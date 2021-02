Luzern Videos ersetzen Stände: Die Zentralschweizer Bildungsmesse findet erstmals digital statt Nach der Absage letztes Jahr gibt es kommenden März wieder eine Zentralschweizer Bildungsmesse. Diese wird für Jugendliche, Firmen und Schulen etwas anders, sagt Messeleiter Markus Hirt. Alexander von Däniken 09.02.2021, 11.30 Uhr

Messeleiter Markus Hirt zeigt den Online-Auftritt der Zebi. Diese findet im März digital statt, die Halle bleibt leer.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 3. Februar 2021)

Ein Virus stellt das Luzerner Messeleben auf den Kopf: In der Halle 4 betreibt der Kanton ein Impfzentrum, die übrigen Hallen sind verwaist. Was sich in normalen Zeiten regelmässig an Dutzenden Ständen abspielt, hat jetzt auf Festplatten und in dünnen Kupferkabeln einen neuen Schauplatz. So auch die grösste Zentralschweizer Bildungsmesse (Zebi). Letzten November musste sie noch eine Woche vor Durchführung abgesagt werden, nun feiert sie vom 25. bis am 27. März ihre digitale Premiere: