Neuenkirch (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Jordi Jenny, St. Urban (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Jost Aischa (mit BM), Ebikon (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Jost Jolanda, Nebikon (Alterszentrum Willisau, Willisau). Jung Judith (mit BM), Eich (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Jung Manuel, Hochdorf (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Jusovic Medina, Luzern (Privat Spitex Stern GmbH, Emmen). Kaiser Jasmin (mit BM), Stansstad (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Kalbermatten Manon, Küssnacht am Rigi (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Käppeli Clà (mit BM), Hochdorf (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Kasalo Roberta Laura, Emmenbrücke (Privat Spitex Stern GmbH, Emmen). Kaspari Jantina, Luzern (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Kastrati Kumrije, Escholzmatt (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Ketheeswaran Suvetha, Ebikon (Zentrum Höchweid, Ebikon). Korqaj Bleon, Ebikon (Spitex Stadt Luzern, Luzern). Krasniqi Merlinda, Kriens (Sunneziel Meggen, Meggen). Krishnan Lasmi, Kriens (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Kuaba Mira, Luzern (Tertianum AG, Luzern). Kugan Zubeedsha, Emmenbrücke (Elisabethenheim Luzern AG, Luzern). Kukavica Minela, Sursee (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Kulenthiranathan Sagana, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Kunz Nicole, Malters (Vivale Sonnenplatz, Emmenbrücke). Kurmann Nicole, Geuensee (AltersZentrum St. Martin, Sursee). Kuster Alina, Inwil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Lang Vanessa, Pfaffnau (BegegnungsZentrum St. Ulrich, Luthern). Laskaj Denisa, Luzern (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Lê Jade, Alpnach Dorf (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Leka Rijad, Gettnau (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Lorensu Hewage Kalum Prasanna Kumara, Luzern (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Lötscher Anja, Dagmersellen (Alterszentrum Eiche, Dagmersellen). Lustenberger Wafaa Bensaid, Luzern (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Maienfisch Vanessa, Sursee (Meierhöfli, Sempach). Markovic Petra, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Marti Sidney Chayenne Jenniffer, Rickenbach (AltersZentrum St. Martin, Sursee). Martinho Tamara, Sursee (Alters- und Pflegezentrum Waldruh, Willisau). Mathieu Elaine, Luzern (Sonnmatt Luzern AG, Luzern). Meerkämper Olga (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Mehuka Merlina, Emmenbrücke (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Meier Fabienne, Gelfingen (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Mendes Ferreira Cristiana, Kriens (Heime Kriens AG, Kriens). Meyer Aline (mit BM), Grosswangen (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Michel Vanessa, Obernau (Steinhof Luzern, Luzern). Mikic Tamara, Emmen (Landgut Unterlöchli, Luzern). Miljkovic Kristina, Emmenbrücke (Vivale Sonnenplatz, Emmenbrücke). Modica Leonie, Udligenswil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Moser Alessia (mit BM), Adligenswil (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Mühlebach Sara, Triengen (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Müllener Olivia Catharina, Sempach (Sunneziel Meggen, Meggen). Müller Chiara, Willisau (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Nadar Sara, Wynau (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Negede Soliana, Reiden (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Nexhipi Artiola, Dagmersellen (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Nuredini Rinesa, Emmenbrücke (Heim im Bergli AG, Luzern). Nussbaumer Lena, Emmenbrücke (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Odermatt Michaela, Ebikon (Alterssiedlung Root, Root). Ordoñez Giulia Salomé, Buchrain (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Özkan Jinda Delal, Oberkirch (Seeblick, Sursee). Pajaziti Dije, Wolhusen. Pecur Viola, Emmenbrücke (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Pesic Miona, Büron (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Petermann Joëlle Sara, Buttisholz (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Pinato Giuliana, St. Erhard (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Piñero Quevedo Monica Yetzabel, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Pinho Oliveira Ana Rita, Kriens (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Pinto Bruna, Luzern (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Ponti Lea Maria, Malters (Steinhof Luzern, Luzern). Portmann Ilona, Steinhuserberg (Wohn- u. Pflegezentrum Berghof, Wolhusen). Portmann Loana, Emmenbrücke (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Rankovic Maja, Kriens (Spitex Kriens, Kriens). Renggli Martina, Dagmersellen (Spitex Wiggertal, Reiden). Renggli Solange Bernadette, Kriens (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Rial Buj Unai, Kriens (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Rigert Laura, Rain (Residio AG, Hochdorf). Rikic Vladimir, Hochdorf (Spitex Stadt Luzern, Luzern). Rivera Valdez Keyla, Cham (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Rodrigues Evelyn, Schachen (Betreuung und Pflege Malters AG, Malters). Rodriguez Nerea Sabrina Daria (mit BM), Buchrain (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Rölli Karin, Sigigen (Heim Weiermatte, Menznau). Roos Manuela, Ebersecken (Spitex-Verein Sursee und Umgebung, Sursee). Rosenberg Sandro, Schongau (Chrüzmatt, Hitzkirch). Roth Jael, Roggwil (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Rramanaj Marigona, Geuensee (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Ruckstuhl Rahel, Luzern (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Ruefer Stephanie, Kaltbach (Meierhöfli, Sempach). Rupp Fiona, Hergiswil b. Willisau (Alters- und Pflegeheim St. Johann, Hergiswil b. Willisau). Rüssi Larissa Nicoletta, Mauensee (Betagtenzentrum Lindenrain, Triengen). Rüttimann Manuela, Urswil (Betagtenzentrum Dösselen, Eschenbach). Saciri Alina, Oberkirch (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Santonastaso Giulia (mit BM), Obernau (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Schärer Nina, Brittnau (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Schatzmann Vivienne, Triengen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Scheiwiller Jana, Luzern (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Schildknecht Corinne (mit BM), Meggen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Schläppi Seraina, Rothenburg (Alters- und Pflegeheim St. Johann, Hergiswil b. Willisau). Schmid Chantal, Malters (Wohn- u. Pflegezentrum Berghof, Wolhusen). Schmid Rahel, Schachen (Betreuung und Pflege Malters AG, Malters). Schmid Sebastian, Kriens. Schmid Stefanie, Rothenburg (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Schnyder Tanja, Sursee (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Schüpbach Lisa, Neuenkirch (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Schürch Yara, Emmenbrücke (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Schweikart Sophia Maria (mit BM), Gisikon (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Schwizer Sarah, Kriens (Heim im Bergli AG, Luzern). Seferi Farije, Luzern. Sekulic Ivana, Ebikon (Zentrum Höchweid, Ebikon). Selmonaj Floriana, Retschwil (Rols Spitex GmbH, Emmenbrücke). Setz Melissa, Steinhuserberg (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Shala-Llolluni Leonora Haki, Kriens (Alterszentrum Eiche, Dagmersellen). Sieber Andrea Sabine, Wangen b. Olten (Wohngemeinschaft Fluematt, Dagmersellen). Sigrist Noah Pascal, Emmen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Silvero Astrid, Buchrain (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Simic Anja, Steinen (Vivale Sonnenplatz, Emmenbrücke). Sinnathamby Sopika, Geuensee (Seeblick, Sursee). Sinnathurai Samir, Emmenbrücke (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Soares Pereira Erica, Dagmersellen (Regionales Alters- und, Reiden). Softic Amra, Rotkreuz (Privat Spitex Stern GmbH, Emmen). Srikaran Daniela, Kriens (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Staffelbach Nadine, Wauwil (Spitex Wiggertal, Reiden). Staffelbach Selena (mit BM), Triengen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Staffelbach Vera (mit BM), Sursee (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Stalder Tabea, Emmenbrücke (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Stauffer Sira, Entlebuch (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Steiger Jan, Altishofen (Regionales Alters- und, Reiden). Steinmann Noemi, Roggliswil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Stocker Mirjam, Ettiswil (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Stöckli Jana, Doppleschwand (Regionales Alterswohnheim Bodenmatt, Entlebuch). Stöckli Livia, Menznau (Heim Weiermatte, Menznau). Straub Noah Merlin, Luzern (RehaClinic Sonnmatt, Luzern). Studer Martina, Ruswil (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Stutz Cindy, Schongau (Chrüzmatt, Hitzkirch). Stutz Marieke, Nottwil (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Sukumaran Thenmolli (mit BM), Rothenburg (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Suntharalingam Aravinth, Luzern (Privat Spitex Rotsee AG, Ebikon). Teixeira Veronica, Wolhusen (Wohn- u. Pflegezentrum Berghof, Wolhusen). Thayaharan Sujjetha, Luzern (Sonnmatt Luzern AG, Luzern). Troxler Nadine, Inwil (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Twerenbold Michelle, Egolzwil. Ukaj Anita, Wolhusen (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Unternährer Rachele (mit BM), Emmenbrücke (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Uruthiran Piruthika, Luzern (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Veseli Arbnor, Root (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Vila Edona, Nebikon (Viva Luzern AG Rosenberg, Luzern). Vogel Ilona, Hasle (Regionales Alterswohnheim Bodenmatt, Entlebuch). von Rickenbach Leonie, Hasle (Regionales Wohn- und Pflegezentrum, Schüpfheim). von Rotz Melanie, Wauwil (Privat Spitex Stern GmbH, Emmen). Vonlaufen Joy Colène, Hitzkirch (Residio AG, Hochdorf). Vuckic Dzenita, Emmenbrücke (Privat Spitex Stern GmbH, Emmen). Vukelic Anja, Rothenburg (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Wandeler Manuel (mit BM), Beromünster (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Weber Leonie, Malters (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Weber Mesa Ana Lucia, Luzern (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Wicki Laura, Malters (Spitex Malters, Malters). Wigger Angela, Kriens (Spitex Kriens, Kriens). Windler Yves Joël (mit BM), Eschenbach (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Wirz Eliane, Roggliswil (Alters- und Pflegeheim Murhof, St. Urban). Wolfisberg Mara, Gelfingen (Residio AG, Hochdorf). Zangger Katja Luzia, Willisau (Alterszentrum Willisau, Willisau). Zaugg Amina, Sempach Station (Steinhof Luzern, Luzern). Zumstein Jasmin, Kriens (Kirchfeld AG, Horw). Zurkirchen Lisa Maria, Grosswangen (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Zwimpfer Nina, Neuenkirch (Spitex Neuenkirch, Neuenkirch).

Note 5,4: Krummenacher Franziska, Ebersecken (Alters- und Pflegezentrum Waldruh, Willisau). Weiter haben bestanden: Beuggert Larissa, Geuensee (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Beyene Letay Tsegaye, Luzern. Bösch Alena, Römerswil (Fläckematte AG, Rothenburg). Brun Michèle, Ebikon (Zentrum Höchweid, Ebikon). Dürig Sandra, Buchrain (Heime Kriens AG, Kriens). Fehér Beatrix, Ebikon. Filipovic Martina, Emmenbrücke (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Fontana Bettina, Obernau (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Furrer Jana, St. Erhard (Siga Services AG, Ruswil). Gätzi Nadia, Wolhusen (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Huber Stefanie, Kleinwangen (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Iglesias Gomez Lara, Kriens (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Imhof Ramona, Adligenswil (Viva Luzern AG Dreilinden, Luzern). Inal Samira, Menziken (IPH Hitzkirch, Hitzkirch). Jokic Andela, Schüpfheim (Viva Luzern AG Rosenberg, Luzern). Mastirou Madina Adérèmi Kèmi, Luzern. Mayor Claudia, Gisikon. Merturi Suzana, Emmenbrücke (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Odermatt Livia, Dallenwil (Sunneziel Meggen, Meggen). Ottiger Esther, Rickenbach. Rauter Selina, Rain (Fläckematte AG, Rothenburg). Ribeiro Goncalves Ines, Emmen (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Saiful Sarina, Ballwil (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Schöpfer Andrea, Wiggen (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Stankovic Maja, Luzern (Schul- und Wohnzentrum, Malters). Thayaparan Shakila, Luzern (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Wobmann Flavia, Schwarzenberg (Wohn- u. Pflegezentrum Berghof, Wolhusen). Wyss Patrick, Hochdorf (Residio AG, Hochdorf). Yingdan Yangkyi, Ennetmoos (Bildungshaus, Weggis). Zimmermann Sibylle, Vitznau.

Note 5,5: Dzananovic Elvisa, Goldau (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Weiter haben bestanden: Aissaoui Merieme, Luzern (Post CH AG, Luzern). Ceka Bukurim, Zug (Post CH AG, Luzern). Ecker Caroline, Oftringen (Post CH AG, Luzern). Huber Kyra Kimberly, Buochs (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Jovic Petra, Hünenberg See (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Krasniqi Edison, Kriens (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Muff Cosima Zoe, Luzern (Post CH AG, Luzern).

Gadient Gian, Luzern (Fischer Bike and Parts, Ebikon). Granata Alessio, Luzern (Velociped AG, Kriens). Huber Andy Peter, Schachen (hostettler veloland gmbh, Sursee). Panziera Aaron, Udligenswil (boardlocal & bikelocal AG, Luzern). Pfenniger Mirco Antonio, Sursee (GO-IN Sportshop Kunz-Sport AG, Sursee). Renggli Lukas, Buchrain (2 Rad Scheidegger GmbH, Ebikon). Sutter Dominik, Horw (Sager Velos Motos AG, Emmenbrücke). Tossut Nicola, Meggen (Bergwerk Müller GmbH, Horw).

Birrer Manuel, Willisau (Hodel Betriebe AG, Grosswangen). Duhanaj Valentin, Zofingen. Egli Jonas, Steinhuserberg (Ackermann Fahrzeugbau AG, Willisau). Lanz Joël, Buchrain (Lanz + Marti AG, Sursee). Nöthiger Michel, St. Erhard (Lanz + Marti AG, Sursee). Renggli Remo, Finsterwald b. Entlebuch (Steffen Fahrzeugbau GmbH, Schüpfheim).

Note 5,6: Binggeli Maurin Pirmin, Schachen (Haldi Erich Bedachungen AG, Luzern). Weiter haben bestanden: Richli Jan, Malters (Bühlmann AG Malters, Malters). Schwarzentruber Ron, Romoos (Vogel Bedachungen GmbH, Wolhusen).

Guerreiro Marques Pedro, Emmenbrücke (Hugo Willimann AG, Dagmersellen). Sureshkumar Ajeeban, Rothenburg (Hugo Willimann AG, Dagmersellen).

Note 5,6: Aerne Simon, Sursee (Bertiswiler Metzg AG, Rothenburg). Gloggner André, Hellbühl (Fleisch & Feines aerne, Sursee). Note 5,4: Arnold Adrian, Willisau (Metzgerei Zemp AG, Buttisholz). Weiter haben bestanden: Clalüna Gian-Luca, Vordemwald (Kloster-Metzgerei Haas AG, St. Urban). Domon Cyril, Nebikon (Kloster-Metzgerei Haas AG, St. Urban). Gjergjaj Leonard, Nebikon (Wechsler Metzg AG, Nebikon). Grüter Fabian, Marbach (Huwiler, Schüpfheim). Lüönd Nico, Ebersecken (vonwyl fleisch GmbH, Ettiswil). Roos Fabian, Romoos (Dorfmetzg GmbH, Marbach). Wobmann Daryl, Fischbach (Kloster-Metzgerei Haas AG, St. Urban). Zemp Sarina, Schüpfheim (Küpfer’s Dorfmetzg GmbH, Hasle).

Note 5,4: Zimmermann Silvia, Ufhusen (Blumen Atelier Walthert, Schötz). Weiter haben bestanden: Felder Florentina, Entlebuch (Blumen Suter Emmenbrücke AG, Emmenbrücke). Fölmli Michelle, Wolhusen (Die Idee, Wolhusen). Heini Erika, Ruswil (Blumenhaus Bucher, Rothenburg). Jost Nina, Sursee (Blumen Ley, Luzern). Romanque Julia, Hildisrieden (Gabriel Blumen & Garten AG, Sempach). Roth Lea, Hildisrieden (Heini AG Luzern, Luzern). Salatino Chiara Karin, Stansstad (Pagang GmbH / Adrian’s Blumenatelier, Luzern). Schwyzer Vivienne, Ettiswil (Bouquet Willisau GmbH, Willisau). Suter Viola, Weggis (Blumen aller Art GmbH, Weggis). Zurfluh Ramona, Ballwil (Fischer Gärtner, Triengen).

Helfenstein Ivan, Emmen (vonRoll casting ag, Emmenbrücke).

Note 5,5: Felder Dominik, Schüpfheim (Korporation Sursee, Sursee). Note 5,4: Roos Sybille, Nebikon (Kanton Luzern, Sursee). Weiter haben bestanden: Arnold Pascal, Schenkon (Korporation Sursee, Sursee). Birrer Tobias, Luthern (Bossert Forst AG, Altbüron). Emmenegger Dario, Schüpfheim (Baumgartner Forst AG, Marbach). Fleischlin Michael, Sempach (Kanton Luzern, Sursee). Schmid Micha, Hasle (Stadtforstamt Luzern, Luzern). Stettler Samuel, Geiss (von Moos Forstbetrieb, Schwarzenberg).

Bettosini Chiara Tamara (mit BM), Weisslingen (Creative Foto AG, Hildisrieden). Imbach Annina, St. Erhard (Fotovision AG, Sursee). Jasari Trime, Niederglatt (Creative Foto AG, Hildisrieden). Stalder Tim, Adligenswil (Suter TV AG, Luzern).

Weinmann Anne-Sophie, Adligenswil (Venzin & Bühler Fotografie, Kriens).

Birrer David, Eich (Bernet Gartenbau AG, Nottwil). Birrer Rinaldo, Obernau (Stadt Luzern, Luzern). Caviezel Pascal, Luzern (Stadt Luzern, Luzern). Friedli Jonas, Oberkirch (Brechbühl Gartenbau GmbH, Oberkirch). Glauser Daniel, Udligenswil (Müller Gärtner von Eden AG, Udligenswil). Krummenacher Jonas Armin, Malters (Pius Gloggner Gartenbau AG, Emmenbrücke). Maurer Silvano, Sempach (Gabriel Blumen & Garten AG, Sempach). Rogger Noah Mahican, Meggen (Stadt Luzern, Luzern). Suter Florian, Beromünster (Stiftung Brändi, Baldegg). Ulmer Lars, Adligenswil (Vetter Gartenbau AG, Adligenswil).

Note 5,6: Bonfadelli Mirjam, Ennetmoos (Gärtnerei Schwitter AG, Inwil). Note 5,5: Geiser Chantal, Roggliswil (Rolf Wapf, Altbüron). Note 5,4: Fankhauser Yanik, Willisau (Arnet Gartenbau AG, Ettiswil). Kaufmann Sarah, Ballwil (Die Wildstaudengärtnerei, Eschenbach). Weiter haben bestanden: Bernhard Michael, Schenkon (Brechbühl Gartenbau GmbH, Oberkirch). Binder Samuel, Reiden (Peter Arnold GmbH, Wauwil). Birrer Stefanie, Luthern (Zulauf Gärtnerei-Floristik-Gartenbau AG, Dagmersellen). Blaser Kim André, Fischbach (Brunner Garten- und Landschaftsbau AG, Fischbach). Blum Basil, Kriens (Hodel & Partner AG, Malters). Böddener Niclas, Beromünster (Fischer Gärtner, Triengen). Bühl Matheo, Richenthal (Gärtner Pflugshaupt AG, Sursee). Bühlmann Marcel, Rothenburg (Eberle Reto, Rothenburg). Dali Reto, Gunzwil (Egli Gartenbau AG Sursee, Sursee). Dissler Marvin, Wolhusen (Riechsteiner Gartenbau GmbH, Buttisholz). Donzé Naemi, Emmen (Heini AG, Emmen). Erni Sascha, Reiden (Maurer Gartenbau AG, Reiden). Felder Alex, Ebikon (Luzerner Garten AG, Ebikon). Fischer Marcel, Grosswangen (Stefan Marti Garten AG, Grosswangen). Fuchs Joel, Kriens (Gartenbau Wechsler, Rothenburg). Giger Alexander, Richenthal (Erwin Erhart AG, Reiden). Graf Lian Eric, Neudorf (Kramis Gartenbau AG, Hildisrieden). Gut Samuel, Ohmstal (Thomas Hunkeler Gartenbau GmbH, Kaltbach). Haas Mattia, Merlischachen (Brunner Garden AG, Meggen). Habermacher Yvonne, Triengen (Stadt Luzern, Luzern). Häfliger Mirjam, Geuensee (1A Gartenbau GmbH, Buttisholz). Helbling Pascal, Hohenrain (Gärtnerei Felber GmbH, Hochdorf). Huser Tobias, Urswil (Beat Ottiger, Rain). Iacovo Davide Leopoldo, Luzern (Blumen Suter Emmenbrücke AG, Emmenbrücke). Kaufmann Lukas, Luzern (Mattmann Gartenbau GmbH, Ebikon). Kurmann Petra, Hergiswil b. Willisau (Gärtner Pflugshaupt AG, Willisau). Lang Marcel, Hellbühl (Müller Gärtner von Eden AG, Udligenswil). Lang Sven, Emmenbrücke (Darco Schmid Gartenpflege GmbH, Hellbühl). Leuenberger Clarissa, Ebikon (Luzerner Garten AG, Ebikon). Lötscher Lars, Buttisholz. Meyer Mario, Grosswangen (Stefan Marti Garten AG, Grosswangen). Ottiger Nick, Rain (Fischer Gartenbau GmbH, Perlen). Perrinjaquet Florian, Rickenbach (Gärtner Pflugshaupt AG, Sursee). Pfrunder Lucien, Hohenrain (Beat Ottiger Gartengestaltung GmbH, Rain). Röllin Jan, Sursee (Egli Gartenbau AG Sursee, Sursee). Rüttimann Andrin, Sins (Freywerk GmbH, Inwil). Schilter Lara, Neuenkirch (Blumen Widler, Dierikon). Schmid Michael, Hellbühl (Müller Gärtner von Eden AG, Udligenswil). Schöpfer Jolanda, Marbach (Aeschlimann Gartenbau GmbH, Marbach). Schuler Martina, Gersau (Hofstetter Gartenbau GmbH, Weggis). Steinmann Lars, Roggliswil (Erwin Erhart AG, Reiden). Stettler Rahel, Ballwil (Gärtnerei Schwitter AG, Inwil). Süess Regula, Schenkon (Gärtner Pflugshaupt AG, Sursee). Tavares Figueiredo Luis Filipe, Büron (Egli Gartenbau AG Sursee, Sursee). Waldispühl Remo, Eschenbach (Colombo Gartenbau, Ballwil). Waser Franziska, Hergiswil (Gygax Gartenbau Horw, Horw). Weber Noah, Schachen (Bernet Gartenbau AG, Nottwil). Weibel Loris Michael, Beinwil am See (Egli Gartenbau AG Sursee, Sursee). Wespi Elias, Kottwil (Galliker Gartenbau AG, Kaltbach). Zimmermann Julia, Engelberg (Stadt Luzern, Luzern). Z’Rotz Nils, Rothenburg (ineichengarten gmbh, Luzern).

Ademoski Emran, Emmen. Lichy Paul, Ennetmoos (Vebego AG, Horw). Zihlmann Janik, Wolhusen (Vebego AG, Horw).

Näf Jens, Sursee (JOP Josef Ottiger + Partner AG, Rothenburg). Stirnimann Cyrill, Root (Aicher, De Martin, Zweng AG, Luzern).

Drmic Tomislav Josip, Buochs (Partnerplan AG, Luzern). Haradinaj Hedije, Luzern (Amstein + Walthert Luzern AG, Horw). Jeyarajah Pravin, Luzern (eicher+ pauli Luzern AG, Kriens). Migliardo Jona, Kriens (JOP Josef Ottiger + Partner AG, Rothenburg). Rüttimann Flavio, Rain (JOP Josef Ottiger + Partner AG, Rothenburg). Said Sinan, Ebikon (Wirthensohn AG, Luzern). Schaub Samuel, Oftringen (Aicher, De Martin, Zweng AG, Luzern). Shkodra Endi, Emmenbrücke (Jakob Forrer AG, Buchrain). Sivalingam Mathusha, Luzern (Imboden Solista GmbH, Horw). Spasojevic Damjan, Emmenbrücke (Engie Services AG, Kriens). Yildiz Ahmet Enes, Luzern (Wirthensohn AG, Luzern).

Note 5,4: Gegollaj Kujtim, Sursee (JOP Josef Ottiger + Partner AG, Rothenburg). Weiter haben bestanden: Afzalynaeini Shayan, Wolhusen (Stadelmann Energie & Haustechnik AG, Escholzmatt). Barbosa dos Santos Rafael, Luzern (Amstein + Walthert Luzern AG, Horw). Bucheli Micha, Malters (Stadelmann Energie & Haustechnik AG, Escholzmatt). Huruglica Gurbet, Küssnacht am Rigi (Implenia Schweiz AG, Gisikon). Huser Tim, Rothenburg (Gallati AG, Luzern). Jakaj Jozef, Rothenburg (End AG, Luzern). Meyer Ladina, Dietwil (Imboden Solista GmbH, Horw). Schori Mika, Kriens (Rogger Sanitär – Heizung AG, Ruswil). Wehrli Mathias, Nottwil (keller haustechnikplaner sanitär GmbH, Sursee).

Vögeli Sandra, Agasul (Prodavi SA, Schötz).

Stötzel Valentina, Himmelried (Werner Brauchart, Malters).

Note 5,4: Würsten Patrick (mit BM), Schattdorf (Stadt Luzern, Luzern). Weiter haben bestanden: Haas Seline, St. Erhard (Ingenieurbüro Kost + Partner AG, Sursee). Hönger Jonas Luc (mit BM), Horw (Emch+Berger WSB AG, Kriens). Koch Stefan (mit BM), Hochdorf (Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke). Schwegler Florian, Ruswil (geopoint lütolf ag, Entlebuch). Wartmann Marco, Wikon (Trigonet AG, Dagmersellen).

Berisha Noah Sebastian, Emmenbrücke (Käppeli Pirmin, Herlisberg). Cetta Ilir, Emmenbrücke (Lawil Gerüste AG, Luzern). Fischer Lukas, Müswangen (Lawil Gerüste AG, Luzern).

Gisler Giuliano, Hitzkirch (Lawil Gerüste AG, Luzern).

Note 5,4: Wigger Julia, Hochdorf (AST beschriftet AG, Emmenbrücke). Weiter haben bestanden: Amstein Léon Alexander, Obernau (Atelier Ritter AG, Obernau). Bättig Alexandra, Hergiswil b. Willisau (Makro Art AG, Grosswangen). Blaser Rebekka, Ruswil (Design by Bole AG, Beromünster). Bürgisser Fabian, Kriens (Seriag AG, Kriens). Castelli Alessandro, Luzern (Castelli Silvestro Schriften & Reklamen GmbH, Luzern). Ehrler Nicola, Küssnacht am Rigi (devisco AG, Luzern). Furrer Ramona, Hildisrieden (AST beschriftet AG, Emmenbrücke). Hafner Nadia, Wolhusen (Kreis Reklame AG, Emmenbrücke).

Galatean Samir, Luzern (MVM AG, Emmen). Kläy Melvin, Huttwil (saa ag, Altbüron). Nuhiji Valbon, Malters (MVM AG, Emmen).

Costa Elia, Alpnach Dorf (Filliger & Partner AG, Emmen). Gafner David, Kriens (Fischer Gipsergeschäft GmbH, Malters). Gomes Alves Ivo, Stansstad (Circelli AG, Ebikon). Gomes Pinto Christian, Kriens (Filliger & Partner AG, Emmen). Weber Jermyn Sebastian, Küssnacht am Rigi (Mettler AG, Luzern).

Note 5,4: Sonanini Renato, Rain (Glas Reinhard AG, Rothenburg).

Note 5,4: Bühlmann Lars, Kriens (login Berufsbildung AG, Luzern). Weiter hat bestanden: Witzler Lenard, Oberkirch (login Berufsbildung AG, Luzern).

Bättig Silvia, Gisikon. Burger Jessica, Freienwil (Höllmüller GmbH, Luzern). Neziraj Ernesa, Altwis (Höllmüller GmbH, Luzern). Thelen Merlin, Luzern (Rent a Box Schmuck und Uhren AG, Luzern).

Note 5,8: Kopp Lynne Louisa (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Maurer Laura (mit BM), Kölliken (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Note 5,7: Fingerhuth Ruben Max (mit BM), Zürich (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Note 5,4: Bättig Arwen Serena (mit BM), Rickenbach (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Weiter haben bestanden: Aebi Samuel Michael (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Bättig Jan (mit BM), Oberkirch (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Binkert Céline Luzia (mit BM), Sins (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Eigenmann Julian, Meggen (Max Wettach GmbH, Kriens). Green Brian George (mit BM), Balzers (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Haag Lina Morissa (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Handermann Fiona Felicia (mit BM), Adligenswil (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Hasler Julia (mit BM), Stansstad (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Hauri Céline Maria (mit BM), Kriens (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Helfen­stein Nadine (mit BM), Hellbühl (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Hobi Samira (mit BM), Dagmersellen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Huber Kaiki (mit BM), Horw (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Jenkins Tara Lesley (mit BM), Alosen (Fach- und Wirtschafts- mittelschulzentrum, Luzern). Kälin Lorena Livia (mit BM), Stans (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Karahan Leyla, Basel (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Karli Nina Susanna (mit BM), Sins (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Kwok Noé (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Marty Franziska (mit BM), Meggen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Meyer Rebecca Isabel (mit BM), Rain (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Meyer Yeshe Choedon Tenzin Choesang (mit BM), Lungern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Neves Abrantes Juliana (mit BM), Ennetbürgen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Seidl Aidan Lia Tashi (mit BM), Nottwil (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Stähli Hannah (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Tuti Sutthikit (mit BM), Turgi (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Ugalde Schärli Celin (mit BM), Sachseln (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Walthert Mira Ursina (mit BM), Willisau (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Wildisen Carla Manuela, Hitzkirch (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern).

Note 5,8: Mani Ilir, Ebikon (Gebr. Mengis AG, Luzern).

Antolino Domenico, Luzern (Gallati AG, Luzern). Baftiu Perparim, Gelfingen (Thalmann Haustechnik AG, Hitzkirch). Bajrami Mailind, Emmenbrücke (F. Lang AG, Luzern). Berisha Denis, Luzern (Herzog Bauspenglerei AG, Luzern). Berisha Valon, Geuensee (Schmidt AG, Luzern). Caputo Alessandro, Buttisholz (Bösch Sanitär & Heizung AG, Buttisholz). Esmael Alamin, Hitzkirch (Thalmann Haustechnik AG, Hitzkirch). Fazliu Faton, Luzern (Herzog Haustechnik AG, Luzern). Fede Fabio, Triengen (Fischer + Pomsler AG, Büron). Ferreira Augusto Claudio, Luzern (Bouygues E & S InTec Schweiz AG, Luzern). Hänsli Livio, Ruswil (PS Haustechnik AG, Reiden). Hayoz Pascal, Huttwil (Sanitär Rast GmbH, Zell). Hodzic Meris, Luzern (Stutz AG, Luzern). Hosseini Mehdi, Hergiswil (Hs. Müller & Cie. AG, Luzern). Kesete Desbele, Luzern (Zemp Sanitär AG, Luzern). Krasniqi Kol, Kriens (Fuchs & Müller AG, Kriens). Kulhan Furkan, Hochdorf (Otto Lang AG, Ermensee). Mananga Lovy, Ballwil (Gallati AG, Luzern). Mehmedi Besart, Emmenbrücke (Gut AG, Luzern). Mohammed Ali Omer, Emmen (Bösch Sanitär & Heizung AG, Buttisholz). Nuhiji Ali, Malters (Lingg Haustechnik AG, Wolhusen). Ramosaj Valon, Luzern (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Sadiku Ardit, Luzern (Hs. Müller & Cie. AG, Luzern). Sahiti Enis, Buochs (Hs. Müller & Cie. AG, Luzern). Sejdini Faik, Luzern (Morelli AG, Luzern). Stojkaj Armend, Gisikon (Gallati AG, Luzern). Thayananthan Shakityan, Luzern (Schmidt AG, Luzern).

Note 5,5: Naizgi Eritrea, Luzern (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Weiter haben bestanden: Beyene Shewit, Luzern (Residio AG, Hochdorf). Bühler Vanessa, Alpnach Dorf (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Kojasevic Jasmin, Horw (Sunneziel Meggen, Meggen). Limacher Ramona, Flühli (Regionales Wohn- und Pflegezentrum, Schüpfheim). Mates Simona, Malters (Betreuung und Pflege Malters AG, Malters). Mulanga Noela, Luzern (Residio AG, Hochdorf). Nikic Gabriela, Emmen (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Petraccaro Concetta, Luzern (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Shijaku Ariana, Wauwil (Mauritiusheim Schötz AG, Schötz). Sinner Christina Sabrina, Nebikon (Viva Luzern AG Dreilinden, Luzern). Studer Rahel, Malters (Caritas Luzern, Luzern). Toqani Lirija, Kriens (Residio AG, Hochdorf).

Ahbri Rachid, Brittnau (Grüter Hans AG, Oberkirch). Alibrando Andrea, Küssnacht am Rigi (Gallati AG, Luzern). Araujo de Andrade Junior Fabio, Emmenbrücke (Herzog Haustechnik AG, Luzern). Bühlmann Manuel, Kulmerau (Fischer + Pomsler AG, Büron). Bullakaj Robert, Geuensee (Grüter Hans AG, Oberkirch). Colovejic Milutin, Altdorf (Gallati AG, Luzern). Curi Frrok, Ruswil (Gut AG, Willisau). De Jesus Miguel, Weggis (End AG, Luzern). Furrer Andrin, Schongau (Gut AG, Altwis). Gataric Luka, Luzern (Gallati AG, Luzern). Graber Silvan, Neuenkirch (Grüter Hans AG, Oberkirch). Hägler Luca, Wilihof (Gut AG, Willisau). Hodel Sven, Kottwil (Schwegler AG, Ettiswil). Hübscher Joel Lucien, Reiden (Grüter Hans AG, Oberkirch). Kastrati Valon, Ebikon (End AG, Luzern). Kunz Raphael, Hellbühl (Gut AG, Luzern). Lötscher David, Hergiswil b. Willisau (Troxler Haustechnik AG, Willisau). Pellizzoni Sandro, Neuenkirch (Alois Bättig AG, Neuenkirch). Pnishi Mentor, Neuenkirch (Keller Haustechnik GmbH, Nottwil). Schmid Joel, Hasle (Jost Renggli AG, Wolhusen). Süess Sven, Flühli (Markus Schmid AG, Malters). Zouglah El Houssaine, Beromünster (Rogger Sanitär – Heizung AG, Ruswil).

Meyer Silvan, Hitzkirch (Erni Holzbau AG, Schongau). Paulos Tedros, Hochdorf (Tschopp Holzbau AG, Hochdorf). Petermann Alex, Root (Portmann Holzbau GmbH, Meierskappel). Trachsel Thomas, Zell (Dubach Holzbau AG, Hüswil).

Heinzer Manuel, Brunnen (Fielmann AG, Luzern).

Note 5,7: Näpflin Tabea, Sins (Hotel des Balances, Luzern). Note 5,6: Koch Sara, Buttikon (Hospitality Vision Lake Lucerne AG, Vitznau). Wyss Liliane, Root (Hotel Astoria, Luzern). Note 5,5: Boppart Samira, Dagmersellen (Hotel Monopol und Metropole Luzern AG, Luzern). Weiter haben bestanden: Arnold Michael Robert, Büron (Hotel Sempachersee, Nottwil). Brito Machado Marques Marcelo Gil, Emmenbrücke (BHS Hotel AG / Radisson Blu Hotel, Luzern). Ciftepala Tugba, Reichenburg (Hotel Des Alpes, Luzern). Conrad Charlotte, Rothenburg (Remimag AG Hotel Restaurant Anker, Luzern). Cosi Eugenia, Cham (Hotel Continental-Park, Luzern). Haziri Esma, Wauwil (Campus Sursee, Sursee). Käppeli May, Eschenbach (Sonnmatt Luzern AG, Luzern). Khan Jasmen, Aarburg (Ameron Luzern Hotel Flora, Luzern). Meier Alex, Adligenswil (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Müller Jacqueline, Richterswil (Hotel Continental-Park, Luzern). Sadiki Linda, Oftringen (Cascada Hotel, Luzern). Semaane Amanda Nadja, Nottwil (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Vitanova Sanya, Goldau (Hospitality Vision Lake Lucerne AG, Vitznau). Walthert Simona, Kleinwangen (Sonne Seehotel, Eich). Weldu Abel, Zürich (Art Deco Hotel Montana, Luzern). Wiler Luzia, Menzberg (Hotel Wilden Mann AG, Luzern).

Note 5,6: Röllin Geraldine, Luzern (Cascada Hotel, Luzern). Note 5,5: Lampert Jennifer Maria, Weggis (Alexander Hotel-Betriebs AG, Weggis). Note 5,4: Peter Noah, Willisau (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Weiter haben bestanden: Adornetto Alessio Adriano, Brunnen (See- und Seminarhotel FloraAlpina AG, Vitznau). Jäggi Claudia, Seuzach (Gerbi Hotelbetriebs AG, Weggis). Quitadamo Gian-Luca, Luzern (Ameron Luzern Hotel Flora, Luzern). Salathé Désirée, Boswil (Ameron Luzern Hotel Flora, Luzern). Scheu Jannis Luca, Reiden (Hotel Friedheim, Weggis). Willi Chelsea, Lupfig (Ameron Luzern Hotel Flora, Luzern).

Blatter Lara, Dachsen (Stiftung La Capriola, Luzern).

Bettex Maxime, Les Ponts-de-Martel (Peter von Moos, Ruswil). Keiser Simon, Horw (Urs Würsch, Ballwil).

Müller Natascha, Sursee (Bossart + Partner AG, Gettnau). Nedziposki Murat, Menznau (Sitzplatz Schweiz AG, Wolhusen).

Note 5,7: Amrein Lukas (mit BM), Römerswil (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Kaspar Simon Veit, Kriens (Kauz Informatik Medien AG, Ballwil). Note 5,5: Cavic Daniel (mit BM), Horw (BICA AG, Rothenburg). Estermann Rafael (mit BM), Kriens (KMS AG, Kriens). Flück Dominik, Dagmersellen (Migros- Genossenschafts-Bund, Dierikon). Koller Jonas (mit BM), Hildisrieden (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Portmann Dario (mit BM), Luzern (bbv Software Services AG, Luzern). Note 5,4: Christen Elias, Beckenried (Löwenfels Partner AG, Luzern). Kluser Flavio, Buochs (Kanton Luzern, Luzern). Lackner Damian, Sursee (Boss Info AG, Sursee). Steinmann Andreas, Hildisrieden (Bénédict- Schule Luzern AG, Luzern). Wolfisberg Donato, Sarnen (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Wyss Alexander (mit BM), Schenkon (Bison Schweiz AG, Sursee). Weiter haben bestanden: Alfermann Jacob, Altdorf (Kaufmännischer Verband Luzern, Luzern). Almeida Lopes Tiago, Sarnen (Brunner Medien AG, Kriens). Alt Matthias, Rothenburg (Frey + Cie Telecom AG, Rothenburg). Bannwart Fabian, Dietwil (Sage Schweiz AG, Root). Borer Ivo, Baden (Full Speed Systems AG, Sursee). Burgherr David, Zetzwil (Bison Schweiz AG, Sursee). Burkhardt Patrick, Buochs (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Christl Nico, Sins (Perlen Papier AG, Perlen). Dehghan Zanyar, Cham (Kaktus informatik und elektronik AG, Rickenbach). Dell’Oglio Fabrizio, Eschenbach (Base-Net IT Services AG, Sursee). Dillier Colin, Schenkon (Otto’s AG, Sursee). Dominguez Cristian, Hildisrieden (JMC Systems GmbH, Nottwil). El Sewaify Yasser, Sursee (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Furrer Leo, Malters (Geistlich Pharma AG, Wolhusen). Giannopoulos Kalyca, Buttwil (Suva, Luzern). Gloggner Liam, Ballwil (Amatic AG, Inwil). Häfliger Joshua, Sempach Station (Keynet AG, Luzern). Häsler Ken, Hünenberg See (Kanton Luzern, Luzern). Heller Silvan, Weggis (CKW Conex AG, Luzern). Hügi Nicola, Luzern (InfoSoft Systems AG, Luzern). Husmann Damian, Steinhuserberg (Leuchter Management Services AG, Luzern). Imgrüth Emanuel, Meggen (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Infanger Lino, Neuenkirch (Erowa AG, Büron). Käch Julian (mit BM), Kriens (Hochschule Luzern, Luzern). Koroluk Joshua (mit BM), Beckenried (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Kreienbühl Mika, Ballwil (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Kresiment Fabian, Horw (Gemeindeverwaltung Horw, Horw). Leisibach Robin (mit BM), Rain (PCperfect Markus Jeker IT-Services, Ebikon). Lünsmann Iman Maryam, Luzern (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Lustenberger Sandro, Wolhusen (Swiss Krono AG, Menznau). Lütolf Kevin (mit BM), Nottwil (BitHawk AG, Sursee). Mathis Marcel (mit BM), Wolfenschiessen (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Emmen). Ming Amol (mit BM), Luzern (DemoScope AG, Adligenswil). Müller Joshua, Luzern (achermann ict-services ag, Kriens). Nedelea Theodor, Arth (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Nestler Lars, Luzern (Zibris AG, Rothenburg). Niederberger Pascal (mit BM), Stansstad (Stadt Luzern, Luzern). Niedrich Joel, Sursee (BrainConsult AG, Sursee). Ott Gian, Mettmenstetten (Komax AG, Dierikon). Pelliccione Noah, Rain (Kauz Informatik Medien AG, Ballwil). Peter Nando, Rothenburg (B. Braun Medical AG, Sempach). Petrantoni Marco, Nebikon (hostettler ag sursee, Sursee). Purtschert Luca, Küssnacht am Rigi (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Ryser Florian, Strengelbach (Data Unit AG, Sursee). Said Said, Root (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Salcov Veaceslav, Luzern (P & I Personal & Informatik AG, Kriens). Schacher Anselm Linus Anton, Luzern (Kauz Informatik Medien AG, Ballwil). Schaub Raschel, Rothenburg (Komax AG, Dierikon). Schmid Jonas, Luzern (Calida AG, Sursee). Schneider Nico, Sins (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Schranz Jonas Elia, Hitzkirch (Suva, Luzern). Schumacher Dominik, Willisau (BitHawk AG, Sursee). Schwizer Joschua, Hünenberg See (SGV Holding AG, Luzern). Seitz Sidney Kevin, Zürich (Kauz Informatik Medien AG, Ballwil). Sommerhalder Benjamin, Schötz (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Stepanovic Nikola, Luzern (Lanpool AG, Aesch). Suppiger Tim, Oberdorf (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Thalmann Lino (mit BM), Luzern (Komax AG, Dierikon). Theiler Joël, Meggen (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Troxler Manuel, Oberkirch (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Emmen). Wegner Pirmin, Luzern (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Wieder Jordan Noah, Eschenbach (TurnKey Services AG, Root).

Christen Colin, Dierikon (Bucher AG, Rain). Lüchinger Cyrill, Zollikerberg (Truttmann AG, Reiden). Minery Tim Sean, Gipf-Oberfrick (Truttmann AG, Reiden). Pfulg Yannic, Root (Bucher AG, Rain). Renggli Pascal, Kriens (Bucher AG, Rain). Schärer Kevin, Kriens (pircher partner Kälte & Klima AG, Schachen). Schmutz Andrin, Oensingen (Truttmann AG, Reiden). Tschopp Kevin, Luzern (Bucher AG, Rain). Vendég Bertold, Reiden (Stadelmann + Levin AG, Dagmersellen).

Note 5,5: Schmid Adrian, Retschwil (Andreas Wilhelm GmbH, Oberkirch). Note 5,4: Meier Erich, Willisau (Meier Kilian GmbH, Willisau). Weiter hat bestanden: Landolt Fabian, Luzern (Duss Kaminfeger AG, Ruswil).

Note 5,9: Felder Sibylle, Hochdorf (Hotel Edelweiss Rigi AG, Rigi Kaltbad). Note 5,8: Marbet Nina, Wittinsburg (Art Deco Hotel Montana, Luzern). Wieser Céline, Emmenbrücke (Wärchbrogg, Luzern). Note 5,7: Hübscher Christian, Schwarzenburg (Gasthof Rössli, Escholzmatt). Marti Flavia, Schötz (Landgasthof Ochsen, Geiss). Note 5,6: Breyer Franca Ruth Alice, Weggis (Hotel & Gastro formation Schweiz, Weggis). Limacher Fabienne, Oberkirch (Schweizer Paraplegiker- Zentrum, Nottwil). Von Moos Lorena, Ruswil (Gasthaus Thorenberg AG, Luzern). Note 5,5: Eichhorn Léonie, Adligenswil (Sonnmatt Luzern AG, Luzern). Murer Robin, Buttisholz (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Wolf Salome, Neuenkirch (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Note 5,4: Bachmann Jonas, Hohenrain (Residio AG, Hochdorf). Baumann Shannon Lou, Ebikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Bernet Gianna, Ufhusen (BegegnungsZentrum St. Ulrich, Luthern). Matter Luana Michelle, Neuenkirch (Hotel Restaurant Vogelsang AG, Eich). Meier Philipp, Wikon (Sonne Seehotel, Eich). Runkel Ben Merlin Yannic, Luzern (Hotel & Gastro formation Schweiz, Weggis). von Flüe Dario, Ennetbürgen (Viva Luzern AG Rosenberg, Luzern). Wiedmer Pascal, Buchrain (Art Deco Hotel Montana, Luzern). Weiter haben bestanden: Bachmann Gian Noah, Luzern (Jazzkantine zum Graben, Luzern). Bisten Nico, Hüswil (Hotel Balm, Meggen). Burch Miranda, Neudorf (Seehotel Sternen, Horw). Bürgisser Hubert, Menznau (Gastmatt GmbH, Luzern). Burri Cyril, Schachen (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Burri Lorena, Obernau (Gasthaus Engel, Hasle). Bütler Ramona, Ebikon (Heime Kriens AG, Kriens). Calib-og Kirstien Mae Superales, Sursee (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Dedic Nedeljko, Kriens (Seehotel Kastanienbaum AG, Kastanienbaum). Deerpaul Nicolas, Luzern (Hotel Astoria, Luzern). Duss Pascal, Alberswil (Agrovision Burgrain AG, Alberswil). Emmenegger Marcel, Menzberg (Violino Zell, Zell). Emmenegger Mario, Ebikon (Senevita Pilatusblick, Ebikon). Errante Parrino Kevin Leandro, Ebikon (Restaurant Militärgarten, Luzern). Fischer Joël, Hochdorf (KKL Luzern Management AG, Luzern). Fuhrer Janina, Pfeffikon (Gasthaus zum Löwen Rickenbach AG, Rickenbach). Graf Sven, Bennau (Jugenddorf, Knutwil). Grisiger Vanessa, Buchrain (Steinhof Luzern, Luzern). Herrera Castillo Joan Manuel, Obernau. Horat Noël, Hochdorf (Hotel Hofgarten, Luzern). Jurt Larissa Manuela, Oberkirch (Hotel Sempachersee, Nottwil). KC Manjil, Horw (Hotel De la Paix, Luzern). Koch Celina, Entlebuch (Sinnvoll Dienstleistungen GmbH, Entlebuch). Krummenacher Igor, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Lindegger Nico, Ebikon (Landgut Unterlöchli, Luzern). Locher Adrian, Escholzmatt (Hotel Sporting AG, Marbach). Luterbacher Kim, Schenkon (BHS Hotel AG / Radisson Blu Hotel, Luzern). Marbacher Fabian, Werthenstein (Regionales Alterswohnheim Bodenmatt, Entlebuch). Maslic Dino, Emmenbrücke (Prélude Gastronomie AG, Emmenbrücke). Mladenovski Stefan, Luzern (Gastmatt GmbH, Luzern). Navarrete Luza Yvonne, Malters (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Peter Michelle, Richenthal (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Queissert Tanja, Sursee (Kirchfeld AG, Horw). Rogger Alessandro, Buttisholz (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Sägesser Ives-Raymond, Ebikon (Restaurant Bahnhöfli, Root). Sauter Manuel, Luzern (Hotel De la Paix, Luzern). Schlatter Benjamin Samuel, Dintikon (Hospitality Vision Lake Lucerne AG, Vitznau). Sousa Fernandes André, Luzern (Hotel De la Paix, Luzern). Spiess Lars, Willisau (Alters- und Pflegezentrum Waldruh, Willisau). Stalder Manuela, Marbach (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Stirnimann Till, Sursee (Campus Sursee, Sursee). Tagouya Nahobla Micheline, Horw (Swiss Steel AG, Emmenbrücke). Uster Silvan, Sattel (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Wagner Kevin, Beinwil am See (Campus Sursee, Sursee). Wild Marco, Adligenswil (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Zimmermann Joel Andrea, Beromünster (Wirtshaus zum Herlisberg, Herlisberg). Zumbühl Tobias, Neuenkirch (Hotel Restaurant Vogelsang AG, Eich). Zünd David, Hochdorf (Gasthaus Hergiswald, Obernau).

Note 5,5: Beck Roger Andreas, Kulmerau (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Bislin Marcel, Büron (GWF MessSysteme AG, Luzern). Senn Manuel (mit BM), Ballwil (Ruag Schweiz AG, Emmen). Note 5,4: Hartmann Michelle (mit BM), Römerswil (Ruag Schweiz AG, Emmen). Villiger Joel, Kleinwangen (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Weiter haben bestanden: Ahmeti Driton, Kastanienbaum (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Baschung Gian, Kriens (Gritec AG, Kriens). Brosi Moritz, Emmenbrücke (KNF Flodos AG, Sursee). Bründler Cyrill Michael, Ebikon (ProFin Progressive Finish AG, Luzern). Bumann Patrick (mit BM), Eschenbach (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Cadlini Nico, Sempach Station (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Deterville Ruben, Luzern (Sefag Components AG, Malters). Di Jorio Vanessa, Sempach (Schurter AG, Luzern). Gander Timo, Inwil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Graf Shannan (mit BM), Boniswil (Schurter AG, Luzern). Krapf Andreas, Sihlbrugg (Stiftung Brändi, Luzern). Märki Florine (mit BM), Buchrain (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Müller Benjamin, Walchwil (Stiftung Brändi, Luzern). Portmann Lorenz, Buchrain (Andritz Hydro AG, Kriens). Räss Christoph, Stans (Ruag Schweiz AG, Emmen). Rüegg Patrick, Luzern (Ruag Schweiz AG, Emmen). Schlüssel Jan, Dagmersellen (Hunkeler AG, Wikon). Senn Jasmin, Luzern (Trisa AG, Triengen). Van der Woude Sven, Madiswil (Gersag Krantechnik AG, Reiden). von Büren Alexander, Buochs (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Zwyssig Marino Tobia (mit BM), Olten (Reiden Technik AG, Reiden).

Bühlmann Linda, Meggen (Cosmetic Susan Meier, Luzern). Heiniger Dana, Willisau (Kosmetikpraxis Verde GmbH, Altishofen). Jeknic Milijana, Eschenbach. Petruzziello Linda Manuela, Obernau (Skin Medics Luzern GmbH, Luzern). Stöckli Delia, Zell (Relax Troxler GmbH, Sursee).

Note 5,8: Ribeiro Abade Marco Paulo, Luzern (Heim im Bergli AG, Luzern). Weiter haben bestanden: Asaf Asaf, Luzern (Seehotel Kastanienbaum AG, Kastanienbaum). Atputharajah Ageethan, Luzern (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Bieri Michel, Altbüron (BegegnungsZentrum St. Ulrich, Luthern). Corro Miguel, Emmenbrücke (Stiftung Villa Erica, Nebikon). Dokhang Tenzin Woeser, Luzern (Caritas Luzern, Luzern). Koioma Anuar, Emmenbrücke. Lu Yixuan, Wolhusen (AltersZentrum St. Martin, Sursee). Moosmann Rilana Vanessa, Emmenbrücke (Caritas Luzern, Luzern). Ottiger Silvan, Hägendorf (Schul- und Wohnzentrum, Malters). Peplau Chantale, Müswangen (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Reichmuth Massimo, Triengen (Campus Sursee, Sursee). Rodriguez Dotor Pablo, Hochdorf (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Schmitter Dominic Thomas, Kriens (Stiftung La Capriola, Luzern). Shkodra Denis, Nebikon (Stiftung Brändi, Sursee). Sljivar Anes, Emmenbrücke (Caritas Luzern, Luzern).

Note 5,4: Wey Janos, Rickenbach (Trisa AG, Triengen). Weiter haben bestanden: Hurschler Tim, Hochdorf (B. Braun Medical AG, Escholzmatt). Srijegan Sarujan, Hochdorf (Bachmann Forming AG, Hochdorf).

Kojic Marko, Luzern (Bachmann Forming AG, Hochdorf). Santamaría Méndez Alexander Alfonso, Hochdorf (Bachmann Forming AG, Hochdorf).

Note 5,6: Müller Marvin, Hochdorf (Werthenstein BioPharma GmbH, Schachen). Note 5,5: Portmann Lars Ivo, Malters (UFAG Laboratorien AG, Sursee). Note 5,4: Bruzzone Valentina, Zürich (Strub & Co AG, Reiden). Müller Lavinia Salome, Unterägeri (Suva, Luzern). Weiter haben bestanden: Bruno Stefania, Ebikon (Geistlich Pharma AG, Wolhusen). Lleshi Franziska, Ballwil (Hochdorf Swiss Nutrition AG, Hochdorf). Schambron Luca, Luzern (nolax AG, Sempach Station). Steinmann Michael, Reiden (UFAG Laboratorien AG, Sursee).

Note 5,4: Kupferschmid Damian, Stans (Carrosserie Luzern AG, Luzern). Weiter haben bestanden: Bieri Corina, Schangnau (Autospritzwerk Willi Wicki, Schüpfheim). Christen Matthias, Luthern (Autospritzwerk Emmenegger AG, Willisau). Gjidodaj Leonardo, Gettnau (Glanzmann Carrosserie AG, Menznau). Lekaj Diart, Ruswil (Auto Picasso GmbH, Luzern). Nuredini Muhamed, Luzern (Crea Brush Blum, Rothenburg). Omar Mohamed Guled Omar, Luzern (Crea Brush Blum, Rothenburg). Schmid Marc, Hasle (Carrosserie Dahinden, Hasle). Tekie Semere, Luzern (SAM Autodesign AG, Obernau). Tesfaye Amanuel Fisha, Ruswil (car schaller ag, Ruswil).

Note 5,6: Bühler Pascal, Doppleschwand (Kurmann Technik AG, Ruswil). Weiter haben bestanden: Amrein Samuel, Neudorf (Paul Furrer AG, Sursee). Bättig Raphael, Hergiswil b. Willisau (Bächtold Landtechnik AG, Menznau). Birrer Jan, Luthern Bad (Mehr Landtechnik AG, Hergiswil b. Willisau). Budmiger Florian Valentin, Sursee (Landtechnik Heini AG, Neuenkirch). Burri Jonas, Schachen (Urs Schmid AG, Luzern). Egli Marco, Menznau (Bächtold Landtechnik AG, Menznau). Eichenberger Robin, Muhen (Albisser & Bucher, Triengen). Fischer Manuel, Grosswangen (Kronenberg Maschinen und Fahrzeuge AG, Willisau). Furrer Manuel, Gunzwil (Martin Ruckli AG, Buttisholz). Gürber Stefan, Luzern (Urs Schmid AG, Luzern). Isenschmid Michael, Mosen (Rogger AG, Kleinwangen). Koch Janick, Hasle (Urs Unternährer AG, Hasle). Küng Tobias, Buttisholz (Erni Landmaschinen AG, Menznau). Lüscher Marco, Oberkulm (Jurt AG, Rickenbach). Merz Nicolas, Willisau (Bächtold Landtechnik AG, Menznau). Müller Adrian, Ebnet (Heiniger Landtechnik AG, Ebnet). Müller Robin, Ebnet (Zihlmann Maschinen & Geräte AG, Schüpfheim). Peter Lukas, Hergiswil b. Willisau (Mehr Landtechnik AG, Hergiswil b. Willisau). Rölli Lukas, Richenthal (B. Kaufmann AG, Altishofen). Schumacher Daniel, Willisau (Meyer Walter Landtechnik AG, Ettiswil). Stadelmann Till, Wolhusen (Lingg Agrartechnik AG, Doppleschwand). Stalder Nick, Schüpfheim (Zihlmann Maschinen & Geräte AG, Schüpfheim). Thalmann Reto, Reinach (Jurt AG, Rickenbach). Theiler Marco, Entlebuch (Lingg Agrartechnik AG, Doppleschwand). Weiss Lukas, Küssnacht am Rigi (Reichlin Agro Technik, Weggis). Wüest Manuel, Triengen (Armin Frei AG, Winikon). Zihlmann Silvan, Schüpfheim (Kaspar Bernet, Schötz).

Note 5,9: Riebli Urs, Schüpfheim (Kaspar Riebli, Schüpfheim). Note 5,8: Bucher Janik, Entlebuch (Beat Krummenacher, Escholzmatt). Gammeter Jonas, Schwarzenbach (Robert Portmann-Trinkler, Buttisholz). Küng Simon, Buttisholz (Stefan Kammermann, Ruswil). Zihlmann Vanessa, Schüpfheim (Josef Steinmann- Buob, Fischbach). Note 5,7: Amberg Felix, Dagmersellen (Reto Grossenbacher, Reidermoos). Häfliger Dominik, Reidermoos (Josef Buob, Altishofen). Hodel Patrick, Willisau (Bruno Stadelmann, Willisau). Kaufmann Robin, Hohenrain (Kurt Huwiler-Stadelmann, Aesch). Niederberger Kevin, Luthern (Andreas Wyss, Büron). Wagner Roman, Wölflinswil (Adolf Häfliger-Meier, Ebersecken). Note 5,6: Bucheli Josef, Rain (Peter und Urs Blum, Pfaffnau). Elmiger Elias, Susten (Franz und Martin Theiler, Emmenbrücke). Grüter Raphael, Willisau (Mathias Stalder, Willisau). Habermacher Andrea, Oberkirch (Armin Aregger, Eich). Koch Tobias, Steinhuserberg (Thomas Helfenstein, Buttisholz). Kurmann Roman, Zell (Bruno Häfliger, Rickenbach). Wigger Andreas, Hochdorf (Patrick Ineichen, Rain). Note 5,5: Glanzmann Jakob, Luthern (Betriebs- gemeinschaft ApmB-Alberswil, Alberswil). Hafner Matthias, Ruswil (Franz und Monika Gassmann-Furrer, Dagmersellen). Moser Fabian, Bowil (Beni Schmid, Schüpfheim). Odermatt André, Obbürgen (Thomas Brunner, Rain). Schmidhauser Stefanie, Füllinsdorf (Michael Rölli, St. Erhard). Vogel Laurin, Malters (Toni Barmettler-Lötscher, Eigenthal). Note 5,4: Blum Janick, Pfaffnau (Peter und Urs Blum, Pfaffnau). Glanzmann Sandro, Hergiswil b. Willisau (Leo Zwyer, Willisau). Haas Alois, Römerswil (Bernhard Zemp, Eigenthal). Hunkeler Dominik, Altishofen (Stefan Peter-Meier, Schötz). Reber Dominik, Schüpfheim (Pirmin Schöpfer, Schüpfheim). Schmidlin Jonas Andrin, Rickenbach (Pächtergemeinschaft, Alberswil). Stofer Jonas, Rothenburg (Bruno Lang-Pfister, Herlisberg). Suppiger Ivo, Escholzmatt (Pius Thalmann, Romoos). Ulrich Adrian, Buttisholz (Markus Krummenacher, Grosswangen). Vogel Josef, Wauwil (Jakob Lütolf, Wauwil). Wangeler Christoph, Geiss (Niklaus Vonarburg, Buttisholz). Weiter haben bestanden: Achermann Dominik, Rengg (Beat Wüest-Kaufmann, Grosswangen). Bächler Fabian, Werthenstein (Hanspeter Streit, Steinhuserberg). Bachmann Florian, Rengg (Ueli Schwenk, Eigenthal). Bachofer Livio, Neudorf (Beat Arnold-Künzli, Schenkon). Bättig Andrin, Rickenbach (Markus Bühlmann, Rothenburg). Bernet Fabian, Hüswil (Ludwig Grüter, Hergiswil b. Willisau). Bieri Armin, Ebnet (Fritz Trachsel-Mathys, Zell). Bieri Silvan, Meggen (Markus Bättig-Schöpfer, Wauwil). Bircher Lukas, Nottwil (Thomas Renggli, Rothenburg). Birrer Marcel, Hergiswil b. Willisau (Josef Scheuber-Sidler, Grosswangen). Birrer Samuel, Eich (Josef Stalder-Frey, Hellbühl). Böbner Simon, Hasle (Hans Wyss, Malters). Bucheli Marcel, Malters (Hans Burri, Malters). Bucher Fabian, Flühli (Christoph Hofstetter, Ruswil). Bucher Philipp, Flühli (Pius Schmid, Flühli). Bucher Roger, Ruswil (Pius Emmenegger, Geiss). Bucher Stefan, Wauwil (Herbert Wechsler-Birrer, Grosswangen). Büchler Tobias, Nottwil (Markus Bucheli, Buttisholz). Bühler Andrin, Hohenrain (Elmar Schurtenberger, Hohenrain). Bühler Martin, Buttisholz (Werner Bucheli, Malters). Burkart Lynn, Stans (Toni Schmid, Neuenkirch). Deillon Jérôme, Vuisternens-devant-Romont (André und Patrick Rüttimann, Hohenrain). Egli Jonas, Grosswangen (Thomas Grüter, St. Urban). Egli Louis, Nottwil (Armin Knüsel, Sempach). Egli Matthias, Nottwil (David Brunner, Buttisholz). Emmenegger Luca, Schüpfheim (Reto Vogel, Schüpfheim). Emmenegger Mario, Hildisrieden (Hanspeter Jost-Meier, Gunzwil). Erni Fabian, Wolhusen (Andreas Burri, Malters). Felber Leandro, Römerswil (Adrian Ineichen, Neudorf). Felder Jan, Inwil (Erwin Gut, Aesch). Fetz Christina, Altdorf (Beat Riedweg, Schongau). Fink Bruno, Escholzmatt (Benno Schmid, Sörenberg). Frey Markus, Sempach (Magnus Bättig, Rickenbach). Frey Michael, Willisau (Fabian und Simon Fuchs, Retschwil). Gloggner Fabian, Sigigen (Peter Willimann, Beromünster). Gut Raphael, Pfaffnau (Ma­thias Hodel, Langnau b. Reiden). Häfliger Patrick, Geuensee (Mathias Hodel, Langnau b. Reiden). Halter Michael, Emmen (Josef Suter, Beromünster). Holzmann Jonas, Grosswangen (Cornel Herzog, Neudorf). Huwiler Adrian, Auw (Fabian und Simon Fuchs, Retschwil). Infanger Patrick, Hasle (Beat Filliger-Portmann, Ufhusen). Jenni Adrian, Meierskappel (Franz Schürch, Rothenburg). Jenni Marcel, Marbach (Christian Schnider, Sörenberg). Koller Matthias, Fischbach (Philipp Lingg, Altbüron). Kugler Lea Maria, Pfaffnau (Peter Renggli-Koller, Grossdietwil). Lang Severin, Pfaffnau (Patrick Fischer, Ebersecken). Lötscher Adrian, Wolhusen (Martin Zemp, Ebnet). Marending Sandro, Wikon (Othmar Feer, Römerswil). Mathis Yannick, Sempach (Elmar Koch, Sempach). Meier Julian, Uffikon (Kaspar Müller-Studhalter jun., Ebersecken). Meier Terence, Gunzwil (Bruno Stadelmann, Willisau). Muff Flavio, Buttisholz (Markus Habermacher, Neuenkirch). Müller Miguel, Rain (Richard Brunner, Rain). Müller Severin, Neuenkirch (André Muff, Rain). Nierhaus Melissa, Buttisholz (Priska Läufer-Bieri, Wolhusen). Portmann Marco, Escholzmatt (Beat Koch, Marbach). Renggli Elias, Nottwil (Urs Burri, Hofstatt). Rohrbach Jérome Sebastian, Himmelried (Rolf Stocker, Neudorf). Scherer Niklaus, Escholzmatt (Beat Krummenacher, Escholzmatt). Schmidlin Michael, Schlierbach (Albert Schmidlin, Schlierbach). Siegenthaler Michael, Schüpfheim (Markus Zihlmann, Schüpfheim). Sigrist Tobias, Meggen (Fredy Zwyssig-Durrer, Neuenkirch). Steinmann Thomas, Ebersecken (Beat Filliger-Portmann, Ufhusen). Stöckli Sandro, Menznau (Martin Hebler, Buttisholz). Thalmann Adrian, Flühli (Lukas Hofstetter, Dop­pleschwand). Thalmann Lukas, Heimisbach (Bernhard Zemp, Eigenthal). Wenger Diego, Ebersecken (Kaspar Müller-Studhalter jun., Ebersecken). Zemp Ivan, Hergiswil b. Willisau (Ueli Zemp, Buttisholz). Zimmermann Jonas, Kleinwangen (Josef Felber, Baldegg). Zimmermann Lukas, Ennetmoos (Patrick Bucher, Kleinwangen). Zurkirchen Lukas, Schachen (Toni Regli-Trachsel, Ohmstal).

Eicher Philip, Luzern (Aryzta Bakeries Schweiz AG, Dagmersellen). Stirnimann Rafael Felix, Eschenbach (Hochdorf Swiss Nutrition AG, Hochdorf).

Note 5,7: Herzog Raphael, Hochdorf (Ramseier Suisse AG, Hochdorf). Note 5,6: Schneider Salome Rahel, Luzern (Hochdorf Swiss Nutrition AG, Hochdorf). Weiter haben bestanden: Blasucci Gianluca Dario, Emmen (Hochdorf Swiss Nutrition AG, Hochdorf). Häfliger Nando, Wikon (Aryzta Bakeries Schweiz AG, Dagmersellen). Wechsler Sven, Luzern (Diwisa Distillerie Willisau SA, Willisau).

Achermann Luca, Ruswil (Krieger AG, Ruswil). Bazzell Tin, Hünenberg (Stiftung Brändi, Kriens). Breschan Jeron Elia, Adligenswil (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Elmiger Damian, Neudorf (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Hernández Rodríguez Leandra, Malters (Caritas Luzern, Luzern). Kaufmann Pascal, Meggen (Stiftung Brändi, Kriens). Kipfer Loïc, Rotkreuz (Balthasar + Co. AG, Hochdorf). Mehari Efrem, Luzern (Winterhalter + Fenner AG, Rothenburg). Mesuli Gezim, Grosswangen (Orgatent AG, Grosswangen). Schwab Jérôme, Buttikon (Galliker Transport AG, Altishofen). Stirnimann Mischa, Nottwil (von Moos Sport + Hobby AG, Luzern). Wehrle Robin, Adligenswil (Stiftung Brändi, Kriens). Weiss Tamara, Abtwil AG (Stiftung Brändi, Kriens). Yusuf Hasan Feisal, Luzern (Schacher Hydraulik AG, Inwil). Zeder Philipp, Luzern (Schurter AG, Luzern). Zivkovic Ivo, Emmen (Imbach Logistik AG, Emmenbrücke).

Note 5,7: Mettler Marion, Gelfingen. Note 5,6: Röthlisberger Yves, Luzern (Post CH AG, Luzern). Note 5,5: Baumer Christian, Mosen (Manor AG, Hochdorf). Dürst Nicola, Luzern (Debrunner Acifer AG, Emmenbrücke). Fonso Piero, Emmenbrücke. Simmen Michael Douglas, Luzern. Stocker Lars, Nebikon (PanGas AG, Dagmersellen). Note 5,4: Furrer Brigitte, Schötz. Gaio Christian, Schenkon. Gençer Hamza, Hochdorf. Husistein Michael, Luzern (ESA Zentralschweiz, Honau). Marques Carvalho Paulo Alexandre, Malters. Mendoza Kevin, Luzern (Winterhalter + Fenner AG, Rothenburg). Music Mesud, Emmenbrücke (Hager Industrie AG, Emmenbrücke). Sennrich Sven, Root. Weiter haben bestanden: Aleixo Joel, Triengen (Competec Logistik AG, Willisau). Aliu Arianita, Luzern. Aliu Princ, Emmenbrücke (Bell Schweiz AG, Zell). Anderhub Robine Sonja, Obernau (Post CH AG, Luzern). Assad Michael, Ballwil (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Barry Mamadou, Wolhusen (Siga Services AG, Ruswil). Baumann Mersim, Luzern (Also Schweiz AG, Emmen). Bieri Roman, Emmen (Stocker Stahl AG, Rothenburg). Bilic Osman, Emmenbrücke. Bitchko Alec, Luzern (Post CH AG, Luzern). Bituci Faton, Emmenbrücke (E. C. Fischer AG, Luzern). Blasucci Davide, Emmen (Emmi Schweiz AG, Emmen). Bozhinov Jovan, Geuensee (Post CH AG, Luzern). Bühler Manuel, Retschwil (Post CH AG, Luzern). Burri Florian, Willisau (Competec Logistik AG, Willisau). Burri Michael, Buchrain (Post CH AG, Luzern). Calabrese Ippazio Francesco, Malters (Hornbach Bau- und Gartenmarkt, Luzern). Carrasco Gonzalez David, Emmenbrücke (Post CH AG, Luzern). Curraj Blerim, Malters. Da Silva Edson, Rothenburg. Dedaj Marko, Kaltbach. Dervishaj Elidon, Dagmersellen (Galliker Transport AG, Altishofen). Dettling Samuel Adrian, Stans (login Berufsbildung AG, Luzern). Di Stefano Maurizio, Buchrain (Komax AG, Dierikon). Diehl Julian, Malters (Winterhalter + Fenner AG, Rothenburg). Dinic Dragan, Luzern. Djokic David, Luzern (Emerell AG, Sempach Station). Emmenegger André, Willisau (Diwisa Distillerie Wil- lisau SA, Willisau). Figueiredo Fabio, Triengen (Trisa AG, Triengen). Fischer Sven, Kirchleerau (Gebr. Müller AG, Triengen). Flörchinger Nando, Sigigen (Competec Logistik AG, Willisau). Flükiger Yannick Raphael, Alpnach Dorf (login Berufsbildung AG, Luzern). Gaisberger Maik, Menznau (Küng Platten AG, Willisau). González Erismann David, Ebikon (Ruag Schweiz AG, Emmen). Hasanmetaj Edmond, Hochdorf (Röösli Transporte AG, Emmen). Hauser Zoé, Buchrain (Post CH AG, Luzern). Heierle Amanda, Kirchleerau (Rekag AG, Nebikon). Hodel André, Neuenkirch (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Höhnl Tron, Willisau. Hunkeler Yves, Menznau (Otto’s AG, Sursee). Jesuthas Joyshan, Luzern (Arco Regio AG, Eschenbach). Kantshia Kandolo Pascal, Ebikon (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Kloter Christian, Hasle (Stewo International AG, Wolhusen). Koch Robert, Neuenkirch (vonRoll casting ag, Emmenbrücke). Kolakovic Amel, Emmenbrücke (Swiss Steel AG, Emmenbrücke). Korner Silas, Hünenberg (Ruag Schweiz AG, Emmen). Küchler Patrik, Ebikon. Kukavica Elvedin, Schötz. Kuster Florian, Udligenswil (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Lahu Lavdim, Hochdorf (Littlebit Technology AG, Root). Laska Martin, Dierikon (Perlen Papier AG, Perlen). Leutwiler Morris, Birrwil (Thali AG, Hitzkirch). Lokaj Arbanit, Emmenbrücke (Nouvel AG, Triengen). Lüscher Justin Steven, Schötz (Post CH AG, Luzern). Malinic Djordje, Emmenbrücke (Moos licht ag, Luzern). Maliqi Shpejtim, Emmenbrücke (Also Schweiz AG, Emmen). Mataj Fabian, Wauwil (Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG, Nebikon). Meckl Zuzana, Schötz. Mifsut Pérez Lucas Jonatan, Büron. Mijailovic Daniela, Geuensee (Otto’s AG, Sursee). Musaj Benard, Schötz. Nassa Francesco, Luzern (frigo handel AG, Rothenburg). Nedovic Kristian, Sursee (Galliker Transport AG, Altishofen). Neuenschwander Lukas, Zell (Competec Logistik AG, Willisau). Niederhauser Corinne, Roggwil. Palushi Getoar, Dierikon (4B AG, Hochdorf). Pateo Loris, Hochdorf (Manor AG, Hochdorf). Peci Murtez, Emmenbrücke (Armeelogistikcenter Othmarsingen, Emmen). Pireva Ilir, Reiden. Planzer Simon, Langnau b. Reiden (Galliker Transport AG, Altishofen). Portmann Joel, Neudorf (Armeelogistikcenter, Emmenbrücke). Portmann Sven, Schüpfheim (Elektrisola Feindraht AG, Escholzmatt). Prenqaj Zef, Hochdorf (Hochdorf Swiss Nutrition AG, Hochdorf). Prenrecaj Florentin, Triengen (B. Braun Medical AG, Sempach). Primus Jan, Ruswil (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Luzern). Ramaj Ednor, Richenthal (Emmi Schweiz AG, Dagmersellen). Ramazani Mostafa, Küssnacht am Rigi (Also Schweiz AG, Emmen). Reuter Elijah-Seraphim Orphée, Luzern (E. C. Fischer AG, Luzern). Schilling Stefan Peter, Kriens (Winterhalter + Fenner AG, Rothenburg). Schiltknecht Dario, Emmenbrücke (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Schmidli Kiano, Winikon (Trisa AG, Triengen). Schneider Luca Dominic, Marbach (Müller Martini Maschinen und Anlagen AG, Hasle). Schranz Tobias, Emmen (TM Metalltechnik AG, Emmen). Schürmann Michelle, Dagmersellen (intercycle ag, Sursee). Sejrani Mahir, Weggis. Shabani Sead, Wolhusen. Shaqiri Drinos, Emmenbrücke (Emmi Schweiz AG, Emmen). Sinadinovic Marko, Emmenbrücke (Hager Industrie AG, Emmenbrücke). Sinner Stephan Sebastian, Nebikon (Rekag AG, Nebikon). Skeledzija Mario, Emmenbrücke (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Spirito Mauro, Obfelden. Stalder Severin, Luzern (Imbach Logistik AG, Schachen). Stauffer Cyrill, Emmenbrücke (Schürch Getränke AG, Rothenburg). Strohbecke Nils, Nebikon. Syla Altin, Luzern (Herzog-Elmiger AG, Kriens). Tafaro Samuele, Strengelbach (Hunkeler AG, Wikon). Teixeira Rodrigues Luis, Altdorf (login Berufsbildung AG, Luzern). Thaqi Adrian, Dagmersellen (Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG, Nebikon). Thomann Sven, Hermetschwil-Staffeln (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Trigo Lema Jorge, Kriens (Andritz Hydro AG, Kriens). Vaquero de Freitas Samuel Antony, Luzern (Neupack Produkte AG, Honau). Wessel Patrick, Willisau (Otto’s AG, Sursee). Willa Pierino Lars, Wolhusen (Kanton Luzern, Luzern). Wohlert Phillip Julian, Inwil (Bachmann Forming AG, Hochdorf). Yogachandran Viyapurinathan, Wolhusen. Zilic Vinko, Luzern (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Agushi Miran, Buchrain (Gut AG, Luzern). Da Fonte Pais Diogo, Ebikon (Flüma Klima AG, Ebikon). Estemdadi Amir Bahador, Sursee (Walter Hirsiger AG, Root). Islamaj Dashnor, Buttisholz (Air Five AG, Schenkon). Löffler Emanuel Tobias, Hohenrain (Bouygues E & S InTec Schweiz AG, Luzern). Lörtscher Kevin, Emmenbrücke (Herzog Haustechnik AG, Luzern). Milinkovic Nikola, Oftringen (Herzog Haustechnik AG, Luzern). Selimi Nadir, Luzern. Shala Patrik, Emmenbrücke (Herzog Haustechnik AG, Luzern). Tunjic Jakov, Luzern (Flüma Klima AG, Ebikon).

Amrein Elena, Grosswangen (Hanspeter Bühler, Willisau). Amrein Melanie, Rickenbach (Maler Lipp AG, Rothenburg). Arnet Samuel, Schenkon (wüest arnold ag, Geuensee). Binde Franziska, Willisau (Arnold Philipp Maler AG, Dagmersellen). Burch Jacqueline, St. Urban (Wey Malerei AG, Schötz). Bürge Laura, Schwarzenberg (Bieri GmbH, Schachen). Dos Santos Pedro, Eschenbach (Castelli AG Luzern, Luzern). Gämperle Massimo, Rothenburg (Bühlmann Söhne AG, Luzern). Gaston Sanchez Jose Stanly, Emmenbrücke (MVM AG, Emmen). Gavazzi Luca, Beringen (Malergeschäft Habermacher, Ruswil). Grau Andrea Daniela, Finsterwald b. Entlebuch (Durrer AG Luzern, Luzern). Grüter Manuel Roman, Luzern (Maler Schlotterbeck AG, Adligenswil). Hunkeler Cyrill, Dierikon (Hans Bühler GmbH, Malters). Keller Sarah, Eich (Malergeschäft Habermacher, Ruswil). Kneubühler Michelle, Horw (Maler Mathis AG, Luzern). Lack Fabian, Adligenswil (Maler Schlotterbeck AG, Adligenswil). Leuenberger Mirjam, Reisiswil (Maler Burri AG, Willisau). Marty Lea, Büron (Egli + Vitali AG, Sempach Station). Moos Jessica, Kriens (Hartmann Malerei GmbH, Kriens). Oswald Maximilian, Luzern (Castelli AG Luzern, Luzern). Roos Fabienne, Rothenburg (M + M Schoch, Root). Schöpfer Amanda, Entlebuch (Hektor Stadelmann GmbH, Escholzmatt). Sonderer Vivian, Engelberg (Durrer AG Luzern, Luzern). Vonarburg Kim-Lara, Inwil (MVM AG, Emmen). Willimann Nadine, Triengen (wüest arnold ag, Geuensee). Zulauf Viviane Natascha, Kriens (Bezzola Flavio AG, Horw).

Note 5,7: Mosimann Aisha Gordana, Menznau (Stiftung Brändi, Kriens). Note 5,4: Dejen Abel, Luzern (Maler Schlotterbeck AG, Adligenswil). Weiter haben bestanden: Abraham Meron, Buttisholz (Maler Stutz AG, Luzern). Amstutz Angel, Knutwil (Jugenddorf, Knutwil). Hofstetter Tanja, Willisau (Maler Crivellotto AG, Willisau). Hurschler Pascal Urs, Ebikon (Stiftung Villa Erica, Nebikon). Jelassi Adam, Horw (Bezzola Flavio AG, Horw). Painda Mukhtar, Luzern (Josef Hodel AG, Obernau). Pellegrini Rafael, Emmenbrücke (Camenzind & Partner AG, Luzern). Rexhaj Argent, Emmen (MVM AG, Emmen). Riechsteiner Julia, Grosswangen (Malerteam Brügger Dürmüller, Wolhusen).

Note 5,5: Fankhauser Marco, Hasle (Stalder Bau AG, Hasle). Note 5,4: Gretler Yanik Yves, Oberkirch (Gretler AG, Oberkirch). Najer Christian, Dagmersellen (Josef Arnet AG, Dagmersellen). Schürch Andrin, Emmenbrücke (Anliker AG, Emmenbrücke). Weiter haben bestanden: Alaaskar Jamil, Ruswil (Schmid Bauunternehmung AG Buchrain, Ebikon). Baer Fabian, Reiden (Birrer Bauunternehmung AG, Knutwil). Bättig Finn, Rickenbach (Baugeschäft Muff, Rickenbach). Bersaev Ramzan, Luzern (Anliker AG, Emmenbrücke). Bilotta Giovanni, Emmen. Botelho Da Rocha Carlos, Emmenbrücke (Anliker AG, Emmenbrücke). Bucher Jan, Adligenswil (Arnold Senger AG, Adligenswil). Bucher Pascal, Sempach Station (PK Bau AG Schüpfheim, Schüpfheim). Bühlmann Patrick, Meggen (Anliker AG, Emmenbrücke). Bürli Silvan, Willisau (Emil Peyer AG, Willisau). Bushaj Luigj, Gunzwil. Coletti Massimo, Hochdorf (Hügi & Coletti AG, Hitzkirch). Crippa Juan Ignacio, Udligenswil (Schmid Bauunternehmung AG Buchrain, Ebikon). Gjetaj Luca, Reiden (Bau AG Luzern, Reiden). Graf Manuel, Hasle (Arnet Bau AG, Entlebuch). Häfliger Reto, Daiwil (Emil Peyer AG, Willisau). Hälg Tobias, Geuensee (Estermann AG, Geuensee). Hiltbrunner Maurin, Hohenrain (Beer AG, Hochdorf). Hofmann Stephan, Ballwil (Salzmann Bau AG, Eschenbach). Jung Fabian, Luzern (Sepp Bättig Bau AG, Eich). Kälin Maurin, Obernau (Implenia Schweiz AG, Luzern). Kitanov Goran, Büron. Kurmann Anna Cécile, Geiss (Kurmann AG, Geiss). Kurmann Iwan, Gettnau (Häfliger Bau AG, Zell). Kurmann Mario, Stansstad (GEBR. BRUN AG, Emmen). Lustenberger Jonas, Willisau (Emil Peyer AG, Willisau). Mamo Abdalla, Buchrain (Schmid Bauunternehmung AG Buchrain, Ebikon). Marti Jan, Hergiswil b. Willisau (Zettel AG, Luthern). Marti Philipp, Willisau (Stutz AG, Willisau). Meyer Lionel, Ruswil (H. Estermann Bau AG, Schenkon). Mojahed Ewaz Ali, Kriens (Hans Cerutti AG, Rothenburg). Müller Elija, Luzern (Gebr. Amberg Bauunternehmung AG, Luzern). Niederberger Dylon, Luzern (Hoch- und Tiefbau AG, Sursee). Osmonaj Lirim, Triengen (Josef Imgrüt AG, Luzern). Portmann Ivan, Neuenkirch (Häller Bau AG, Sempach). Rod Joël, Dierikon (S & Bau AG, Perlen). Roth Simon, Altbüron (Affentranger Bau AG, Altbüron). Sànchez Raùl Manuel, Hochdorf (Hügi & Coletti AG, Hitzkirch). Schär Adrian, Schwarzenbach (Knupp Bau AG, Eich). Schmidiger Joel, Wolhusen (Emil Gloggner AG, Ruswil). Schürmann Peter, Eschenbach (Salzmann Bau AG, Eschenbach). Siegenthaler Adrian, Malters (Fuchs Bau AG, Malters). Steiger Mike, Schlierbach (H. Estermann Bau AG, Schenkon). Vogel Livio, Sempach Station (Estermann AG, Geuensee). Vonmoos David, Reiden (Wüest & Cie AG, Nebikon). Warth Kilian, Willisau (Stutz AG, Willisau). Wicki Cyrill, Menznau (Kurmann AG, Geiss). Zimmermann Aaron, Gunzwil (H. Estermann Bau AG, Schenkon).

Note 5,5: Vigneswaran Thanujan, Luzern (Thermoplan AG, Weggis). Weiter haben bestanden: Amstutz Martina, Ennetmoos (Stiftung Brändi, Kriens). Bektesevic Mirzet, Sursee (Moos licht ag, Luzern). Fessaha Michael, Emmenbrücke (peka-metall AG, Mosen). Gemmet Adrian, Luzern (Stiftung Brändi, Kriens). Käch Adrian Renato, Kriens (Faé GmbH, Kriens). Mustafa Haji Abdulkahar, Adligenswil (Stiftung Brändi, Kriens). Röllin Syril, Holzhäusern (EM Blechtech AG, Root). Scheuber Timo, Stans (Stiftung Brändi, Kriens). Villanueva Louro Raul, Luzern (TM Metalltechnik AG, Emmen).

Note 5,6: Fellmann Jessica, Uffikon (Woche-Pass AG, Sursee). Note 5,5: Portmann Nicolas Eric, Luzern (TurnKey Communication AG, Root). Weber Nicola Tim (mit BM), Buchrain (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Note 5,4: Bütler Tobias (mit BM), Meienberg (JLS Digital AG, Luzern). Neckermann Tanja (mit BM), Brunnen (Opacc Laboratory AG, Rothenburg). Niederberger Laura (mit BM), Ballwil (Pädagogische Hochschule Luzern, Luzern). Weiter haben bestanden: Bär Simon, Steinhausen (TurnKey Communication AG, Root). Baumann Jana, Brittnau (Suva, Luzern). Belfiglio Loris (mit BM), Küssnacht am Rigi (Opacc Laboratory AG, Rothenburg). Christen Robin, Sempach (Swiss Infosec AG, Sursee). Eichenberger Mara Lexia, Hochdorf (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Emmenegger Wanaka (mit BM), Sempach (Kanton Luzern, Emmenbrücke). Furrer Andrea, Gunzwil (Stöckli Medical AG, Oberkirch). Furrer Melanie, Luzern (Kanton Luzern, Luzern). Gabathuler Joshua Andrea (mit BM), Luzern (Network 41 AG, Sursee). Gisler Tony, Altdorf (Kanton Luzern, Luzern). Hänggi Tina (mit BM), Küssnacht am Rigi (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Hovingh Annika, Fischbach (Kanton Luzern, Luzern). Jaussi Silas (mit BM), Huttwil (Andermatt Biogarten AG, Grossdietwil). Leuenberger Nils, Zell (Creabeton Baustoff AG, Rickenbach). Lys Robin (mit BM), Hochdorf (Kanton Luzern, Luzern). Reber Luca, Eschenbach (Epper Service AG, Luzern). Rucki Jan, Kriens (achermann ict-services ag, Kriens). Schneider Lukas (mit BM), Altbüron (Andermatt Biocontrol Suisse AG, Gross- dietwil). Wirz Janine, Schachen (Elektro-Ausbildungs- zentrum, Horw).

Note 5,8: Lustenberger Katya, Gelfingen (Sanacare Gruppenpraxis, Luzern). Luterbach Céline, Schenkon (Dr.med. Gerhard Klein, Wauwil). Note 5,6: Müller Anina, Küssnacht am Rigi (Pilatus Praxis AG, Luzern). Thalmann Evelyne Cornelia, Schüpfheim (Gesundheitszentrum Escholzmatt AG, Escholzmatt). Note 5,5: Arnold Vanessa, Ettiswil (medici ärztezentrum, Zell). Banz Sarah, Küssnacht am Rigi (Dr. med. Ueli Lang, Weggis). Cavegn Anja, Root (Dr. med. Martin Spahr, Ebikon). Ott Aline, Rothenburg (Centramed, Luzern). Rey Michelle, Dietwil (Monvia Gesundheitszentrum Hochdorf, Hochdorf). Suppiger Leandra, Buttisholz (Gesundheitszentrum Buttisholz, Buttisholz). Zurkirchen Leonie, Rothenburg (Monvia AG, Luzern). Note 5,4: Bärlocher Chiara, Luzern (Kinderarztpraxis Alpenquai, Luzern). Grab Larissa, Emmenbrücke (Hausarztpraxis Obernau AG, Obernau). Von Rotz Alexa, Gersau (Dr. med. Doreen Hug, Weggis). Zuljevic Maria, Emmenbrücke (Praxis Gruppe Luzern Maihofstrasse, Luzern). Weiter haben bestanden: Al Husein Diyala, Zell (Ärztezentrum Rain AG, Rain). Alessandri Aylin, Grosswangen (Praxis Dr. med. U. Harte, Sursee). Beer Patricia, Ebikon (Dr. med. Andreas Weber, Ebikon). Beier Alisha, Aettenschwil (Sternmattpraxis B.C. Wronn, Luzern). Bieri Jessica, Escholzmatt (Dr. med. Adam Krol, Entlebuch). Breedijk Romy, Merlischachen (Pilatus Praxis AG, Luzern). Bucheli Samira, Wolhusen (Medicum Wesemlin, Luzern). Dubach Jana, Gettnau (Hausarztpraxis Dr. med. Manfred Wicki, Willisau). Ehrler Sarina, Ennetbürgen (Praxis Dres. med. Jürg + Ruth Burgherr, Horw). Emmenegger Deborah Riccarda, Ruswil (Bueripraxis AG, Buchrain). Emmenegger Stefanie, Schüpfheim (Hausarztpraxis Wolhusen AG, Wolhusen). Foster Mara, Altbüron (Hausarztpraxis Dr. med. Thalmann AG, Wolhusen). Geisseler Tashina, Ruswil (Unimedica Praxis, Ruswil). Gerhard Francine, Brittnau (Dr. med. Urs Affentranger, Sursee). Geuke Katharina, Ebikon (Botenhofpraxis AG, Eich). Ghummon Maimoona, Wauwil (Dr. med. Gerhard Klein, Wauwil). Heller Corina, Büron (Praxisgemeinschaft Wey Dubach, Sursee). Hermann Joëlle, Wolhusen (Dr. med. Sibylla Weymann, Luzern). Hess Sandra, Meggen (Medbase Luzern, Luzern). Kaiser Sina Maria, Rain (Fläckepraxis AG, Rothenburg). Krasniqi Albenita, Escholzmatt (Ärztezentrum Malters AG, Malters). Kubias Paulina, Horw (Kinder- und Jugendarztpraxis Dr. med. M. N. Shalati, Willisau). Lang Chiara, Hämikon (Sanacare Gruppenpraxis, Luzern). Lang Tanja, Ennetbürgen (Dr. med. Claudia Pouskoulas GmbH, Kriens). Meier Leonie, Altishofen (hausärzte region reiden, Reiden). Mühlebach Melissa, Luzern (Maihofpraxis, Luzern). Mühlemann Nora, Hergiswil b. Willisau (Dr. med. Alexander von Kiparski, Willisau). Nietlispach Sandra, Ebikon (med. pract. F. Steinemann, Emmenbrücke). Pepaj Kristjana, Grosswangen (Dr. med. Pius Müller, Sempach). Radicevic Milica, Luzern (Dr. med. Klaus A. M. Rambach, Kriens). Rodel Yara, Ballwil (Monvia AG, Inwil). Rüssli Tanja, Schüpfheim (Kinderärzte Sursee, Sursee). Saccardo Seraina, Ebikon (Praxis am Löwenplatz, Luzern). Schöpfer Isabelle, Escholzmatt (Arztpraxis Flühli Sörenberg AG, Flühli). Sriruban Srijayni, Luzern (Praxis Dr. Wüst AG, Kriens). Stanojlovic Milica, Luzern (Fanghöfli Praxis AG, Luzern). Steimen Sarah, Küssnacht am Rigi (Dr. med. Barbara Keel, Luzern). Strebel Michelle, Küssnacht am Rigi (Rontalpraxis Dr. med. A. Heisler, Ebikon). Summermatter Salome, Luzern (Permanence Medical Center Luzern AG, Luzern). Thalmann Melanie, Escholzmatt (Praxis am Bahnhof, Schüpfheim). von Büren Martina, Luzern (Ärztezentrum Schönbühl AG, Luzern). Vonlanthen Salome, St. Niklausen (Praxis Dr. Lutz Herbst, Horw). Wietlisbach Alina, Rothenburg (Hausarztzentrum Gersag, Emmenbrücke). Wigger Noemi, Entlebuch (Dr. med. Sonntag u. Schubiger, Luzern). Wolf Marion, Schüpfheim (Ärztezentrum Malters AG, Malters). Zappa Flavia, Root (Praxis am Bahnhof Luzern MedCenter AG, Luzern).

Note 5,5: Stalder Jonas, Grosswangen (Moderne Metallbearbeitung GmbH, Grosswangen). Note 5,4: Meyer Elia, Grosswangen (Scheiber GmbH, Ettiswil). Weiter haben bestanden: Arnold Jan, Burg (metallbau ottiger ag, Rickenbach). Bachmann Aurel, Malters (Gebr. Vogel & Co. AG, Malters). Beetschen Tobija, Wyssachen (Gebr. Vogel & Co. AG, Malters). Camenzind Samuel, Rigi Kaltbad (Theiler Team GmbH, Vitznau). Gaensslen Lou, Luzern (Josef Meyer Stahl & Metall AG, Emmen). Häfliger Daniel, Menzberg (Herger & Koch AG, Menznau). Hodel André, Knutwil (Metallbau Bühlmann AG, Wauwil). Höltschi Bryan, Pfeffikon (Matter Metallbau AG, Luzern). Kienholz Giuliano, Adligenswil (Metallbau Bucher AG, Adligenswil). Kozarac Alan, Emmenbrücke (Kempf Metallbau GmbH, Emmen). Krummenacher Cyrill, Hergiswil b. Willisau (Wyss Metallbau AG, Gettnau). Krummenacher Dominik, Hellbühl (Huber Kontech AG, Buttisholz). Lustenberger Kurt, Oberarth (Wittwer Metallbau AG, Adligenswil). Mirdita Kole, Ettiswil (HB Systeme GmbH, Hüswil). Rasul Serhat, Beromünster (Wimeba Metallbau AG, Nebikon). Reinhard Janik, Finsterwald b. Entlebuch (AGM – Metallbau GmbH, Wolhusen). Rytz Silvan, Kriens (Helfenstein Metallbau AG, Horw). Unternährer Tim, Entlebuch (Planzer Metallbau AG, Wolhusen). Wangeler Mario, Ruswil (SSM Meier GmbH, Ruswil). Wey Ruben Jakob, Rothenburg (Bühlmann Metallbau AG, Luzern). Wyss Lukas, Rickenbach (Wyss Büron Sanitär Metallbau GmbH, Büron).

Note 5,5: Rea Leandro, Sursee (Metallbau Bühl- mann AG, Wauwil). Note 5,4: Küng Christoph, Menznau (Herger & Koch AG, Menznau). Weiter haben bestanden: Felder Sandro, Schenkon (Braun RaumSysteme AG, Ruswil). Ilicic Matej (mit BM), Altdorf (Josef Meyer Stahl & Metall AG, Emmen). Marniku Agon, Egolzwil (Matter Metallbau AG, Luzern).

Note 5,4: Hofstetter Schirko, Neuenkirch (Felder Metalltechnik GmbH, Entlebuch). Weiter haben bestanden: Baumann Carlo, Knutwil (Jugenddorf, Knutwil). Da Luz Costa Matias, Triengen (Jugenddorf, Knutwil). Diallo Ibrahima Sory, Luzern (Josef Meyer Stahl & Metall AG, Emmen). Dragovoja Elidon, Buchrain (A + H Metall GmbH, Kriens). Haas Liroy, Buchrain (Wittwer Metallbau AG, Adligenswil). Klaus Patrick, Hitzkirch (Josef Meyer Stahl & Metall AG, Emmen). Pnishi Simon, Oberkirch (Ackermann Fahrzeugbau AG, Willisau). Pontillo Ronaldo, Emmenbrücke (Josef Meyer Stahl & Metall AG, Emmen). Urbancek Joshua, Weggis (Stiftung Brändi, Kriens).

Mengistu Ablel, Wolhusen (Bio-Genuss Käserei Hofstetter, Ruswil). Müller Jonas Luca, Meggen (Chäs-Hütte Meierskappel GmbH, Meierskappel). Stöckli Raphael, Luthern Bad (Neue Napfmilch AG, Hergiswil b. Willisau). Westerfeldhaus Sophie, Luthern (Napf-Chäsi AG, Luthern).

Note 5,6: Koch Laura Margrit, Ermensee (Käserei Seetal AG, Hämikon). Marchi Roman, Olivone (Fläcke-Chäsi GmbH, Beromünster). Meier Elias, Buttwil (Fläcke-Chäsi GmbH, Beromünster). Note 5,4: Odermatt Marcel, Küssnacht am Rigi (Emmi Schweiz AG, Dagmersellen). Weiter haben bestanden: Azevedo Patrício Pedro António, Kriens (Emmi Schweiz AG, Emmen). Bammert Alexandra, Hergiswil b. Willisau (Neue Napfmilch AG, Hergiswil b. Willisau). Felder Lukas Peter, Finsterwald b. Entlebuch (Entlebucher Spezialitäten, Schüpfheim). Meier Ivan, Beromünster (Fläcke-Chäsi GmbH, Beromünster). Meier Julia Esther, Ebersecken (Napf-Chäsi AG, Luthern). Steiger Joël, Stans (Emmi Schweiz AG, Emmen).

Afif Taha, Ebikon (Robert Widmer AG, Luzern). Arnisi Luca, Kriens (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Bajramaj Enjan Riza, Emmen (Schärli Elektro.com AG, Luzern). Baraban Kristof, Luzern (Elektro Burri Partner AG, Sempach Station). Baskaran Pirashan, Luzern (Elektro Wäspi GmbH, Kriens). Botelho da Rocha Henrique, Emmenbrücke (Bütler Elektro AG, Rothenburg). Bremgartner Stefan, Geuensee (RSK Elektro AG, Büron). Brutschi Rejhad, Luzern (Wild Electric AG, Luzern). Bühlmann Andrés, Emmenbrücke (Niederberger Elektro AG, Emmenbrücke). Bunjevac Davor, Luzern (Protec Elektro AG, Horw). Burch David, Hergiswil (Miné Meyer Elektro AG, Luzern). Cismaan Maxamed Maxamed, Luzern (Kaufmann Elektro AG, Wolhusen). Colleoni Lorenzo, Stans (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Di Santo Salvatore, Luzern (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Duhanaj Kelmend, Menznau (Belevo AG, Menznau). Erismann Severin David Noel, Schachen (Niederberger Elektro AG, Emmenbrücke). Ernst Mike, Rothenburg (Robert Widmer AG, Luzern). Felder Silas, Hochdorf (Tophinke Automation & Gebäudetechnik AG, Hochdorf). Flury Timo, Schmied­rued-Walde (Ch. Furrer Elektro GmbH, Rickenbach). Frokaj Elton, Wolhusen (Elektro Haas AG, Wolhusen). Gebistorf Nicola, Eich (Elektro Schmid Sursee AG, Sursee). Giger Jeremias Hubert, Entlebuch (Telestrom AG, Entlebuch). Häfliger Kevin, Hildisrieden (Maréchaux Elektro AG Sursee, Sursee). Hager Kyril, Malters (Kälin Elektro & Telematik AG, Adligenswil). Hofstetter Yannick, Gettnau (Maréchaux Elektro AG Sursee, Sursee). Hrka Daniel, Emmenbrücke (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Huber Raphael Marco, Buchrain (Wild Electric AG, Luzern). Hüsler Olivier, Schenkon (Elektro Egli Späni AG, Luzern). Idrizi Edi, Altbüron (CKW Conex AG, Zell). Joss Joshua, Dagmersellen (CKW Conex AG, Reiden). Käch Nevio, Kriens (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Kalaichelvan Varjaan, Root (Wild Electric AG, Luzern). Kaufmann Jannick, Nebikon (CKW Conex AG, Nebikon). Keist Benjamin, Dagmersellen (CKW Conex AG, Reiden). Koller Fabian, Hitzkirch (CKW Conex AG, Hitzkirch). Kölliker Marlon, Luzern (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Krummenacher Tim, Hellbühl (Elektro Burri Partner AG, Sempach Station). Kugathas Tharsan, Luzern (CKW Conex AG, Luzern). Lampert Lukas, Ballwil (Stierli Solar GmbH, Aesch). Larghi Joel, Schwarzenberg (Oskar Hof, Schwarzenberg). Limacher Fabian, Rothenburg (Weibel + Sommer Elektro Telecom AG, Rothenburg). Limacher Yanick, Rothenburg (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Lüttin Mike, Ballwil (Georg Imbach AG, Neuenkirch). Manduric Kristijan, Buochs (CKW Conex AG, Luzern). Marinovic Mato, Luzern (Ehrenberg Elektro AG, Luzern). Milakovic Filip, Luzern (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Milutinovic Predrag, Kriens (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Mrijaj Mark, Ruswil (Kaufmann Elektro AG, Wolhusen). Müller Tomy, Buchrain (Miné Meyer Elektro AG, Luzern). Nallathamby Sajanan, Escholzmatt (Elektrisola Feindraht AG, Escholz- matt). Noack Michael, Eschenbach (CKW Conex AG, Luzern). Paroz Stéphane, Luzern (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Popovic Dario, Luzern (ewl Verkauf AG, Luzern). Portmann Michael, Emmenbrücke (CKW Conex AG, Rothenburg). Portner Silvan, Brittnau (CKW Conex AG, Reiden). Rama Ermal, Luzern (CKW Conex AG, Luzern). Renggli Mike, Wauwil (Maréchaux Elektro AG Sursee, Sursee). Schilliger Jan, Weggis (CKW Conex AG, Meggen). Shkupi Benot, Luzern (CKW Conex AG, Luzern). Skreblin Vladimir, Luzern (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Studer Jason, Adligenswil (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Ulrich Nick, Luzern (Bonetti Elektro AG, Meggen). Vargas Martinez Manuel Enrique, Adligenswil (Electra AG, Adligenswil). Walcher Noah, Adligenswil (CKW Conex AG, Ebikon). Zekaj Rinor, Eschenbach (Elektro Müller GmbH, Eschenbach). Zemp Cyril, Triengen (Fries Elektro u. Papeterie GmbH, Triengen).

Amstutz Robin René, Obernau (Müller 2rad AG, Emmen). Günther Tim, Eschenbach (Gloggner 2Rad AG, Emmen). Huber Dominic, Küssnacht am Rigi (Hans Leupi GmbH, Meggen). Rölli Daniel, Attelwil (Felber Motorrad GmbH, Oberkirch). Rüedi Silvan, Hasle (Vogel Motorbikes, Schüpfheim). von Büren Jennifer, Hochdorf (MotoCenter Seetal AG, Hochdorf).

Note 5,5: Bernet Lukas Raphael, Sins (Wicki Mühle AG, Schüpfheim). Weiter hat bestanden: Glur Fabian, Roggwil (UFA AG, Sursee).

Note 5,4: Longchamp Cédric, Schachen (B + T Bild +Ton AG, Rothenburg). Waser Silvan, Kriens (Infra- Com Swiss AG, Sursee). Weiter haben bestanden: Anderhalden Jan, Giswil (Klangformat AG, Rothenburg). Arnold Jan, Emmenbrücke (Klangformat AG, Rothenburg). Durrer Maik, Ennetmoos (Also Schweiz AG, Emmen). Herger Sven, Altdorf (Enz Audio-Video AG, Kriens). Hurschler Roman, Root (Klangformat AG, Rothenburg). Schweizer Joris, Hellbühl (AVC Audio Video Center AG, Sursee). Stutz Ueli, Oberkirch (B +T Bild +Ton AG, Rothenburg).

Bösch Enrico Domingo Michael, Hünenberg See (Musikpunkt AG, Luzern).

Note 5,6: Schmid Roman, Schwarzenberg (Steiner Energie AG, Malters). Note 5,5: Hafner Janick, Entlebuch (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Luzern). Weiter haben bestanden: Hasler Nils, Geuensee (ewl Verkauf AG, Luzern). Hunziker Silvio, Luzern. Kohler Cédric, Merlischachen (login Berufsbildung AG, Luzern). Krummenacher Manuel, Escholzmatt (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Schüpfheim). Portmann Roger, Buchrain (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Sursee).

Ademi Uke, Emmenbrücke (Galvanova AG, Emmenbrücke).

Lopes Oliver, Luzern (Blaser AG Malters, Malters).

Adam Silas, Langenthal (Brunner Schuhtechnik AG, Reiden).

Note 5,9: Merz-Martin Gina, Seengen (Orthotec AG, Nottwil). Weiter hat bestanden: Müller Melanie, Triengen (Ortho-Team Luzern AG, Kriens).

Anderhub Sarah Elisabeth, Eschenbach. Kirchhofer Sarah, Emmenbrücke. Limacher Iona Maria, Ruswil (Reiterhof Wegscheiden, Rothenburg). Schmitt Marisa, Hochdorf (Ausbildungsstall, Rothenburg).

Mak Lilien, Auenstein (Erlebnis-Bauernhof Hintermoos, Hintermoos). Racheter Michael, Luzern (Buurehof Meiengrüne, Inwil). Ryf Dominique, Leukerbad (Reiterhof Wegscheiden, Rothenburg). Von Wyl Jamie, Giswil (Reitschule-Schüpfheim, Schüpfheim).

Note 5,5: Birrer Kathrin, Daiwil (Apotheke Meyer AG, Sursee). Hasler Sara, Hohenrain (Vitaluce Apotheke AG, Hochdorf). Hüsler Celine, Nottwil (Apotheke Surseepark AG, Sursee). Note 5,4: Kamberaj Drenusha, Emmenbrücke (Amavita Apotheke Ebikon, Ebikon). Meyer Lara Vanessa, Oberrüti (Dr. Schmid’s See-Apotheke, Luzern). Sieber Kim, Stans (Wellness-Apotheke GmbH, Horw). Weiter haben bestanden: Bushaj Jesika, Gunzwil (swidro apotheke drogerie st. michael, Beromünster). Cavic Sara, Horw (Amavita Apotheke Horw, Horw). Cunha Araujo Ariana, Ebikon (Amavita Apotheke Ebikon, Ebikon). Herger Mara, Sempach (Apotheke-Drogerie Faden AG, Sempach). Kameraj Emine, Emmenbrücke (Coop Vitality Apotheke, Kriens). Knäple Fiona, Eschenbach (Cysat Apotheke, Luzern). Meier Michelle, Ebikon (Swidro Apotheke Drogerie Fang- höfli AG, Luzern). Moser Noelia, Stans (Wellness- Apotheke GmbH, Horw). Pellegrini Giada, Emmenbrücke (Swidro Apotheke Drogerie Fanghöfli AG, Luzern). Rinaldo Laura, Obernau (Emmen Apotheke, Emmenbrücke). Seeholzer Riana, Kleinwangen (Vitaluce Apotheke AG, Hochdorf). Sejdijaj Anila, Ebikon (Medicus Apotheke, Kriens). Spahiju Bleona, Ebikon (Benu Bahnhof Apotheke, Luzern). von Moos Vanessa, Luzern (Amavita Apotheke Schönbühl, Luzern).

Bonanno Alessandro, Lenzburg (Hartmetall Estech AG, Hitzkirch).

Lerch Pascal, Brittnau (Hugo Lang GmbH, Sursee).

Sobeie Mohamed, Luzern (Burri Keramik GmbH, Malters).

Note 5,8: Maag Tamara, Flühli (Fusspraxis Anita, Luzern). Weiter haben bestanden: Barmettler Lisa, Kerns (Podologie Team Buholzer GmbH, Luzern). Doffkova Jana, Küssnacht am Rigi (Podologie Buchenhof AG, Sursee). Meyer Vivienne Fleur, Ruswil (Fuss-Praxis Schwanen AG, Luzern). Niederberger Martina, Ennetbürgen (Podologiepraxis Maihof, Luzern). Salihi Alina, Sempach (Podologie Buchenhof AG, Sursee).

Baumli Rahel, Neuenkirch (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Dettwiler Norea, Zofingen (Manor Warenhaus, Emmenbrücke). Huwiler Vanessa, Wauwil (Ikea AG, Rothenburg). Köhle Selina, Muri (Manor Warenhaus, Luzern). Liebermann Jill, Flüeli-Ranft (Möbel Pfister AG, Emmenbrücke). Rölli Melissa, Rothenburg (Globus Magazine zum Globus AG, Luzern). Spielmann Zafira Laura, Luzern (Coop City, Luzern).

Note 6: Magron Yvonne, Emmenbrücke (LST AG, Luzern). Note 5,7: Geiser Geraldine, Roggliswil (Schlüssel Druck AG, Sursee). Weiter haben bestanden: Bongartz Janina, Sursee (PanGas AG, Dagmersellen). Davi Jannis, Emmenbrücke (Bussmann Druck AG, Grosswangen). Hoffschlag Aileen, Luzern (Geistlich Pharma AG, Root). Ordonez Emilia, Buchrain (Druckerei Bircher AG, Root). Orsini Livio, Reiden (Meyer Digital- und Offsetdruck AG, Reiden). Tanner Karin, Flühli (Druckerei Schüpfheim AG, Schüpfheim).

Note 6: Bucher Daniel (mit BM), Hergiswil b. Willisau (Hunkeler AG, Wikon). Note 5,8: Häfliger Nicola (mit BM), Triengen (Trisa AG, Triengen). Note 5,6: Burkard Dario, Willisau (GIS AG, Schötz). Elmiger Nicolas, Ballwil (Ruag Schweiz AG, Emmen). Kirchhofer Roman, Rickenbach (Haslimann Aufzüge AG, Gunzwil). Note 5,5: Geisseler Sven (mit BM), Hildisrieden (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Herzog Zeno, Ri­ckenbach (Haslimann Aufzüge AG, Gunzwil). Hübscher Lukas, Grosswangen (Iseli + Co. AG, Schötz). Schwegler Mauro, Emmenbrücke (Ruag Schweiz AG, Emmen). Note 5,4: Juchli Jan, Grosswangen (Ibor AG, Ettiswil). Meier Nuria, Küssnacht am Rigi (Hochschule Luzern, Horw). Pliska Valeria Caterina, Zürich (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Portmann Tobias, Inwil (Ruag Schweiz AG, Emmen). Weiter haben bestanden: Aeschlimann Marc, Trubschachen (B. Braun Medical AG, Escholzmatt). Arnold Dario, Luzern (Andritz Hydro AG, Kriens). Bamert Michael, Strengelbach (Hunkeler AG, Wikon). Barros Jorge, Ebikon (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Bitterli Colin, Emmenbrücke (Swiss Steel AG, Emmenbrücke). Brügger Timon, Willisau (Iseli + Co. AG, Schötz). Brun Cedric, Luzern (Ruag Schweiz AG, Emmen). Brünisholz Joel (mit BM), Zofingen (Hunkeler AG, Wikon). Buob Michael Ramon, Hasle (Müller Martini Maschinen und Anlagen AG, Hasle). Cerveira Nogueira Patrick, Luzern (Gebr. Meier AG, Emmenbrücke). El-Ali Firas, Ebikon (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Erni Jonas, Hochdorf (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Fischer Jasmine Selina, Hünenberg (Komax AG, Dierikon). Fischer Simon (mit BM), Moosleerau (Trisa AG, Triengen). Flück Sven, Reitnau (Trisa AG, Triengen). Fries Jonas, Ermensee (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Gassmann Marco (mit BM), Kriens (Andritz Hydro AG, Kriens). Helfenstein Noël, Ballwil (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Huber Florian, Obernau (Andritz Hydro AG, Kriens). Huber Kilian, Oberkirch (Pavese AG, Schenkon). Hüsler Jérôme, Schenkon (Pohland AG, Sempach). Isenschmid Dominik, Schötz (Reiden Technik AG, Reiden). Jakupovic Dzenan, Oftringen (Terra AG, Reiden). Kaufmann Simon, Nottwil (Reiden Technik AG, Reiden). Komatina Aleksandar, Malters (B. Braun Medical AG, Escholzmatt). Kostadinov Kostadin, Emmen (Pohland AG, Sempach). Krummenacher Dario Benjamin, Escholzmatt (Müller Martini Maschinen und Anlagen AG, Hasle). Künzli Marc, Obernau (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Kuster Noah, Knutwil (Imbach + Cie AG, Nebikon). Landolfi Elia Reinhart, Luzern (Swiss Steel AG, Emmenbrücke). Leu Alex, Baldegg (Schurter AG, Luzern). Lorenz Marc, Ebikon (wirth+co ag, Buchrain). Marciel Chaves Pedro Miguel, Luzern (Monosuisse AG, Emmenbrücke). Marin Nikolas, Luzern (wirth+co ag, Buchrain). Muggli Lukas, Horw (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Müller Evelyne, Root (Komax AG, Dierikon). Muri Noah, Schötz (Reiden Technik AG, Reiden). Oporto Nicolas, Luzern (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Portmann Michael, Willisau (Studer Maschinenbau AG, Zell). Rettenbacher Joël (mit BM), Meisterschwanden (Ruag Schweiz AG, Emmen). Rohrer Michael, Rain (Jato Düsenbau AG, Luzern). Schacher Julian, Ohmstal (GIS AG, Schötz). Scheuber Alexander, Schenkon (Ruag Schweiz AG, Emmen). Scholz Florian, Rotkreuz (Profiform AG, Hochdorf). Schöpfer Jonas, Rengg (Fankhauser Maschinenfabrik AG, Schachen). Schumacher Mike, Eschenbach (Sistag AG, Eschenbach). Schütz Sebastian, Hergiswil b. Willisau (GIS AG, Schötz). Shala Shpëtim, Luzern (Perlen Papier AG, Perlen). Stutz Dario, Adligenswil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Suppiger Manuel, Hergiswil b. Willisau (GIS AG, Schötz). Umjenovic Dusan, Nebikon (Grob AG, Nebikon). Vasold Immanuel, Zell (GIS AG, Schötz). Vogel Jan, Root (Komax AG, Dierikon). von Allmen Erich, Ballwil (Sistag AG, Eschenbach). Wey Simon, Altishofen (Imbach + Cie AG, Nebikon). Zemp Raphael, Buch-rain (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Zweili Rahel, Ebikon (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Note 5,5: Gerber Sabina, Luzern (Stiftung Villa Erica, Nebikon). Weiter hat bestanden: Ley Marvin, Kriens (Druckerei Ebikon AG, Ebikon).

Jukic Anel, Nebikon (Schär Druckverarbeitung AG, Wikon). Suhner Melanie, Kriens (Buchbinderei An der Reuss AG, Luzern).

Note 5,6: Blaser Juri Elia, Ruswil (Hug AG, Malters). Weiter haben bestanden: Banz Noel, Inwil (Schacher Hydraulik AG, Inwil). Bilic Toni, Grosswangen (Swiss Steel AG, Emmenbrücke). Bissig Ramon, Hochdorf (EM Blechtech AG, Root). Bolzern Flavio, Kriens (wirth+co ag, Buchrain). Catalano Migele, Luzern (wirth+co ag, Buchrain). Delic Armin, Sursee (Trisa AG, Triengen). Gashi Levtrim, Sursee (Hunkeler AG, Wikon). Grüter Kyrill, Luzern (EM Blechtech AG, Root). Magalhães da Silva Hélder Daniel, Dagmersellen (Allega GmbH, Dagmersellen). Marty Markus, Meggen (Schurter AG, Luzern). Morina Rinor, Luzern (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Muff Janik, Rickenbach (Haslimann Aufzüge AG, Gunzwil). Paskaran Sujeekaran, Triengen (Trisa AG, Triengen). Penasa Manuel, Triengen (Trisa AG, Triengen). Pirathapan Pirahash, Hochdorf (Sistag AG, Eschenbach). Rudaj Lirim, Triengen (Proderma AG, Schötz). Salihu Edonis, Goldau (Dettwiler Metallbau AG, Langnau b. Reiden). Schweizer Marco, Wolhusen (Albrecht Wüthrich Maschinen und Mechanik AG, Wolhusen). Seiler Kilian, Neuenkirch (Grob AG, Nebikon). Stöckli Marcel, Werthenstein (Fankhauser Maschinenfabrik AG, Schachen). Stojkaj Erdon, Triengen (Trisa AG, Triengen). Tschopp Janik, Emmenbrücke (Delta Motor AG, Eich). Wyss Flavio, Ruswil (Siga Services AG, Ruswil).

Lika Endrit, Kriens (Loacker Swiss Recycling AG, Emmen).

Note 5,5: Zeising Christopher Erik, Hochdorf (Pneuhaus Seetal GmbH, Ermensee). Weiter haben bestanden: Bahnasi Hazem, Emmen (Pneuhaus Frank AG, Menznau). Krakaj Endrit, Büron (Pneuhaus Frank AG, Sursee). Lopes Marques Leandro, Zug (Leader Pneu-Garage GmbH, Buchrain). Machado Lopes Hugo Daniel, Emmenbrücke (Pneuhaus Frank AG, Emmenbrücke). Misgina Estefanos, Kriens (Pneuhaus Frank AG, Emmenbrücke). Pereira Agostinho Filipe, Hergiswil b. Willisau (Wiederkehr Pneuhaus AG, Grosswangen). Spichtig Ramon, Sarnen (Pneumatikhaus AG, Rothenburg). Stojiljkovic Andjelo, Geuensee (Pneuhaus Frank AG, Sursee).

Amberg Alisha, Rickenbach (Gasthof Adler AG Sempach, Sempach). Estifanos Asefaw Samrawit, Luzern (Schiffrestaurant Wilhelm Tell, Luzern). Geissbühler Lorenzo, Malters (Caritas Luzern, Luzern). Haile Feven, Emmenbrücke (Prélude Gastronomie AG, Emmenbrücke). Karimpur Para, Emmenbrücke (See- und Seminarhotel FloraAlpina AG, Vitznau). Kobler Joanna Vanessa, Obernau (Stiftung cafe sowieso, Luzern). Phuong Chisch-Chisch, Luzern (Schiffrestaurant Wilhelm Tell, Luzern). Rácz Glória, Wolhusen (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Shkoza Florian, Luzern (Hotel Continental-Park, Luzern). Sopha Nunalin, Luzern (BHS Hotel AG / Radisson Blu Hotel, Luzern).

Note 6: Wicki Stefanie, Schwarzenberg (Restaurant Rössli, Schwarzenberg). Note 5,8: Nunziatini Stefania, Kriens. Note 5,5: Koch Manuel, Giswil (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Note 5,4: Amhof Leandra, Urswil (Hotel Sempachersee, Nottwil). Birrer Nadine, Menznau (Landgasthof Sonne, Ebersecken). Weiter haben bestanden: Amacher Flavia, Kriens (Cascada Hotel, Luzern). Amanuel Azmara, Buchrain (Remimag AG Zunfthausrestaurant Pfistern, Luzern). Antipan Gonzalez Aylen Carey, Beinwil am See (Schiffrestaurant Wilhelm Tell, Luzern). Duarte Eduardo, Nebikon (Restaurant Landhaus zum Lerchenhof, Reiden). Heim Nadine, St. Erhard (Campus Sursee, Sursee). Klatt Lea, Bonstetten (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Krummenacher Andrin, Sachseln (Art Deco Hotel Montana, Luzern). Limacher Ronya, Luzern (Casa Tolone GmbH, Luzern). Martinez Castillo Eloisa, Worb (Brasserie Bodu, Luzern). Meusel Chayenne, Kriens (Sunneziel Meggen, Meggen). Pinto Panxha Melanie, Sarnen (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Reist Cheyenne, Küssnacht am Rigi (Hospitality Vision Lake Lucerne AG, Vitznau). Rölli Nicole, Richenthal (Sonne Seehotel, Eich). Schürmann Darwin, Obernau (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Teale Liesa Ivana, Luzern (Cascada Hotel, Luzern). Ting Luca, Greppen (Restaurant Schiff GmbH, Luzern).

Wicki David, Sörenberg (Josef Bucher AG, Escholzmatt).

Note 5,4: Portilla Saltos Simón Bolivar, Ruswil. Weiter haben bestanden: Alves Marco, Rain (Gut AG, Willisau). Arnold Simon, Triengen (Grüter Hans AG, Oberkirch). Banz Simon, Malters (Alois Bättig AG, Neuenkirch). Britschgi Joel, Hochdorf (Eiholzer AG, Baldegg). Burkart Mike, Entlebuch (R. Stalder GmbH, Entlebuch). Cerrillo Cardona Juan Francisco, Emmen (Schmid Amrhein AG, Luzern). De Benedetto Francesco, Gretzenbach (PS Haustechnik AG, Reiden). Dodaj Paulin, Ruswil (Kurmann Technik AG, Ruswil). Dreni Danjel, Grosswangen (Bösch Sanitär & Heizung AG, Buttisholz). Fleischli Michael, Ballwil (Alois Herzog AG, Luzern). Gashi Ardit, Schötz (Gut AG, Willisau). Haxhnikaj Gentrit, Luzern (Schmidt AG, Luzern). Heer Dominik, Grosswangen (Schwegler AG, Ettiswil). Islami Leonor, Ebikon (End AG, Luzern). Kirchhofer Matthias, Büron (HSE Haustechnik AG, Geuensee). Kolaj Mikel, Emmenbrücke (Hs. Müller & Cie. AG, Luzern). Limani Drilon, Willisau (Gut AG, Willisau). Lütolf Samuel Benny, Winikon (Fellmann Stefan AG, Triengen). Micic Aco, Luzern (F. Kuster AG, Luzern). Morad Zara, Kriens (Wieland AG, Kriens). Palumbo Unai Salvatore, Luzern (F. Lang AG, Luzern). Reinhardt Raphael, Hergiswil b. Willisau (Gut AG, Willisau). Rodrigues Ferreira Marcelo, Ebikon (Wieland AG, Kriens). Rölli Simon, Attelwil (Grüter Hans AG, Oberkirch). Rytz Alain, Kriens (Burri & Lötscher AG, Meggen). Schöpfer Thomas, Richenthal (B. Kaufmann AG, Altishofen). Shafik Yousry, Luzern (Alois Herzog AG, Luzern). Simon Johann Pierre Jacques, Grosswangen (Rogger Sanitär – Heizung AG, Ruswil). von Wyl Remigi Jesaja, Schwarzenbach (Wey Sanitär/Heizungs AG, Beromünster). Vuco Marko, Luzern (F. Lang AG, Luzern). Wicki Florian, Wolhusen (Stalder + Küng AG, Wolhusen).

Note 5,5: Bösch Noëlle, Buttisholz (Beck Konzept AG, Buttisholz). Bossert Jenny, Altbüron (Fredy Bieri AG, Schötz). Erni Livio, Kriens (Portmann + Meier AG, Luzern). Note 5,4: Ruckli Fabio, Hildisrieden (Franz Schuler AG, Hildisrieden). Zwimpfer Linus, Grosswangen (Vogel Design AG, Ruswil). Weiter haben bestanden: Achermann Lukas, Buttisholz (Müller + Zihlmann AG, Buttisholz). Arnet Mario, Schenkon (Bieri + Schwegler AG, Sursee). Bachmann Florian Xaver, Schachen (Holzbauunternehmung AG, Schachen). Beck Kay, Kottwil (Setz Fensterbau AG, Schötz). Bislimaj Meriton, Menznau (Gawo Gasser AG, Wolhusen). Brunner Matteo, Hochdorf (Räber Schreinerei GmbH, Kleinwangen). Bucher Andreas, Luzern (Gisler-ART GmbH, Meggen). Bucher David, Römerswil (Schriber AG Rothenburg, Rothenburg). Bucher Simon, Hergiswil b. Willisau (Vogel Design AG, Ruswil). Bucher Timo, Wolhusen (Stulz Schreinerei Innenausbau AG, Malters). Bühler Elia, Menznau (Schreinerei Meier AG, Zell). Escher Alain, Hitzkirch (Küng AG, Emmen). Fischer Michael, Büron (Albisser AG, Geuensee). Frey Nico, Hochdorf (4B AG, Hochdorf). Furger Silvan, Gunzwil (2R Schreinerei AG, Sursee). Gerhard Aaron, Brittnau (Häfliger & Mösch GmbH, Reiden). Giger Pius, Richenthal (Fredy Bieri AG, Schötz). Hafner Marco, Schüpfheim (Kistag Dekopack AG, Schüpfheim). Herzig Jonas Delio, Adligenswil (Urs Hirschi, Adligenswil). Herzig Luca, Zell (Schreinerei Scherrer Willisau GmbH, Willisau). Hesemann Nico, Kriens (Baumgartner Schreinerei AG, Obernau). Ineichen Emanuel, Luzern (Gastro Line’s AG, Kriens). Keller Yannick, Schötz (Schreinerei Gut, Mauensee). Kronenberg Silvan, Schötz (Fredy Bieri AG, Schötz). Künzli Jeremias, Nottwil (BS Fenster- und Türenbau AG, Sursee). Martinelli Yannis, Luzern (Krieger Rolf AG, Meggen). Oostenbrug Jannic Simon, Obernau (Baumgartner Schreinerei AG, Obernau). Osmanaj Florent, Schenkon (Bremgartner Innenausbau AG, Eich). Pecev Andi, Rothenburg (Brauchli AG Luzern, Luzern). Peter Dario, Menznau (Blum Schreinerei AG, Grosswangen). Peter Sven, Fischbach (Kaufmann Schreinerei AG, Altishofen). Rey Andris, Ebikon (Obrist interior AG, Inwil). Roos Gregor, Büron (Urs Dubach AG, Büron). Scherrer Janic, Hochdorf (Spörri Schreinerei AG, Urswil). Schmid Julian, Hellbühl (Vogel Design AG, Ruswil). Schmidiger Pascal, Flühli (Felder Handwerk & Design AG, Sörenberg). Schnider Robin, Sempach Station (Müller Sempach AG, Sempach). Schuler Andreas, Ruswil (Vogel Design AG, Ruswil). Schumacher Jana, Emmenbrücke (Schremo AG, Emmen). Senger Moritz, Kriens (Gyr Innenausbau AG, Luzern). Stadelmann Donat, Malters (Lustenberger – Im Haushalt daheim AG, Malters). Stadelmann Rafael, Buttisholz (Gebr. Wüest AG, Ettiswil). Steiger Marco, Wolhusen (Thalmann AG, Romoos). Tschabold Jonas, Luzern (Urs Hirschi, Adligenswil). Ulrich Reto, Buttisholz (Beck Konzept AG, Buttisholz). Unternährer Simon, Menznau (Lukas Meyer, Willisau). Verovic Luca, Ettiswil (Bremgartner Innenausbau AG, Eich). Vogel Adrian, Rengg (Gawo Gasser AG, Wolhusen). Weisskopf Jens Michel, Rothenburg (Furter Schreinerei AG, Beromünster). Wespi Lukas, Malters (Haupt AG, Ruswil). Wicki Lars, Malters (Duss Küchen AG, Emmenbrücke). Wolf Matthias, Ruswil (Birrer Schreiner GmbH, Ruswil). Zehnder Alina, Hitzkirch (Bürgi Schreinerei GmbH, Ermensee).

Note 5,5: Felder Silas Nils, Kleinwangen (talsee AG, Hochdorf). Note 5,4: Frei Silvana, Triengen (Biene Fenster AG, Winikon). Knuchel Silvan Raphael, Meggen (Urs Hirschi, Adligenswil). Nyfeler Martin, Moosleerau (Stiftung Brändi, Kriens). Webner Simon, Rickenbach (4B AG, Hochdorf). Weiter haben bestanden: Abrham Fthawi, Altwis (Weibel Schreinerei AG, Schongau). Balaj Leonard, Triengen (Gebr. Wüest AG, Ettiswil). Brasi Tiziano, Birrwil (Schreinerei Ryser AG, Rickenbach). Carbonara Nino, Rickenbach (BS Fenster- und Türenbau AG, Sursee). Caviglia Lorenzo, Luzern (Portmann + Meier AG, Luzern). Evers Tim Luca, Adligenswil (Röösli AG, Rothenburg). Ghirmay Amanuel, Wauwil (Setz Fensterbau AG, Schötz). Hadush Tesfahiwet, Wolhusen (Gawo Gasser AG, Wolhusen). Khalid Nour, Dierikon (Caritas Luzern, Luzern). Mezengi Omel, Sursee (BS Fenster- und Türenbau AG, Sursee). Müller Noel, Gettnau (Gebr. Wüest AG, Ettiswil). Pereira Braga Ruben, Scuol (Stiftung Brändi, Kriens). Roos Pascal, Ebikon (Krieger Rolf AG, Meggen). Schmid Jan, Hasle (Bühlmann AG Entlebuch, Hasle). Shkodra Kushtrim, Buchrain (1a hunkeler fenster AG, Ebikon). Stalder Nico Joél, Kriens (S+K Küche+Bad AG, Luzern). Thomann Jan, Reitnau (Biene Fenster AG, Winikon). Thommen Nico, Emmenbrücke (Slamanig Schreinerei AG, Inwil). Vragoviq Elkuran, Ebikon (Stiftung Brändi, Kriens).

Arnold Thomas, Udligenswil (Gisler Spenglerei- Bedachungen GmbH, Udligenswil). Beniers Amitiel, Kriens (Josef Wey AG, Rothenburg). Bühlmann Dominik, Emmenbrücke (Josef Wey AG, Rothenburg). Bula Tim, Kriens (Spenglerei Pilatus AG, Kriens). Fischer Maurus, Malters (Fuchs Gebäudehülle GmbH, Schachen). Hebler Michael, Buttisholz (Krauer Spenglerei GmbH, Hellbühl). Hummel Tim, Knutwil (Bucher Bauspenglerei AG, Knutwil). Koch Adrian, Schwarzenberg (Fuchs Gebäudehülle GmbH, Schachen). Nue Florian, Reinach (Hofer Spenglerei+Flachdach AG, Hitzkirch). Pfister Fabio, Altishofen (Bossart Spenglerei AG, Nebikon). Wenger Timon, Kriens (A. Erhart AG, Horw). Willimann Dominik, Sursee (Kaufmann Gotthard AG, Sursee).

Rrukaj Gjergj, Oftringen (Emilio Stecher AG, Root).

Dias Felisberto André Alexandre, Luzern (Griesser AG, Luzern).

Note 5,6: Unternährer Linus, Steinhuserberg (Hans Renggli Bau AG, Malters). Note 5,5: Estermann Lars, Hildisrieden (Anliker AG, Emmenbrücke). Note 5,4: Lagler Jean, Grosswangen (Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee). Loosli Daniel, Zell (Wüest & Cie AG, Nebikon). Weiter haben bestanden: Barbosa Cunha Ruben Ricardo, Emmenbrücke (Anliker AG, Emmenbrücke). Di Somma Fabio, Triengen (Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee). Escher Yves, Hitzkirch (Anliker AG, Emmenbrücke). Gschwend David, Buchrain (Marti Bauunternehmung AG, Luzern). Huber Lukas, Hergiswil b. Willisau (Glanzmann Tiefbau GmbH, Hergiswil b. Willisau). Jung Sandro, Sursee (Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee). Kottmann Marco, Rothenburg (Anliker AG, Emmenbrücke). Kramer Max, Schachen (Lötscher Tiefbau AG, Luzern). Loretini Kevin, Horw (Schmid Bauunternehmung AG Buchrain, Ebikon). Michel Cédric, Richenthal (Josef Arnet AG, Dagmersellen). Mohamedali Abdurahman, Kriens (Lötscher Tiefbau AG, Luzern). Müller Dirk, Kriens (Marti Bauunternehmung AG, Luzern). Soares Ferreira Wilson, Luzern (Implenia Schweiz AG, Luzern). Spiess Jannik, Herlisberg (Amrein AG, Rickenbach). Studer Janick, Schachen (Hans Renggli Bau AG, Malters). Unternährer Joel, Ballwil (Marti Bauunternehmung AG, Luzern). Weibel Roland, Bärau (Brechbühl Bau AG, Escholzmatt).

Note 5,4: Emmenegger Patrik, Romoos (A. Duss AG, Fontannen b. Wolhusen). Weiter haben bestanden: Eicher Benno, Schüpfheim (Stalder Tiefbau AG, Schüpfheim). Estifnos Nahom, Luzern (Anliker AG, Emmenbrücke). Helfenstein Stefan, Büron (Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee). Osman Ali Mohamed Feysal, Oberkirch (Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee). Ramezani Hossein Ali, Buchrain (Amrein Bau AG, Emmen). Wermelinger Benjamin, Hasle (Stalder Tiefbau AG, Schüpfheim). Widmer Manuel, Hochdorf (Lötscher Tiefbau AG, Luzern).

Note 5,9: Wicki Pascal, Sörenberg (Transport AG Entlebuch, Entlebuch). Note 5,5: Alt Sven, Ufhusen (Galliker Transport AG, Altishofen). Rolli Stefanie, Oberdiessbach (Traveco Transporte AG, Sursee). Note 5,4: Limacher Patrick, Cham (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Weiter haben bestanden: Bellmont Beda, Seedorf (Schätzle AG, Rothenburg). Burch Sascha, Rotkreuz (Emmi Schweiz AG, Emmen). Dahinden Tobias, Schüpfheim (Transport AG Entlebuch, Entlebuch). Dali Michèle, Mauensee (Camion-Transport AG Wil, Rothenburg). Duss Andrea, Dierikon (Röösli Transporte AG, Emmen). Heimgartner Reto, Kottwil (Traveco Transporte AG, Sursee). Hodel Raphael, Sursee (Pistor AG, Rothenburg). Kenel Lea, Arth (Leisibach Entsorgung AG, Hochdorf). Koini Livia, Malters (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Lenggenhager Moritz, Meggen (Schneider Umweltservice AG, Perlen). Mathys Eric Jan, Horw (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Maurer Sandro Dario, Eriswil (Galliker Transport AG, Altishofen). Müller Damian, Zug (Schneider Umweltservice AG, Perlen). Müller Julian, Hochdorf (Düring AG Ebikon, Ebikon). Ott Fabian, Schwarzenberg (Lötscher Logistik AG, Luzern). Pirvu Raul, Schötz (Galliker Transport AG, Altishofen). Rossi Sascha, Burg (Martin Brunner Transport AG, Luzern). Rupp Lukas, Horw (Anliker AG, Emmenbrücke). Schacher Fabio, Schötz (Galliker Transport AG, Altishofen). Wicki Christian Jules, Obernau (Imbach Logistik AG, Schachen). Zorica Dino, Sursee (Galliker Transport AG, Altishofen).

Duss Samuel, Werthenstein (Imbach Logistik AG, Schachen).

Note 5,4: Hollinger Tobias, Neuenkirch (Marché Restaurants Schweiz AG, Rothenburg). Weiter haben bestanden: Gerig Raphael Victor Francesco, Sursee. Nadler Niels, Neuenkirch (Genossenschaft Migros Luzern, Sursee). Ossino Alessia, Luzern (Marché Restaurants Schweiz AG, Rothenburg). Santschi Jennifer, Schenkon (Ikea AG, Rothenburg).

Note 5,4: Schmid Elio (mit BM), Entlebuch (CKW Conex AG, Telematics, Luzern). Weiter haben bestanden: Lustenberger Tizian, Wolfenschiessen (Network 41 AG, Sursee). Manoharan Piraven, Luzern (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Schneider Leon-Erik, Dagmersellen (Elektro Nottwil AG, Nottwil).

Cunaj Adelina, Rothenburg (CWS-boco Suisse SA, Kriens).

Note 5,8: Markl Natascha, Lupfig (Central Kleintierpraxis, Sursee). Note 5,5: Bürge Tanisha, Malters (Kleintierpraxis Huobmatt, Meggen). Rinderer Tayla, Hünenberg (Tierklinik Obergrund AG, Luzern). Schärer Chantal, Mauensee (VetTeam, Willisau). Note 5,4: Seeholzer Stefanie, Sigigen (Kleintierpraxis Gerliswil, Emmenbrücke). Weiter haben bestanden: Gsaller Raffaela, Malters (Tierklinik Obergrund AG, Luzern). Neeser Anina, Rain (Bucher Tierarzt, Hitzkirch). Wipfli Sofie, Hochdorf (Kleintierpraxis Eberli, Hochdorf).

Note 5,9: Peter Lynn, Luzern (amaZOOnas, Luzern). Weiter haben bestanden: Amstutz-Hunkeler Evelyne, Willisau. Birrer Ramona, Willisau. Küpker Lea Joy, Luzern (Tierheim an der Ron, Root). Wirth Nadia, Luzern.

Note 5,4: Bruttin Laurent (mit BM), Giswil (Bucherer AG, Luzern). Weiter hat bestanden: Schmid Norian Jantje, Luzern (Bucherer AG, Luzern).

Byelanovska Oleksandra, Hünenberg See (Bucherer AG, Luzern).

Note 5,5: Rizzo Salvatore, Wolhusen (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Weiter haben bestanden: Bullakaj Rikard, Geuensee (Einwohnergemeinde Oberkirch, Oberkirch). Hasaj Valmir, Luzern (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Lustenberger Yannic, Emmenbrücke (Gemeindeverwaltung Schötz, Schötz). Molenga Amos, Kriens (Katholische Kirchgemeinde Luzern, Luzern). Rhiner Levin Janis, Dulliken (Stiftung Villa Erica, Nebikon). Sailovic Boris, Emmen (Vebego AG, Horw). Schaller Björn, Wolhusen (Kanton Luzern, Luzern). Uebelhart Jonas Kuno, Sempach (Gemeindeverwaltung Schenkon, Schenkon). Vila Vázquez Julio, Eschenbach. Zuber Martin David, Kriens (Stiftung Brändi, Kriens).

Note 5,4: Omlin Cedrina, Sachseln (auviso audio visual solutions ag, Emmenbrücke). Weiter haben bestanden: Balzer Damian, Beromünster (B + T Bild + Ton AG, Rothenburg). Diener Severin Dominik, Auenstein (B + T Bild + Ton AG, Rothenburg).

Eisenring Maxim, Jonschwil (Weinbau Ottiger, Kastanienbaum). Koch Denis, Müswangen (Weinbau Ottiger, Kastanienbaum). Sigrist Michael, Meggen (Brunner Weinmanufaktur AG, Hitzkirch).

Bürli Selina, Altishofen (Celiku Dental AG, Egolzwil). Lippitsch Fabio, Rain (Creative Zahntechnik GmbH, Luzern). Setz Jules, Gontenschwil (zahntechnik sursee ag, Sursee).

Note 5,6: Konrad Simone, Luzern (dolmus GmbH Architekten FH, Luzern). Note 5,5: Emmenegger Jan Patrick, Dagmersellen (iPlus Bauingenieure AG, Sursee). Furrer Kilian, Schongau (Huber + Weibel AG, Hitzkirch). Irniger Rahel, Inwil (architekturkonzept gmbh, Kriens). Kneubühler Janine, Ufhusen (Koffel + Partner AG, Grossdietwil). Leuenberger Sven, Horw (BF architekten luzern ag, Luzern). Note 5,4: Sager Christian, Adligenswil (Dové Plan AG, Luzern). Zemp Agnes, Escholzmatt (Architekturbüro Testorelli, Luzern). Weiter haben bestanden: Bachmann Nico, Hohenrain (Kündig Architektur AG, Baldegg). Baumeler Lukas, Malters (Cerutti Partner Architekten AG, Malters). Beck Marc, Schenkon (Hunkeler Partner Architekten AG, Schenkon). Bondzic Viktor, Rothenburg (Schubiger AG, Luzern). Borova Valon, Inwil (Atmoshaus AG, Sempach Station). Brochella Rabea, Kriens (peba Architekten AG, Luzern). Brunner Johannes, Udligenswil (Leuenberger Architekten AG, Sursee). Bühler Sibyll, Adligenswil (Schärli Architekten AG, Luzern). Bulliqi Behxhet, Hünenberg (Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke). Büttiker Noah, Ebikon (Cerutti Partner Architekten AG, Dierikon). Dedaj Gezim, Grosswangen (w+p Bauingenieure AG, Rothenburg). Durot Dominic, Kriens (Basler & Hofmann AG, Kriens). Emmenegger Julia, Malters (A. Rigert + P. Bisang, Luzern). End Samuel, Merenschwand (Lombardi AG Beratende Ingenieure, Luzern). Felber Marlon, Luzern (CAS Architektur AG, Luzern). Gaiffi Elissa, Ri­ckenbach (Bättig / Stocker, Rickenbach). Garbani Elio, Horw (GKS Architekten Generalplaner AG, Luzern). Grossmann Remo, Oberkirch (kunzarchitekten ag, Sursee). Hodel Nico, Oberkirch (LBG Architektur + Bau, Schenkon). Isele Joel, Weggis (Basler & Hofmann AG, Kriens). Jenni Elena, Rothenburg (emmenegger architektur & baumanagement ag, Ballwil). Kauert Claudio, Emmenbrücke (Ingenieurbüro Kost + Partner AG, Sursee). König Maximilian, Eschenbach (Massplan AG, Ruswil). Krummenacher Iris, Malters (architekt fh.sia reto wicki gmbh, Flühli). Kühni Dario, Geuensee (Schmid Generalunternehmung AG, Ebikon). Leuenberger Simea, Wikon (Leuenberger Architekten AG, Sursee). Lochstampfer Imelda, Schwarzenberg (Furrer Fuchs Architektur GmbH, Malters). Lombardo Noah, Gelfingen (Basler & Hofmann AG, Kriens). Lustenberger Jaan, Adligenswil (Reichenbach Brun und Partner AG, Horw). Mächler Raphaël Yves, Brittnau (Tagmar AG, Dagmersellen). Meyer Riccarda, Entlebuch (Felder + Partner Bauingenieure AG, Entlebuch). Müller Celina, Neudorf (Rast Architektur, Schenkon). Niffeler Patrick Tanakrit, Rothenburg (B+S AG, Luzern). Ottiger Fabian, Neuenkirch (Anliker AG Generalunternehmung, Emmenbrücke). Romano Luca, Udligenswil (Romano & Christen Generalunternehmung AG, Luzern). Ruiz Alisha, Knutwil (Baureag, Willisau). Schäfer Aline, Rothenburg (B2G Architekten AG, Sempach). Schmidlin Jasmin, Egolzwil (Schenker + Schenker AG, Oberkirch). Schnarwiler Samuel, Hämikon (Erni Planung AG, Schongau). Schöpf Dario, Neuenkirch (Atmoshaus AG, Sempach Station). Schwander Markus, Baldegg (Galliker und Riva Architekten AG, Luzern). Shanmugathevan Nathushan, Nebikon (PlanQuadrat AG, Willisau). Stadelmann Elina, Hasle (Frank Lüdi dipl. Architekt ETH/SIA, Luzern). Stadelmann Nicole, Eschenbach (Müller + Pfister Architekten AG, Emmenbrücke). Stadelmann Nils (mit BM), Emmenbrücke (blu architekten ag, Luzern). Steffen Ronja, Ruswil (Müller Architekt AG, Ruswil). Strebel Léonie, Moosleerau (qbatur AG, Triengen). Studer Flurin, Knonau (Büro Konstrukt AG, Luzern). Stutz Reto, Nebikon (Kurmann Architekten AG, Menznau). Theiler Sophie (mit BM), Kastanienbaum (Scheitlin Syfrig Architekten AG, Luzern). Vitali Ivo, Oberkirch (Amberg Architekten AG, Sursee). Vogel Jana, Nottwil (Beck Konzept AG, Buttisholz). Vogel Philipp, Buchrain (Vetter & Partner Architekten GmbH, Luzern). von Büren Matteo, Wolfenschiessen (TGS Architekten AG, Luzern). von Gunten Yannik Joel, Wolhusen (Felder + Partner Bauingenieure AG, Entlebuch). Wagner Jonas, Immensee (Lötscher Architektur GmbH, Meggen). Wandeler Michelle, Beromünster (Büchler + Scheid­egger, Neuenkirch). Wigger Alexandre Lucien, Luzern (a4 architekten gmbh, Kriens). Willimann Jaqueline, Schötz (Cerutti Partner Architekten AG, Sursee). Wolfisberg Dimitri, Hergiswil (Schärli Architekten AG, Luzern). Zemp Janis (mit BM), Emmenbrücke (Lüscher Bucher Theiler GmbH, Luzern).



Müller Manuela Sarah, Adligenswil (Eggstein Holz AG Luzern, Emmenbrücke).

Note 5,6: Amrein Ivan, Gunzwil (Zimmermann Holzbau u. Sägerei AG, Herlisberg). Note 5,5: Emmenegger Patrick, Schüpfheim (Zimmerei Stalder AG, Schüpfheim). Henggeler Remo (mit BM), Mühlau (Tschopp Holzbau AG, Hochdorf). Note 5,4: Schmid Andrin, Egolzwil (Renggli AG, Schötz). Zürcher Remo, Trubschachen (Krummen­acher Holzbau AG, Escholzmatt). Weiter haben bestanden: Achermann Dominik, Buttisholz (Holzbauteam Lustenberger AG, Grosswangen). Beetschen Micha, Aesch (stadelmann Holzbau AG, Aesch). Besse Lars, Kriens (Brauchli AG Luzern, Luzern). Bösch Gabriel, Buttisholz (Roos Holzbau AG, Buttisholz). Bossert Josua, Wolhusen (Schmid & Rüssli Holzbau AG, Malters). Bucher Pablo, Ruswil (Stalder Holzbau AG, Malters). Buholzer Samuel, Luzern (Eggstein Holz AG Luzern, Emmenbrücke). Burgherr Silas, Reitnau (Burgherr Moosersäge AG, Hintermoos). Döbeli Lukas, Sarmenstorf (Erni Holzbau AG, Schongau). Duss Stefan, Doppleschwand (Huwiler Mägu GmbH, Entlebuch). Egger Jonas, Sempach (energieholzbau boog gmbh, Neuenkirch). Flück Lukas, Eschenbach (Holzbau Sticher GmbH, Ebikon). Furrer Tobias, Geuensee (Häfliger Holzbau AG, Büron). Gassmann Pascal, Sempach (Hecht Holzbau AG, Sursee). Graf Tobias, Schongau (Aregger Holzbau GmbH, Ballwil). Hartmann Thomas, Reiden (schaerholzbau produktion ag, Altbüron). Haupt Noël, Ruswil (Dubach Holzbau AG, Hüswil). Hauser Noel, Willisau (Loosli Holzbau Willisau AG, Willisau). Hofer Michael, Buttisholz (Schmid & Rüssli Holzbau AG, Malters). Hollitzer Ramon, Kriens (Eggstein Holz AG Luzern, Emmenbrücke). Huser Christian, Urswil (Tschopp Holzbau AG, Hochdorf). Imboden Mike, Udligenswil (Portmann Holzbau GmbH, Meierskappel). Jans Lukas, Urswil (Tschopp Holzbau AG, Hochdorf). Kaufmann Manuel, Egolzwil (Koller Poly-Holzbau AG, Ebersecken). Kneubühler Philipp, Ufhusen (Dubach Holzbau AG, Hüswil). Kronenberg Loris, Willisau (schaerholzbau produktion ag, Altbüron). Künzli Patrick, Willisau (Dubach Holzbau AG, Hüswil). Ming Linus, Ruswil (Haupt AG, Ruswil). Nietlispach Marco, Sarmenstorf (Erni Holzbau AG, Schongau). Portmann Bruno, Escholzmatt (A. Portmann Holzbau AG, Escholzmatt). Reber Flavio, Zell (schaerholzbau produktion ag, Altbüron). Reinhold Jonas, Obernau (Werner Bucher, Kriens). Renggli Thomas, Ebnet (Haupt AG, Ruswil). Schmid Fabian, Hildisrieden (Helfenstein + Muff Holzbau AG, Sempach). Schuler Jonas, Hitzkirch (Ideal Holzbau AG, Ballwil). Schwab Timo, Udligenswil (Odermatt Holzbau GmbH, Adligenswil). Steffen Mauro, Wolhusen (Haupt AG, Ruswil). Steiner Silvan, Schötz (Zimmerei Team Egolzwil AG, Egolzwil). Stocker Janosch, Neudorf (Hecht Holzbau AG, Sursee). Stremlow Jonas, Luzern (1a hunkeler holzbau AG, Ebikon). Vogel Janik, Willisau (Renggli AG, Schötz). Wandeler Ramon, Emmenbrücke (Werner Bucher, Kriens). Wandeler Rony, Sempach Station (Helfenstein + Muff Holzbau AG, Sempach). Wey Thilo, Rothenburg (Eggstein Holz AG Luzern, Emmen- brücke). Wicki Sven, Sörenberg (Beat Bieri, Flühli).