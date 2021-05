Mein Thema Leidenschaft Gedanken zum neuen Bischof von Chur Hans-Peter Schuler 27.05.2021, 17.07 Uhr

Hans-Peter Schuler, Diakon

Es ist beeindruckend, wie viel Leidenschaft der neue Bischof in Chur entfacht hat. Mit einer grossen Medienpräsenz versucht er, seine Überzeugung weiterzugeben, ohne ideologische Scheuklappen. Alle Erwartungen wird er mit Sicherheit nicht erfüllen, aber es glimmt seit langem so etwas wie Glut unter der Asche und wartet darauf, zum leidenschaftlichen Feuer zu werden. Neben der offensiven Kommunikation fallen Symbolhandlungen auf, wie der Kniefall nach dem Weiheritus. Die Erinnerung an Papst Franziskus kommt sofort. Beide werden die Erwartungen kaum erfüllen. Beide ernten vielleicht noch nicht, aber sie säen mit Leidenschaft.