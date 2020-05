Lockerungen führen auf Zentralschweizer Strassen zu deutlich mehr Verkehr Anfang dieser Woche wurden die Corona-Massnahmen gelockert. Die Auswirkungen zeigen sich auch auf der Strasse. Messungen in Luzern, Zug, Schwyz und Nidwalden zeigen: In der Zentralschweiz gibt es wieder spürbar mehr Verkehr. 01.05.2020, 14.49 Uhr

(zim) Diverse Dienstleister sowie Baumärkte und Gartencenter haben seit Montag, 27. April, ihre Türen für die Kunden wieder geöffnet. Gerade für Einkaufstouren in letztgenannten Läden ist das eigene Auto äusserst praktisch und oft auch notwendig. So zeigen sich denn die Auswirkungen der Lockerungen auch auf der Strasse: Das Online-Portal «PilatusToday» hat die Daten von mehreren Zählstellen in der Zentralschweiz ausgewertet.

Das Ergebnis ist nicht überraschend: Im Vergleich zu den beiden Vorwochen hat der motorisierte Individualverkehr bereits am Dienstag wieder spürbar zugenommen.

Am meisten waren die Luzerner unterwegs

Bereits einen Tag nach Beginn der ersten Lockerungsphase haben die drei von «PilatusToady» ausgewählten Zählstellen im Kanton Luzern durchschnittlich 12,2 Prozent mehr Fahrzeuge gezählt als noch in der Woche zuvor. Im Vergleich zum Dienstag nach Ostern waren es sogar 14,8 Prozent mehr.

Ausgewertet wurden die Zählstellen «Seebrücke» in der Stadt Luzern, «Kreisel Schlund» in Kriens sowie «Kreisel Schlottermilch» in Sursee. Bei diesen drei Zählstellen wurden am Dienstag, 28. April, insgesamt rund 82'000 Fahrzeuge gezählt. Das sind mit Abstand am meisten Fahrzeuge aller ausgewerteten Messstationen. Die grösste Zunahme von bis zu 17 Prozent war bei der Zählstelle in Sursee zu verzeichnen.

Mehrverkehr auch im Kanton Zug

Im Kanton Zug betrug der Mehrverkehr bei den drei ausgewählten Zählstellen im Durchschnitt 5 Prozent. Auffallend ist, dass die Zählstelle in Zug an der Nordstrasse 44 Fahrzeuge weniger gezählt hat als noch am Dienstag der Vorwoche während des Lockdowns.

Am meisten im Plus lag die Zählstelle «Grindel-Bibersee» in Cham mit 506 Bewegungen mehr (+ 10 Prozent), jene in Zug an der Artherstrasse verzeichnete eine Zunahme von 5 Prozent. Gesamthaft haben die drei Anlagen mit rund 26'300 Fahrzeugen die geringste Anzahl in allen Kantone gezählt.

Kanton Schwyz mit einem Plus von 5,5 Prozent

Die zweithöchste Verkehrszunahme nach dem Kanton Luzern ergaben die drei Zählstellen im Kanton Schwyz. Dies jedoch mit einem vergleichsweise kleinen Anstieg von durchschnittlich 5,5 Prozent. Die Gesamtanzahl der gezählten Fahrzeuge betrug rund 40'200.

Zählstelle «H103» in Stansstad tanzt aus der Reihe

Auch im Kanton Nidwalden hat der Verkehr am vergangenen Dienstag, über alle drei Zählstellen gesehen, gegenüber der Vorwoche wieder zugenommen. Allerdings nur um rund 3,5 Prozent. Hier zeigen die Zahlen der einzelnen Messstellen aber ein sehr unterschiedliches Bild. Während die Zählstelle in Stans, Richtung Engelberg, eine Zunahme von 341 Fahrzeugen (+ 3.2 Prozent) und jene im Dorf selber ein Plus von 1686 Fahrzeugen (+ 13 Prozent) verzeichnete, hat die «Zählstelle H103» in Stansstaad erstaunlicherweise 439 Fahrzeuge weniger gezählt (- 5,5 Prozent). Alle Zählstellen zusammen haben im Kanton Nidwalden rund 33'000 Fahrzeuge erfasst.