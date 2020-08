Porträt Lehrabschluss: Livio Stadler fühlt sich sicher und entspannt dank guter Ausbildung Livio Stadler (22) ist Eishockey-Profi beim EV Zug und hat in diesem Jahr die Ausbildung zum Kaufmann mit E-Profil abgeschlossen. Monika Burri 07.08.2020, 05.00 Uhr

Livio Stadler blickt als EVZ-Profi und Kaufmann positiv in die Zukunft. Bild: Pius Amrein

Wir treffen Livio Stadler am momentan wichtigsten Ort seines Lebens: vor der Bossard Arena in Zug. Weil es in Strömen regnet, dürfen wir im Garderobenbereich die Fotos machen, dazu überqueren wir den Betonboden des Eisfelds. Der EVZ Spieler blickt in Richtung Zuschauerränge. «Seit März sind wir nicht mehr hier gewesen», sagt er. Nach einem abrupten Saisonende trainiert die erste Mannschaft seit Mitte Mai im einzigartigen Sportkomplex «On Your Marks» in Cham. Baldmöglichst nach dem Lockdown reichte das «OYM» ein Sicherheitskonzept ein, damit die Profis wieder trainieren konnten. «Der Sportkomplex ist sehr grosszügig eingerichtet. Wir können uns gut verteilen und problemlos alle Hygienemassnahmen einhalten. Das ‹OYM› bietet uns Athleten ein einzigartiges Trainingsumfeld, es ist schlicht der Hammer und einfach Weltklasse», so Stadler. Doch trotz aller Annehmlichkeiten im «OYM»: Er wünsche sich, möglichst bald wieder in die gefüllte Bossard Arena zurückkehren zu können. Ab Mitte August soll es im Stadion wieder losgehen. «Hier herrscht immer eine unglaubliche Stimmung», sagt er mit hörbarer Vorfreude in der Stimme.

«Vinto» ermöglicht das etwas andere KV

Livio Stadler ist einer von zwei Eishockey-Spielern des EVZ, die in diesem Jahr die Ausbildung zum Kaufmann mit E-Profil abgeschlossen haben. Dank dem speziellen «Vinto»-Ausbildungskonzept liess sich die Lehre über mehrere Jahre flexibel gestalten. Das war sehr hilfreich auf dem Weg zum Profi-Sportler. Der 22-Jährige hatte sich schon im Kindergarten zum Ziel gesetzt, Eishockey-­Profi zu werden. Nach der Sport-Sek in Cham schloss er zuerst eine zweijährige Büroassistentenlehre ab. Danach bot sich die Gelegenheit, ein Jahr bei einem Partner-Klub des EVZ in Schweden zu spielen. «In dieser Zeit habe ich persönlich wie auch sportlich enorm viel gelernt», erinnert sich Stadler. Zurück aus dem Norden erhielt er einen Profi-Vertrag und widmete sich ein Jahr lang ausschliesslich dem Eishockey.

Beim Spitzensport ist Planung das halbe Leben

Hockey-Spieler verfügen bekanntlich über Ausdauer, Kraft und Kampfgeist. Jedoch hat auch für sie der Tag nur 24 Stunden. So jonglierte sich Livio Stadler die letzten zwei Jahre geschickt mit Trainings, Schultagen und Sportler-RS in Magglingen durchs Leben. Dank der grossen Unterstützung von allen Seiten, vor allem auch von den Lehrerinnen und Lehrern am KV in Zug, habe er alles unter einen Hut gebracht. Wenn es in der Meisterschaft gut lief, wie in der letzten Saison, war er besonders motiviert. «Ich war überzeugt, dass wir im April im Playoff-­Final spielen werden.» Somit gab er bis Januar Vollgas mit Lernen, damit er nachher den Fokus aufs Hockey hätte richten können. Doch es kam bekanntlich ­anders. Dafür hat der Steinhauser den KV-Abschluss mit Bravour bestanden und kann der Corona-Zeit nachträglich auch Positives abgewinnen. «Ich habe wieder einmal intensiv gespürt, wie wichtig mir meine Familie, meine Freundin und meine Freunde sind.»

Wird sich ein grosser Wunsch erfüllen?

Die letzten fünf Jahre haben dem ­Hockey-Profi gezeigt, dass vieles nebeneinander möglich ist, darum will er weiterhin sportlich wie auch schulisch voll dranbleiben. Im August beginnt er mit der Fern-Berufsmatura, um dann in zwei Jahren – wenn alles klappt – eine Fachhochschule zu besuchen. «Eine gute Ausbildung gibt mir die Sicherheit und Lockerheit, die es für den Profi-Sport braucht», sagt er. Doch nebst allen Zukunftsplänen steht ein grosses Ziel ganz aktuell im Fokus: mit dem EVZ den Meistertitel gewinnen.