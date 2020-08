Lehrabgänger Kanton Luzern: Kaufmännische und Detailhandelsberufe 07.08.2020, 05.00 Uhr

Hinweis: Massgebend für die kantonale Zuteilung ist in der Regel der Lehrort.

Note 5,5: Thaneswaran Lathan, Oberkirch (Kanton Luzern, Luzern). Weiter haben bestanden: Albisser Jennifer, Schötz (Auto Birrer AG, Sursee). Bisang Selina, Buttisholz (Grüter Hans AG, Oberkirch). Bouzas Morales Laura, Emmenbrücke (Kanton Luzern, Luzern). Briker Jannis, Meggen (Düring AG Ebikon, Ebikon). Brunner Lisa, Luzern (Gemeindeverwaltung Horw, Horw). Duale Musse Hamza, Ebikon (CWS-boco Suisse SA, Kriens). Ethemi Albina, Mellingen (Stiftung Brändi, Luzern). Fiorentini Fabio, Luzern (Marku, Geissbühler & Theiler AG, Luzern). Frey Nicole, Emmen (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Fuchs Veronica, Geuensee (Stiftung Campus Sursee, Sursee). Gärtner Fabienne, Ruswil (Cristall Gebäudereinigungen AG, Wolhusen). Heesch Caroline, Büttikon (Stiftung Brändi, Luzern). Hoti Sherine, Luzern (Kanton Luzern, Luzern). Huber Joelina Brittany, Luzern (Kuoni Reisen, Emmenbrücke). Ivanovic Andjela, Luzern (Zentrum für Soziales, Hochdorf). Keranovic Ajla, Kriens (Heime Kriens AG, Kriens). Ljutic Irma, Luzern (Spitex Kriens, Kriens). Mahilrajah Athisaja, Luzern (Kanton Luzern, Sursee). Miroci Alma, Kriens (Stadt Kriens, Kriens). Miroci Aulona, Luzern (IG Arbeit, Luzern). Oktay Ayse, Dagmersellen (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Shala Albasjan, Emmenbrücke (Galli Bau AG, Emmenbrücke).

Note 5,5: Arnold Svenja, Altdorf (Marco B. GmbH, Luzern). De Oliveira Pereira Ana Beatriz, Hochdorf (Otto’s AG, Baldegg). Note 5,4: Chhath Socheata, Uitikon Waldegg (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Jeyaranjan Aarabi, Luzern (Caritas Wohnen Luzern, Luzern). Kirchner Lorena, Hochdorf (Chicorée Mode AG, Sursee). Schwegler Jessica, Nottwil (Spar Handels AG, Nottwil). Weiter haben bestanden: Abdiu Xhemile, Malters (Meier-Giger GmbH, Luzern). Aliu Kreshnik, Emmenbrücke (Manor Warenhaus, Emmenbrücke). Alves Pinto Elisa, Alpnach Dorf (World of Jeans Luzern, Luzern). Aurilio Fabio Leandro, Hochdorf (Genossenschaft Migros Luzern, Sursee). Banovi Dejlan, Emmenbrücke (Genossenschaft Migros Luzern, Sursee). Banz Sandro, Luzern (Spar Supermarkt (Food4you GmbH), Emmen). Becirbasic Adna, Wettingen (MX2 Kiosk GmbH, Luzern). Berisha Dorentina, Kriens (Coop, Kriens). Berisha Dorina, Ebikon (Hug Retail AG, Luzern). Birrer Natascha Tamara, Malters (Landi Sempach-Emmen, Emmenbrücke). Blanco Busto Kevin, Emmenbrücke (Genossenschaft Migros Luzern, Emmenbrücke). Budai Elias Manuel, Eschenbach (Albin Gisler AG, Hochdorf). Bühler Amir, Kriens (TopCC AG, Kriens). Bühlmann Daniela, Römerswil (Landi Oberseetal, Hochdorf). Bullakaj Mirlinda, Sursee (Volg Detailhandels AG, Geuensee). Burchard Saskia, Emmenbrücke (Beck Koch AG, Luzern). Carrese Pietro Pio Eduardo, Emmen (Otto’s AG, Root). Chowdhury Usaima, Ruswil (Genossenschaft Migros Luzern, Ruswil). Christen Romana, Dierikon (Metzgerei Isenegger, Root). Cioppa Valeria, Emmenbrücke (Heini Conditorei AG, Luzern). Conte Valentina, Küssnacht am Rigi (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Cortese Maurizio, Wolhusen (Genossenschaft Migros Luzern, Luzern). Da Silva Oliveira Catarina de Fatima, Emmenbrücke (Spar Handels AG, Luzern). Demirovik Jasko, Küssnacht am Rigi (Debrunner Acifer AG, Emmenbrücke). Destani Anesa, Inwil (Coop, Luzern). Devittori Céline Dahlia, Emmenbrücke (Tally Weijl Retail Switzerland AG, Sursee). Dubach Martina, Hergiswil b. Willisau (Landi, Buchrain). Eggen Andrea, Moosleerau (Landi Triengen, Triengen). Egli Fabiola, Ennetbürgen (Micasa, Emmenbrücke). Gallé Nico, Grossdietwil (B. Duss AG, Wolhusen). Galliker Hanna, Buttisholz (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Gojani Albesa, Neuenkirch (Migros Partner, Neuenkirch). Gritti Noé, Willisau (M & M Schmidlin GmbH, Schötz). Habteab Meletetsega, Ebikon (Caritas Luzern, Luzern). Hagos Helen, Emmenbrücke (R. Hänggi AG, Rothenburg). Hartmeier Luca, Oftringen (Marionnaud Parfumeries AG, Luzern). Ibraimoska Farija, Emmenbrücke (Beck Koch AG, Kriens). Illi Vanessa, Hochdorf (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Imbach Schajmaa Heidi, Luzern (C & A Mode AG, Luzern). Janjic Andela, Luzern (Coop, Meggen). Kadrii Vullnet, Luzern (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Kämpfer Samira, Horw (Coop City Kriens, Kriens). Keqa Gjyljana, Hochdorf (Volg Detailhandels AG, Meggen). Krasniqi Sabina, Kriens (Macchi AG, Kriens). Krauer Julia, Neuenkirch (Valora Schweiz AG, Luzern). Kulhan Hilal, Hochdorf (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Küpker Tim, Luzern (Coop, Kriens). Kurmann Yvan, Willisau (Estermann’s, Sursee). Ladino Hoyos Laura, Luzern (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Lazri Vanesa, Emmenbrücke (Coop, Luzern). Lehmann Linda, Gelfingen (Strebel Bogensport AG, Kriens). Limacher Stefanie Jrene, Escholzmatt (Suter’s Meile, Luzern). Limacher Tamara, Escholzmatt (fixtool GmbH, Schüpfheim). Lustenberger Jasmin, Geiss (Lucia Wiederkehr GmbH, Buttisholz). Lustenberger Jessica, Beckenried (Musikhaus Lustenberger GmbH, Emmenbrücke). Maricic Nikola, Inwil (Coop Bau + Hobby, Kriens). Masivi Gedeon Freude, Schüpfheim (Manor Warenhaus, Luzern). Mathis Jean-Carlos, Arth (Juwelier Kurz AG, Luzern). Matoshi Bleona, Emmenbrücke (Macchi AG, Luzern). Maulella Caterina-Lorenza, Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Luzern). Meyer Jan, Gelfingen (Coop, Hitzkirch). Milenkovic Nina, Schüpfheim (Stirnimann Schuh AG, Schüpfheim). Moorthy Iynkarani, Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Kriens). Muff Alessandro Peter, Sarnen (Dosenbach-Ochsner AG, Kriens). Musliu Leonit, Ebikon (Genossenschaft Migros Luzern, Luzern). Mutikdaktsang Tenzin Thinlay, Luzern (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Nuraj Fabian, Sempach (Lampart Wauwil GmbH, Wauwil). Nzita Kittmy Manta, Emmen (Denner AG, Kriens). Oehninger Justin, Zell (Coop, Willisau). Orllati Laura, Rothenburg (Dosenbach-Ochsner AG, Ebikon). Oroshi Martina, Nottwil (Voi Sempach GmbH, Sempach). Özkenar Ekin, Emmenbrücke (Spar Supermarkt Luzern, Luzern). Paskaran Logika, Triengen (Coop City, Luzern). Pelizza Chiara, Oberkirch (Lehner Versand AG, Schenkon). Petrova Natalija, Emmenbrücke (Vögele Shoes, Sursee). Petrovic Magdalena, Emmen (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Qukani Lorina, Emmen (Genossenschaft Migros Luzern, Luzern). Rania Giuseppe, Adligenswil (Coop, Kriens). Rast Nina Rahel, Hohenrain (Beldona AG, Emmenbrücke). Rauch Giulia, Luzern (Michel Handels GmbH, Kriens). Romero Sierra Reyson, Emmen (Coop, Kriens). Röösli Corina, Hasle (Coop, Malters). Ruch Nicole, Zell (Chappuis AG, Willisau). Samanli Deniz, Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Ebikon). Sathiyavarathan Samson, Luzern (Voi Migros Partner Beromünster, Beromünster). Schaller Selina, Willisau (Genossenschaft Migros Luzern, Zell). Schmid Lisa, Wolhusen (Coop, Wolhusen). Schwegler Veronika, Daiwil (Coop, Willisau). Seçilmis Özgür, Emmenbrücke (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Seeholzer Natascha Patricia, Malters (WE Switzerland Fashion AG, Luzern). Sefi Edita, Emmenbrücke (Chicorée Mode AG, Emmenbrücke). Shanmugalingam Piravena, Hochdorf (Coop, Hochdorf). Simoni Gjensina, Kriens (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Sobreira Gonçalves Rafael Amandio, Gettnau (Kreuz-Garage Willisau AG, Willisau). Stojkovic Jasmina, Wolhusen (Hug Retail AG, Luzern). Stolla Fatime, Eschenbach (Macchi AG, Luzern). Studer Shana, Schenkon (Genossenschaft Migros Luzern, Sursee). Sulejmani Leonita, Huttwil (Modehaus Peter AG, Willisau). Sulejmani Sumeja, Sursee (Volg Rickenbach, Rickenbach). Tahiraj Florijana, Rickenbach (R. Hänggi AG, Luzern). Topalli-Gurgurovci Jasmine, Emmenbrücke (Marco B. GmbH, Luzern). Türkoglu Rabia, Sins (kiosk löwencenter, Luzern). van den Broek Soraya Nicolette, Ebikon (Coop City Kriens, Kriens). Vukovic de Abreu Ana Paula, Ebikon (Valora Schweiz AG, Ebikon). Wyssmann Lautaro Alexis, Emmenbrücke (Dosenbach-Ochsner AG, Sursee). Zumstein Jimmy, Luzern (Socar Energy Switzerland GmbH, Inwil).

Note 6: Sager Deborah, Strengelbach (Manor Warenhaus, Emmenbrücke). Note 5,8: Bossert Lorena, Dagmersellen (Go-In Sportshop, Sursee). Note 5,7: Iljazi Irem, Ebikon (Esprit Store, Luzern). Note 5,6: Koch Robin, Root (Paranoia Retail GmbH, Luzern). Piazza Raiana, Stans (von Moos Sport + Hobby AG, Luzern). Portmann Leonie, Root (Landi, Buchrain). Ritter Ruben, Luzern (Coop, Adligenswil). Steiner Yara, Ebikon (Möbel Pfister AG, Emmenbrücke). Note 5,5: Affentranger Carmen (mit BM), Buttisholz (Post CH AG, Luzern). Desku Teuta, Schötz (Doo Dah Luzern, Luzern). Gabriel Luca, Ennetbürgen (Sunrise Communications AG, Luzern). Haas Brian, Alpnach Dorf (Bucherer AG, Luzern). Kunz Sarah (mit BM), Ruswil (Landi-Markt AG Sursee, Oberkirch). Ndong Keziea Nancy, Luzern (Doo Dah Luzern, Luzern). Odermatt Nicolas Elias, Luzern (Otto’s AG, Sursee). Sidler Erin, Hochdorf (Perosa AG, Luzern). Zimmermann Vera, Wohlen (Musik Hug AG, Ebikon). Note 5,4: Durrer Melina, Ebikon (Beck Koch AG, Luzern). Fritschi Michelle, Menziken (Fizzen, Luzern). Gopalakrishnar Janushan, Luzern (Manor Warenhaus, Luzern). Ineichen Dana Chiara Blue, Ebikon (relax fashion ag, Luzern). Jittieng Kanjana, Aesch (R. Schriber Elektro-Stoffe AG, Hochdorf). Lussi Jasmin, Dallenwil (Tree Sports GmbH, Hochdorf). Müller Larissa, Oberrüti (PKZ Burger-Kehl + Co. AG, Luzern). Putz Stephanie, Nottwil (von Matt AG Sursee, Sursee). Vinu Sandra, Ebikon (Genossenschaft Migros Luzern, Luzern). Weiter haben bestanden: Abreu Mariana Filipa, Hochdorf (Denner AG, Sursee). Ademi Albertina, Wolhusen (Spar Supermarkt Luzern, Luzern). Aikhionbare Loveth Uwa, Kriens (Amag Automobil und Motoren AG, Kriens). Ajeti Nimet, Luzern (Coop, Kriens). Aliston de Silva Royal, Küssnacht am Rigi (Dosenbach-Ochsner AG, Kriens). Anderhub Janine, Eschenbach (von Moos Sport + Hobby AG, Luzern). Arifaj Arlind, Menziken (Aldi Suisse AG, Ermensee). Bachmann Patrick, Eich (Dosenbach-Ochsner AG, Luzern). Bachmann Sara, Schachen (Imhof, Willisau). Banz Tanja, Hasle (Landi Pilatus AG, Wolhusen). Baumann Giuliano, Wilen (Dipl. Ing. Fust AG, Luzern). Baumann Noemi, Emmen (Manor Warenhaus, Luzern). Beciri Drinesa, Kriens (Aldi Suisse AG, Kriens). Berisha Isuf, Menznau (Micasa, Emmenbrücke). Berner Carmen, Honau (Qualipet AG, Emmenbrücke). Berwert Noah, Rothenburg (Genossenschaft Migros Luzern, Rothenburg). Bichsel Mike, Triengen (Otto’s AG, Baldegg). Bieri Silvia Irene, Escholzmatt (Landi, Schüpfheim). Bilaloski Ardit, Luzern (Interdiscount, Sursee). Blaudszun Gilles, Luzern (Emil Frey AG Ebikon, Ebikon). Bosilkova Teodora, Ennetbürgen (Emil Frey AG, Luzern). Brun Jasmin, Willisau (Hodel Bäckerei AG, Hergiswil b. Willisau). Brun Ramona, Emmenbrücke (Livique, Emmenbrücke). Bucher Katja, Nebikon (Landi Luzern-West, Reiden). Bucher Levin Andri, Buchrain (Dosenbach-Ochsner AG, Emmenbrücke). Buchwalder Laura, Hochdorf (Dosenbach AG, Luzern). Bühler Precious, Luzern (PKZ Burger-Kehl + Co. AG, Luzern). Bunjevac Daria, Luzern (Bestseller Stores Switzerland AG, Luzern). Burri Carol, Buttisholz (Keller Ruswil AG, Ruswil). Burri Valentin, Baldegg (Hammer Auto Center AG, Emmenbrücke). Bytyçi Morea, Kriens (Macchi AG, Luzern). Campillo Aveleira Lorena, Kriens (Post CH AG, Luzern). Çayci Dilek, Luzern (mobilezone ag, Luzern). Chandrakumar Vaneka, Ettiswil (Volg Detailhandels AG, Ettiswil). Cioppa Rosa, Hellbühl (Genossenschaft Migros Luzern, Ebikon). Ciottariello Chiara, Kriens (Chicorée Mode AG, Emmenbrücke). De Donno Lorenzo, Stansstad (Globus Magazine zum Globus AG, Luzern). Del Vacchio Sara, Emmenbrücke (R. Schriber Elektro-Stoffe AG, Hochdorf). Dermaku Floriana, Luzern (Schuhhaus Imgrüth AG, Luzern). Dias Varejao Margarida, Luzern (Habermacher Bäckerei AG, Luzern). Dzambazi Fatmir, Perlen (Magazine zum Globus AG, Luzern). Eberli Leonie, Altwis (Interdiscount AG, Hochdorf). Eftimova Katerina, Emmenbrücke (R. Hänggi AG, Kriens). El Helbaoui Maryam, Hergiswil (Companys Store Luzern, Luzern). Emmenegger Celine, Schüpfheim (GO-IN Sportshop, Sursee). Emmenegger Corina, Flühli (Volg Detailhandels AG, Sörenberg). Enparajah Mathujan, Luzern (Salt Store Luzern SBB, Luzern). Faden Joel, Sempach (Huwyler Sport AG, Beromünster). Fankhauser Karin, Gondiswil (Kreiliger AG, Willisau). Felder Janine, Hellbühl (Landi Sempach-Emmen, Rothenburg). Felder Ramona, Rengg (Bucherer AG, Luzern). Fernandes Luca, Buochs (Interdiscount, Kriens). Ferreira Monteiro Patrick, Luzern (von Moos Sport + Hobby AG, Luzern). Fessler Ursin, Hämikon (Steg Electronics AG, Luzern). Fischer Vivienne, Root (PKZ Burger-Kehl + Co. AG, Luzern). Fleischli Lea, Sins (Spielkiste Schweiz AG, Luzern). Fleischli Tamara, Eschenbach (Mammut Store Luzern, Luzern). Fleischlin Irina, Sempach (Post CH AG, Luzern). Garibovic Sejla, Root (Gränicher Sursee AG, Sursee). Gasser Svenja, Hasle (Volg Detailhandels AG, Sörenberg). Gassmann Karin, Hildisrieden (R. Hänggi AG, Rothenburg). Gisoldo Marco, Oberkirch (Manor Warenhaus, Emmenbrücke). Gjidoda Florentina, Malters (Möbel Pfister AG, Emmenbrücke). Gjinaj Kevin, Menznau (Genossenschaft Migros Luzern, Egolzwil). Gjinaj Sabrina, Ruswil (Christ Uhren und Schmuck, Luzern). Glanzmann Tobias, Kriens (Coop, Luzern). Graishta Ardon, Buchrain (Otto’s AG, Luzern). Greber Levi, Luzern (Transa, Luzern). Hasaj Rukije, Luzern (Tschümperlin & Co AG, Luzern). Hasanramaj Kujtesa, Menziken (Globus Magazine zum Globus AG, Luzern). Hasler Nino, Ebikon (Genossenschaft Migros Luzern, Luzern). Heussi Nico, Baar (Bucherer AG, Luzern). Hodel Mirjam, Neuenkirch (Genossenschaft Migros Luzern, Sursee). Hüseyni Beyza, Luzern (Companys Store Luzern, Luzern). Ibra Danijela, Rothenburg (Christ Uhren und Schmuck, Emmenbrücke). Jetschke Ramona Julia, Gisikon (Post CH AG, Luzern). Jordi Ramona, Luzern (C & A Mode AG, Luzern). Jovanovic Maja, Emmenbrücke (Ikea AG, Rothenburg). Jukic Maristela, Emmen (Genossenschaft Migros Luzern, Emmenbrücke). Jularic Ana Marija, Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Emmenbrücke). Kaiser Selina, Malters (Entlebucher Schuh-Märt, Entlebuch). Kamber Patrick, Kriens (Genossenschaft Migros Luzern, Luzern). Karakus Fatma Bilge, Luzern (Hornbach Bau- und Gartenmarkt, Luzern). Kathriner Noé, Luzern (Favourites Fashion GmbH, Früh’ling, Luzern). Kawfar Ashik, Kerns (Decathlon Sports Switzerland SA, Emmenbrücke). Keiser Manuel, Malters (Hornbach Bau- und Gartenmarkt, Luzern). Keller Janik, Gelfingen (Conrad Electronic AG, Emmenbrücke). Keller Patricia, Alberswil (Embassy Jewel AG, Luzern). Kipfer Nicole, Hellbühl (Landi Pilatus AG, Malters). Koch Gabriel, Flühli (Rottal Auto AG, Ruswil). Koch Sandro, Willisau (Landi Luzern-West, Schötz). Kozarac Kenan, Luzern (Emil Frey AG Ebikon, Ebikon). Krügel Noah, Willisau (Kunz-Sport AG, Willisau). Krummenacher Celina Alexa, St. Erhard (Schuh Wehrli AG, Sursee). Krummenacher Jana, Emmenbrücke (Felix Bühler AG Reitsportgeschäft, Kriens). Kugatheeswaran Thushanth, Safenwil (Derendinger AG, Reiden). Kühne Noah, Luzern (Lehmann-Hattrick AG, Luzern). Kummer Gerhard, Abtwil AG (Hornbach Bau- und Gartenmarkt, Luzern). Kunz Sabrina, Willisau (My Weibel AG, Sursee). Kuoni Yorrick, Reinach (my Swiss Mobile Shop GmbH, Willisau). Kushnir Artem, Malters (login Berufsbildung AG, Luzern). Lazarevic Elena, Oftringen (Bucherer AG, Luzern). Loretz Viviane, Luzern (Manor Warenhaus, Emmenbrücke). Lustenberger Jaqueline, Schötz (Coop, Reiden). Lustenberger Luca, Winikon (Interdiscount, Emmenbrücke). Marti Jasmine, Inwil (Amavita Apotheke, Luzern). Marti Jeremy, Ballwil (Dipl. Ing. Fust AG, Kriens). Mehr Joel, Grosswangen (Stöckli Swiss Sports AG, Wolhusen). Meier Julia, Luzern (Conforama Suisse SA, Emmenbrücke). Mirakaj Layla, Perlen (Instore Luzern, Luzern). Mora Diaz Claudia, Luzern (Gränicher Damen GmbH, Luzern). Moscatelli Natalie, Ballwil (Genossenschaft Migros Luzern, Hochdorf). Moser Stefanie, Luzern (Instore Emmen, Emmenbrücke). Muff Nadja, Rain (Möbel Pfister AG, Emmenbrücke). Müller Samantha, Obernau (Beck Koch AG, Luzern). Noack Jennifer, Eschenbach (Papeterie Zumstein AG, Luzern). Oliveira Siqueira Jessica, Luzern (Instore Emmen, Emmenbrücke). Osigwe Sebastian Ogenna, Kriens (Epper an der Autobahn AG, Kriens). Osmani Sara, Wolhusen (Coop, Willisau). Özgül Hüseyin Berzan, Geuensee (mobilezone ag, Kriens). Pajkanovic Mischa, Kriens (Migrol Service Kriens GmbH, Kriens). Palushi Edmond, Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Luzern). Pereira Vera, Menzingen (Rent a Box Schmuck und Uhren AG, Luzern). Perret Selina, Ebikon (Genossenschaft Migros Luzern, Ebikon). Pescatore Nevio, Oberrüti (Bächli Bergsport AG, Kriens). Peter Alisha, Inwil (E. C. Fischer AG, Luzern). Petermann Claudia, Römerswil (Genossenschaft Migros Luzern, Hochdorf). Petrovic Milena, Egolzwil (Gübelin AG, Luzern). Pham Hoang Qui, Luzern (Globus Magazine zum Globus AG, Luzern). Pnishi Edvina, Kriens (Hug Retail AG, Horw). Portmann Ivan, Menznau (Coop, Ruswil). Portmann Livia, Luzern (Stöckli Swiss Sports AG, Wolhusen). Portmann Rahel, Doppleschwand (Mode Kofler, Emmenbrücke). Prenqi Donika, Wauwil (Sedel Garage AG, Emmenbrücke). Radi Martina, Root (Salt Mobile AG, Luzern). Rangadaas Shejany, Emmenbrücke (Dosenbach-Ochsner AG, Rothenburg). Rast Joël, Buchrain (Swisscom AG, Luzern). Rast Rabiah, Hochdorf (Mode Kofler, Luzern). Ribeiro Machado Daniela Sofia, Nebikon (Schwerzmann AG, Kriens). Ristic Martina, Luzern (Kottmann Herrenmode AG, Sursee). Ryser Vanessa, Nebikon (Coop, Dagmersellen). Sachchithanantham Anuschjan, Hergiswil (Prodega Markt Kriens, Kriens). Saiti Jetmir, Ebikon (Aldi Suisse AG, Kriens). Salihi Betim, Schachen (Bolliger Nutzfahrzeuge AG, Root). Sayans Erika, Kriens (R. Hänggi AG, Kriens). Schärli Corin, Werthenstein (Otto’s AG, Luzern). Schärli David Emmanuel, Zofingen (Gübelin AG, Luzern). Scheidegger Anja, Dierikon (Klangformat AG, Ebikon). Schlecht Angelika, Oberkirch (Gastro Trade 2013 GmbH, Sursee). Schlegel Miguel, Rain (von Moos Sport + Hobby AG, Luzern). Schmid Cindy, Küssnacht am Rigi (Dosenbach-Ochsner AG, Luzern). Schöpfer Anja, Ruswil (Papeterie Bürobedarf Meyer, Ruswil). Schöpfer Petra, Menznau (Café Amrein Chocolatier, Willisau). Schumacher Cheyenne, Emmenbrücke (Genossenschaft Migros Luzern, Ebikon). Schüpfer Ivan Emanuel, Luzern (Prodega Markt Kriens, Kriens). Selvakumar Kijolini, Sursee (Dosenbach-Ochsner AG, Sursee). Shala Gentijana, Rickenbach (Denner AG, Hochdorf). Siller Chris, Emmen (Dipl. Ing. Fust AG, Emmenbrücke). Sivanesalingam Yathavan, Wolhusen (B. Duss AG, Wolhusen). Sokoli Jessica, Strengelbach (Jumbo-Markt AG, Emmenbrücke). Sokoli Magdalena, Triengen (Macchi AG, Luzern). Spiess Nadine, Emmenbrücke (Auto Birrer AG, Sursee). Spiess Rahel, Pfaffnau (Manor Warenhaus, Emmenbrücke). Spring Vivienne, Ballwil (Scania Schweiz AG, Emmen). Stalder Flavio, Geuensee (Genossenschaft Migros Luzern, Sursee). Starkl Jennifer, Wolfenschiessen (Genossenschaft Migros Luzern, Ebikon). Stefanovic David, Emmen (Nidfeld Garage AG, Kriens). Steffen Michelle, Menznau (Genossenschaft Migros Luzern, Wolhusen). Stojanovic Filip, Kriens (Aldi Suisse AG, Kriens). Strebel Samira, Obernau (Post CH AG, Luzern). Studhalter Sarah, Horw (Coop City Kriens, Kriens). Sustam Berfin, Buchrain (Tschümperlin & Co AG, Luzern). Suter Fabienne, Ebikon (Bäckerei Brunner AG, Dierikon). Tahery Shakib, Luzern (Conforama Suisse SA, Emmenbrücke). Tahir Salmana, Luzern (Aeschbach Chocolatier AG, Root). Teuscher Daniel, Kägiswil (Genossen- schaft Migros Luzern, Luzern). Tola Erolina, Sempach (Coop, Schenkon). Touré Nils, Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Ebikon). Ulmi Olivia, Kriens (sportART ineichen GmbH, Horw). Ulrich Kevin, Luzern (TopCC AG, Kriens). Veliju Erzana, Boswil (Wollenhof AG, Sursee). Verbiceanu Cristina, Buochs (Bucherer AG, Luzern). Viana Zapata Gabriel, Luzern (von Moos Sport + Hobby AG, Luzern). Vishaj Florjan, Luzern (Genossenschaft Migros Luzern, Sursee). Waldispühl Luca, Eschenbach (Steg Electronics AG, Luzern). Weibel Katharina, Diegten (Lehner Versand AG, Schenkon). Werner Yannis, Ballwil (Landi Oberseetal, Hochdorf). Wicki Karin, Hasle (Coop, Schüpfheim). Wyss Jovanna, Büron (Bäckerei Amrein AG, Büron). Zahnd Fabienne, Inwil (Import Parfumerie, Luzern). Zeder Leonora, Luzern (Auto MPark GmbH, Ebikon).

Note 6: Tuna Gabriela, Büron (Grüter Hans AG, Oberkirch). Note 5,9: Häfliger Fabienne, Ebersecken (Swiss LocalTravel GmbH, Sursee). Holtey Ken, Dallenwil (Suva, Luzern). Loosli Stéphanie, Schmiedrued (Stöckli Group AG, Oberkirch). Siegenthaler Salome, Dagmersellen (Stöckli Medical AG, Oberkirch). Note 5,8: Basler Fabienne (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Brändle Jasmin, Merlischachen (Verdia, Luzern). Gjokaj Rajmonda (mit BM), Hochdorf (Luzerner Kantonalbank AG, Hochdorf). Inderkum Julian (mit BM), Sempach Station (Luzerner Kantonalbank AG, Emmenbrücke). Reinhard Simone, Horw (Gemeindeverwaltung Horw, Horw). Note 5,7: Benguerel-dit-Perroud Simone Flavia, Kerns (7s Medical AG, Oberkirch). Fleischli Lea, Ballwil (talsee AG, Hochdorf). Zemp Noemi, Emmenbrücke (Grand Hotel National AG, Luzern). Note 5,6: Anderes Svenja Julia Anna (mit BM), Alpnach Dorf (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Baldauf Kyra, Meggen (Gübelin AG, Luzern). Bucher Irina, Sarnen (Verdia, Luzern). Bühlmann Ladina Indira Noemi (mit BM), Sursee (Stadtverwaltung Sursee, Sursee). Bürli Matthias, Zell (Verkehrsbetriebe Luzern AG, Luzern). Erni Katja (mit BM), Buttisholz (Aregger AG, Buttisholz). Huber Soraya, Buchrain (Verdia, Luzern). Inderbitzin Mauro Alessandro (mit BM), St. Niklausen (Credit Suisse (Schweiz) AG, Luzern). Ineichen Felicia, Root (Verdia, Luzern). Muff Jana (mit BM), Buttisholz (Gemeindeverwaltung Ettiswil, Ettiswil). Paganessi Letizia, Aarburg (NexonMedical AG, Reiden). Note 5,5: Bölsterli Sabine, Sempach Station (Stöckli Medical AG, Oberkirch). Egli Roman, Dierikon (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Flecklin Dario, Seewen (Verdia, Luzern). Hager Daniela, Kriens (Gübelin AG, Luzern). Herzog Rahel, Hünenberg (Verdia, Luzern). Kurmann Sara Lea, Ballwil (Balthasar + Co. AG, Hochdorf). Meier Chiara (mit BM), Willisau (Galliker Transport AG, Altishofen). Molk Jessica (mit BM), Pfaffnau (Gemeindekanzlei, Pfaffnau). Rohmann Jonas, Dietwil (Suva, Luzern). Ruepp Delia (mit BM), Kriens (MSD Merck Sharp & Dohme AG, Luzern). Schilliger Manuel, Küssnacht am Rigi (Valiant Bank AG, Luzern). Staffelbach Rahel, Ruswil (Stadtverwaltung Sempach, Sempach). Steinmann Urs, Reiden (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Villiger Marc (mit BM), Root (Luzerner Kantonalbank AG, Ebikon). Note 5,4: Ahmeti Dorentina, Luzern (Aldi Suisse AG, Perlen). Bachmann Aline (mit BM), Kleinwangen (Gewerbe-Treuhand, Hochdorf). Bassi Miro (mit BM), Meggen (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Bühler Sisse, Entlebuch (Verdia, Luzern). Emmenegger Simona (mit BM), Schüpfheim (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Erni Samuel (mit BM), Ruswil (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Furrer Noé, Luzern (Verdia, Luzern). Helfenstein Sven, Hellbühl (Gemeindeverwaltung, Neuenkirch). Ibishi Bernadina, Luzern (ewl Verkauf AG, Luzern). Jenni Julia, Neuenkirch (Valiant Bank AG, Sursee). Jurt Karina, Kriens (Verdia, Luzern). Kaufmann Simon, Schötz (B. Braun Medical AG, Sempach). Kiser Anna (mit BM), Kriens (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Koch Olivia, Emmenbrücke (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Koch Sebastian (mit BM), Kriens (Luzerner Kantonalbank AG, Kriens). Kvartic Kristina, Adligenswil (Herzog Haustechnik AG, Luzern). Lingg Silvan, Nottwil (Galliker Transport AG, Altishofen). Lustenberger Muriel (mit BM), Hofstatt (Truvag Treuhand AG, Willisau). Müller Jeremias, Willisau (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Niederberger Caroline, Kriens (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Purtschert Julian (mit BM), Hergiswil (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Ritler Noé (mit BM), Luzern (Suva, Luzern). Rogenmoser René, Kriens (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Roos Ricarda (mit BM), Willisau (Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum, Willisau). Sager Andal Lea, Luzern (Verdia, Luzern). Schambron Moana (mit BM), Perlen (Suva Zentralschweiz, Luzern). Schneider Lucie, Hergiswil b. Willisau (Diwisa Distillerie Willisau SA, Willisau). Schumacher Priscilla, Emmenbrücke (Basler Versicherung AG, Luzern). Smiljkovic Adrijana, Luzern (Verdia, Luzern). Solari Sophia, Lachen (See- und Seminarhotel FloraAlpina AG, Vitznau). Tafilaj Mergime, Wauwil (Otto’s AG, Sursee). Vogel Julia, Pfaffnau (Flachglas (Schweiz) AG, Wikon). Weiter haben bestanden: Abazi Fekrije, Seelisberg (SAH Zentralschweiz, Luzern). Abbà Alessio, Adligenswil (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Ahmad Yasna (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Ahmed Ramin, Luzern (Kanton Luzern, Luzern). Ahmetaj Artan, Emmen (Verdia, Luzern). Ajeti Lorent, Triengen (SSM Partner AG, Ebikon). Ajvazi Marsida, Kriens (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Alexandris Chiara, Meggen (Verdia, Luzern). Amhof Fabian, Hitzkirch (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Amrein Matteo, Oberkirch (Einwohnergemeinde Oberkirch, Oberkirch). Amro Jad, Ebikon (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Antal Michael, Grosswangen (Minerva Luzern, Luzern). Arig Ngawang Choekyi (mit BM), Ettiswil (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Arnisi Michele, Kriens (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Arnold Marc, Buchrain (CSS KrankenVersicherung AG, Luzern). Atac Mazlum (mit BM), Buchrain (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Auf der Maur Tamara, Ebikon (Luzerner Kantonalbank AG, Ebikon). Bachmann Aline, Urswil (Gemeindeverwaltung Hohenrain, Hohenrain). Bachmann Chantal, Malters (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Bachmann Jan, Inwil (Minerva Luzern, Luzern). Badalamenti Andrea Filippo, Zug. Baerlocher Nicole (mit BM), Hünenberg See (Minerva Luzern, Luzern). Balaj Arjan, Reinach (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Balaruban Ashvin, Emmen (Verdia, Luzern). Balazhi Nahile, Emmenbrücke (Hochdorf Swiss Nutrition AG, Hochdorf). Bali Kerim, Luzern (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Ballazhi Egzona (mit BM), Emmenbrücke (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Ban Dominik, Buchrain (Toni Niederberger Treuhand AG, Luzern). Bannwart Rahel (mit BM), Kerns (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Bärlocher Sara, Luzern (Luzerner Kantonalbank AG, Emmenbrücke). Barmettler Lena, Rothenburg (Remimag Gastronomie AG, Rothenburg). Barth Jenny, Dietwil (Kanton Luzern, Luzern). Bashotaj Samuela (mit BM), Gettnau (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Bättig Annina, St. Erhard (login Berufsbildung AG, Luzern). Bättig Jan, Grosswangen (Raiffeisenbank Luzerner Landschaft, Schötz). Baumann Bettina, Egolzwil (Liebherr- Baumaschinen AG, Reiden). Baumann Marc, Immensee (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Baumann Sanja Naemi, Sursee (Helvetia Versicherungen, Sursee). Baumeler Nathalie, Geiss (Arlewo AG, Luzern). Baumgartner Nina, Schachen (Klubschule Migros Luzern, Luzern). Beljean Céline, Inwil (Kanton Luzern, Hochdorf). Berchtold Michelle, Hochdorf (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Bernegger Marc, Ebikon (Herzog-Elmiger AG, Kriens). Bieley Jade, Greppen (Thermoplan AG, Weggis). Bieri Nico, Eriswil (saa ag, Altbüron). Bieri Sibylle, Wiggen (Elektrisola Feindraht AG, Escholzmatt). Bieri Timon, Emmen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Binder Kay (mit BM), Döttingen (Minerva Luzern, Luzern). Birrer Raphael Roger (mit BM), Sempach (Minerva Luzern, Luzern). Birrer Silvan Guido, Kottwil (KNF Flodos AG, Sursee). Bitterli Katsiaryna, Luzern (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Blättler Dario (mit BM), Kehrsiten (Minerva Luzern, Luzern). Blättler Ramona, Wikon (Luzerner Kantonalbank AG, Sursee). Blum Alessandro, Sempach (Verdia, Luzern). Blum Camillo, Horw (WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, Luzern). Blum Celina, Dagmersellen (JT International AG Dagmersellen, Dagmersellen). Bogosavljevic Tamara, Willisau (Krieger AG, Ruswil). Bohren Saskia Pia, Nottwil (Verdia, Luzern). Bonorva Loredana Pasqua, Ebikon (login Berufsbildung AG, Luzern). Boog Céline (mit BM), Rickenbach (fenaco Genossenschaft, Sursee). Borner Lara Selena (mit BM), Kriens (UBS AG, Luzern). Bösiger Jil Eva, Luzern (Minerva Luzern, Luzern). Bossert Luca (mit BM), Sursee (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Brauchart Angelina, Malters (Buck Treuhand AG, Malters). Bravieri Alessia Maria, Emmenbrücke (Pistor AG, Rothenburg). Brawand Caroline (mit BM), Obernau (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Brechbühl Carmen (mit BM), Oberkirch (Partner Treuhand AG, Sursee, Sursee). Brnadic Mira, Willisau (Hochschule Luzern, Luzern). Brun Jasmin, Immensee (Bénédict- Schule Luzern AG, Luzern). Brunner Aline Julie, Sursee (Nouryon Chemicals AG, Sempach Station). Brunner Nils, Buttisholz (Gemeindeverwaltung Ruswil, Ruswil). Bruno Loris, Menziken (Villiger Söhne AG, Pfeffikon). Bucher Julia, Inwil (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Bucher Michael Andreas (mit BM), Triengen (Bison Schweiz AG, Sursee). Bucher Vanessa, Root (Blue Box Distribution AG, Kriens). Bucher Vivienne, Ballwil (Die Mobiliar, Hochdorf). Budimir Claudia, Nebikon (Verdia, Luzern). Bühler Carole, Langnau b. Reiden (Liebherr-Baumaschinen AG, Reiden). Bühler Elias, Retschwil (Convicta Treuhand AG, Hochdorf). Bühler Luca, Sempach (Truvag Treuhand AG, Sursee). Bühler Michelle, Gunzwil (Sebastian Müller AG, Rickenbach). Bühlmann Kilian, Neuenkirch (Luzerner Kantonalbank AG, Sursee). Bularca Radu, Oberkirch (Verdia, Luzern). Bullakaj Laura, Büron (BP Bau & Partner AG, Büron). Bullakaj Michelle, Büron (BP Bau & Partner AG, Büron). Bünzli Fabienne, Schongau (Residio AG, Hochdorf). Bürge Fabio (mit BM), Nebikon (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Burgener Sanne (mit BM), Schwarzenberg (Credit Suisse (Schweiz) AG, Luzern). Bürgisser Lena (mit BM), Sins (Minerva Luzern, Luzern). Burkard Willi Elena Nadja, Luzern. Burri Gina-Maria, Malters (bepartner ag, Luzern). Bütler Rebecca, Hitzkirch (Remimag Gastronomie AG, Rothenburg). Camacho Nunes Beatriz Maria, Luzern (vonRoll casting ag, Emmenbrücke). Camenzind Esrea, Luzern (Kanton Luzern, Luzern). Capelle Jonathan (mit BM), Kriens (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Carnot Luis, Adligenswil (Verdia, Luzern). Casale Simon Josef, Kriens (Verdia, Luzern). Castro de Freitas Mariana, Emmen (Schwerzmann AG, Kriens). Cefalo Alessandra, Luzern (Kanton Luzern, Luzern). Cekic Nikolina, Luzern (Kaufmännischer Verband Luzern, Luzern). Celik Eray, Pfeffikon (Villiger Söhne AG, Pfeffikon). Check Thalíta Júlia (mit BM), Ebikon (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Ciardo Enrico, Luzern (DeLaval AG, Sursee). Cil Oguz, Altdorf (Minerva Luzern, Luzern). Class Cédric Olivier (mit BM), Meggen (Credit Suisse AG, Luzern). Coletti Cristina (mit BM), Hochdorf (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Costantini Matteo, Emmen (Calida AG, Sursee). D’Angelo Markus Vinicius, Hergiswil (Stalder Immobilien & Finanz GmbH, Luzern). D’Angelo Valeria, Eschenbach (Alnovis AG, Rothenburg). Daramy Hassanna Hans Od (mit BM), Luzern (login Berufsbildung AG, Luzern). Dautaj Adriatik, Menziken (Verdia, Luzern). Davidshofer Fabian Severin, Buchrain (UBS AG, Luzern). De Angelis Laura (mit BM), Malters (Globetrotter Travel Service AG, Luzern). de Groot Eric, Kriens (Verdia, Luzern). De Groot Immo, Gersau (See- und Seminarhotel FloraAlpina AG, Vitznau). De Nisi Alanis, Wolhusen (Curaviva, Luzern). Delilbasic Mirela, Luzern (Post CH AG, Luzern). Dermaku Iliriana, Luzern (nolax AG, Sempach Station). Dewa Tenzin Kyinzom, Luzern (Verdia, Luzern). Diana Silvia, Sursee (KKL Luzern Management AG, Luzern). Dietsche Noel Sacha, Udligenswil (login Berufsbildung AG, Luzern). Dimitrijevic Marta, Root (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Djak-Skeledzija Ivona, Emmenbrücke (RK Bau AG, Rothenburg). Djokovic Nikola, Luzern (Valiant Bank AG, Luzern). Döös Manuel (mit BM), Dagmersellen (Gemeindeverwaltung Dagmer- sellen, Dagmersellen). Dorestant Anne-Louise, Luzern (Hochschule Luzern, Luzern). Dreni Danjella, Grosswangen (RK Bau AG, Rothenburg). Duarte David, Werthenstein (Arco Regio AG, Eschenbach). Dujic Sandro (mit BM), Sempach (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Dzambazi Bajram, Sempach (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Eckert Emilia, Meggen (Aldi Suisse AG, Perlen). Eggenberger Luna, Buchrain (Komax AG, Dierikon). Egle Jeronimo Max, Luzern (Verdia, Luzern). Egli Lena Maria (mit BM), Nottwil (Gemeinde Eich, Eich). Ehrler Daniela, Geuensee (Corsa Nova AG/SA, Sursee). Elkaz Amina, Küssnacht am Rigi (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Elmiger Sina (mit BM), Inwil (Ruag Schweiz AG, Emmen). Emini Amena, Emmenbrücke (Knupp Bau AG, Eich). Emini Lorik, Rotkreuz (Verdia, Luzern). Emmenegger Julliana (mit BM), Kriens (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Emmenegger Robin (mit BM), Schüpfheim (Clientis EB Entlebucher Bank AG, Schüpfheim). Erdogan Eray, Hochdorf (Hartmetall Estech AG, Hitzkirch). Estermann Franca, Rothenburg (Verdia, Luzern). Estermann Laura, Sursee (Calida AG, Sursee). Etemi Merlin, Willisau (Muota GmbH, Willisau). Ettlin Teresa Elisabeth Josephine (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Fall Oumou, Luzern (Suva Zentralschweiz, Luzern). Fallegger Melanie, Root (Balmer- Etienne AG, Luzern). Fattah Hovar, Kriens (Yves Swiss AG, Sursee). Feer Dario (mit BM), Obernau (Luzerner Kantonalbank AG, Kriens). Felber Anja, Ettiswil (Trisa AG, Triengen). Felber Jacqueline, Buchs (Gemeindeverwaltung Wauwil, Wauwil). Felber Sina Elena (mit BM), Hohenrain (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Felder Lara, Geuensee (Verdia, Luzern). Felder Marco (mit BM), Weggis (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Felder Nicole, Wauwil (Iseli Energie AG, Wauwil). Felder Ramona, Ebikon (Stadt Luzern, Luzern). Fischer Chantal (mit BM), Rothenburg (Pistor AG, Rothenburg). Fischer Dino, Luzern (Kanton Luzern, Kriens). Fischer Julia, Ermensee (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Fischer Mira, Sursee (Akzo Nobel Coatings AG, Sempach Station). Flühler Nicole, Küssnacht am Rigi (Verdia, Luzern). Föhn Julia, Ennetbürgen (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Frey Thiago (mit BM), Sursee (Luzerner Kantonalbank AG, Sursee). Frischkopf Delio, Aesch (B. Braun Medical AG, Sempach). Furrer Daria Mira, Wolhusen (Gemeinde Wolhusen, Wolhusen). Gabriel Kimena, Ebikon (Caritas Schweiz, Luzern). Gajendra Leon, Kriens (Verdia, Luzern). Galic-Drobac Milena, Ballwil. Gashi Abisa, Willisau (Kanton Luzern, Luzern). Gasser Samira, Sachseln (Swisscom AG, Luzern). Gautschi Emily (mit BM), Aesch (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Gavranovic Stefan, Horw (Verdia, Luzern). Gay Bastien, Reiden (Verdia, Luzern). Gay Elodie, Reiden (Holzwerkstoffe Reiden AG, Reiden). Geller Luca, Luzern (Schmid Immobilien AG, Ebikon). Getzmann Lukas, Kriens (Verdia, Luzern). Gfeller Leon Niclas (mit BM), Küssnacht am Rigi (UBS AG, Luzern). Ghezzi Livio, Emmenbrücke (Gemeinde Weggis, Weggis). Gisler Arpita, Flüelen (Baumeler Reisen AG, Luzern). Gisler Richard, Luzern (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Gjoka Luis, Rickenbach (Otto’s AG, Sursee). Gjokaj Dorentina (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Gjokaj Edvin, Ebikon (Stadt Luzern, Luzern). Gjonlleshaj David, Hochdorf (Santrade Ltd, Luzern). Glanzmann Joël, Luzern (Verdia, Luzern). Gloggner Yves Luc, Malters (Valiant Bank AG, Wolhusen). Glutz Philipp (mit BM), Horw (Gemeindeverwaltung Horw, Horw). Göcer Melis, Weggis (Also Schweiz AG, Emmen). Gökkaya Özlem, Ebikon (Bénédict- Schule Luzern AG, Luzern). Goller Tobias, Ettiswil (Raiffeisenbank Buttisholz-Ruswil, Buttisholz). Götte Sara, Baar (Hager Industrie AG, Emmenbrücke). Graf Vanessa, Kriens (Stiftung La Capriola, Luzern). Grossmann Yannik, Root (Verima Verwaltungs und Immobilien AG, Emmenbrücke). Grubenmann Sofia, Sempach (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Grüter Gianluca, Küssnacht am Rigi (Auto Moser AG, Horw). Grüter Sarah, Malters (Verkehrsbetriebe Luzern AG, Luzern). Grüter Sinan, Ruswil (login Berufsbildung AG, Luzern). Gwerder Gina, Muotathal (Minerva Luzern, Luzern). Haag Jasmin, Kriens (Suva, Luzern). Haas Mara-Lena, Kastanienbaum (Kuoni Reisen, Emmenbrücke). Häfliger Chantal Nadine, Altishofen (Verdia, Luzern). Halilovic Elma, Wolhusen (Gawo Gasser AG, Wolhusen). Halitaj Donjeta (mit BM), Hochdorf (4B AG, Hochdorf). Häller Emily, Kottwil (fenaco Genossenschaft, Sursee). Haring Alessandra Johanna, Gelfingen (Rebsamen Technocasa AG, Horw). Hasani Laura, Vitznau (Gemeindeverwaltung Vitznau, Vitznau). Hasi Petrit (mit BM), Adligenswil (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Hasler Lisa (mit BM), Weggis (Minerva Luzern, Luzern). Häusler Tim, Olten (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Heer Sascha, Sempach (Gewerbe-Treuhand AG, Luzern). Heerde Moira, Zofingen (Hunkeler AG, Wikon). Helfenstein Lea Rahel, Ruswil (Post CH AG, Luzern). Herger Elena, Rothenburg (Suva, Luzern). Hermann Chiara, Ruswil (Braun RaumSysteme AG, Ruswil). Hermann Hannah, Luzern (Verdia, Luzern). Herzig Nicole, Zell (Keilzinkwerk Hunkeler AG, Altishofen). Hirt Jasmin (mit BM), Cham (Minerva Luzern, Luzern). Hofstetter Cedric (mit BM), Doppleschwand (Clientis EB Entlebucher Bank AG, Schüpfheim). Hofstetter Jana, Luzern (Partner Treuhand AG, Luzern). Hofstetter Sarah, Sigigen (Siga Services AG, Ruswil). Hönig Lea, Aarburg (Rekag AG, Nebikon). Huber German (mit BM), Dagmersellen (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Huber Justin, Mauensee (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Huber Tim, Ballwil (Amatic AG, Inwil). Hüsser Jasmine, Hochdorf (Einwohnergemeinde Hochdorf, Hochdorf). Huwiler Jana, Kriens (Gewerbe-Treuhand AG, Luzern). Huynh Steven, Dagmersellen (JT International AG Dagmersellen, Dagmersellen). Idrizi Ammar, Sursee (Verdia, Luzern). Imbach Maeva Katsumi, Sursee (Kanton Luzern, Luzern). Imhof Géraldine, Cham (Verdia, Luzern). Ineichen Jarno, Mauensee (intercycle ag, Sursee). Isek Julia, Kastanienbaum (Gelbart AG, Luzern). Isenegger Stefanie, Schüpfheim (Almatec AG, Schüpfheim). Iseni Lorena, Emmenbrücke (Concordia, Luzern). Iten Stephan, Baar (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Jakaj Gabriela, Kriens (Stadt Kriens, Kriens). Janjic Matea, Obernau (Swiss Excellence Forum, Sursee). Jankov Marija (mit BM), Luzern (Kanton Luzern, Luzern). Jans Benedikt Dominik, Stansstad (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Janssen Jasper, Buttisholz (Siltex AG, Sursee). Jelec Sven, Weggis (WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, Luzern). Jovanovski Natalija, Dierikon (Perlen Papier AG, Perlen). Jovic Maja, Luzern (Stocker Stahl AG, Rothenburg). Jund Carmen (mit BM), Oberkirch (Stöckli Medical AG, Oberkirch). Jusufi Enesa, Wolhusen (Gemeinde Wolhusen, Wolhusen). Kafadar Mateo, Emmenbrücke (Raiffeisenbank Emmen, Emmenbrücke). Kalume Kastella, Luzern (Emmi Schweiz AG, Luzern). Kammermann Anna, Zell (Argolite AG, Willisau). Kammermann Martina, Neuenkirch (Collano AG, Sempach Station). Kämpf Jana, Luzern (Stadt Luzern, Luzern). Käppeli Lisa (mit BM), Hildisrieden (7s Medical AG, Oberkirch). Karaca Osman, Hitzkirch (Thali AG, Hitzkirch). Karaqi Robertina, Baldegg (Verdia, Luzern). Karunanithy Shiyana, Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Käslin Elin (mit BM), Mauensee (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Kasumaj Dafina, Emmen (Kanton Luzern, Luzern). Kaufmann Andrea Maria (mit BM), Schüpfheim (Luzerner Kantonalbank AG, Schüpfheim). Kaufmann Vanessa, Oberkirch (Schmidt AG, Luzern). Kazamias Seraina, Luzern. Keiser Manuela Maria, Emmenbrücke (Hochdorf Swiss Nutrition AG, Hochdorf). Kerr Anja Melina, Rothenburg (Verdia, Luzern). Kientz Selin (mit BM), Sempach (Credit Suisse (Schweiz) AG, Luzern). Kneidl Noah Jeremy (mit BM), Kerns (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Kneubühler Salome, Ebersecken (GIS AG, Schötz). Knupp Linda, Altbüron (AXA Versicherungen AG, Luzern). Koch Aline, Schötz (Treuhand Koch AG, Schötz). Koch Nicole, Emmen (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Koch Sandra, Langnau b. Reiden (Sanitas Troesch AG, Kriens). Kolev David, Weggis (Minerva Luzern, Luzern). Koller Catharina Anna (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Koller Samira, Aesch (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Emmen). Koller Stefan, Grossdietwil (Galliker Transport AG, Altishofen). Komatina Sasa (mit BM), Malters (Gemeindeverwaltung Malters, Malters). Koshi Robert, Zug (Minerva Luzern, Luzern). Kovacevic Josip, Burg (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Kqira Leond, Schachen (Verdia, Luzern). Kraïem Michèle (mit BM), Schlierbach (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Krasnici Anita, Dagmersellen (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Krasniqi Ermonda, Kriens (Pro Infirmis Luzern, Ob- und Nidwalden, Luzern). Kreienbühl Vargas Saira (mit BM), Rothenburg (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Krishnamoorthy Keerthika, Luzern (Kanton Luzern Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen, Luzern). Krummenacher Aline, Rothenburg (Landi Sempach-Emmen, Sempach Station). Krummenacher Eirin, Sarnen (Verdia, Luzern). Kryeziu Sabrije, Rothenburg (Minerva Luzern, Luzern). Krželj Ante, Luzern (Minerva Luzern, Luzern). Küchler Andrina (mit BM), Obernau (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Kurmann Stefanie, Hofstatt (Traveco Transporte AG, Sursee). Kurtaj Erjon (mit BM), Kriens (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Kuster Sina, Stans (Verdia, Luzern). Lampert Marina, Kriens (Credit Suisse AG, Luzern). Lang Lorena, Rothenburg (Gemeindeverwaltung Rain, Rain). Lanz Michelle, Luzern (Verdia, Luzern). Leber Nick, Rothenburg (Gemeinde Rothenburg, Rothenburg). Lehmann Mike, Ebikon (Minerva Luzern, Luzern). Lemmel Jan, Rothenburg (Ruag Schweiz AG, Emmen). Lieschke Laura-Loreen (mit BM), Emmenbrücke (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Limacher Luca Alessandro (mit BM), Fürigen (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Limacher Yannik (mit BM), Hellbühl (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Linhares Anna Luisa, Luzern (Verdia, Luzern). Link Valeria, Neuenkirch (Schätzle AG Luzern, Luzern). Ljimani Elma, Root (Kanton Luzern, Hohenrain). Lopes Durães Gabriel, Luzern (Gemeindeverwaltung Meggen, Meggen). Lötscher Michelle (mit BM), Adligenswil (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Luciano Cruz Eslacna, Stansstad (Luzerner Pensionskasse, Luzern). Lüscher Ramona, Rothenburg (Raiffeisenbank, Nottwil). Lushaj Fjolla (mit BM), Geuensee (Bison Schweiz AG, Sursee). Lustenberger Kim, Emmenbrücke (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Lutfiu Erdina, Root (Picatech Huber AG, Horw). Maierhofer Alicia (mit BM), Küssnacht am Rigi (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Males Darian, Luzern (Verdia, Luzern). Malushaj Leona, Sursee (Zurich, Sursee). Margegaj Robertina, Meggen (Verdia, Luzern). Marini Nando, Udligenswil (Gemeindeverwaltung, Udligenswil). Marku Katarina, Ennetbürgen (UBS AG, Luzern). Marsella Chiara, Root (Die Mobiliar, Luzern). Martin Kohler Lea Celina, Luzern (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Emmen). Masoon Shokran, Emmenbrücke (Verdia, Luzern). Matter Louis, Kriens (Stadt Kriens, Kriens). Mattmann Benjamin, Honau (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Mazza Ilaria, Sursee (Ramseier Suisse AG, Sursee). Meier Alexandra, Willisau (Raiffeisenbank Luzerner Hinterland, Willisau). Meier Jamie, Obernau (Stadt Kriens, Kriens). Meier Kevin (mit BM), Alberswil (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Meier Michaela, Buchs (Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband, Sursee). Memaj Klaudia, Ebikon (Heineken Switzerland AG, Luzern). Memeti Valbone, Reiden (Verdia, Luzern). Menzi Page, Lieli (ewl Verkauf AG, Luzern). Merz Roan (mit BM), Malters (Frey + Cie Techinvest22 Holding AG, Kriens). Meyer Nina Andrea, Hergiswil (Hospitality Vision Lake Lucerne AG, Vitznau). Meyer Noah (mit BM), Sursee (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Meyer Ramon (mit BM), Sursee (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Michael Gabriel, Horw (Verdia, Luzern). Micic Luka, Luzern (Steeltec AG, Emmenbrücke). Milenkovic Kristina, Sursee (Verdia, Luzern). Milojevic Jovana, Luzern (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Minnig Matthew, Dintikon (PricewaterhouseCoopers AG, Luzern). Mistrafovic David, Emmen (Verdia, Luzern). Mitrovic Nikoleta, Kriens (Andritz Hydro AG, Kriens). Mitrovic Valentino, Kriens (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Mladenovic Darko, Oberkirch (Verdia, Luzern). Modafferi Claudio, Ebikon (utag Treuhand AG, Kriens). Montani Elia (mit BM), Udligenswil (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Moser Luana (mit BM), Luzern (Kuoni Reisen, Luzern). Mosimann Karin, Schwarzenberg (Hug AG, Malters). Mota de Souza Andréia, Kriens (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Muff Andreas (mit BM), Escholzmatt (Raiffeisenbank im Entlebuch, Escholzmatt). Muff Jorina, Ufhusen (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Muff Stephanie, Neuenkirch (Trisa AG, Triengen). Müller Anisha (mit BM), Rothenburg (Gemeinde Rothenburg, Rothenburg). Müller Janik Pascal (mit BM), Buchrain (WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, Luzern). Müller Lars, Büron (Vaudoise Versicherungen, Sursee). Müller Levin, Eschenbach (Kanton Luzern, Luzern). Müller Marius, Urswil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Müller Nadine (mit BM), Adligenswil (Sagab Luzern AG, Rothenburg). Müller Noah (mit BM), Ruswil (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Mullis Niki, Kriens (Concordia, Luzern). Muminagic Ammar (mit BM), Wilen (Minerva Luzern, Luzern). Muocha Nanjala, Luzern (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Muschietti Nico, Rothenburg (Raiffeisenbank Rothenburg, Rothenburg). Mussinelli Licia, Derendingen (Verdia, Luzern). Nadeswaralingam Shathviga, Root (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Näf Nadja, Reiden (Supronto Back AG, Egolzwil). Näf Siri, Horw (Raiffeisenbank Horw, Horw). Nagendran Abiraaman (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Najer Manuela, Dagmersellen (Heineken Switzerland AG, Luzern). Nakic Ivona, Schötz (PanGas AG, Dagmersellen). Nardiello Giulia, Hitzkirch (Also Schweiz AG, Emmen). Neziraj Zizadije, Altwis (Rent a Box Schmuck und Uhren AG, Luzern). Nguyen Natali Ngoc-Nhi, Emmenbrücke (Suter Technik AG, Hildisrieden). Nguyen Thi Xuan-Vi (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Niederberger Annina, Luzern (Stadt Luzern, Luzern). Nietlispach Jan, Reiden (Gemeindeverwaltung Reiden, Reiden). Noger Louis (mit BM), Ebikon (Migros Bank AG, Luzern). Nogueira Diogo, Schötz (Strub & Co AG, Reiden). Nüesch Damian (mit BM), Oberkirch (Stewo International AG, Wolhusen). Nussbaumer Corinne (mit BM), Hochdorf (wilob AG, Hochdorf). Oberholzer Michael, Sempach (Raiffeisenbank, Beromünster). Oberholzer Seraina, Hitzkirch (Raiffeisenbank, Hitzkirch). Odermatt Leonie, Emmenbrücke (Universität Luzern, Luzern). Odermatt Timo, Buchrain (real, Emmenbrücke). Oehler Laura, Luzern (Privera AG, Kriens). Olomani Albion (mit BM), Malters (Bataillard AG, Rothenburg). Osmonaj Donika, Triengen (Kanton Luzern, Luzern). Paric Sito, Sachseln (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Pedrajas Gomez Yara (mit BM), Obernau (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Perren Janice (mit BM), Zermatt (Minerva Luzern, Luzern). Pfyffer Fabienne, Menznau (Raiffeisenbank, Menznau). Piccinni Raul, Hochdorf (Belfor (Suisse) AG, Gisikon). Pinti Virginia, Märstetten (Minerva Luzern, Luzern). Pizzella Eleonora, Luzern (Concordia, Luzern). Polli Marina (mit BM), Luzern (Kanton Luzern, Luzern). Popaj Valentina, Schötz (Hornbach Baumarkt [Schweiz] AG, Sursee). Portmann Severin, Horw (Verdia, Luzern). Portmann Vivienne (mit BM), Ruswil (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willis-au). Primus Sandro, Kriens (Kanton Luzern, Kriens). Radi Duresa, Root (Belfor (Suisse) AG, Gisikon). Radi Leonardo, Obernau (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Rahubathy Sharma Shrilaxy, Emmenbrücke (Stadt Luzern, Luzern). Ramadani Blend, Kriens (Andritz Hydro AG, Kriens). Rausch Léon, Horw (Verdia, Luzern). Ravikumar Rachan, Baar (Sage Schweiz AG, Root). Reda Selina Graziella, Wauwil (CSS Kranken- Versicherung AG, Sursee). Redjepi Nermine, Kriens (Verdia, Luzern). Regli Yves, Stans (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Renggli Nadine, Oberkirch (Kanton Luzern, Luzern). Riahi Alexander, Wolhusen (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Ricigliano Sandro, Cham (Terra AG, Reiden). Rimedio Ambra, Schötz (Gemeindeverwaltung, Büron). Ritter Raphael, Ufhusen (Krankenkasse, Zell). Riva Denise, Römerswil (Hotel Rigi Kaltbad GmbH, Rigi Kaltbad). Rogenmoser Nadja, Meienberg (ESA Zentralschweiz, Honau). Rohner Jil (mit BM), Meggen (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Rohrer Stefanie (mit BM), Flüeli-Ranft (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Roos Kimberly, Root (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Roos Lorena, Sigigen (Rottal Auto AG, Ruswil). Röthlin Florian, Obernau (Curaden AG, Kriens). Ruckstuhl Elias (mit BM), Gelfingen (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Rüdiger Flavia Andrea, Besenbüren (Sonnmatt Luzern AG, Luzern). Rüedi Fabian, Sempach Station (Verdia, Luzern). Ruoss Daniela, Luzern (Verdia, Luzern). Rusch Laurids (mit BM), Luzern (Credit Suisse AG, Luzern). Rytz Domenic, Cham (Zürich Versicherungs- Gesellschaft AG, Kriens). Sabedini Edona, Altishofen (XUND Bildungszentrum Gesundheit Zentrals, Luzern). Sadriu Agnesa, Horw (Hallenbad Luzern AG, Luzern). Saeed Bilal, Root (Verdia, Luzern). Salento Mattia, Luzern (Kanton Luzern, Luzern). Salvisberg Anja, Luzern (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Satchithananthasivam Nivashini, Oberrüti (Bénédict- Schule Luzern AG, Luzern). Schaller Gioia, Ruswil (die rodtegg – Stiftung für Menschen mit körperlicher Behinderung, Luzern). Schaller Jonna (mit BM), Eigenthal (Jürg Balmer Steuerberatung und Treuhand, Kriens). Schatz Viktoria, Oberarth (Rigi Bahnen AG, Vitznau). Schaude Leon, Kriens (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Scheiber Aline (mit BM), Flüelen (Baumeler Reisen AG, Luzern). Schlüssel Patricia, Sursee (Verdia, Luzern). Schmid Julian, Luzern (Stadt Luzern, Luzern). Schmid Patrizia Erna, Malters (Swiss Krono AG, Menznau). Schmidli Vera, Sempach (Viva Luzern AG, Luzern). Schmidlin Selina, Ebikon (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Schneider Noémi, Ebikon (Bucherer AG, Luzern). Schnydrig Benjamin, Hochdorf (WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, Luzern). Schuler Marco, Hochdorf (Stiftung Contenti, Luzern). Schuler Martina, Arth (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Schuler Nikias, Horgen (Verdia, Luzern). Schuler Sarina, Ebikon (WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, Luzern). Schumacher Julian (mit BM), Root (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Schumacher Nicole (mit BM), Hildisrieden (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Schüpbach Vanessa, Sempach Station (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern) Schwab Marcel, Kriens (utag Treuhand AG, Kriens). Schwegler Marc (mit BM), Ettiswil (Luzerner Kantonalbank AG, Willisau). Schwegler Rebekka, Schlierbach (WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, Luzern). Schwegler Selina (mit BM), Winikon (Gemeindeverwaltung, Triengen). Schwegler Svenja (mit BM), Buchrain (4B AG, Hochdorf). Schwizer Janine-Livia, Pfaffnau (Gemeinde Wikon, Wikon). Sejdini Besar, Sursee (Verdia, Luzern). Selimi Arlind, Malters (Verdia, Luzern). Selvarajah Kausiga, Luzern (Caritas Schweiz, Luzern). Shabanaj Laura (mit BM), Emmen (UBS AG, Luzern). Shala Elhami, Luzern (Andritz Hydro AG, Kriens). Shala Jennifer, Weggis (Mandatszentrum Luzern-Land, Root). Shurdhani Mineta, Horw (Verdia, Luzern). Sicher Ian Alencar (mit BM), Obernau (UBS AG, Luzern). Sidler Rahel (mit BM), Luzern (Welcome Immobilien AG, Emmenbrücke). Siegfried Sibel, Emmenbrücke (Anliker AG, Emmenbrücke). Sigerist Fabrizio, Luzern (ZBI Zentrum für Bauökonomie und, Luzern). Sivapalan Piranavan (mit BM), Kriens (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Solleder Sarah (mit BM), Reiden (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Somesan Andrei, Arth (Deluxe Parkett AG, Rothenburg). Somesan Diana, Arth (Minerva Luzern, Luzern). Sopi Vjollca, Schachen (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Srikantharajah Anujah, Seewen (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Stadelmann Iwan, Ebikon (Verkehrshaus der Schweiz, Luzern). Stadelmann Tim, Malters (Imbach Logistik AG, Schachen). Stalder Carole, Doppleschwand (Gemeindeverwaltung, Entlebuch). Stalder Vreni, Emmenbrücke (Trisa AG, Triengen). Stamenic Anna (mit BM), Udligenswil (Raiffeisenbank, Adligenswil). Stankovic Violeta, Buchrain (Verdia, Luzern). Staub Natalie, Root (Amag Automobil und Motoren AG, Perlen). Stefanovic Nikola, Emmenbrücke (Moos licht ag, Luzern). Steffen Lea Jana, Schüpfheim (Gemeindeverwaltung Flühli, Flühli). Steiger Angela (mit BM), Knutwil (fenaco Genossenschaft, Sursee). Steiner Noah (mit BM), Immensee (Minerva Luzern, Luzern). Stevanovic Dejan, Luzern (Perlen Papier AG, Perlen). Stillhard Louis-Andrea (mit BM), Sachseln (UBS AG, Luzern). Stocker Eliane, Beromünster (Gemeindeverwaltung, Beromünster). Stocker Eric, Hitzkirch (Ruag Schweiz AG, Emmen). Stocker Tim, Rothenburg (B. Braun Medical AG, Sempach). Stöckli Victoria, Ettiswil (Gemeindeverwaltung, Grosswangen). Stojanovic Nikolina, Emmenbrücke (Concordia, Luzern). Stojicevic Lazar, Emmen (Hotel & Gastro Union, Luzern). Stoll Aimee Janice, Luzern (Globus Reisen, Luzern). Strebel Florian, Luzern (login Berufsbildung AG, Luzern). Strittmatter Nora, Emmenbrücke (Hochstrasser AG, Luzern). Strohschein Rika, Sursee (KKL Luzern Management AG, Luzern). Studer Joel, Schachen (Raiffeisenbank Pilatus, Kriens). Studer Luca (mit BM), Wolhusen (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Studhalter Hugo, Horw (swiss international advisory group ag, Luzern). Stutz Kilian, Rothenburg (UBS AG, Luzern). Subasic Veldin, Kriens (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Sucur Elena, Luzern (Kanton Luzern, Luzern). Šućur Marko (mit BM), Emmen (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Suljejmani Dzemilje, Rickenbach (Verdia, Luzern). Suppiger Olivia, Ettiswil (Convicta Treuhand AG, Sursee). Suppiger Usniyaphorn, Buchrain (Hotel & Gastro formation Schweiz, Weggis). Surenthiran Beruth (mit BM), Adligenswil (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Suter Louisa, Root (Gemeindeverwaltung Adligenswil, Adligenswil). Sutter Marianne, Sachseln (Bénédict- Schule Luzern AG, Luzern). Sütterlin Flavio, Luzern (Verdia, Luzern). Sylejmani Samirra (mit BM), Hochdorf (UBS AG, Luzern). Taher Alla (mit BM), Kriens (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Taher Maia, Kriens (Swiss Steel AG, Emmenbrücke). Tahir Rihana, Luzern (Baswa acoustic AG, Baldegg). Tanner Sandra, Flühli (Art Deco Hotel Montana, Luzern). Tanushaj Gjon, Emmenbrücke (SWICA Krankenversicherung AG, Luzern). Tanushaj Ijolanda, Schachen (Gemeindeverwaltung, Schüpfheim). Techlom Adonay, Emmenbrücke (Gemeinde Emmen, Emmenbrücke). Thalmann Ariane, Wolhusen (Gemeindeverwaltung, Wolhusen). Thammavongsa Tiffany, Emmenbrücke (Minerva Luzern, Luzern). Theiler Nando Elio, Kriens (Projektklasse AG, Luzern). Thommen Ivana, Hämikon (Schmid Amrhein AG, Luzern). Thürig Noah, Rothenburg (Opes AG, Emmenbrücke). Tiri Flurina, Dagmersellen (login Berufsbildung AG, Luzern). Tirok Lisa, Altishofen (Verdia, Luzern). Tita Laura, Sursee (Erowa AG, Büron). Todorovic Marina, Luzern (Die Mobiliar, Luzern). Todorovic Stefan, Neudorf (Wagner + Grimm AG, Malters). Tognazzi Luca, Luzern (Post CH AG, Luzern). Tomaj Laura, Reiden (Aktiv Treuhand AG, Sursee). Topatigh Sophia (mit BM), Meggen (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Trachsel Lara, Root (Gemeindeverwaltung, Root). Trösch Chiara, Ballwil (Raiffeisenbank Oberseetal, Hochdorf). Tschopp Manuela, Altwis (Comundo, Luzern). Tuqi Nikita, Kriens (Verdia, Luzern). Ukaj Leonard, Nottwil (Verdia, Luzern). Ulrich Noée (mit BM), Emmen (Kanton Luzern, Kriens). Ulrich Remo, Buonas (Seitz Handels- und Kaderschule, Luzern). Ulrich Silas, Triengen (Stiftung Campus Sursee, Sursee). Umjenovic Milica, Nebikon (Akzo Nobel Coatings AG, Sempach Station). Uthayasangar Rishan, Malters (UBS AG, Luzern). Vaillant Julian (mit BM), Luzern (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Veliu Larisa, Eschenbach (Raiffeisenbank Luzern, Luzern). Verta Veronica, Kriens (Ruag Schweiz AG, Emmen). Vokinger Liam, Luzern (Steiner Group AG, Luzern). von Deschwanden Carmen, Kleinwangen (4B AG, Hochdorf). Vona Riccardo, Kölliken (Valiant Bank AG, Sursee). Vonarburg Simona, Luzern (Rudolf & Bieri AG, Emmenbrücke). Vonwyl Laura, Ettiswil (Verdia, Luzern). Waldispühl Vanessa (mit BM), Rotkreuz (Vaudoise Versicherungen, Luzern). Walker Willi, Buchrain (Komax AG, Dierikon). Waller Livio, Rothenburg (Röösli AG, Rothenburg). Wallimann Joel, Alpnachstad (Truvag Treuhand AG, Luzern). Waltisberg Melanie, Willisau (Gemeindeverwaltung, Hergiswil b. Willisau). Weingartner Remy Till, Kriens (Raiffeisenbank Pilatus, Kriens). Wermelinger Janaina, Oberkirch (Electrolux Professional AG, Sursee). Wermelinger Joel, Willisau (Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum, Willisau). Wicki Gina, Luzern (A & B Treuhand AG, Luzern). Wicki Jan, Malters (Gemeindeverwaltung, Schwarzenberg). Wicki Selina, Risch (Verdia, Luzern). Widmer Lea, Sursee (Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Sursee). Wigger Brian, Neudorf (Brezelkönig, Emmenbrücke). Wittmann Aline, Eschenbach (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Wobmann Belinda, Wiggen (Gemeindeverwaltung Escholzmatt-Marbach, Escholzmatt). Würsch Tanja, Beckenried (HG Commerciale, Luzern). Wüthrich Michelle, Strengelbach (Minerva Luzern, Luzern). Wyss Anna (mit BM), Perlen (Gemeindeverwaltung Buchrain, Buchrain). Wyss Elena, Rothenburg (Minerva Luzern, Luzern). Yakoubi Amina (mit BM), Obernau (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Zaric Marko, Emmenbrücke (Schurter AG, Luzern). Zaugg Nora, Luzern (diadoro schmuck design ag, Luzern). Zdravkovic Nikola, Luzern (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Zemp Jana, Menznau (Gemeindekanzlei Menznau, Menznau). Zeqiri Era, Horw (CH Regionalmedien AG, Luzern). Zihlmann Ramona, Schüpfheim (Hotel & Gastro Union, Luzern). Zimmerli Tamara, Buchrain (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Ziswiler Sandro, Buttisholz (Luzerner Kantonalbank AG, Sursee). Zlatunic Martina (mit BM), Ebikon (Wirtschaftsmittelschule Luzern, Luzern). Zukaj Elvir, Ermensee (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Zunjanin Aleksandar, Emmen (Stadt Luzern, Luzern). Zurkirch Marco, Sins (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Zurkirchen Chantal, Ebikon (Gemeindeverwaltung Ebikon, Ebikon). Zurkirchen Yanick Céderic, Werthenstein (Luzerner Kantonalbank AG, Schüpfheim). Zust Joel (mit BM), Oberkirch (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Zust Pascal (mit BM), Oberkirch (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau).

Ademi Henrik, Büron (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau). Bossert Pascal (mit BM), Emmenbrücke (Wirtschaftsmittelschule Willisau, Willisau).

Aerne Mauro, Sursee. Affentranger Nadja, Menznau. Albisser Rahel, Sattel. Amacher Taisha, Horw. Ammann Joël, Horw. Aschwanden Fabian, Seedorf. Aufdermauer Joel, Kerns. Bättig Sahra, Eschenbach. Baumann Juna Alexandra, Rotkreuz. Baumann Nina, Kriens. Berger Fabian, Stans. Bicaj Arbit, Luzern. Blatty Inola, Triengen. Blum Flavia, Menzberg. Brändle Kathrin Johanna, Luzern. Bremgartner Melanie, Büron. Brunner Cedrik, Luzern. Bucheli Larissa, Ruswil. Bühler Silvia, Nebikon. Christen Simon, Zell. D’Alessandro Valentina, Hochdorf. Dos Santos Gomes Fabrice, Luzern. Egli Philipp, Emmenbrücke. Emmenegger Rahel, Schüpfheim. Felder Jacqueline, Büron. Fellmann Daniel, Sursee. Flück Nadine, Kerns. Gasser Nico, Ebikon. Gilli Timo, Buchrain. Golla Fatjana, Kerns. Gross Marco, Sempach. Hafner Ramona, Hasle. Hodel Luca, Emmenbrücke. Hodel Martin, Schachen. Hodzic Arnel, Lenzburg. Huber Nathaniel Franz Ahmed, Weggis. Ignjatovic Aleksandra, Oberkirch. Isenegger Mirjam Ruth, Luzern. Jost Pawel, Luzern. Kaiser Stephan, Stansstad. Kaufmann Jenny, Schwarzenbach. Keiser Pascal, Stans. Kidimbu Emmanuel, Luzern. Kissayi Sandro Nadir, Kriens. Kneubühler Stephan, Willisau. Kokollari Arlind, Emmenbrücke. Lang Severine, Neuenkirch. Lehn Julienne, Luzern. Lenho Cristian, Luzern. Malo Alina Manuela, Adligenswil. Marti Jacqueline, Dagmersellen. Martins Pires Monica Sophie, Meggen. Marucci Dario, Emmenbrücke. Meier Jonas, Adligenswil. Meyer Remy, Buchrain. Mihaljevic Matea, Hochdorf. Mitrovic Velibor, Schüpfheim. Müller Chantal, Sursee. Muri Natalina Patricia, Schlierbach. Myrta Armand, Ettiswil. Oduro-Asamoah Phyllis, Luzern. Paradise Nicholas, Luzern. Pavlovic Ivana, Wauwil. Pervan Dilara, Kriens. Portmann Tanja, Wiggen. Preecha France Boonwipa, Kriens. Reinhard Joshua, Emmen. Rösch Tanja, Kriens. Saiti Tarkan, Kriens. Salim Yassin, Rain. Schmid Selina, Hitzkirch. Schmid Fabienne Michéle, Schüpfheim. Schuler Lars, Hochdorf. Schwarz Julian, Kerns. Schwarzentruber Mario, Sörenberg. Shkodra Albesa, Luzern. Stalder Anna, Küssnacht am Rigi. Steffen Fabian, Grossdietwil. Steinegger Stefan, Sursee. Steiner David, Ruswil. Stocker Nils, Gunzwil. Stolz Henrik, Luzern. Strasser Sheryl Aireen Mara, Emmen. Straw Franziska, Luzern. Tellenbach Michael Daniel, Luzern. Thiyagarajah Bavetha, Kriens. Tunprenkaj Edona, Sursee. Vitaliano Gioana, Malters. Waser Kay, Kriens. Weber Martina Judith, Urswil. Witschi Elif, Dallenwil. Wüest Flavia, Sarnen. Zgraggen Rinze, Schattdorf. Zimmermann Noah, Gunzwil. Zulli Livio, Küssnacht am Rigi.

Anderhalden Alexandra, Giswil. Beck David, Sempach. Birrer Julian, Rothenburg. Brunner Artho Kathrin, Langnau b. Reiden. Bui Diana HongNhung, Luzern. Camenzind Giannina Kim, Küssnacht am Rigi. Estermann Anna-Katharina, Beromünster. Ettlin Larissa, Fürigen. Fanchini Julio, Brunnen. Fellmann Livia, Uffikon. Gagliano Mattia, Luzern. Grubenmann Rhea, Sempach. Helfenstein Lena, Ennetmoos. Hess Chiara, Buchrain. Kempf Ladina, Rothenburg. Khan Skandar, Luzern. Kunz Louis, Luzern. Künzler Jeremy, Luzern. Kutlesa Ivana, Arth. Lombriser Elina, Udligenswil. Matter Dario, Adligenswil. Messenger Zoe, Luzern. Müller Immanuel, Emmen. Regli Neve, Luzern. Rüedi Marco, Sempach Station. Stirnimann Sina, Neuenkirch. Stutz Lukas, Luzern. Trüb Lorenz, Emmenbrücke. Vogel Michael, Buttisholz. Abdihodzic Denis, Emmen. Achermann Ramon, Buochs. Aebi Julian Andrin, Beromünster. Ameti Denis, Nottwil. Aregger Tobias, Schwarzenberg. Arnold Jonathan, Hochdorf. Banz Sarah, Malters. Baumann Christian, Adligenswil. Baur Robert, Horw. Birrer Svenja, Buchrain. Blaser Manuel, Ibach. Blümli Lukas, Gettnau. Brändli Jerun, Altishofen. Bucher Daniel, Flühli. Bucher Kevin, Büron. Bucher Silvan, Neuenkirch. Bürli Thomas, Gettnau. Capon Gonzalez Breogan, Luzern. Da Silva Yannick, Geuensee. De Vito Giuseppe, Ebikon. Eggenschwiler David, Ruswil. Elmiger Jonas, Altwis. Elmiger Kilian, Beromünster. Fanger Manuel, Sachseln. Felder David, Rothenburg. Felder Janis, Sursee. Fineron Liam, Hitzkirch. Gaiffi Julia, Rickenbach. Gisler Matthias, Rigi Kaltbad. Gurtner Joshua, Inwil. Haas Michael, Menznau. Hasler Timo, Stansstad. Heini Fabian, Oberkirch. Henggeler Astrid, Stans. Hodel Dario, Dagmersellen. Hub Dominic, Sursee. Huber Benjamin, Luzern. Hurni Raphael, Schüpfheim. Jokiel Andreas, Horw. Jost Luca, Neudorf. Käslin Roman, Buochs. Kaufmann Jonas, Hämikon. Kirch Samuel, Luzern. Kirchhofer Thomas, Büron. Kiser Adrian, Emmenbrücke. Kleikemper Katja, Luzern. Krasniqi Fazli, Luzern. Krauer Julian, Neuenkirch. Kulli Yannick, Beromünster. Leuenberger Sandos, Luzern. Lindegger Timo, Sempach. Lottenbach Lukas, Weggis. Lussi Christoph Kurt Remigi, Oberdorf. Luthiger Fabian, Kriens. Mauchle Stefan, Luzern. Meier Manuel, Emmen. Milenkovic David, Emmenbrücke. Müller Ramón, Horw. Odermatt Stefan, Büren NW. Peric Patrik, Ebikon. Petkovic Anto, Hochdorf. Pfister Luca, Sursee. Pfoster Patrick, Malters. Pfründer Lukas, Weggis. Primus Dario, Kriens. Ramisberger Janik, Menzberg. Richmond Julian, Horw. Roos Sergio, Geiss. Schelbert Lisa, Oberarth. Scheuber Dario, Buochs. Schmidiger Joshua-Jakob, Flühli LU. Schumacher Sascha, Eich. Senthilnathan Vinoyan, Emmen. Sokol Mike, Kastanienbaum. Stadelmann Sean-Nicolas, Neuenkirch. Steiner Aviel, Udligenswil. Stocker Dario, Neuenkirch. Studer Leander, Luzern. Thalmann Sebastian, Buchrain. Tschan Michael, Vitznau. Ulrich Christian, Ballwil. Wehrli Jonas, Ermensee. Wolfisberg Beat, Hohenrain. Wunderlin Yanick, Sempach. Zemp Silvan, Nottwil. Baumgartner Jan , Sursee. Chipenda Latifah, Luzern. Fischer Flurina, Luzern. Gfeller Fabienne, Schangnau. Häfliger Dominik, Ebersecken. Hürlimann Dominic, Walchwil ZG. Laske-Appelt Janosch, Vitznau. Murpf Michelle, Doppleschwand. Ott Lars, Hergiswil b. Willisau. Schwarzentruber Janine, Luzern. Stadelmann Stefan, Zell. Suter Michael, Beromünster. Unternährer Simon, Luzern. Willimann Sandro, Beromünster. Zimmerli Sarah, Buchrain. Achermann Simon, Kriens. Aerni Dominique, Horw. Affentranger Markus, Menznau. Amrein Joël, Hildisrieden. Avdijaj Fëllanzë, Emmenbrücke. Bachmann Lara, Obernau. Bachmann Aisha, Hünenberg See. Bachmann Gina, Hünenberg See. Banz Mathias, Adligenswil. Baumann Nikki, Küssnacht am Rigi. Binz Melina, Küssnacht am Rigi. Birboutsakis Eleni, Kriens. Bucher Patrick, Sempach Station. Bucher Yves, Luzern. Bugnon Michel, Reiden. Dedukic Ubejda, Kriens. Dogas Zoran, Horw. Gomer Joshua, Kriens. Gwerder Nicole, Stans. Hauser Alicia, Hohenrain. Helfenstein Lara, Luzern. Henzen Fabienne, Eschenbach LU. Hess Nicola, Luzern. Hofer Leonie, Luzern. Hoxha Leureta, Neuenkirch. Jeker Dario, Kriens. Kafexholli Elmaz, Ruswil. Kairatbek Zarina, Kriens. Kälin Fiona, Eschenbach LU. Kasper Meret, Luzern. King Tyrone, Emmenbrücke. Kiziler Gaye, Emmen. Klaus Johannes, Buttisholz. Koch Lara, Luzern. Konrad Marco, Luzern. Krasniqi Sose, Grosswangen. Krasniqi Hatixhe, Dierikon. Küng Eliane, Luzern. Kunz Laura, Uffikon. Kunz Ramona, Hergiswil b. Willisau. Lewis Nicolas, Luzern. Mamo Haifaa, Buchrain. Ming Julia, Reiden. Muff Sarah, Escholzmatt. Müller David, Rothenburg. Müller Ivana, Schötz. Neidhart Hanna, Luzern. Nielen Mike, Horw. Odermatt Joana, Emmenbrücke. Odermatt Fabiola, Ballwil. Oliveira Vasco, Zürich. Palushaj Nora, Willisau. Paz Rodriguez Noa, Horw. Petermann Mirjam, Stans. Probst Lea, Luzern. Ramseier Jana, Stans. Ramseier Joel, Stans. Roos Anita, Rengg. Rutishauser Rahel, Luzern. Saladin Noelle, Kriens. Schneider Angelika, Luzern. Schnyder Timea, Kriens. Sigrist Dominik, Rothenburg. Steiner Flavia, Ebikon. Steinmann Tanja, Buttisholz. Suman Klara, Emmenbrücke. von Wyl Flavia, Honau. Vujinovic Ivana, Luzern. Vukadin Petra, Horw. Waldvogel Eric, Kriens. Wals Lea, Meggen. Weber Melissa, Büren. Weber Nicole, Meggen. Weibel Sina, Schongau. Weingartner Lynn, Kriens. Willa Pierino, Wolhusen. Ziltener Debora, Meierskappel. Zurkirch Tamira, Büron. Aliston de Silva Raffael, Küssnacht am Rigi. Ambühl Antony, Horw. Ammann Andrea, Luzern. Anane Joshua, Buchrain. Ballazhi Jeton, Hitzkirch. Bernet Vanessa, Luzern. Cefalo Noemi, Sursee. Dare Lisa, Emmenbrücke. Dober Eliane, Rothenburg. Hertling Robine, Ebikon. Hösli Marc, Buchrain. Hoxha Arber, Emmenbrücke. Hubbuch Philip, Ruswil. Lang Jacqueline, Hämikon. Maros Ivana, Wauwil. Morina Bleon, Eschenbach. Peier Sven, Beromünster. Salihaj Arbnor, Geuensee. Schifferle Jan, Sarnen. Shabani Albinot, Emmenbrücke. Signorello Mauro, Kriens. Steiger Jenny, Stansstad. Wiprächtiger Tanya, Adligenswil. Zihlmann Livia, Schüpfheim. Araz Daylan, Hildisrieden. Barmettler Marco, Luzern. Barth Kimberly, Inwil. Beeler Lars, Hon­au. Bekcic Adrian, Obernau. Bibaj Veronika, Luzern. Brun Janosch, Sempach Station. Bühler Michael, Ebersecken. Bürkli Annina, Luzern. Bushi Arber, Sursee. Dahinden Nicolas, Rothenburg. Del Bene Laura, Kriens. Dietsche Nicole Julia, Finsterwald b. Entlebuch. Dobrosavljevic Diana, Reiden. Eichenberger Sabrina, Luzern. Fellmann Andreas, Sursee. Fellmann Simona, Uffikon. Feuz Elio, Luzern. Gjugja Daniela, Zell LU. Gmür Tobias Christoph, Luzern. Gonzalez Diego, Rothenburg. Greco Sara, Sursee. Hess Sarah Sophia, Kriens. Ineichen Lou Oceana, St. Niklausen. Jevtic Danijel, Reiden. Karunananthan Keshina, Ebikon. Keel Noah, Sempach. Keller Martina Jolanda, Eich. Kirubakaran Mathushan, Kriens. Lawson Kimberley Jennifer, Schattdorf. Lötscher Yannick, Kriens. Müller Philip, Horw. Njau Cleric, Luzern. Panzica Alessio, Eschenbach. Rodrigues Carvalho Leandro, Emmen. Ronzani Rina Katharina, Luzern. Savora Melani, Hochdorf. Schaller Louisa Zoe, Eigenthal. Schmid Petra, Escholzmatt. Schuler Jonah, Wolfenschiessen. Sinanovic Bibo, Emmenbrücke. Steinmann Dario, Ufhusen. Studer Noura Maria, Merlischachen. Thalmann Vera, Neuenkirch. Thevathasan Anujan, Luzern. Tschuor Yannick, Adligenswil. von Büren Marcel, Neuenkirch. Wyrsch Fabienne, Luzern. Wyss Gian, Zell. Zemp Vanessa, Schenkon.