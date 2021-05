Lohnstudie Kader in Zentralschweizer Verwaltungen und Spitälern verdienen unterdurchschnittlich Die eine Hälfte der Fachhochschulabsolventen verdient in der Zentralschweiz mehr als 100'000 Franken, die andere weniger. Damit bewegt sich unsere Region laut einer Studie im Mittelfeld. Das gilt aber nicht für alle Branchen gleichermassen. Alexander von Däniken 19.05.2021, 05.00 Uhr

Wie viel verdienen Sie? Diese Frage hat der Dachverband FH Schweiz kürzlich über 13'000 Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen gestellt. Die wichtigsten Resultate: Der Medianlohn liegt bei 99’450 Franken pro Jahr. Das heisst, eine Hälfte der Befragten hat einen höheren Lohn angegeben, die andere einen tieferen. 97 Prozent der Befragten konnten ihr Lohnniveau mindestens halten, 48 Prozent sogar steigern. Dazu sagt Toni Schmid, Geschäftsführer von FH Schweiz: «Die Löhne blieben mehrheitlich stabil, was den Wert der Aus- und Weiterbildung bestätigt.»

Das untere Kader im Bereich Architektur, Bau- und Planungswesen verdient in der Zentralschweiz unterdurchschnittlich. Getty

Doch was heissen die Resultate für die Zentralschweiz? Hier ist der Medianlohn mit 100'000 Franken im Schweizer Durchschnitt. Das trifft auch auf den Medianlohn der Männer zu, der bei 110'000 Franken liegt. Die Frauen hingegen haben in den Kantonen Luzern, Zug, Schwyz, Nid- und Obwalden sowie Uri einen Medianlohn von «nur» 88'235 Franken. Die Differenz zwischen den Geschlechtern ist damit grösser als in der vergleichbaren Region Ostschweiz. Zwar dürfte ein Teil der Differenz durch die unterschiedliche Berufserfahrung, die Pensen oder Weiterbildungen erklärbar sein. Aber ganz kann sich FH Schweiz die Differenz nicht erklären.

Hochschule Luzern: Mehr Studenten, weniger Einnahmen Im Jahr 2020 waren an der Hochschule Luzern (HSLU) 7789 Studierende eingeschrieben – über 700 mehr als ein Jahr zuvor. Dies teilte die HSLU am Dienstag mit. 46 Prozent der Studierenden waren Frauen, 42 Prozent stammen aus der Zentralschweiz. Den grössten Zuwachs verzeichneten die Departemente Wirtschaft (plus 333 Studierende im Vergleich zum Vorjahr), Informatik (plus 159) und Design & Kunst (plus 103). Die Pandemie wirkte sich indes negativ auf die Jahresrechnung aus. Sie schloss bei einem Umsatz von 293,4 Millionen Franken mit einem Verlust von 3,2 Millionen Franken. Gerade in der Forschung und Entwicklung fielen Einnahmen aus. Die Trägerkantone erhöhen darum für dieses Jahr ihren Beitrag um 7,3 auf 50,1 Millionen Franken. Davon steuert Luzern rund 4 Millionen bei. (avd)

Ostschweizer Verwaltungen zahlen besser als Zentralschweizer

Roland Haas, Leiter der Dienststelle Personal beim Luzerner Finanzdepartement, hat am Montag gegenüber unserer Zeitung ausgeführt, dass «die Löhne des Führungs- und Fachkaders der Verwaltung nicht marktfähig» seien. Das werde nun analysiert. Die Lohnstudie von FH Schweiz stützt diesen Befund für alle Zentralschweizer Verwaltungen. Konkret können Fachkräfte ohne Führungsverantwortung (Medianlohn: 96'600 Franken) und das untere Kader (121'000) mit den anderen Regionen mithalten. Das mittlere (125'000) und das obere Kader (148'200) werde aber schlechter entlöhnt als in der Ostschweiz (135'000 Franken für das mittlere Kader) und im Schweizer Schnitt (132'000 und 158'500 Franken). Toni Schmid sagt dazu:

«Interessant ist tatsächlich, dass beim mittleren und oberen Kader der öffentlichen Verwaltung in der Zentralschweiz Nachholbedarf besteht.»

Ganz ähnlich verhält es sich im Gesundheitswesen. In dieser Branche sind die Löhne der Zentralschweizer Fachkräfte ohne Führungserfahrung, den unteren Kaderleuten und mittleren Kaderleuten schweizweit immer in den Top 3, beim oberen Kader an letzter Stelle. Konkret verdient im Gesundheitswesen ein Mitglied der unteren Kaderstufe in der Zentralschweiz 95'850 Franken. Der Betrag liegt damit nur 5210 Franken unter Spitzenreiter Zürich. Angehörige des oberen Kaders verdienen in der Zentralschweiz über 16'000 Franken weniger als in Zürich und über 2000 Franken weniger als in der Ostschweiz.

Brillieren kann die Zentralschweiz dafür beim Medianlohn für das untere Kader der sozialen Arbeit. Dieser ist mit 102'090 nirgends so hoch wie hier. Bei Sozialarbeitern ohne Führungsaufgabe ist der Medianlohn schweizweit am dritthöchsten. Das untere Kader bei der Architektur sowie dem Bau- und Planungswesen hingegen hat im Regionenvergleich den zweittiefsten Medianlohn (93'680 Franken). Für diese Differenzen hat Schmid keine klare Erklärung. Er weist aber darauf hin, dass die Datenlage je nach Branche und Kaderstufe nicht immer aussagekräftig sein könne.

Drei von fünf haben eine Kaderfunktion

Dass in diesem Artikel oft Kaderstellen erwähnt werden, ist kein Zufall: Obwohl über 70 Prozent der Befragten in der Schweiz unter 40 Jahre alt sind, haben fast 60 Prozent eine Kaderfunktion inne. FH Schweiz führt die Lohnstudie alle zwei Jahre durch. Im Vergleich zu 2019 gaben nun weniger Absolventen an, dass sie innerhalb von sechs Monaten eine Stelle oder gleichwertige Stelle finden können. Trotzdem glaubt die Mehrheit weiterhin, über eine hohe Arbeitsmarktfähigkeit zu verfügen.

Dieses Jahr wurden nebst den Lohnfragen auch solche zu aktuell und zukünftig gefragten Kompetenzen integriert. Das Fazit: Fachwissen wird heute zwar als sehr wichtig beurteilt, soll aber in den nächsten fünf Jahren an Bedeutung verlieren. Dafür gehen die Befragten davon aus, dass Methoden- und Sozialkompetenz wichtiger werden.